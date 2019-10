"Desde hoy, mi falla es València"

Un acto de investidura debe refrendarse con un discurso del o la investido. Es normal. Pero han tenido que pasar ochenta años para reparar en ello. Tras haber amagado con hacerse en algún año anterior, tras haberse comentado en algún que otro debate, ayer Consuelo Llobell y Carla García pasaron a la historia por ser las primeras falleras mayores de València que hablan en su acto de proclamación. Porque, pensado fríamente, es cierto que la fórmula que había pervivido durante generaciones era la de llegar, saludar, escuchar a la primera autoridad municipal, cantar el himno y volver a saludar. Desde hace unos años se están rompiendo cascarones y las falleras mayores van superando pantallas. Cada vez hablan más, hablan de más cosas y se hacen más partícipes de la fiesta que las rodea. Y es seguro que los falleros agradecieron escucharlas por primera vez. Esto es lo que hizo la proclamación, seguramente el acto más invariable de la fiesta, tuviera por primera vez en mucho tiempo un cambio sustancial.

No es un día para grandes «perlas». El discurso lo tuvieron que hacer, como dijo la fallera mayor infantil al acabar la fiesta «esa misma mañana». Pero dejó frases inspiradas. Consuelo, por ejemplo, recordó una frase de Walt Disney, la de que «todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos». «Nunca imaginé que una llamada telefónica pudiera cambiar tantas cosas» aseguró, a la vez que prometía «mi compromiso por la ciudad y nuestra fiesta».

«Llegar a lo más alto de la fiesta sería imposible sin ser antes una fallera más». Ese fue el argumento para recordar a su falla, Albacete-Marvá. «Sé que mi sueño también es el vuestro». Al mundo fallero le dijo que «no hay mayor orgullo que representar a todas las comisiones», para razonar su primera frase para el archivo: «desde ahora mismo, mi falla es València».

«Ha sido muy emocionante. La proclamación es un acto que siempre recordamos y tener la oportunidad de hablar es una buena idea» comentaba posteriormente, donde todavía tuvo para lanzar su reflexión persona: «Cuando he visto a mis padres y mi hermana llorando he pensado he alcanzado el máximo de felicidad en mi vida».

También Carla tomó la palabra. Debe ser un papelón para una niña de diez años recién cumplidos, en medio de una torrentera de sensaciones dirigirse a un auditorio solemne. «Seguro que Consuelo, su corte y las mejores compañeras de viaje que podía tener, mi corte, disfrutaremos de un año maravilloso. Espero que el año 2020 quede en el recuerdo de todos los valencianos y que los falleros y los no falleros lo vivan con la misma ilusión que yo». Pero sobre todo, «los niños y las niñas de todas las Fallas de València».

El concejal Pere Fuset justificaba esta novedad. «Es una evolución natural. Sofía Soler ya fue la primera fallera mayor infantil que habló en la Crida. Ahora tienen un saluda en el Libro Oficial, hablan en una asamblea y en el pleno, que antes asistían pero no hablaban... era una cuestión de tiempo. Pero me ha emocionado. Es un momento histórico».

Al que se refirió el alcalde Joan Ribó. «Nostàlgia de futur, más allá de la aparente contradicción, pone de manifiesto que no podemos construir el futuro sin ser consciente de nuestro pasado, de nuestro recorrido vital personal. Así es como han ido construyéndose las Fallas a lo largo de la historia: reinventando la tradición, sin miedo de cuestionarla o actualizarla para crear un nuevo presente que nos permita afrontar con éxito el futuro».

A consuelo y Carla les encomendó la «misión importantísima» de «ir construyendo ese futuro, pero con la seguridad de que vuestra pasión por la fiesta os ayudará en esta nueva función que estrenáis». Y lo estrenaron con voz.