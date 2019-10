La JCF cambiará la forma de nombrar a la corte en la Fonteta

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, llamó a la «reflexión colectiva» para cambiar el sistema de elección de las cortes de honor y falleras mayores de València «pero para hacerlo ya y tomar decisiones ahora». Para ello, recordó que los delegados de sector «son los interlocutores para recabar las sensibilidades» y anunció que en breve «se llevará a cabo la mesa de trabajo para avanzar en el tema». Fue uno de los aspectos tratados en la asamblea de presidentes, en la que también incidió en la imperiosa necesidad de que las comisiones deben aplicarse en el cumplimiento de los plazos en la administración electrónica ya que, al integrarse en los sistemas municipales, serán mucho menos flexibles en lo tocante a los plazos de subvenciones. El edil informó del aumento del presupuesto de la Junta Central Fallera, que sube hasta los 2,5 millones de euros.

Se esperaba el turno de ruegos y preguntas por si en ese caso, surgían verdaderamente temas de debate. Y lo más llamativo fue la primera duda duda de las fechas de las carpas. Lo hizo el presidente de Aras de Alpuente. «Ya se está oyendo que si no podrán estar montadas el día 6 y 7 de marzo. Yo tengo actos y si no tengo la carpa es un desastre».

La presidenta de Carrera Malilla-Ingeniero J. Benlloch se quejó del «esperpento» de la elección de la corte en la Fonteta, especialmente por los problemas con el acceso, el calor. o el sonido, aparte de la confusión con uno de los nombres «y me sorprende que no se haya pedido disculpas». También se quejó el presidente de Séneca-Poeta Mas y Ros y Obispo Jaime Pérez (curiosamente, la falla del vicepresidente de festejos), quien también se refirió a la forma que tuvo el secretario general, Joaquín García, de nombrar a las elegidas con una pausa entre el nombre y el apellido. El propio directivo aseguró que aceptaba las críticas «y que se comparara con la Superbowl. Fue una forma particular de ponerle énfasis. Si a la mayoría de la gente que me ha comentado o la que tengo en estima y creo que no es correcto, soy el primero que lo cambiará, pero lo que no acepto es que se pensara que se hizo sn respeto».