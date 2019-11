Consulta la agenda de Fallas 2020. Noviembre

Noviembre es un mes de transición, que tendrá en el concurso de "play back" uno de sus momentos más pasionales.



Este es el programa de todo el mes, al que iremos incorporando más actividad. La agenda indispensable para vivir la fiesta.

Sábado, 2 de noviembre

18 h. Agrupación de Fallas Sagunt-Quart- En el Teatro Salesianos, exaltación de las falleras mayores 2020.

20 h. Bailén-Xàtiva. Picaeta Fest de la Agrupación de Fallas Centro.



Nombramientos y exaltaciones

16 h. Humanista Mariner. Falleras mayores: Maribel Muñoz Ruiz, Sara Calzado García (Sala Canal)

17 h. Santos Justo y Pastor-Serrería (Sala Canal). Fallera mayor infantil: Julia Alcañiz Vargas.

18 h. Padre Alegre-Enrique Navarro. Fallera mayor: Andrea Torres Capella

18.30 h. Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palmireno. Falleras mayores: Mireia Estivalis Lloscos y Cristina Albiach Genovés.

19 h. Obispo Amigó-Cuenca. Fallera mayor infantil: Chantal Faubel Milio.

20 h. Plaza Rojas Clemente. Fallera mayor: Belén Córdoba Alcalá

20 h. València-Teodoro Llorente. Fallera mayor: Alba Pérez Cataluña.

20 h. Senda Senent-Alameda. Falleras mayores: Carolina Almela y Sandy Quiles





Domingo, 3 de noviembre

12 h. Pintor Segrelles. Inauguración del casal (Pintor Segrellles, 8)



Nombramientos y exaltaciones

16 h. Barrio de San Isidro (Sala Canal). Falleras mayores: Nerea Jareño Martínez y Marta Ferrer Armero.





Lunes, 4 de noviembre

20 h. Federación Fallas Benicalap-Campanar. En el casal de Manuel de Falla-Tamarindos (Pablo Picasso, 2) Coloquio «Cal o no cal un nou congrés faller?», con la participación de José Luis Font Barona, Sofía Parra, José Vicente Marco y José Manuel Acosta.





Martes, 5 de noviembre

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.

20 h. Federación Fallas Benicalap-Campanar. En la sede (Barraques de Lluna, 10), inauguración de la exposición dedicada a la pilota valenciana.

21 h. En la sede de la Junta Central Fallera, Curso CRE para falleros de las comisiones 1 a 190.





Miércoles, 6 de noviembre

22 h. En la Sala Canal. Concurso de "play back" de la Junta Central Fallera.

Grupo A. Orden de actuación

San Pedro-Virgen de Vallivana

Mercado de Castilla

Islas Canarias-Trafalgar

María Ros-Santo Tomás

Costa y Borrás-Agustina de Aragón

Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina





Jueves, 7 de noviembre

20 h. Maestro Gozalbo-Conde Altea. Presentación del proyecto de la falla grande 2020 de Manuel Algarra.

21 h. En la sede de la Junta Central Fallera, Curso CRE para falleros de las comisiones 1 a 190.

22 h. En la Sala Canal. Concurso de "play back" de la Junta Central Fallera.

Grupo A. Orden de actuación

Zapadores-Vicente Lleó

Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad

Carrera Malilla-isla Cabrera

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana

Dr. Domingo Orozco Bailén





Viernes, 8 de noviembre

11 - 21 h. En Feria València, Espai Indumentaria dentro de Festa i Boda.

17 - 19 h. Bailén-Xàtiva. En el casal (Pelayo, 38), recogia de alimentos para animales para la Asociación Arcadia.

19.30 h. Castellón-Segorbe. En el casal (Segorbe, 1), recogida de alimentos no perecederos y artículos de higiene para la ONG Junts.

18 h. Barrio de San Isidro. Jornada de inclusión, con cuentacuentos y juegos, con Apnadah (Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e Hiperactividad),

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.





Sábado, 9 de noviembre

11 - 21 h. En Feria València, Espai Indumentaria dentro de Festa i Boda.

13 h. Desfile de indumentaria tradicional con la participación de 25 Sensaciones, Aguas de Marzo, Alan Indumentaria, Álvaro Moliner, Andrea Indumentaria, Artesanía Peris Roca + Art a les Mans, Costures Ruiz, L´Atelier de la Seda, Margarita Vercher y Marti Indumentaria.

20 h. José Maestre. Presentación de los proyectos de 2020.

20 h. Mariano Benlliure-Acequia Tormos. Monólogo de Luci Mendoza (Entradas en el casal)

21.30 h. Pintor Salvador Abril-Peris y Valero. Fiesta Cavaret, incluyendo la actuación de Meni Glamour.

22.30 h. Agrupación Poblats al Sud. En la alcaldía de Castellar, Monólogos con Piter Pardo.



Nombramientos y exaltaciones

16.30 h. L'Eliana-Cid (Escuelas de San José). Fallera mayor infantil: Isabel Landete Bou.

17 h. Poeta Emilio Baró-Enrique Ginesta (Casa de la Cultura de albuixech). Falleras mayores: Lucía Barres Devís y Estefanía Andújar Calderón.

17.30 h. Ingeniero Vicente Picho-A. Valladolid (Salón Museo). Falleras mayores: Aitana Sepúlveda Porta y Débora Escribano García.

18.30 h. Malvarrosa-Antonio Ponz-Cavite. Falleras mayores: Amelia Ricart Esteban y Elia Ramos Maicas

20 h. Albacete-Marvá. Fallera mayor: Andrea Alfonso Tornero.

21.30 Luis Oliag-Mariola-Granada. Falleras mayores: Natalia Quilis Bleda y Sandra Camarena Alapont.

22 h. Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera. Fallera mayor: Susana Palomares de Gracia.

23.30 h. Justo Vilar-Mercat del Cabanyal. Falleras mayores: Águeda Callejón Garriga y Amparo Doñate Garrido (La Ferradura).





Domingo, 10 de noviembre

11 - 20 h. En Feria València, Espai Indumentaria dentro de Festa i Boda.

18 h. Monteolivete (Oriente, 16). Desfile de indumentaria valenciana a beneficio de Adela CV.







Lunes, 11 de noviembre

20 h. Federación Fallas Benicalap-Campanar. En la sede (Barraques de Lluna, 10), charla sobre pilota valenciana a cargo de Juan Contreras y Pigat.





Martes, 12 de noviembre

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.

20 h. Mendizábal (Burjassot). Charla sobre deporte adaptado a cargo de la asociación Aderes.

22 h. En el casal de Gayano Lluch, concurso cultural «La Primera en la Frente» de la Federación de Primera A.





Jueves, 14 de noviembre

19 h. Mendizábal (Burjassot). Charla y exhibición de arte urbano a cargo de Xemayo.

22 h. En la Sala Canal. Concurso de "play back" de la Junta Central Fallera.

Final Individual directa. Orden de actuación

Ramiro de Maeztu-Leones

Plaza del Árbol

Dr. Domingo Orozco Bailén

Arzobispo Olaechea-San Marcelino

Pi i Margall-Arturo Cervellera





Viernes, 15 de noviembre

17 - 19 h. Bailén-Xàtiva. En el casal (Pelayo, 38), recogia de alimentos para animales para la Asociación Arcadia.

19.30 h. Castellón-Segorbe. En el casal (Segorbe, 1), recogida de alimentos no perecederos y artículos de higiene para la ONG Junts.

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.





Sábado, 16 de noviembre

13 h. En la Parroquia del Ángel Custodio, llegada de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados con motivo del 75 aniversario de la falla Joaquín Costa-Burriana.

17 h. Procesión de la Virgen de los Desamparados por las calles de la demarcación de la falla Joaquín Costa-Burriana.

19.30 h. Ciudad del Artista Fallero. Monòlegs de traca, con tardeo, monólogos, cena y DJ Party.

21 h. Av. Plata-La Senyera. Mentalismo de Javier Botía.



Proclamaciones y exaltaciones

17.30 h. Ramiro de Maeztu-Leones (Salón Museo). Falleras mayores: Daniela Bermúdez de Castro Parra y Sandra Utrero Alonso.





Domingo, 17 de noviembre

13 h. En la Parroquia del Ángel Custodio, misa de acción de gracias y ofrenda con motivo dle 75 aniversario de la falla Joaquín Costa-Burriana.

18 h. Maestro Gozalbo-Conde Altea. Presentación del proyecto infantil de Sección Especial de Sergio Amar.





Martes, 19 de noviembre

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.

20 h. Mendizábal (Burjassot). Charla «València: abraçada a la mar i al Turia» a cargo del escritor José Vilaseca.





Miércoles, 20 de noviembre

20 h. Mendizábal (Burjassot). Charla y exhibición de bailes valencianos.

20 h. Rubén Vela-Doctor Waksman. Inauguración de la exposición València Verde de su Semana Cultural Solidaria, con mercadillo solidario.





Jueves, 21 de noviembre

20 h. Rubén Vela-Doctor Waksman. Bureo de bailes regionales.

22 h. En la Sala Canal. Concurso de "play back" de la Junta Central Fallera.

Final Grupo B





Viernes, 22 de noviembre

17 - 19 h. Bailén-Xàtiva. En el casal (Pelayo, 38), recogia de alimentos para animales para la Asociación Arcadia.

19.30 h. Castellón-Segorbe. En el casal (Segorbe, 1), recogida de alimentos no perecederos y artículos de higiene para la ONG Junts.

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.

20 h. Camino de alba-Castillo de Cullera. Presentación de los proyectos de 2020.





Sábado, 23 de noviembre

11 - 20 h. Almirante Cadarso-Conde Altea (Almirante Cadarso, 19). Mercadillo de Ropa y Complementos Falleros de segunda mano y nuevos.

18 h. Camino de alba-Castillo de Cullera. Desfile de ropa organizado por El Armario de ana. A continuación, clase de salsa a cargo de Miguel Ángel Treceño.







Martes, 26 de noviembre

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.





Jueves, 28 de noviembre

22 h. En la Sala Canal. Concurso de "play back" de la Junta Central Fallera.

Final Grupo A





Viernes, 29 de noviembre

17 - 19 h. Bailén-Xàtiva. En el casal (Pelayo, 38), recogia de alimentos para animales para la Asociación Arcadia.

19.30 h. Castellón-Segorbe. En el casal (Segorbe, 1), recogida de alimentos no perecederos y artículos de higiene para la ONG Junts.

20 h. San José de la Montaña-Teruel (Teruel, 3). Operación Kilo a beneficio de Casa Caridad. Recogida de alimentos y productos higiénicos.





Sábado, 30 de noviembre

20 h. Maestro Serrano-Alicante. Monólogo de Oscar Tramoyeres.