El presupuesto de la JCF aumenta un 10 por ciento hasta los 2,5 millones

El Consell Rector de Junta Central Fallera (JCF), presidido por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha aprobado con los votos a favor de los representantes de Compromís y el PSOE, la abstención de los del PP y el voto en contra de la de Ciudadanos, su presupuesto para 2020, que llega a los 2,54 millones de euros, un 10,15 % de incremento respecto al presupuesto anterior, lo que supone también la mayor subida interanual desde la creación del Consejo Rector del ente fallero y que ubica las cuentas en un 17,7 % más que en 2015.

Así lo destacaba el presidente de JCF. "Son unas cuentas realistas, transparentes y ambiciosas, con partidas ajustadas a las necesidades reales y que nos permiten avanzar todavía más en la dignificación de sectores patrimoniales como la pirotecnia y la indumentaria valenciana y en la modernización para ganar en agilidad y cobertura en la atención a las comisiones falleras".

En los últimos años se había suscitado el debate sobre las cuentas de la fiesta en el sentido de la diferencia entre lo presupuestado y lo realizado. De tal forma que las previsiones de gastos no encajaban con la realidad de los mismos, lo que obligaba a solicitar aumentos en la subvención municipal. Estas cuentas corrigen estos desfases y el edil de Cultura Festiva aseguró en la reunión del Consell que no renunciabaa nuevas modificaciones de crédito; es decir, que pese a la corrección numérica no se pidan más como consecuencia de haber hecho más.

Voto en contra de Ciudadanos

De hecho, el voto en contra de Ciudadanos radica precisamente en que "el incremento del 10 por ciento es falso. Es tan sólo un ajuste con el gasto real. Es lamentable decir que se engaña a los falleros diciendo que se aumenta el presupuesto cuando la realidad es otra. Esto lo debía haber hecho hace años".



Partidas incrementadas

Una de las partidas que se ve aumentada tiene el objetivo de dotar la plantilla del organismo autónomo con una plaza más de categoría administrativa, el incremento de un 9,78 por ciento del presupuesto de la partida de festejos, o del 12,27 por ciento para indumentaria trdicional.

Por otro lado, se ajusta la histórica descompensación que había hasta ahora entre la partida destinada a recompensas y la evolución demográfica del censo fallero, adecuando el presupuesto con un incremento del 40 % ante la previsión de un notable incremento de recompensas como los Bunyols d'Or amb Fulles de Brillants.



Abstención del PP

El Partido Popular se abstuvo y los peros que le puso su responsable del área de fiestas, Santiago Ballester, es que el presupuesto "volverá a ser irreal porque va a haber partidas que no estarán suficientemente dotadas y que tendrán ser complementadas con modificaciones de crédito, tal y como ha sucedido en el ejercicio de 2019" y que "sólo 25.000 euros van a las comisiones falleras y, por tanto, a los falleros, sin los que no existiría esta fiesta".