Un ramo de corte para Marta Tendero

Marta Tendero, la fallera de la comisión de Camino de Picanya que salió por error al escenario de las elegidas como corte de honor el pasado sábado en la Fonteta ha recibido un ramo de flores con el siguiente mensaje: "Gràcies per ser com eres. Junta Central Fallera de València". Es el gesto simbólico con el que el organismo fallero le reconoce, por encima de cualquier otra consideración, su forma de reaccionar a la hora de tener que abandonar la formación de elegidas para ser sustituida por la que, efectivamente, había sido designada por el jurado.

Hay que recordar que el error se debió a una serie de fatailidades concatenadas: la existencia de dos finalistas con el mismo nombre y un apellido similar (Marta Tejedo y Marta Tendero), el deficiente sonido que llegaba al lugar donde esperaban las candidatas el veredicto; la reacción del resto de aspirantes que la instaron a salir, el guirigay que se organiza con cada designación, los propios nervios del momento, que le hicieron no escuchar no ya su nombre, sino el de la comisión, que saltaba a la vista que no era la suya; la falta de un último control antes de acceder al escenario (que a partir del año próximo se subsanará con la presencia del jurado, que hará el reconocimiento simplemente visual)... una confluencia de casualidades, previstas o no, que provocó lo que no había sucedido en las más de seiscientas falleras previas que habían salido por este mismo sistema de decir el nombre de la fallera, su comisión y su sector, desde el año 1999.

Pero una situación tan, evidentemente, traumática, tuvo como reacción por parte de la fallera no elegida, Marta Tendero, una reacción tranquila y especialmente elegante, comprendiendo que había sido un error en cadena y que estaba claro que su nombre no estaba entre las elegidas.

Pero al arreglarse la confusión, se le instó a devolver el ramo que se le había dado al salir al escenario. Es probable que, pensado en frío, es algo que sobraba. Que es peor tener que decirle "devuelve el ramo" que el hecho de que una fallera aparezca sin flores en una simple foto. Y aunque cada una del resto de elegidas le regaló una flor para que tuviera su particular ramo, la JCF ha encargado a la floristería que hiciera exactamente el mismo modelo que recibieron las elegidas "de verdad".

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, colgó la foto en redes sociales asegurando que "quedaba un pequeño detalle para pasar página. Con este ramo queremos darle las gracias desde JCF a Marta por su lección de elegancia, naturalidad y amor a las fallas. Muchos nos sentimos orgullosos de pertenecer a un colectivo del cual forma parte gente como tu". A la vez que vuelve a reconoce que "hemos tomado las medidas organizativas para evitar que un imprevisto así pueda volver a repetirse en el futuro".



Errores a corregir

Más allá del error en cadena de la identidad de una elegida, el acto de la Fonteta deberá revisar de cara a su próxima edición como pueden solucionarse todos los detalles globales, como fueron el control de acceso, el exceso de calor o, más allá de los acoples, que también, la falta de sonido en algunas zonas del pabellón.