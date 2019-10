Alfred canta a las fallas

"Estem a Fallas, la nit està sempre encesa / em trobaras entre colors rojos i negres" es el estribillo de "Crema la Nit", la canción que el cantante Alfred García incluye en el disco 1016 El Círculo Rojo y que está ambientada en las Fallas. Es el resultado de la inspiración que debió recibir en las pasadas fiestas cuando pisó València el día de San José, tres antes de su actuación durante su gira de la pasada primavera. En aquella ocasión, entre otras cosas fue invitado al balcón del ayuntamiento para presenciar la última "mascletà".

Alfred visitó la ciudad en Fallas y estuvo en el balcón junto a las falleras mayores de València 2019.

El cantante catalán, surgido de la factoría de OT, ha publicado ya unos acordes definitivos de la canción, en la que se adivina las Fallas como el telón de fondo de una historia de amor. Él la define como "un homenaje a las maravillosas Fallas de València". De hecho, la estrenó en la ciudad, ese día 22, al finalizar el concierto, y reconoció que la compuso en la habitación del hotel "a las tres de la madrugada", tras un día y una noche de vivir la fiesta. Posteriormente la incluyó en su actuación durante la Gran Fira. El cantante ha publicado apenas los primeros 40 segundos ya con los arreglos. El disco saldrá a la venta el día 1 de noviembre y estará en València el 4 firmando.



La letra dice así:

Crema la nit dins dels teus ulls,

sents la flama de la terra dels teus esculls.

De matinada fas veure que no em veus,

sóc aquí a casa, a la vora dels teus peus.

Estem a Falles, la nit està sempre encesa,

em trobaràs entre colors rojos i negres.

Crema la plaça a la vora dels teus peus,

casa es gran encara, no preparis els adéus.

Que aquest matí, no és més valent que ahir,

vam veure com el sol sortía de nit,

vaig estimarte unes hores i em sap greu

farragós viatge, el dels holes i els adéus.

Ohhhhhhh

Barri del carme amagant-nos de la gent,

un somriure, una mirada confident.

S'enva el sol, li enviem cançons al vent,

entre polvora, la pluja, i l'espectacle de la gent...

L'espectacle de la gent.

Que aquest matí, no és més valent que ahir,

vam veure com el sol sortía de nit,

vaig estimarte unes hores i em sap greu

farragós viatge, el dels holes i els adéus.

Que aquest matí, no és més valent que ahir,

vam veure com el sol sortía de nit,

vaig estimarte unes hores em sap greu

farragós viatge, el dels holes i els adéus.

Ohhhhhhh

Que aquest matí, no és més valent que ahir,

en veure com el sol sortía de nit,

vaig estimarte unes hores i em sap greu

farragós viatge, el dels holes i els adéus.

farragós viatge, el dels holes i els adéus.

Valencia et dic hola i adéu.