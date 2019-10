Cambio en la fecha de las exaltaciones de las falleras mayores 2020

Las exaltaciones de las falleras mayores de València estrenarán combinación de fechas en su edición de 2019. El traslado forzoso al Palacio de Congresos tras el cierre del Palau de la Música, y la ocupación del calendario con eventos contratados previamente ha llevado a una fórmula nueva.

Así, la exaltación de la fallera mayor será el sábado 25 de enero, por la noche. Y la infantil, el domingo 26 por la tarde.

Desde hace años, las exaltaciones se habían celebrado en jornadas de viernes noche y sábado tarde, aunque años atrás, ya incluso en el Palau, la infantil se celebró durante algunos años el domingo por la mañana.

Este cambio puede provocar algún trastoque en las comisiones que celebran su exaltación el sábado por la noche. Y, de hecho, esto provocó reparos durante el último pleno. Las comisiones que todavía no habían cambiado la fecha tendrán que hacerlo con cierta premura, sobre todo esperando que el local pueda habilitar otra fecha. El caso de la exaltación infantil no parece que vaya a provocar tantos problemas porque las comisiones no suelen apurar a domingo por la tarde para este tipo de eventos.