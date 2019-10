El reinado fallero más especial de Ángela Lucas

Desde que era pequeña sintió pasión por la fiesta. Ahora, cerca de cumpir los 22 años, vivirá un sueño al que aspira desde que la apuntaron a una falla con solo dos años.

«No es sólo lo que pueda divertirse o lo feliz que le haga. Es que también le está sirviendo. Se está haciendo más segura y más madura». Nadie cuestiona la condición de terapia positiva que pueden tener las Fallas en muchas facetas. Ahora, esa misma fiesta está haciendo cada día un poco más feliz a Ángela Lucas Bodí. Que es fallera mayor, pero no una fallera mayor cualquiera. Se cuentan con los dedos de una mano, y quizá sobrarían, las que han lucido banda en su situación. Nació con Síndrome de Down, pero también con una irresistible adicción por las Fallas. «La apuntamos con dos años. Estuvo primero en Costa y Borrás, pero después, para coincidir con unos amigos, las niñas, Ángela y su hermana mayor Andrea, las llevamos a Francisco Climent-Uruguay. Y ahí también nos apuntamos los padres».

El relato lo construye su madre, Ángeles Bodí. Desde que probó el intrínguilis de la fiesta, Ángela quería más y más. «Lo suyo es desde el pirmer momento. le gusta todo. Y siempre había dicho que quería ser fallera mayor».

No se atrevieron a hacerla de infantil. «Es que era muy trasto. Habría sido más complicado». Pero ahora, con 21 años, y 22 que cumplirá en enero, las cosas cambiaban. «En la falla no había fallera mayor para 2020. Y no podemos negarle que llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser». Entre lo que en casa se convencieron y lo que empujaron quienes bien les quieren, acabó por proponerlo en la comisión. «

A la hora de la verdad, las cosas fueron de jueves para viernes». El vídeo que rula con el nombramiento es impagable «porque ella no se lo esperaba para nada». ¿Objeciones en la comisión? «Ninguna. Todo lo contrario». Saben que no es el primer caso «porque años atrás vimos a otra chica incluso en una preselección». Pero ocurre en una de cada mil. Son barreras a derribar, aunque también hay que tener predisposición. Porque ser fallera mayor de una comisión incluye derechos y, sobre todo, obligaciones. Pero Ángela parece llevarlas con ese entusiasmo que había pregonado en los años anteriores. «Hemos empezado ya los fines de semana de presentaciones y no hay ningún problema. Lo esperábamos de todos modos». Y lo más importante: «está integrada con las falleras mayores».

Entre acto y acto, Ángela trabaja en el taller ocupacional de la cooperativa Koynos, donde trabaja en un departamento de embalaje buscando su lugar activo en la sociedad.