"Vamos a representar a València entera"

Y la Fallera Mayor Infantil 2020 de València es..... Carla García Pérez, de 10 años, fallera de la Comisión Ramiro Maeztu-Los Leones desde que nació, y una estudiante de primaria que saca «muy buenas notas» en el colegio Tomás de Montañana. Ayer cuando ya se hizo oficial su nombramiento para el ejercicio de 2020, reconocía que había pasado nervios por la mañana. «Cuando estaba en el colegio me dolía la tripa de los nervios, ahora ya estoy tranquila pero supercontenta y siento mucha felicidad», decía.

Sus padres Alfonso García y Vanessa Pérez son miembros de la misma falla del Sector de Camins al Grau. «Activa, simpática y muy dulce», así la definió su orgulloso progenitor, un médico otorrino de La Fe, al que el alcalde Joan Ribó le estrechó la mano y le dijo: «¡Enhorabuena!, aunque bueno ahora te va a cambiar un poco la vida, ¿eh?»

Fue la madre de Carla, doctora de la misma especialidad en La Fe, quien contagió la pasión por las fallas a la nueva Fallera Mayor Infantil: «Quise apuntarla cuando estaba embarazada pero finalmente no me dejaron por una cuestión de estatutos». Su otra hija y hermana de Carla, Laura García tiene 8 años y también es fallera. Vanessa vistió de huertana desde bien joven e incorporó a su marido a la falla en cuanto empezaron su relación.

El veredicto del jurado y la llamada del alcalde se esperaba por toda la familia en casa después de un día «normal»: «Mi marido y yo hemos ido a trabajar, Carla ha ido al colegio, después de comer ha hecho los deberes , hemos ido a la peluquería y se ha vestido para esperar la posible noticia».

Y efectivamente, la alegría fue mayúscula. «Siempre crees que tu hija es la mejor -decía Alfonso García- pero la verdad es que este año el nivel estaba muy alto y cualquiera de las 13 niñas podía haber sido la Fallera Mayor Infantil».



Sonrisas y besos por doquier

La pequeña más fotografiada de València, repartía sonrisas, abrazos y besos por doquier. Con mucha serenidad y con enorme simpatía atendió a toda la prensa. Recibió a sus 12 compañeras de la Corte de Honor, a los miembros del jurado que la auparon a la máxima representación de la fiesta y al alcalde y a Pere Fuset, concejal y presidente de la Junta Central Fallera. Y claro una nube de fotógrafos, cámaras y periodistas. «He visto a mis compañeras de la Corte de Honor y les he dicho que vamos a disfrutar mucho todo el año; y también les he dicho que las voy a apoyar mucho y que espero que también me ayuden mucho a mí».

Para el nuevo curso festero, Carla García anunció: «Mis compañeras y yo intentaremos representar a València entera lo mejor que podamos: va a ser un año mágico». Y luego fue desgranando más detalles de su vida: «Me gusta estudiar valenciano -lengua que habla perfectamente- y la educación física».

Además realiza gimnasia deportiva con muy buen nivel. Tanto que llegó a competir en el ámbito nacional pero a partir de cierto momento tuvo que elegir si disputar «el campeonato de España o ser Fallera Mayor de mi falla». Y optó por esta segunda opción con lo que la gimnasia la practica en competiciones locales y regionales.

En su tiempo libre explicó: «Me gusta leer, bailar y escuchar música». También, «cocinar y hacer repostería, y montar en moto con mi padre, mi madre y mi hermana». De hecho, «tengo una moto chiquitita que la conduzco yo y mi hermana»

Carla tiene 10 años y su cumpleaños es el 10 de octubre de modo que si la llamada del alcalde para comunicarle que había sido elegida se hubiera producido como marca la tradición el día siguiente del 9 d'Octubre, la Fallera Mayor Infantil hubiera recibido un regalo de cumpleaños inmejorable. Su designación, claro.

Con sus 12 amigas de la Corte de Honor, finalizó, empieza un año inolvidable en el que anima a participar «a todos los niños falleros en las fiestas para disfrutar al máximo de todos los actos», finalizó.