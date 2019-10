El equipo de gobierno rechaza el cese de Pere Fuset

El Pleno municipal ha rechazado la moción conjunta de Fernando Giner Grima y Amparo Picó, del Grupo Ciudadanos, en la que solicitaban que «se aparte de sus funciones, al Concejal Pere Fuset y Tortosa, como Delegado de Cultura Festiva y como Presidente de la Junta Central Fallera hasta que se resuelva el proceso judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia» en relación a la muerte por accidente laboral de un trabajador durante la instalación de una gradas en el recinto de viveros con motivo de los conciertos de la Fira de Juliol del año 2017.

Pese a que Ciudadanos ha apoyado esta moción, que el Partido Popular ha puesto objeciones a la forma de tramitación de las gradas de Viveros y que VOX ha ido todavía más lejos al pedir su concejal José Gosálbez «el cese de Fuset en todos sus cargos», la moción no ha prosperado. El alcalde de València, Joan Ribó, tras lamentar el fallecimiento del trabajador, ha dicho que «algunos quieran hacer de ello un juego político». En todo momento ha mantenido que «no hay motivos para cesarlo» y resaltado que «aquel desgraciado accidente no tiene nada nada que ver con la corrupción». Ribó ha afirmado que «vamos a votar la no responsabilidad de Pere Fuset y que no hay indicios de ninguna actividad delictiva».