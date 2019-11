Consulta tu puesto en la Volta a Peu de les Falles

Un total de 4307 personas entraron en meta en la nueva edición de la Volta a Peu de les Falles de València, prueba que forma parte del Circuito Divina Pastora Seguros de Carreras Populares de la ciudad de València. En esta prueba fueron muchos los falleros que, al abrigo que la prueba, decidieron tomar parte en la misma, en mayor cantidad que los que, por definición, participan en el circuito. Y una prueba de la adscripción a la misma es la cantidad de corredores que lo hicieron luciendo camisetas con los colores o el escudo de su comisión. Una simple ojeada al listado permitirá ver nombres que "suenan" en la fiesta fallera.

Este es el resultado de la prueba con el tiempo real. Es decir, el que va desde que el chip pasa por la alfombrilla de salida a la de meta. Hay que tener en cuenta que la prueba tiene dos salidas (los dorsales preferentes y, cuatro minutos después, el resto de atletas) y que dentro de cada una, los atletas tardan en salir (por el embotellamiento de la salida). Esta cifra, sin embargo, es la verdadera: desde la línea de salida a la línea de meta.

La victoria correspondió a Alberto López y María José Cano, ambos del Cárnicas Serrano.



POSICIÓN / ATLETA / TIEMPO REAL

1 ALBERTO LOPEZ BARCELO 00:18:35

2 ZACARIA EL MAATAOUI 00:18:37

3 ALEX GARCIA CARRILLO 00:18:43

4 JORGE PERIS VENANCIO 00:18:46

5 JULIAN RAMIREZ GARCIA 00:18:48

6 JOSE LUIS ALMIÑANA FUERTES 00:18:54

7 MIGUEL MORATALLA GUARNER 00:18:57

8 AGUSTIN SIERES GOMEZ 00:19:01

9 JOSE ANTONIO TELLER FERNANDEZ 00:19:03

10 JUAN GIMENO BENAVENT 00:19:17

11 JESUS DE LA FUENTE FERNANDEZ 00:19:22

12 SANTI BRUNET CABRERA 00:19:26

13 ANDRES NAVIO MARTINEZ 00:19:30

14 LUIS MIGUEL MONTOSA CABALLERO 00:19:36

15 JOSE ANTONIO MARIN GAY 00:19:37

16 ROBERTO MARTINEZ MARTINEZ 00:19:41

17 GERO ESTARLICH 00:19:50

18 ALBERTO RECIO GIMENEZ 00:19:51

19 JOSE LUIS ARENAS SANCHEZ 00:19:55

20 JOSE MIGUEL ALOCEN GUTIERREZ 00:20:00

21 IGNACIO GARRIDO LOPEZ 00:20:03

22 JORGE MARI BAIXAULI 00:20:04

23 CARLOS GARCIA PALLAS 00:20:06

24 VICENTE VILLALBA JATIVA 00:20:13

25 IVAN HERNANDEZ LOPEZ 00:20:16

26 ALBERTO LOPEZ VAZQUEZ 00:20:19

27 JAVIER HERNANDEZ OLMO 00:20:19

28 CARLOS ALFARO MARTINEZ 00:20:20

29 GUILLEM JOVER I RUIZ 00:20:22

30 JOSHUA BELLOT SARRION 00:20:23

31 CARLOS BLAZQUEZ LOPEZ 00:20:27

32 JOAN MATOSES I GRANELL 00:20:27

33 FERNANDO HERNANDEZ SOTO 00:20:28

34 SAMUEL RODRIGUEZ MORALES 00:20:32

35 DAVID SAEZ SANCHEZ 00:20:35

36 JOAQUIN PEREZ TUR 00:20:41

37 JAVI PUCHOL DIAZ 00:20:42

38 CESAR CABRERO REYES 00:20:48

39 SEBASTIAN ABAD MONTESINOS 00:20:50

40 RICARDO IBAÑEZ GARCIA 00:20:52

41 MARIA JOSE CANO LOPEZ-FRAILE 00:20:54

42 BENITO PANCORBO ALVAREZ 00:20:53

43 JORGE MOLTO MOLTO 00:20:55

44 CARLOS MOYA MARCILLA 00:20:55

45 JOSE VILLALBA HERNANDEZ 00:20:55

46 CRISTIAN PENADES LECHIGUERO 00:20:53

47 JAVI PAÑOS GARCIA 00:20:53

48 ANTONIO ALBEROLA CATALAN 00:20:55

49 TAMIRU FRANCISCO ADUNA 00:20:56

50 EMILIO MARTI PEIRO 00:20:57

51 EDOUARD LECULIER 00:20:57

52 JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO 00:20:57

53 JOSE MANUEL RIUS ALIAGA 00:20:59

54 RAUL VILA GUTIERREZ 00:21:02

55 XAVI RICHART BOSCH 00:21:06

56 SERGIO SANCHEZ GARCIA 00:21:07

57 JULIO TORRES TIRADO 00:21:08

58 JULIAN TOMAS MELIA 00:21:09

59 MARIA ANGELES RUIZ SAIZ 00:21:10

60 PACO AGUADO LLORENS 00:21:11

61 DAVID SANCHEZ GARCIA 00:21:13

62 CARLOS BORREDA LLACER 00:21:18

63 ELIA FUENTES ALBERO 00:21:18

64 JOHN ALAN LIMACO PARDO 00:21:23

65 DANIEL ROMAN CORIA 00:21:24

66 DAVID ALMENAR CATALA 00:21:28

67 FRANCISCO MARTIN ALFARO 00:21:28

68 JULIAN DIAZ GARCIA 00:21:28

69 JAVIER IBAÑEZ FERRER 00:21:30

70 ROBERTO CARLOS ROCABADO QUISPE 00:21:27

71 DANIEL CANO LOPEZ 00:21:28

72 DANIEL CAMPOS BERNABEU 00:21:28

73 ANTONIO JAVIER REINA RUIZ 00:21:31

74 JAIRO MORENO LLANA 00:21:34

75 JUAN CARLOS ESTEBAN FERRER 00:21:36

76 VICTOR PEREZ DOMINGO 00:21:31

77 XISCO SORIANO GUASP 00:21:35

78 RUBEN CALATAYUD FRANCES 00:21:33

79 ALEJANDRO GALVEZ ROMAN 00:21:38

80 DAVID PUCHOL MARTINEZ 00:21:42

81 JOSELE ESTELLES CARRASCO 00:21:44

82 HECTOR NEVADO PELLICER 00:21:42

83 JORGE LOPEZ 00:21:44

84 RAFAEL PONS 00:21:47

85 FERNANDO REDONDO CABALLERO 00:21:47

86 DAVID QUIXAL SANTOS 00:21:49

87 JOSE BOSCH SAEZ 00:21:50

88 CARLOS FORT FORTEA 00:21:50

89 JOSE MIGUEL HOYOS MARTINEZ 00:21:49

90 JOSE JAVIER RUIZ LOPEZ 00:21:52

91 LUIS CANET VALLES 00:21:50

92 ALVARO VILLALBA JATIVA 00:21:53

93 JUANJO GOMEZ VIDAL 00:21:52

94 BORJA COSAR 00:21:53

95 PABLO APARICIO MARTINEZ 00:21:57

96 GUILLEM SATORRE GONZALEZ 00:21:58

97 ENRIQUE PANACH ROSAT 00:22:01

98 VICTOR CUBAS MARTINEZ 00:22:00

99 JORGE NAVARRO CASAÑ 00:22:04

100 ALVARO PARIS 00:22:01

101 PAU ASUNCION ESTEBAN 00:22:09

102 JAVIER NOVES ALMANSA 00:22:07

103 CRISTIAN MARIN MARTINEZ 00:22:09

104 JORGE AGUSTI RIDAURA 00:22:08

105 NACHO NAVIO 00:22:10

106 JONATHAN TORRICO VALERO 00:22:09

107 DAVID FORES GUILLEM 00:22:11

108 JOSE MARIA SANCHO GIMENEZ 00:22:12

109 MARC CIGES BERNAT 00:22:12

110 LIDIA LACAL MUÑOZ 00:22:19

111 JAVIER ESPEJO VALENCIA 00:22:19

112 JOSE MANUEL GIJON CLARAMONTE 00:22:20

113 MIRIAM GREGORI ROMERO 00:22:21

114 RAMON MARTI MILLA 00:22:23

115 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CATALAN 00:22:21

116 DAVID MARCHANTE COMPANY 00:22:22

117 LUCAS BRAVO 00:22:18

118 EUGENIO AZNAR NEBREDA 00:22:29

119 ANTONIO MARTI PERIS 00:22:29

120 JOSE MANUEL JARAIZ HUESO 00:22:30

121 RUBEN GUIJARRO BAZTAN 00:22:28

122 CARLOS ROIG MORENO 00:22:32

123 MANUEL AIBAR CASTILLO 00:22:33

124 DAVID RODRIGUEZ ZAMORA 00:22:32

125 NESTOR MOLINA GOMEZ 00:22:33

126 YOANA GARCIA PEREZ 00:22:35

127 RICARDO JORGE GIMENO 00:22:32

128 DAVID BACHILLER DE LAS HERAS 00:22:34

129 VICENTE GRAU CALVO 00:22:36

130 SALVADOR MOLINA CORTES 00:22:36

131 JOSE MIGUEL REDON SORIANO 00:22:37

132 SALVADOR CASALTA MARQUEZ 00:22:38

133 JULIO PASTOR GAGO 00:22:37

134 LAURA CASTELLANO BARBA 00:22:39

135 JUAN VICENTE ROYO BERMEJO 00:22:38

136 ROBERTO PEREZ GONZALEZ 00:22:39

137 JORDI MACHI ROIG 00:22:41

138 MIGUEL ANGEL ROMERO ULPIANO 00:22:40

139 ABRAHAM BALLESTER PILAN 00:22:41

140 LUIS GARCIA CHINESTA 00:22:40

141 EDUARDO ABALOS GARCIA 00:22:43

142 RAMON GARCIA FERRIS 00:22:46

143 JAVI GIMENEZ GONZALEZ 00:22:43

144 JAVIER MIRA BERENGUER 00:22:41

145 MARCOS GUTIERREZ PUENTE 00:22:47

146 JAVIER CARNICERO GARCIA 00:22:45

147 JULIO GADEA CERVERA 00:22:43

148 DIEGO CASERO COMECHE 00:22:51

149 VICTOR HORTELANO GARCIA 00:22:50

150 CARLOS GRIMA RIETA 00:22:40

151 TONI BERJILLOS RODRIGUEZ 00:22:51

152 JOSE JAVIER CARRASCOSA OLMOS 00:22:54

153 ALEJANDRO ASENCIO PASCUAL 00:22:56

154 DAVID AGUILERA VALENCIA 00:22:56

155 DIEGO NAVAL LAZARO 00:22:54

156 JUAN ANTONIO CLEMENTE ATENCIA 00:22:54

157 ADRIAN PAÑOS CORNEJO 00:22:57

158 SERGIY NIZHELOVSKIY 00:22:43

159 JOSE JOAQUIN MARTIN FERNANDEZ 00:22:55

160 DAVID SALESA DURO 00:22:57

161 ADRIAN GIJON CLARAMONTE 00:22:54

162 NACHO PALACIOS QUILIS 00:22:55

163 MIGUEL RUIZ VILLENA 00:22:59

164 LORENZO FERRIOL BRUIXOLA 00:22:57

165 SERGIO MARTINEZ COCERA 00:23:00

166 LUCIA MARIA MOCHOLI 00:23:01

167 JOSEP CERVERA 00:23:01

168 DANIEL OJEDA UBEDA 00:23:01

169 VICENT GINESTAR MORELL 00:22:57

170 JOSE ARIAS ROMAN 00:23:06

171 MANOLO MUR RUIZ 00:23:10

172 MARIO SILLA GOMEZ 00:23:09

173 VICTOR RUBIO JIMENEZ 00:23:08

174 BENI BARTOLOME HERNANDIZ 00:23:04

175 FERNANDO GREGORI HUERTA 00:23:08

176 JUAN CARLOS RODRIGUEZ VILLAR 00:23:09

177 BORJA NAVARRO DIAZ 00:23:11

178 NAZARETH ASENCIO PASCUAL 00:23:11

179 MIGUEL ANGEL GOMEZ BLASCO 00:23:09

180 JUAN MUR LLOPIS 00:23:14

181 RAFAEL PUCHOL MARTINEZ 00:23:15

182 ANTONIO LOZANO NUÑEZ 00:23:13

183 MIGUEL SANZ GUTIERREZ 00:23:16

184 RUBEN CLIMENT GIMENEZ 00:23:16

185 ADOLFO RAMADA CORREA 00:23:09

186 JUAN MIGUEL RODENAS PARDO 00:23:14

187 MAX ROBERTO ROCABADO JIMENEZ 00:23:14

188 DANIEL SANCHEZ ALVAREZ 00:23:01

189 JUAN CARLOS EGIDOS CATALA 00:23:20

190 NACHO SILVESTRE CEBRIAN 00:23:17

191 SERGIO PARDO BURGUES 00:23:22

192 JESUS OVIEDO 00:23:18

193 ELIAS VIVAS CARIÑANA 00:23:20

194 SERGIO PARIS SANCHEZ 00:23:22

195 IGNACIO CEBRIAN SANFELIU 00:23:20

196 JOSE CUESTA BELDA 00:23:23

197 ARTURO CACHO CARMONA 00:23:27

198 CARLES GARSANDO NAJERA 00:23:18

199 LLORENÇ CALATAYUD MONTORO 00:23:23

200 JESUS JARA OROZCO 00:23:27

201 JESUS JAVIER CALVO PERALVO 00:23:26

202 PABLO GARCIA MODERNELL 00:23:21

203 JUANJO PRIETO 00:23:18

204 VICENTE SEGARRA LIZONDO 00:23:32

205 ESTEBAN CAMACHO TORREGROSA 00:23:19

206 JORGE VILANOVA SANCHEZ 00:23:33

207 JUAN PASTOR CALVO 00:23:29

208 GUSTAVO CONTRERAS 00:23:33

209 JOSE ANTONIO PEREZ FONS 00:23:25

210 ALVARO MEDINA MOMPARLER 00:23:33

211 CARMEN AMARO REYES 00:23:40

212 DAVID ARGENTE CHECA 00:23:28

213 EUGENIO CANTO GRAMAJE 00:23:29

214 ANGEL ONOFRE PEREZ COLL 00:23:35

215 JAVIER YANGUAS BRULL 00:23:41

216 RAUL MARIN ALCAYDE 00:23:46

217 RAUL IBAÑEZ ZARZO 00:23:44

218 MARIA ISABEL NAVARRO HERNANDEZ 00:23:46

219 MANOLO RUBIO FERRER 00:23:36

220 JOSE TOMAS GARCIA AZORIN 00:23:47

221 HECTOR ROMERO JARQUE 00:23:44

222 JOSE LUIS BERLANGA GONZALEZ 00:23:41

223 MARIO LATORRE SANJAIME 00:23:43

224 SAMUEL MARTINEZ GARCIA 00:23:46

225 FRANCISCO SILLA MACHANCOSES 00:23:43

226 EMILIO RAMON PAÑOS GOMEZ 00:23:44

227 JESUS VALENZUELA GIL 00:23:44

228 MIGUEL BARTUAL GIMENEZ 00:23:36

229 DANIEL GUTIERREZ MARTINEZ 00:23:50

230 TONI CHAVELI RUIZ 00:23:40

231 DAVID GASCON GONZALEZ 00:23:41

232 MARCOS GARCIA COLORADO 00:23:38

233 CARLOS CASTRO PONS 00:23:56

234 ALBERTO FOS OSUNA 00:23:49

235 JOSE LUIS IZQUIERDO MONTES 00:23:49

236 GONZALO SOLERA FOLGADO 00:23:51

237 SANTIAGO VERDEGUER CARRERA 00:23:49

238 JOSE MANUEL SANCHEZ POLO 00:23:55

239 FERRAN VICENT GARCIA FERRER 00:23:46

240 ROBERTO ROCHER FERNANDEZ 00:23:54

241 SERGIO RODRIGUEZ CARRILLO 00:23:51

242 ALFREDO LOZANO BUZARRA 00:23:59

243 QUIQUE GIMENO ARLANDIS 00:23:49

244 JUAN MOYA CARBONELL 00:23:48

245 ANTONIO VENTURA JODAR 00:23:45

246 JAIME MUÑOZ MAS 00:23:56

247 JOSE MANUEL RAMOS GALINDO 00:24:05

248 ANDRES TUDELA FERRANDO 00:23:56

249 FRANCISCO CAMILO PEÑA PELLICER 00:24:03

250 ROBERTO ALEIXANDRE SANCHEZ 00:24:05

251 JOSE CUESTA MEJIAS 00:24:01

252 PEDRO PEREZ BOSCH 00:23:58

253 CARLOS GINER MARTINEZ 00:23:54

254 SALVA GRAU MARCO 00:23:48

255 CARLOS GARCIA-ABADILLO ALIAGA 00:23:56

256 VICENTE MIÑANA SIGNES 00:24:08

257 EMILIO AMOROS REYES 00:23:57

258 FELIX MARCOS HILLERAS 00:23:58

259 DAVID ALMAZAN VILLAR 00:24:02

260 PEPE LLINARES BENAVENT 00:24:12

261 JOSE LUIS ALACREU CANO 00:24:05

262 PILAR VILLAPLANA CAUDET 00:24:13

263 VICENTE JUAN TORRES 00:24:10

264 RAMON CARRASCO TARIN 00:24:06

265 VICTOR PERUJO RICHART 00:24:07

266 JOSE ENRIQUE GUTIERREZ QUIÑONERO 00:24:04

267 ADRIA MARTI MALONDA 00:24:13

268 ANGEL GABALDON COLLADO 00:24:12

269 JHON FABER LOAIZA RESTREPO 00:24:19

270 EMMA LACAL MUÑOZ 00:24:17

271 VANESSA ROMERO BALLESTER 00:24:18

272 ALEJANDRO GIMENO ARLANDIS 00:24:08

273 FRAN GIMENO ARLANDIS 00:24:21

274 ALEXANDRE COLOMER TALENS 00:24:16

275 FERNANDO MARTINEZ JIMENEZ 00:24:09

276 JOSE LUIS OÑATE CEBRIAN 00:24:12

277 JUAN DAVID RUBIO MERLOS 00:24:20

278 SHEILA SIMAO VALE 00:24:20

279 RAMON ROMERO MANSILLA 00:24:07

280 MONICA ALEXANDRA PILCO INGA 00:24:20

281 AARON DASI FERRANDIS 00:24:12

282 RAUL DE GREGORIO DEL BURGO 00:24:21

283 MIGUEL ANGEL REDOLAT CONTRERAS 00:24:12

284 IVAN ROZALEN EGEA 00:24:19

285 MARIA GIL ANDREU 00:24:24

286 LUIS ANGUIS SANCHO 00:24:25

287 ALEJANDRO SANZ BENSA 00:24:13

288 ENRIQUE VILA ROYO 00:24:20

289 ALEX VILLAR LOPEZ 00:23:59

290 VICTOR BASTIDA HERNANDEZ 00:24:18

291 JESUS LOZANO BESARI 00:24:17

292 JOSE ANTONIO GARCIA MERENCIANO 00:24:24

293 CARLOS ABERTO VENTURA 00:24:25

294 DAVID DIAZ TEJEDOR 00:24:24

295 JOSE RAMON GARCIA ROMERO 00:24:18

296 FERNANDO ESPIN RODENAS 00:24:16

297 JAVIER TORDERA ILLESCAS 00:24:11

298 ENRIQUE VICENTE NUÑEZ PARDO 00:24:19

299 VALENTIN CORTES NAVALON 00:24:19

300 FRANCISCO PEREZ 00:24:02

301 ALEJANDRO ANDUJAR 00:24:21

302 PEDRO JAEN FERNANDEZ 00:24:20

303 PEDRO ATIENZAR CORVILLO 00:24:13

304 DAVID ROMERO MUÑOZ 00:24:28

305 TANIA JORDA SANCHEZ 00:24:19

306 IÑAKI HUELAMO RAUSELL 00:24:33

307 JORGE CIRUELOS 00:24:21

308 OLIVER GAITAN LARRUBIA 00:24:23

309 DANIEL PALLAS PERELLO 00:24:21

310 JOSE ANTONIO FLORES JAEN 00:24:24

311 MARC PEREZ SABATER 00:24:23

312 OSCAR DELGADO 00:24:20

313 LUIS VICENTE SERRANO MANSERGAS 00:24:32

314 SALVADOR SERRANO MERCHANTE 00:24:30

315 ROBERTO VIRGILI 00:24:27

316 JOSE VICENTE MOCHOLI OLTRA 00:24:23

317 JOAQUIN PIQUERES CISCAR 00:24:34

318 FRANCISCO GIMILIO MONZO 00:24:28

319 TONI PRIEGO MARCO 00:24:33

320 BORJA GREGORI FRANCO 00:24:24

321 GERMAN GARCIA MARTINEZ 00:24:26

322 FRANCISCO HIDALGO 00:24:42

323 MIGUEL FERRER CONTRERAS 00:24:35

324 MIGUEL ANGEL GIL GINER 00:24:39

325 ANTONIO VTE ARNAU PEREZ 00:24:38

326 MIGUEL VALLES PEREZ 00:24:38

327 VICENTE GIL COSCOLLA 00:24:32

328 ANA AMARO REYES 00:24:51

329 JAVIER SORLI ALCAIDE 00:24:45

330 JORDI CASAMAYOR LOPEZ 00:24:20

331 ANTONIO FERRER NAVARRO 00:24:45

332 JOSE MANUEL CAÑAMARES VERDEJO 00:24:43

333 LUCAS PONS 00:24:38

334 OSCAR GUARDEÑO GIL 00:24:46

335 OSCAR FERRER PASCUAL 00:24:49

336 AITOR ALBIACH ALBIOL 00:24:40

337 LAURA COSTA MARTINEZ 00:24:52

338 JUAN PABLO NAVARRO BATET 00:24:49

339 FRANCISCO BAS ROS 00:24:44

340 VICENTE CAÑAMERO LUCENA 00:24:38

341 JAVI REAL MORTE 00:24:31

342 PABLO ORTIZ CANTERO 00:24:58

343 VICENTE PINTADO CALERO 00:24:42

344 GORKA SANZ MONLLOR 00:24:48

345 MIGUEL HARO CORCOLES 00:24:50

346 RUBEN SERRUDO ESCOVAR 00:24:55

347 IÑIGO CALVO AMOR 00:24:27

348 CESAR GONZALEZ PAVON 00:24:28

349 DANIEL GIMENEZ DUART 00:24:44

350 RAMON RABADAN HORCAJADA 00:24:53

351 JONATHAN CARRASCO VAZQUEZ 00:25:03

352 ORIOL LLACER HERNANDEZ 00:24:57

353 JOSE MANUEL GUAITA MARTINEZ 00:24:54

354 PABLO GOMEZ GONZALEZ 00:24:56

355 ENRIQUE TRIGUEROS 00:24:39

356 SOFIA FENOLLOSA 00:25:05

357 PEDRO JOSE CRESPO ZARZO 00:24:59

358 MIGUEL ANGEL CANO BENITO 00:24:56

359 TONI MONTALBAN MOYA 00:24:53

360 JAVIER ROMANI PATIÑO 00:24:51

361 PEDRO GALLEGO ABRIL 00:24:55

362 JOSE RODRIGUEZ PERIS 00:25:10

363 JESUS SANCHEZ MARTINEZ 00:24:42

364 ADRIAN PALACIOS QUILIS 00:25:04

365 MIKEL BARAZA VIDAL 00:25:13

366 FRANCISCO PUCHE ALOS 00:24:44

367 ERNESTO RODRIGUEZ SANCHEZ 00:24:58

368 JAVIER JUESAS ZALBIDEA 00:25:08

369 JUAN CARLOS ITURMENDI IBAÑEZ 00:25:07

370 NURIA GARCIA VALIENTE 00:25:12

371 JOSE MANUEL TOMAS MIGUEL 00:25:17

372 DIEGO CARRION ROBLES 00:24:59

373 FELIX MIGUEL MORILLA TORRENTI 00:25:04

374 BLANCA RODRIGUEZ VILLAR 00:25:16

375 HECTOR CABELLO CAPILLA 00:25:07

376 HECTOR SANCHEZ RAMON 00:25:05

377 JOSE ANTERO MUÑOZ CASTRO 00:25:00

378 JAVIER MARTINEZ 00:25:12

379 VICENTE OLIVER NAVARRO 00:25:03

380 LUIS LONGARES SEGARRA 00:25:19

381 AURELIO SANCHISLLOPIS 00:25:13

382 RAMON AUÑON VALERO 00:25:12

383 JESUS VICENTE CHELET GARCIA 00:25:14

384 GUILLERMO MONFORT SANZ 00:25:17

385 JAVIER PASTOR DIAZ 00:25:06

386 CARLOS GARCIA PENALBA 00:25:08

387 PAU GIL CORTES 00:25:09

388 JORGE PRADO DE LA CRUZ 00:25:06

389 ENRIQUE CONTRERAS COLLADO 00:25:24

390 JOSE RAMON ARCE OLMOS 00:25:21

391 MIGUEL ANGEL MOLINA DIAZ 00:25:07

392 PACO BAENA ALARCON 00:25:18

393 JESUS AGUILO FURIO 00:25:14

394 FRANCISCO JOSE GARCIA NAVARRO 00:25:13

395 ENRIQUE FOLGADO SALES 00:25:28

396 ANGEL BLESA TORRIJOS 00:25:18

397 JOSE JAVIER LOPEZ MONFORT 00:25:22

398 MARIO MADALENA RODRIGUEZ 00:25:19

399 ROSA MARIA BELMONTE FERNANDEZ 00:25:25

400 DANIEL FRIGOLS GARDE 00:25:07

401 DAVID ADELANTADO MARTI 00:24:53

402 JOSE MIGUEL CARRASCO CEBRIAN 00:25:19

403 ALEJANDRO RUIZ ROMERO 00:25:09

404 DANIEL VARGAS 00:25:30

405 VERONICA FORNER GAHETE 00:25:31

406 FRANCISCO MARTINEZ CALLEJA 00:25:16

407 JOSE VICENTE PELLICER NAVALON 00:25:17

408 SANTIAGO POZO SANZ 00:25:10

409 SONIA MARTINEZ BOURE 00:25:32

410 CARLOS SIERRA QUERALT 00:25:23

411 FRANCISCO MANUEL RUIZ GARRIDO 00:25:13

412 MARCOS FORNER PLA 00:25:34

413 VICENTE MARQUEZ SANCHIS 00:25:24

414 ANTONIO CUESTA MORENO 00:25:24

415 JESUS LOPEZ DEL BARRIO 00:25:24

416 OSCAR MARTINEZ 00:25:35

417 VICTOR JUAN FELTRER GARCIA 00:25:03

418 PILAR RESURRECCION PEREZ 00:25:31

419 JAVIER ALBACETE 00:25:24

420 CRISTIAN SANCHEZ SELLES 00:25:32

421 JOSE VICENTE SABATER RABADAN 00:25:40

422 OSCAR GARCIA DE LA CRUZ 00:25:32

423 JOSE ENRIQUE BORRAS MORELL 00:25:25

424 CARLOS BARBERO MARTINEZ 00:25:29

425 JUAN CARLOS FORTEA MARTIN 00:25:29

426 CARLOS ESPINOSA SORIANO 00:25:19

427 ALBERTO CALATAYUD MARTI 00:25:19

428 DAVID MARTINEZ BOSCH 00:25:09

429 MANU DELGADO VERDEGUER 00:25:11

430 UBALDO VISIER MUÑOZ DE ARENILLAS 00:25:20

431 JOSE MARIA BEJARANO PEÑA 00:25:30

432 MANUEL SERRA BLASCO 00:25:34

433 ANDRES FAJARDO VALENZUELA 00:25:38

434 PAUL WALTON 00:25:43

435 ALEJANDRO MERINO RODRIGO 00:25:25

436 MJOSE LOPEZ DEVIS 00:25:41

437 JOSE VICENTE GARCIA VICENT 00:25:37

438 TONY BENAVENT FUSTER 00:25:26

439 VICTOR SANCHEZ NAVARRO 00:25:27

440 MIGUEL EXPOSITO GISBERT 00:25:34

441 XAVI LLUCH CRESPO 00:25:34

442 ROBERTO DEL TESO MARCH 00:25:16

443 ANGEL SANCHEZ FLORES 00:25:34

444 RAMON PONS CRESPO 00:25:39

445 JOSE CARLOS CELORRIO REDONDO 00:25:26

446 DANIEL PEDRERO GARCIA 00:25:33

447 SALVADOR MARTI ARCOS 00:25:27

448 ABRAHAN CHECA 00:25:25

449 JOSE LUIS MARTIN MOLINA 00:25:39

450 JAIME ORTIZ RIOS 00:25:34

451 ESTHER BOTICA MORCILLO 00:25:35

452 EDUARDO ARRANZ AZUARA 00:25:29

453 JESUS CATALA CERVERA 00:25:30

454 TANIA GARRIGUES 00:25:47

455 LUIS LOPEZ LATORRE 00:25:46

456 SERGIO ESQUIVA ALCANTARA 00:25:36

457 JUDIT MARCOS LERMA BULEO 00:25:48

458 JOSE MANUEL VEGA DIAS 00:25:36

459 MARCOS ALBIACH BALAGUER 00:25:34

460 GUILLEM BARRACHINA ROCA 00:25:41

461 FERNANDO BERENGUER GARCIA 00:25:40

462 FERNANDO MENGOD PUERTA 00:25:32

463 JOSE ANTONIO ARAGO MEJIAS 00:25:54

464 DANIEL MARTIN GOMEZ 00:25:38

465 MANUEL IGLESIAS LOPEZ 00:25:39

466 JOSE MANUEL GARCIA ROMERO 00:25:16

467 SALVADOR BOTET CIBORRO 00:25:39

468 JUANJO VICO FERNANDEZ 00:25:37

469 DIEGO NOGUEIRA PEREZ 00:25:39

470 JOSE VICENTE GONZALEZ MOYA 00:25:53

471 JAVIER GONZALEZ DOLZ 00:25:25

472 MARIA VALERO GARRIDO 00:25:56

473 JOSE VICENTE REIG MARTINEZ 00:25:41

474 JUAN MANUEL LOPEZ PEREZ 00:25:48

475 MARIO AGRAMUNT VERCHER 00:25:45

476 FCO JAVIER ALAPONT RAGA 00:25:42

477 MARC ALBERT REIG 00:25:45

478 JAVI NOVELLA TORNERO 00:26:01

479 ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ 00:26:02

480 RAUL ESPINOSA SORIANO 00:25:51

481 VICENTE BELLOCH FERRER 00:25:51

482 LUIS MARIA RUIZ MARTINEZ 00:25:29

483 ANTONIO BUENO JUAN 00:25:53

484 ANDRES CERRILLO ORTIZ 00:25:46

485 TONI ZARCOS RAMIREZ 00:26:02

486 ISMAEL MANJON ANTON 00:25:54

487 FRANCISCO ARTERO ROMERO 00:25:36

488 RAUL RODRIGO ALCARAZ 00:25:41

489 JUAN CARLOS GIL MACHI 00:25:57

490 MIGUEL ANGEL RUIZ RIUS 00:25:49

491 RAFAEL JUEZ SIESTO 00:26:09

492 GABRIEL PINILLOS PONSODA 00:25:55

493 JOSE HUESO VAL 00:25:46

494 JOSE RICARDO JUAN AMOROS 00:25:56

495 JOSE REDONDO 00:25:51

496 VICTOR VELARDE ALVAREZ 00:25:46

497 EMILIO SANZ MIR 00:26:04

498 CARLOS ALEGRE GOMEZ 00:25:42

499 JAIME RIOS BENET 00:25:52

500 RICARDO TORRIJOS RODADO 00:25:45

501 JOSE CASAÑ MARTI 00:25:47

502 NICOLAS GARRIDO CERVERA 00:26:07

503 ARRATE LLAGUNO VILLAFAFILA 00:25:53

504 PEDRO SALVADOR COLL 00:25:54

505 JONATAN LOPEZ 00:26:03

506 BEATRIZ FERRER VALVERDE 00:26:11

507 HECTOR BATALLER CARMONA 00:26:08

508 LUIS ALEIXANDRE ALIAGA 00:25:58

509 DAVID MURIA POZO 00:26:07

510 CRISTOBAL CARRASCO ROJAS 00:26:09

511 LAURA TORREJON IZQUIERDO 00:26:16

512 RAUL MARTINEZ SIERRA 00:26:10

513 ANGEL HIDALGO HORTELANO 00:26:17

514 JOSE RAMON PAREDES MOSSI 00:26:08

515 HECTOR DEL ALCAZAR INDARTE 00:25:58

516 JUAN MIGUEL PIQUER ROSELLO 00:25:52

517 MANUEL GARSANDO GARCIA 00:25:54

518 AURELIO LAZARO CHUECA 00:26:12

519 JOSE MARIA HERNANDEZ MANCERA 00:26:10

520 DAVID GISBERT SANTILLANA 00:26:20

521 AMADO BIMBO ALBEROLA 00:25:42

522 OSCAR DASI LLACER 00:26:13

523 LUCIA VALERO GARRIDO 00:26:22

524 RAUL BORDERA SERRANO 00:26:17

525 JUAN JOSE PASTOR PEREZ 00:26:18

526 JUAN PEDRO PARRILLA SANCHEZ 00:25:55

527 LUIS GIL SANCHEZ 00:26:13

528 MARCO LLANOS MARTINEZ 00:26:04

529 AMADEO CHARCOS VERDES 00:25:59

530 DAVID CUESTA LUZZY 00:25:42

531 MARTIN GOUGH 00:25:32

532 RAFAEL MARTINEZ GOMEZ 00:26:12

533 FRANCISCO DE PAULA VAÑO MARTINEZ 00:26:25

534 RAFA VAÑO MARTINEZ 00:26:25

535 VICTOR SAN JUAN MUÑOZ 00:26:10

536 JOSE LERMA RAMIREZ 00:26:30

537 SERGI LERMA RAMIREZ 00:26:30

538 JAVIER MARIN RODRIGUEZ 00:25:54

539 GUILLERMO ALANES OTALORA 00:26:30

540 NACHO ROMERO BENLLOCH 00:26:14

541 DIONISIO CASTILLO OCHANDO 00:26:02

542 DANIEL SANCHIS ROIG 00:26:20

543 LUIS TORRES PEÑALVER 00:25:39

544 MANUEL SERRANO MORENO 00:26:06

545 MIGUEL MUÑOZ MARZAL 00:26:10

546 JAVIER APARISI CASTELLO 00:26:23

547 SERGIO JOSE TORONDEL CALAFORRA 00:26:14

548 FERNANDO MARTINEZ TORMO 00:26:26

549 MODESTO GRIMALDOS GARCIA 00:26:10

550 ANTONIO OLMOS SABATER 00:26:29

551 DAVID MONTAÑANA MARTINEZ 00:26:14

552 DAVID OSSET BORRELL 00:26:11

553 JOSE PEREZ PARDO 00:26:22

554 MANUEL JIMENEZ 00:26:38

555 VICENTE PONS ROCAFULL 00:26:34

556 RAUL GARCIA RUIZ 00:26:16

557 AGNIESZKA BIS 00:26:29

558 JUAN CRISTOBAL GARCIA GOMEZ 00:26:25

559 ANTONIO GUILLOT AGUILAR 00:26:25

560 ALEJANDRO PORRAS BENITO 00:26:25

561 ZIAD HAMMAD HASSAN 00:26:24

562 JUAN FCO RODADO BLANES 00:26:09

563 JAVIER DELMA BOSCA 00:26:12

564 PEDRO JOSE GONZALEZ MUÑOZ 00:26:40

565 FERNANDO MARTINEZ MARCO 00:26:12

566 MARIO PINAZO RODRIGO 00:26:33

567 CARLES LOZANO BETI 00:25:53

568 FELIX FERRER SERRA 00:26:29

569 PACO LORCA VECINA 00:26:29

570 DAVID MILLAN CAMPOS 00:26:31

571 MARIA ANTONIA SERRANO JAREÑO 00:26:41

572 JORGE TORRO CANDEL 00:26:16

573 ESTER MARTIN-SACRISTAN GANDIA 00:26:38

574 JUANJO GARCIA GOMEZ 00:26:21

575 M EUGENIA GUILLEM LANUZA 00:26:35

576 RICARDO MARTIN JIMENEZ 00:26:15

577 NACHO GARCIA JANINI 00:26:39

578 JOSE MANUEL MORENO VAZQUEZ 00:25:25

579 JORGE JUAN PITARCH SERRANO 00:26:29

580 NACHO TOMAS ESCRIVA 00:26:43

581 JUDITH IÑIGUEZ MARTINEZ 00:26:41

582 COQUE GONZALEZ ROMERO 00:26:28

583 LUIS MUÑOZ DOMINGUEZ 00:26:07

584 JESUS POLO VELAZQUEZ 00:26:43

585 RAUL SEBASTIA ORTEGA 00:26:11

586 ARTURO HUERTA GARCIA 00:26:43

587 JOSE MANUEL PONCE ULPIANO 00:26:12

588 RICARDO ORTIZ GARCIA 00:26:18

589 TONO MESTRE 00:26:49

590 RUBEN VISO ROGER 00:26:29

591 RAUL PERIS DEL COSO 00:26:20

592 XAVI MUÑOZ MAÑE 00:26:34

593 FRANCISCO ROMAN ROJAS 00:26:39

594 ALBERTO HERVAS GUILLEM 00:26:22

595 OSCAR ESPINOSA CEBRIAN 00:26:27

596 JOSE FEDERICO PERALES SOLER 00:26:42

597 FRANCISCO ARTIAGA GRAMUNTELL 00:26:33

598 CRISTIAN RIBERA LUJAN 00:25:15

599 ROSA BAUTISTA LLACER 00:26:39

600 ENRIQUE ROSELLO NAVARRO 00:26:35

601 EDUARDO JIMENEZ MARQUEZ 00:26:41

602 DAVID FAUS GOMIS 00:26:00

603 RAFAEL HUERTA HUESO 00:26:31

604 JOSE PEREZ BOLUDA 00:26:26

605 RUBEN HABA GARCIA 00:26:42

606 CRISTINA MARTIN NAGER 00:26:43

607 XIMO LLORIS ORTIZ 00:26:21

608 MARIO ROMERO ARBAS 00:26:43

609 NACHO LACAL RIOS 00:26:48

610 ANDRES GARRIDO CERVERA 00:26:46

611 ANSELMO BORNAY MARTI 00:26:39

612 GONZALO GARCIA BULLON 00:26:51

613 LISSETH SALAZAR FILY 00:26:49

614 ENRIQUE VICENTE BENAVENT FURIO 00:26:42

615 RUBEN VILLANOVA MAÑA 00:26:52

616 JUAN CARLOS MATA CASTILLO 00:26:04

617 CARLOS BALLESTER MORALES 00:26:26

618 TOMAS GARCIA GARCIA 00:26:52

619 ALEJANDRO SABURIT LLAUDIS 00:26:53

620 JAVIER SEGOVIA BLANCO 00:26:55

621 MARIEMY AZORIN CORCOLES 00:26:52

622 CARLOS PUCHOL PUCHADES 00:26:54

623 MAR CEBRIA ADELL 00:27:02

624 RAFA DOLZ PLUMER 00:27:02

625 ROBERTO VISCONTI CIFRE 00:26:45

626 VICTOR ORTEGA CAMPOS 00:26:40

627 LUCIA RAMIREZ CABO 00:26:45

628 JAVIER ORTIZ LLERENA 00:27:00

629 DIEGO TOLEDO BOSCH 00:26:43

630 JOSE MANUEL ARIAS ALVAREZ 00:26:36

631 JOSE LUIS PONS MAGRANER 00:26:48

632 JOSE LUIS PASTOR MARCO 00:26:40

633 PEDRO JOSE FUENTES CRESPO 00:26:37

634 FELIPE DEL BAÑO FERNANDEZ 00:26:57

635 FERNANDO LUIS GUILLEN BELENGUER 00:26:25

636 RAMON MARTIN RAMIREZ 00:26:49

637 CARLOS ALAMO GARCIA 00:26:31

638 PABLO FOS CLAVER 00:26:33

639 FRANCISCO JOSE MUÑOZ LOPEZ 00:26:36

640 LORENZO PASTOR DEL VALLE 00:26:30

641 FINA RUIZ FENOLLOSA 00:27:01

642 BELEN ALEMANY SANCHEZ 00:26:50

643 ANDRES MACIA 00:26:41

644 FABIO LA COGNATA 00:26:27

645 JUAN MIGUEL CABALLER NAVARRO 00:26:35

646 MIGUEL ANGEL CASTILLO PALACIO 00:26:27

647 BERNARDO PERUCHO RAMON 00:27:04

648 DAVID CORELL CUSTARDOY 00:26:48

649 JOSE LUIS JUAN BAÑON 00:26:55

650 JUAN BAUTISTA FRANCES MEDINA 00:26:41

651 SANTI CASTERA BRUGADA 00:26:26

652 ANDRES LOPEZ BONORA 00:26:52

653 JORGE MORENO ESCRICHE 00:26:35

654 LAUREANO BENEDITO CARBO 00:27:13

655 MARCIAL GARGALLO ORTIZ 00:26:48

656 MARTA GARCIA NAVARRO 00:26:53

657 FELIX GOMEZ PARRALEJO 00:26:48

658 IGNACIO ESTRELA BALLESTER 00:26:53

659 EDUARD FORES BOSCA 00:26:54

660 JUAN IGNACIO LORENTE ROYO 00:26:38

661 SALVADOR ORTEGA GONZALEZ 00:26:50

662 JOAQUIN CAMPOS CLEMENTE 00:27:05

663 FRANCISCO ESCURIET LOPEZ 00:27:00

664 GERMAN MARTIN VIGUER 00:27:13

665 BERNARDO GARCIA MARTINEZ 00:26:37

666 DANIEL CONCA SANCHIS 00:26:57

667 ANA MARIA GIMENO MIQUEL 00:27:07

668 JESUS MIGUEL GOMEZ ALHAMBRA 00:26:52

669 GABRIEL COSTA PINA 00:26:47

670 EDU LORENTE GALINDO 00:27:13

671 ELISABET SUSTACH 00:27:04

672 JAVIER ARMESTO 00:27:04

673 MIGUEL MARTINEZ SANTIAGO 00:27:01

674 MIGUEL ANGEL ROMERO LAOSA 00:27:04

675 ALBERTO EZQUERRA LISO 00:26:41

676 CORTES CERRO ALFARO 00:27:01

677 JAVIER SAN JUAN ALARMA 00:27:12

678 DAVID FERRUZ GARCIA 00:26:46

679 TINO ANDREU GIMENO 00:26:54

680 FERNANDO VALLES GIL 00:27:09

681 JOSE LUIS QUILIS SANCHEZ 00:26:51

682 MARIAM CERVERA BARBERA 00:27:09

683 JESUS SERRA GARCIA 00:27:10

684 CARLOS NIÑEROLA GOMEZ 00:27:02

685 JOSE ANTONIO BALLESTER LLOPES 00:27:01

686 SEBASTIAN FRANCIA MARTIN 00:26:59

687 AGUSTIN BADENES CORELLA 00:26:49

688 JUAN CARLOS SOLER JIMENEZ 00:26:50

689 SARA BLANCO GIMENO 00:27:06

690 LUIS ALONSO GIL 00:27:03

691 OSCAR MARTINEZ ZAFRA 00:26:58

692 JOSE ALBERTO SANCHEZ ORTEGA 00:27:28

693 MARCIAL SALAS 00:26:48

694 FERNANDO HERNANDEZ BARDERAS 00:27:23

695 ALEJANDRO COMPAÑ DOMINGUEZ 00:27:11

696 PEDRO JOSE MASSO PORCAR 00:27:05

697 JAIME VILLALAIN PEREZ 00:26:58

698 MAYTE FITO CUBELLS 00:27:23

699 INES MARTINEZ VAZQUEZ 00:27:24

700 JOSE RAFAEL AGUSTI IGUAL 00:27:05

701 MIGUEL BOIX PONS 00:27:24

702 ORETO SANCHIS MIRALLES 00:27:22

703 SARA RUIZ DE SOLA MORATA 00:27:26

704 OSCAR CUBAS MARTINEZ 00:27:20

705 XIMO BARBER MESA 00:27:09

706 DAVID JOSE COLLADO VIDAL 00:26:56

707 PAU SANTONJA CASTELLO 00:27:12

708 PACO CLAROS BENEYTO 00:27:01

709 MJOSE PADILLA PAULA 00:27:26

710 PABLO RUIZ NAVARRO 00:27:01

711 CARLOS MUÑOZ GIL 00:27:14

712 ESTER BACHILLER DE LAS HERAS 00:27:27

713 SANTIAGO MEGIAS DOMINGO 00:26:58

714 FRANCISCO CASTELLANO PEÑARROCHA 00:27:35

715 CIRILO AMOROS GARCIA 00:27:04

716 RICARDO GIMENO CASTELLAR 00:27:24

717 RUBEN RISUEÑO SOBRINO 00:27:39

718 NORA TORRALBA HERREROS 00:27:28

719 LUIS MIGUEL MOLINA PEREZ 00:26:41

720 CRISTOBAL MARTINEZ CASTELLS 00:27:41

721 NACHO LLAOSA CABELLO 00:27:39

722 VICTOR GUTIERREZ MARTINEZ 00:27:06

723 ALFONSO DEL OLMO SOLA 00:27:08

724 BEN KOSCHALKA 00:25:35

725 FRAN GARCIA 00:27:32

726 ROBERTO VILA ROIG 00:27:29

727 TEODORO EDU ARROYO 00:27:32

728 FERNANDO SANZ MARQUES 00:27:11

729 JUAN RODRIGUEZ RABADAN 00:26:57

730 PEDRO FUENTES FERRER 00:27:33

731 HECTOR ORTEGA CAMPOS 00:27:22

732 CAROLINA GUILLEM VARON 00:27:19

733 CARLOS SALANOVA ROSALEÑ 00:26:32

734 MARTA GARCIA ALFARO 00:27:03

735 ANTONIO MUÑOZ SAN AURELIANO 00:27:18

736 PEDRO CAVERO FERNANDEZ 00:27:16

737 ANTONIO MARIN GARCIA 00:27:33

738 JOSE FRANCISCO PARDO VALIENTE 00:27:21

739 VICTOR MEDINA MOMPARLER 00:26:22

740 JULIAN MORENO ADILLO 00:27:23

741 JOSE FRANCISCO PARDO HERNANDEZ 00:27:28

742 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ CARRASCO 00:27:02

743 FELIX JOSE RUBIO MATEO 00:27:39

744 ROQUE RUIZ VILLENA 00:27:16

745 VICENTE MUÑOZ FERNANDEZ 00:27:16

746 JOSE ENRIQUE LOPEZ MAS 00:27:21

747 VICENTE BADIA FERRER 00:27:24

748 ROBERTO CAMP ANDREU 00:27:17

749 EVELIO MARTINEZ LOPEZ 00:27:21

750 PAQUITO DASI CABRERA 00:27:05

751 PURI FERREROS GOMEZ 00:27:17

752 ENRIQUE FERREROS CHUMILLAS 00:27:17

753 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MOLINA 00:27:23

754 ALEJANDRO SARRION FONT 00:27:19

755 DAVID PIQUERAS BERJANO 00:27:19

756 FRANCISCO JAVIER RUIZ AZNAR 00:27:17

757 MIGUEL ANGEL SABATER OLMOS 00:27:20

758 ANTONIO ORTIN LOPEZ 00:27:25

759 DAVID SORZANO CASTELLON 00:27:53

760 ALEJANDRO DIAZ RUIZ 00:27:42

761 LUCIA PEREZ SALAMERO GARCIA 00:27:45

762 ROBERTO MARTI GIL 00:27:27

763 JOSE IGNACIO TOMAS GARCIA 00:27:52

764 JOSE LUIS CALABUIG CALABUIG 00:27:42

765 MANUEL CELDA PALACIOS 00:26:59

766 YOUSSEF KHARBAK 00:27:45

767 SERGIO AGUILAR PEÑALVER 00:27:17

768 ALVARO NEIRA INFANTE 00:27:45

769 QUIQUE MARTINEZ GABALDON 00:27:40

770 ENRIQUE ALONSO PEREZ 00:27:39

771 RAFAEL CASTILLO LLAGO 00:27:24

772 RODRIGO DUQUE 00:27:37

773 FRANCISCO VICENTE MARTI 00:27:23

774 DAVID GOMEZ VIANA 00:27:38

775 LUIS MANUEL VICO CEBRIAN 00:27:23

776 DAVID RUIZ MARTINEZ 00:27:37

777 JOSE MARIA SANCHEZ PERALES 00:27:33

778 VERONICA SAIZ RIOCEREZO 00:27:07

779 ALBERTO SENDIN HUERTA 00:27:30

780 BLANCA GARCIA PARDO 00:27:33

781 EDUARDO ALVIR BALLESTER 00:27:28

782 FCO JAVIER BALLESTER ARMELA 00:27:37

783 GINES CARRILLO PEREZ 00:27:31

784 RAMON FABRA PARRAGA 00:28:02

785 ENRIQUE DE CASIMIRO 00:25:57

786 FRANCISCO ALMELA RUIZ 00:27:31

787 JESUS SANZ FOURNIER 00:27:33

788 XAVI VILLANUEVA 00:27:48

789 EMILIANO SANCHEZ ORMEÑO 00:27:47

790 JOSE MANUEL LLOPES DELGADO 00:27:46

791 JOAN CABO DOLZ 00:25:23

792 DEBORAH SANTIAGO WAITE 00:27:20

793 BORJA SOLER BERMUDEZ 00:27:22

794 FIDEL SOTO PEREZ 00:27:44

795 SILVIA FERNANDEZ 00:28:08

796 JORGE GUEMES HERAS 00:27:38

797 IGNACIO PLANELLES GOMEZ 00:27:32

798 JOSE ARCADIO CREMADES OLMO 00:26:28

799 ARANTXA ROIG CAYUELA 00:27:56

800 BELINDA MARIN VERDEJO 00:27:56

801 RUBEN PARDO ORERO 00:27:38

802 JOSE ROBERTO PEREZ ROS 00:27:12

803 DIEGO ZAPATA MASSA 00:27:40

804 JOSE ANTONIO PARDO ORERO 00:27:38

805 FERNANDO MARTINEZ JULIAN 00:27:41

806 CARLOS VICENTE MARTINEZ CASTILLO 00:27:35

807 ADOLFO SOLAZ JORDANADOLFO 00:28:10

808 MANUEL CAMPILLOS MARTINEZ 00:27:36

809 TONI ESPADAS GARCIA 00:27:30

810 JUAN ANTONIO PEREZ PARDO 00:27:52

811 DAVID FERRER FOLGADO 00:27:53

812 CARLOS VAQUERO CLEMENTE 00:27:45

813 ANGEL CONDE PEREIRA 00:27:07

814 ELENA ANTON LIÑAN 00:28:04

815 SOFIA MONTABES FENOLLOSA 00:28:08

816 VICTOR BADIA PICO 00:27:50

817 JOAQUIN GARCIA ESCRICH 00:27:35

818 EFRAIN YEPEZ LANOZA 00:28:03

819 ELOY QUILEZ DOLZ 00:28:08

820 XAVIER AGUERA MIRALLES 00:27:53

821 ELIAS VALLS LUNA 00:27:51

822 INMA BENAVENT 00:27:53

823 ANTONIO BALLESTEROS SANCHEZ 00:28:01

824 CONSTANCE LASSALLE 00:27:52

825 VICENTE LORENTE PEREZ 00:27:55

826 RAFA NAVARRO GRANERO 00:27:31

827 FELIPE RUIZ CORTIJO 00:28:01

828 LUIS GARRIGUES ESTEVE 00:27:53

829 EUSTAQUIO CAZALLAS ACEVEDO 00:27:51

830 PACO RODRIGUEZ UBEDA 00:27:55

831 IKER DELGADO GUTIERREZ 00:27:59

832 PABLO VILA RODRIGO 00:27:19

833 MARCOS LORENTE NAVARRO 00:27:34

834 EDUARDO DELGADO IBAÑEZ 00:27:59

835 JAVIER ALMELA SISCAR 00:27:47

836 JUAN JOSE MENGIBAR LOPEZ 00:28:16

837 MARIA MENGIBAR GARCIA 00:28:16

838 FRANCISCO JAVIER LOPEZ DORADO 00:27:55

839 SILVIA SIMARRO DE PASCUAL 00:28:09

840 JOSE MARTINEZ MARTINEZ 00:28:09

841 JUAN JOSE FERNANDEZ RUIZ 00:28:01

842 MANUEL GONZALEZ MILAN 00:26:55

843 JOSE FRANCISCO SERRA VIVO 00:28:08

844 JOSE DANIEL CARBONELL MORAGON 00:28:22

845 RAFA COPOVI GREGORI 00:26:58

846 JONATHAN URE 00:28:22

847 FRANCISCO PERIS DIAGO 00:28:22

848 GENAR MONTALT OLMOS 00:28:21

849 JULIAN DIAZ ARBOLEDA 00:28:20

850 LUIS DIEZ TORRES 00:27:50

851 OLGA LOPEZ PEREZ 00:26:01

852 JUAN ALONSO GIMENO 00:27:50

853 ANDRES ALONSO GIMENO 00:27:50

854 MAMEN ESPADAS GARCIA 00:27:45

855 JOSE JAIME JUAN ZAURIN 00:28:01

856 VICTOR TORRIJOS ALONSO 00:28:07

857 CARLA DONAT FERRANDIS 00:28:24

858 DAVID ROYO FUSTER 00:28:11

859 JOAQUIN ORTIN DE LA FUENTE 00:27:52

860 MANUEL PARREÑO CASADO 00:28:09

861 JOSE CARLOS GOMEZ CABALLERO 00:28:14

862 ANTONIO RUIZ MORANTE 00:28:14

863 RUBEN CONTRERAS CODOSERO 00:28:21

864 JAIME NARVAEZ CORREA 00:27:54

865 GUILLERMO MORUNO ZAMARRA 00:27:46

866 DIEGO NUÑEZ MACIAS 00:28:22

867 SANTIAGO BARBERA SAYAS 00:28:32

868 JESUS SANCHIS CALABUIG 00:28:06

869 TONI CORRECHER SALVADOR 00:28:29

870 CELIA ARNANDIS ARNANDIS 00:27:55

871 DAVID MANUEL MAGRANER MARTIN 00:28:23

872 XIMO OLIVA MARTINEZ 00:28:11

873 MAXIMO JOSE RUIZ PEREZ 00:27:55

874 RAMON RUIZ SALVADOR 00:27:44

875 JORDI CALVO GOMEZ 00:28:10

876 JUAN CARLOS GARCIA ESPINOSA 00:28:18

877 JOSE PASCUAL CEBRIAN HERNANDEZ 00:28:06

878 NATXO GARCIA PERPIÑA 00:28:16

879 DAVID RUIZ REOLID 00:28:37

880 VICENTE ZARAGOZA MORERA 00:28:26

881 MANUEL TATAY GARCIA 00:28:09

882 JOSE VICENTE CALATRAVA LEON 00:28:21

883 QUIQUE VERDET CASABAN 00:28:33

884 ANTONIO SORIANO PENADES 00:28:17

885 RAFAEL OLMOS GALVE 00:28:11

886 DAVID GARCIA LATORRE 00:28:31

887 SERGIO TATAY GARCIA 00:28:10

888 ANA SOFIA CHANZA TELLEZ 00:28:11

889 JOSE LEOPOLDO SILVESTRE SANCHEZ 00:28:28

890 CARME DONAT MIQUEL 00:27:58

891 JOSE LUIS RUIZ BATALLER 00:28:09

892 DARIO OTERO CARMONA 00:28:36

893 VICTOR ESTELLES ESTELLES 00:27:58

894 JOSE LUIS RONDA SORIANO 00:28:08

895 JOSE MANUEL VAZQUEZ MARIN 00:28:03

896 MARIA SERRANO CORCOLES 00:28:21

897 OSCAR VILLANUEVA MARIN 00:28:16

898 JAVIER BOLINCHES CERVERA 00:28:06

899 ADRIAN NUÑEZ CARRETERO 00:28:31

900 RUBEN AGUDO COMA 00:27:59

901 ALBERTO GONZALEZ CHULIA 00:28:34

902 MARIBEL CAÑAMERO IRANZO 00:28:15

903 MIGUEL ANGEL PONCE LORENTE 00:28:06

904 BARBARA COCERA MUÑOZ 00:28:42

905 JOSE ELICAIR FERNANDEZ 00:27:59

906 JOSE ANTONIO MUÑOZ SEDEÑO 00:27:42

907 MOISES ESBRI GARCIA 00:27:43

908 JOSE ANDRES SANZ PRATS 00:28:06

909 MIGUEL VILA PEDRON 00:28:13

910 VICTOR GARCIA JUAN 00:28:19

911 JOSEP SANCHEZ DAVID 00:28:10

912 MATHIAS TOME SANCHEZ 00:28:28

913 RAMON PONS MARTINEZ 00:28:11

914 JAVIER BAS LOPEZ 00:28:12

915 RAMON QUEVEDO GARCIA 00:28:01

916 JUAN AMOROS GALLART 00:28:14

917 CELESTE LOZANO DURA 00:28:03

918 VICENTE MUÑOZ CARBO 00:28:10

919 JOAQUIN GONZALEZ ROJAS 00:28:20

920 ENRIQUE JOSE ALFONSO PADILLA 00:28:19

921 VANESSA ANDREOTTI 00:28:15

922 JUAN CARLOS COLAS LLISTERRI 00:28:20

923 JAVIER NUÑEZ LLINARES 00:28:21

924 JOSE MANUEL HERRAIZ VENANCIO 00:28:24

925 CARMELO LIZARRAGA GIMENEZ 00:28:17

926 LUIS MOLINA MARQUES 00:28:29

927 SONIA DIAZ ESPAÑOL 00:28:24

928 MIRANDA BALLESTER URBANO 00:28:32

929 JAVIER COLLADO PEREA 00:28:22

930 ELIAS ROCHINA RODRIGUEZ 00:27:23

931 MARIA DEL CARMEN FERRER CONTRERAS 00:28:18

932 JOSE MATEO RUIZ 00:28:19

933 DIONISIO FERRER GARRIDO 00:28:32

934 VICTOR NUÑEZ MONSALVEZ 00:28:18

935 ANDRES PICAZO CUARTERO 00:28:15

936 MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ 00:28:12

937 ALFREDO NAVARRO SAEZ 00:28:33

938 PABLO GIMENO MOLLA 00:28:33

939 ALFREDO LOPEZ GOMEZ 00:28:16

940 JOSE PEREZ SORIANO 00:27:25

941 MARIO LOPEZ ROMERO 00:28:30

942 JOSE MIGUEL GODOY SERRANO 00:28:31

943 VICENTE MANUEL JORQUES CABEZAS 00:28:07

944 JAVIER ALCAZAR MARTINEZ 00:28:07

945 JULIO JOSE CENZANO SANCHIS 00:28:26

946 EDUARDO PRATS GARCIA 00:28:29

947 MANUEL PEREZ MUÑOZ 00:28:26

948 ENRIQUE ARANDA MORA 00:28:27

949 CARLOS MERINO ALCOLADO 00:28:31

950 PABLO GRANADA RAMIREZ 00:28:40

951 JUAN CARLOS OCAÑA LARA 00:28:26

952 KIKE RIOS MUÑOZ 00:28:32

953 JOSE ENRIQUE COMES SOLER 00:28:23

954 FEDE TARONCHER CHELET 00:28:25

955 VICENTE ROCA SEVILLA 00:28:26

956 MANUEL LOPEZ LOPEZ 00:28:50

957 VICENTE SANZ GIMENO 00:28:05

958 DAVID PORTERO FORANO 00:28:23

959 GUILLERMO BRUIXOLA CASANI 00:28:26

960 SHEILA IÑIGUEZ MARTINEZ 00:28:50

961 TEOFILO LOPEZ GARCIA 00:28:12

962 SERGIO SANCHEZ CONTRERAS 00:28:33

963 PEDRO MORALES CASAS 00:28:27

964 LUCIANO TOLEDO TURBI 00:28:29

965 JOAQUIN CEACERO GARCIA 00:28:17

966 NEREA SEGUI SORIA 00:28:26

967 FRANCISCO ALCALA CABRERA 00:28:20

968 JOSE LUIS BERLANGA HERNANDEZ 00:28:25

969 JULIO BATALLER TORRENT 00:28:47

970 JOAQUIN ALMEIDA PARDO 00:28:35

971 ALEJANDRO CASASUS RUBIO 00:28:26

972 JUAN RAMON CASARES CERRO 00:28:16

973 ALBERTO AROCA PARDO 00:28:48

974 UWE VOGEL 00:28:40

975 RAMON SOLIVA RUIZ 00:28:32

976 JUAN SERRA CATALA 00:28:40

977 GUILLERMO CARRERAS RODRIGUEZ 00:28:59

978 JAIME FERRER MANCHANO 00:28:17

979 JUAN ANTONIO MENOR GALVEZ 00:29:00

980 LETICIA MUÑOZ LLAVATA 00:28:20

981 PATRICIA RUIZ ESTELLER 00:28:25

982 TERESA MARTIN 00:28:24

983 JOSE APARICIO MEDINA 00:28:53

984 SERGIO BAÑON MONTERO 00:28:22

985 ANDREA CARRATALA SALES 00:28:23

986 JAIME GUAITA PUERTO 00:28:56

987 ANDRES LEAL HERNANDEZ 00:28:31

988 SAMUEL MENDES COLLADO 00:28:47

989 DANIEL MURO 00:28:23

990 LYDIA MARTINEZ PEREA 00:28:48

991 JUAN BAUTISTA GIMENO SANCHO 00:27:24

992 ROSA GARCIA ROLDAN 00:28:32

993 CLARA MARIA LLEDO MORELL 00:28:59

994 JUAN ANTONIO GALLEGO GIL 00:28:07

995 JUAN CARLOS HERRERO OLIVAS 00:28:24

996 ANGEL NEVADO GARCIA 00:28:31

997 ROBERTO BALLESTER DOMINGUEZ 00:28:28

998 JORGE MARTIN PALAO 00:28:44

999 JAVIER CONEJERO TOMAS 00:28:34

1000 JEISON MURCIA ROMERO 00:28:46

1001 BOSCO TAPIA LOPEZ 00:28:27

1002 RAMON VIRGILIO BERNES MONLEON 00:28:27

1003 MIGUEL RUBIO MEDINA 00:28:44

1004 JUAN CARLOS MORENO SILLA 00:28:31

1005 JOSE ANTONIO LOPEZ FELIPE 00:28:38

1006 MAYTE MAZCUÑAN VILLARREAL 00:29:07

1007 HECTOR DUART AÑO 00:28:33

1008 LUIS LIMA MOYA 00:27:18

1009 RAFAEL VALLES DOMINGUEZ 00:28:58

1010 JUAN MIGUEL CANDEL PARDO 00:29:04

1011 JUAN VICENTE NAVAL VENDRELL 00:28:35

1012 ANTONIO TRUJILLO SANCHEZ 00:28:35

1013 AMPARO BONIAS ESTELLER 00:28:36

1014 JOSE MIGUEL GIL PALLARES 00:28:36

1015 JOSE LUIS GARCIA ARONA 00:27:43

1016 VICENT CASES NAVARRO 00:28:19

1017 JUAN SEQUI ATIENZAR 00:28:58

1018 KIKE GONZALEZ DE CARDENAS MARTINEZ SENDRA 00:28:28

1019 XIMO MARTINEZ CARMONA 00:28:50

1020 ANDRES REDO RIZO 00:28:37

1021 SERGIO GUTIERREZ 00:27:57

1022 SEBASTIAN CONTELLES PALACIOS 00:28:19

1023 JOSE MANUEL VERDEJO LLOPIS 00:28:49

1024 EUSEBIO ZAMORA SAIZ 00:28:44

1025 JOSE VILLALON HUERTA 00:28:40

1026 SALVA LLOPIS MARRADES 00:28:31

1027 PABLO JOSE FUENTES ESCUDERO 00:28:50

1028 FRANCISCO PLAZA SILVESTRE 00:28:26

1029 MARC RUIZ BUYOLO 00:28:34

1030 JOAQUIN NAVARRO RIQUELME 00:28:32

1031 DAVID LOPEZ BUEDO 00:28:38

1032 RAMON MILIAN GARCIA 00:28:37

1033 ESTEFANIA DIAZ SOLERA 00:29:12

1034 JUAN PEDRO COLLADO MINAYA 00:28:16

1035 MIGUEL PRIEGO QUESADA 00:28:39

1036 ANGEL PEREZ LOPEZ 00:28:59

1037 ANA REBOLLAR 00:28:59

1038 DOMINGO MORAL ORTEGA 00:29:11

1039 MARIO BARCELO DONOSO 00:28:48

1040 CARLOS CAVA GIRONA 00:28:28

1041 JUAN ANTONIO TADEO ESPI 00:29:02

1042 XAVI MARTINEZ SANJUAN 00:28:39

1043 VICENT RIBES CARRASCO 00:28:42

1044 RAQUEL MARTINEZ RIBERA 00:29:03

1045 MATIAS GISBERT VIVO 00:28:59

1046 ANDRES LORENZO LIRANZO 00:29:10

1047 FRANCISCO MOLINA MARTINEZ 00:28:46

1048 ROSA MORALES SILLA 00:28:57

1049 DIEGO CERVERA JUANES 00:28:46

1050 XAVIER LARAUDOGOITIA GOMEZ 00:29:17

1051 CHRISTELLE CRUCES IGLESIAS 00:28:59

1052 ALBERTO NAVARRO ECED 00:28:47

1053 GUILLERMO CABRERA VICENTE 00:28:59

1054 ALBERTO GIMENEZ 00:29:04

1055 ALEJANDRO PALOP SANCHIS 00:28:05

1056 CARLOS SANCHIS OJEDA 00:29:01

1057 JOSE PARRILLA 00:29:04

1058 RAFAEL RUANO DIAZ 00:28:47

1059 TOMAS GARCIA-ABADILLO ALIAGA 00:28:57

1060 ELOY DURAN DE LA ROSA 00:28:48

1061 IVAN ANTON RODRIGUEZ 00:29:24

1062 GASPAR RUBIO LLERGO 00:28:38

1063 JONATHAN FABRICIO CUJANO NATA 00:28:23

1064 ALEJANDRO CANO SORIANO 00:28:53

1065 HECTOR BLAT PUCHADES 00:28:55

1066 ZHONGNING JIANG LIN 00:29:08

1067 ZAHI HAMMAD HASSAN 00:28:59

1068 JOSE LUIS BALLESTER FERNANDEZ 00:29:06

1069 ALFONSO JAVIER SANZ GARCIA 00:28:52

1070 JUAN CONTRERAS LUCAS 00:28:52

1071 BENJAMIN REQUENA GIL 00:28:38

1072 MIGUELANGEL GUAITA CONEJOS 00:28:48

1073 JOSE ANTONIO ALOS RODRIGUEZ 00:29:14

1074 JOSE MANUEL CULEBRADAS SOTOS 00:29:26

1075 MIGUEL ROYO MARTINEZ 00:28:50

1076 JORGE LOPEZ VILLAR 00:29:14

1077 MIGUEL RAMIREZ ROMERO 00:29:29

1078 ALMUDENA MARCILLA ESCRIBANO 00:29:18

1079 MARINO BUENDIA 00:29:08

1080 IGNACIO JOSE VILLALAIN RAMOS 00:29:03

1081 MARIA JOSE VIVAS BROSETA 00:28:56

1082 ANTONIO SIMON GABALDON OLMEDO 00:29:26

1083 JUAN CARLOS GUTIERREZ DUQUE 00:28:41

1084 SERGIO RUIPEREZ DURAN 00:29:39

1085 ADRIAN JUAREZ SANCHEZ 00:29:37

1086 ANA HERNANDEZ UBEDA 00:29:09

1087 JOSE LUIS PONS MARTINEZ 00:28:48

1088 ANDREU ESTEVE DE JOZ 00:28:57

1089 BORJA LLORENS FORCADA 00:29:40

1090 RAMON CORTES JORGE 00:29:17

1091 ISABEL CASANOVA CHISBERT 00:29:12

1092 JUAN DAVID TORRES PAZ 00:29:10

1093 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ ESQUINAS 00:27:37

1094 TONI DIANA CUESTA 00:28:57

1095 VICENTE LUIS ESCUDERO SAEZ 00:29:13

1096 JOSE VICENTE BLASCO LLOPIS 00:29:11

1097 CHRISTIAN MUÑOZ GARCIA 00:29:13

1098 JOSE SANCHEZ RIVERO 00:28:58

1099 JUAN JESUS BRAVO ALAGARDA 00:28:52

1100 MANUEL RUIZ CABALLERO 00:28:51

1101 DIEGO MORENO 00:29:20

1102 JOSE CARLOS IVARS GONZALEZ 00:28:46

1103 MILAGROS DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ-MELLADO 00:29:36

1104 RAFAEL CLAVER DIAGO 00:28:58

1105 FRANCISCO FERRANDIS MAURIZ 00:29:11

1106 JOSEP VICENT ESPI MOLLA 00:29:05

1107 JOSE LUIS SORIANO LOPEZ 00:29:45

1108 ANTONIO SALAS MORENO 00:28:45

1109 JOSE GONZALEZ VIDAL 00:29:22

1110 OSCAR AGUSTIN GOMEZ CORREDERA 00:29:13

1111 RAUL BAENA CEBRIAN 00:29:10

1112 ANGEL CHAVARRIAS ORTEGA 00:28:58

1113 RAMON CARDO PRATS 00:29:18

1114 MARIO ALVAREZ GARCIA 00:29:17

1115 SANTOS PEREZ TRAPOTE 00:29:12

1116 ANA BRAVO ZAPIRAIN 00:29:03

1117 FELIX TORRES SANCHEZ 00:29:31

1118 JAIME GIRALDOS MONTOYA 00:28:50

1119 SERGIO FABIAN VIGUERAS 00:29:33

1120 ALEJANDRO SEGADE COSTAS 00:29:05

1121 FRANCISCO JAVIER RAMOS MOLINILLO 00:29:34

1122 MONTSE RIBAS OCHOA 00:29:34

1123 VICENTE SOLER PEREZ 00:29:30

1124 PEPE MARTORELL MAYOR 00:29:25

1125 JOSE LUIS COLOMA DIAZ 00:29:27

1126 VICENTE SEGARRA PANCORBO 00:29:27

1127 PACO VALVERDE GIROME 00:29:03

1128 ALEJANDRO BERENGUER CUESTA 00:28:26

1129 PACO VALLS PERALES 00:28:22

1130 FRANK ERVIN BURGOS SALVATIERRA 00:29:20

1131 ANA TERESA PERIS MOLL 00:29:33

1132 ALBERTO GUARIDA ANAYA 00:29:17

1133 CESAR EZQUERRA GARCIA 00:29:27

1134 SONIA SELMA GARBI 00:29:11

1135 JAVIER SERRANO CARNAL 00:28:51

1136 ROCIO GALVEZ HABA 00:29:07

1137 MARIO CASTELLANO SIERRA 00:29:16

1138 JOSE RAMON ORTS LOPEZ 00:29:05

1139 VICENTE CRESPO ANTON 00:29:07

1140 EMILIO DONAT BARBERA 00:29:13

1141 JOSE MANUEL BERLANGA AVILA 00:29:49

1142 IVAN SANCHEZ VILA 00:29:20

1143 JOSE GRANELL FERRER 00:29:13

1144 FRANCISCO JAVIER MENGUAL CERVERO 00:29:14

1145 JUAN ANTONIO SOTO GIMENEZ 00:29:20

1146 CARLOS TARANCON HUERTA 00:29:21

1147 RAUL BLASCO ORTUÑO 00:29:22

1148 DARIO MORA 00:28:09

1149 DIEGO SEVILLA CARRILERO 00:29:33

1150 MARISOL DE LA MORENA POZUELO 00:29:16

1151 JULIAN ILAS 00:29:59

1152 DIDAC CORTINA SEGURA 00:28:23

1153 ANTONIO GARCIA 00:28:22

1154 JOSE IGNACIO AYUSO CLIMENT 00:29:22

1155 EMILIO GARCIA GUTIERREZ 00:29:36

1156 CARLOS ASENSIO FERRAN 00:29:21

1157 MANUEL ARTAL LA CASTA 00:29:22

1158 CESAR FERNANDEZ SEVILLA 00:27:15

1159 NEUS MUÑOZ CAPITAN 00:29:08

1160 ALFONSO SORNOSA CHORNET 00:29:18

1161 JOSE GAMEZ 00:29:56

1162 VICTOR RODRIGUEZ ANDREU 00:29:07

1163 FRANCISCO JOSE ORTEGA DIEZ 00:29:40

1164 SARA BARAHONA SANTOS 00:29:16

1165 JOSE COPADO NARANJO 00:29:39

1166 JESUS AMORAGA PACO 00:27:57

1167 BORO GARCIA 00:28:25

1168 PEDRO BURGOS VENEGAS 00:27:58

1169 PEDRO PABLO FERRER PINEL 00:29:40

1170 VICTOR GARCIA 00:28:26

1171 ALBERTO CASTELLANOS PALOP 00:29:24

1172 SAMI AHMAD APARICIO 00:29:18

1173 PABLO CAMPS VALLS 00:29:12

1174 CASI MARTINEZ SANJUAN 00:29:48

1175 RUBEN VICENT GARCIA 00:29:11

1176 JOSE DELASHERAS BELLIDO 00:29:23

1177 YOLANDA GALAN RUBIO 00:29:36

1178 ALBERTO M 00:29:27

1179 ALICIA MIRALLES ROJO 00:29:21

1180 PEDRO SAN LEANDRO QUIÑONERO 00:29:50

1181 CARLOS CANO CASTILLO 00:29:54

1182 RICARDO PALOP SUAREZ 00:28:47

1183 MIGUEL LLEDO ARMENGOT 00:29:16

1184 JOSE MANUEL CRUZ CEBRIAN 00:29:08

1185 JUAN JOSE ORENGO GUANTER 00:29:08

1186 CARLOS GIL SANCHEZ 00:29:55

1187 ANDRES PEREZ 00:30:01

1188 CRISTIAN ZOIA MARCOS 00:29:24

1189 JAVIER JARA COLLADO 00:30:07

1190 DAVID MARTINEZ SARTI 00:29:24

1191 JOSE ANTONIO MARTI MATEU 00:29:31

1192 CARMEN MONTES 00:30:02

1193 JORDI ALCANYIS FABIA 00:29:17

1194 DANIEL ESPES INGLES 00:29:30

1195 DANIEL AYALA HERRERA 00:29:49

1196 VICENTE NAVARRO TOMAS 00:29:34

1197 MANUEL GARRIDO CABEZUELO 00:29:34

1198 JOSE MANUEL GIL RIPOLLES 00:30:10

1199 JOSE VICENTE GARCIA DE LA CRUZ 00:29:48

1200 IGNACIO SANCHIS MATEU 00:29:14

1201 YOLANDA RICOS AGUILERA 00:29:46

1202 RAUL CRESPO CARO 00:30:02

1203 MARIA VERBENA MORIL 00:29:48

1204 JOSE QUILES BONO 00:29:31

1205 DANIEL ZOMEÑO GONZALEZ 00:29:37

1206 JUAN FALCO RUBIO 00:29:24

1207 SERGIO SALAS MORIL 00:29:33

1208 LUIS VILLENA MARTINEZ 00:29:27

1209 PABLO FALCO SAHUQUILLO 00:29:24

1210 LUCIA LAZARO JUAN 00:28:52

1211 JOAQUIN CERDA DIMAS 00:29:07

1212 CARLOS COLETO 00:29:24

1213 ALEJANDRO RAMON DOMINGUEZ MONTERO 00:28:04

1214 SERGIO GARCIA OBON 00:28:53

1215 ANTONIO LOPERA LOPEZ 00:28:52

1216 JESUS OSA GABALDON 00:29:20

1217 PASCUAL OLMEDO GIMENEZ 00:29:15

1218 ENRIQUE QUESADA ESPINOSA DE LOS MONTEROS 00:29:18

1219 JUAN CASANOVAS GARCIA 00:28:26

1220 FRANCISCO JAVIER GARCIA FERRER 00:29:37

1221 ANTONIO ECIJA MOLINA 00:29:32

1222 RUBEN MATEO GARCIA 00:30:00

1223 JOSE JUAN LOPEZ GONZALO 00:29:41

1224 RUNXIANG HU 00:30:13

1225 JULIAN NAVARRO NAVARRO 00:29:21

1226 ENRIQUE DIAZ VELARDEZ 00:29:55

1227 ANA DOMINGUEZ LUNA 00:28:55

1228 JOSE LUIS VEGUER CARRATALA 00:29:59

1229 CARLOS JAVIER DOMINGO FIGUERES 00:28:55

1230 VICENT FERRER I PEREZ 00:29:31

1231 JOSE CEBOLLADA PECHUAN 00:28:55

1232 DANIEL VINACHES VILLARTA 00:30:11

1233 JESUS TORRESANO TOLEDO 00:30:12

1234 JOSE PASCUAL HERNANDEZ LLACER 00:30:20

1235 RAFAEL GRAU VERA 00:29:48

1236 MIREIA GARCIA ROJAS 00:29:55

1237 DIEGO RAMIREZ MUÑOZ 00:28:22

1238 AMPARO ORTIZ FERNANDEZ 00:30:21

1239 PASCUAL SANCHIS MAESTRO 00:29:31

1240 SERGIO GONZALEZ SALA 00:30:09

1241 RAFAEL GONZALEZ CUEVAS 00:29:40

1242 ANDRES BERNAL 00:29:51

1243 MANUEL GARCIA OLMOS 00:30:14

1244 CONCHA BOIX ALEMANY 00:29:14

1245 JULIO RODRIGUEZ MARQUES 00:29:31

1246 ALBERTO SANCHEZ HERRERA 00:29:46

1247 RICARDO POUS LLEDO 00:29:14

1248 MIGUEL ANGEL LOPEZ ESTEVE 00:29:34

1249 MIGUEL ANGEL MORALES POLO 00:29:41

1250 ANA SENA ROMERO 00:30:24

1251 FERNANDO LAHUERTA YUSTE 00:30:10

1252 NICOLETA DAVID 00:30:25

1253 DAN ALEXANDRU CRACANEL 00:30:25

1254 JAVIER MARTIN PALAO 00:30:10

1255 TERESA TORRRES LACOMBA 00:29:45

1256 FRANCISCO HERRANZ HERNANDEZ 00:30:14

1257 FRANCISCO ANDRES LLADOSA RUBIO 00:29:29

1258 JOAQUIN MINGUEZ MARTI 00:29:38

1259 JUAN ALAMO HERAS 00:29:50

1260 JOSE FRANCISCO GOMEZ MARTINEZ 00:30:00

1261 JESUS OLMEDA CARRASCO 00:30:29

1262 VICTOR DIAZ SALVADOR 00:30:25

1263 PEDRO ANTONIO GARCIA GARRIDO 00:28:11

1264 LIGIA HERRAIZ ARRIBAS 00:29:13

1265 INMACULADA RODRIGUEZ QUILIS 00:28:10

1266 JOSE LUIS BELLVER REDONDO 00:29:50

1267 VICENTE ISIDRO DURAN UREÑA 00:29:35

1268 FRANCISCO JAVIER CANTO 00:29:49

1269 TOMAS QUEVEDO PATON 00:29:39

1270 NACHO CLEMENTE YEPES 00:29:48

1271 JOAQUIN COSTA MARCO 00:30:13

1272 JOSE PINO GONZALEZ 00:29:42

1273 RICARDO INSA HERNANDEZ 00:30:33

1274 JUAN CARLOS FERNANDEZ SIURANA 00:30:06

1275 SOFIA PLA SANTOS 00:29:35

1276 JUAN MIÑANA PARICIO 00:29:37

1277 FRANCISCO MIGUEL VALERO NAQUERA 00:30:35

1278 JUANMA NEBOT REDON 00:29:51

1279 MIREIA DOMENECH RODRIGUEZ 00:29:59

1280 DAVID PLAZA PENADES 00:30:01

1281 MARCELINO VILI ERHART 00:30:06

1282 JOSE MANUEL GIL DIAZ 00:29:33

1283 RAFAEL CHAMORRO BURGOS 00:29:33

1284 SERGIO TORRELLA VILLAPLANA 00:29:51

1285 FRANCESC IZQUIERDO GARCIA 00:29:52

1286 MANUEL EMILIO LLORCA SANTAGUEDA 00:29:50

1287 RICARDO DE LARA AGUILO 00:30:13

1288 ANA MARIA RODRIGUEZ RAMIREZ 00:29:52

1289 MARIA PILAR GUAITA FERNANDEZ 00:29:53

1290 SALVADOR CARRASCO CERRILLO 00:28:34

1291 NICOLAS LUC ISSALY FRANCOIS 00:30:03

1292 NACHO HERRERO GARCIA 00:30:30

1293 LUIS MARIA SANCHEZ SANTOS 00:30:14

1294 CLARA ARTERO FERNANDEZ 00:30:38

1295 BASILIO ANGEL ESPINOSA CARRERA 00:29:41

1296 LAURA CAMPS 00:28:40

1297 MIGUEL ANGEL JIMENEZ MENA 00:29:45

1298 ANTONIO FERRERO ALVAREZ 00:30:39

1299 PEDRO SIMARRO CANTOS 00:30:19

1300 CARLOS VERDOY PASCUAL 00:29:50

1301 NICOLAS HERRANZ PEREZ 00:30:03

1302 MARTA LUNA IRIARTE 00:29:43

1303 JAVIER CAMPOS 00:28:29

1304 NAYARA FERRANDIS VILA 00:29:27

1305 JOSE DONAT MARTINEZ 00:30:12

1306 SONIA SANCHEZ LLORENS 00:30:32

1307 ROMAN PUERTOS VERT 00:30:25

1308 MIGUEL PARIS TUREGANO 00:30:33

1309 ESTHER GINER ASENSI 00:29:49

1310 RICARDO DOMENECH MARTINEZ 00:29:48

1311 JIANWEI LIN 00:30:01

1312 JAIME MOLTO EGEA 00:29:48

1313 RITA AGUILERA CERVANTES 00:29:51

1314 FERNANDO NIÑO BRAMON 00:30:32

1315 CRISTINA CARRASCO PINAZO 00:30:01

1316 ANDRES CARRILERO ANGULO 00:30:46

1317 CANDIDO CABEDO ARCHER 00:29:59

1318 FRANCISCO BORREDA BOLINCHES 00:29:19

1319 CESAR ESTEVE MEJIAS 00:29:53

1320 SONSOLES SAIZ EGEA 00:30:22

1321 JOSE LIZONDO SIGUERO 00:30:46

1322 ALEJANDRO HUERTA PEREZ 00:30:18

1323 ADRIAN SOLVES BARRACHINA 00:30:06

1324 MANEL CALATAYUD FERRE 00:30:01

1325 XAVIER SUAY LIS 00:28:15

1326 RAFA JORDA SORIA 00:30:50

1327 MARA GONZALEZ GARRRIDO 00:30:45

1328 ALVARO CASTIBLANQUES LEON 00:30:03

1329 SARA SANJUAN SANTAMARIA 00:30:29

1330 JAVIER GARCIA ESPAÑA SERRA 00:30:02

1331 IGNACIO PARDINES SANCHEZ 00:30:31

1332 RAUL MEGIDO BERMUDEZ 00:29:39

1333 MOUNIR ENNABAL EL RADI 00:30:07

1334 MIGUEL BOU COLLADO 00:28:47

1335 PABLO PERNIA PERTEGAZ 00:30:04

1336 SAMUEL MATEO SANCHEZ 00:28:21

1337 ALEJANDRO GARCIA FONS 00:30:01

1338 JORDI ROIG ROIG 00:29:29

1339 WILLAM REINOL PADILLA DIAZ 00:30:12

1340 EMILIO GONZALEZ GARCIA 00:30:00

1341 MIGUEL ANGEL MUÑOZ BONALES 00:30:33

1342 ANGELA PUCHOL PUCHADES 00:30:45

1343 CARLOS MATEO SERRATE 00:29:32

1344 MARIA LUZ GABALDO SOLER 00:30:38

1345 TOMAS RINCON CORCOLES 00:30:06

1346 TOMAS RINCON MUÑOZ 00:30:07

1347 JAVI VALLE FONS 00:30:17

1348 JOSE LUIS AMADOR 00:29:55

1349 MANUEL MARTIN POLO 00:30:08

1350 VICENTE PEDROS ROSA 00:30:08

1351 VICTOR SEVILLA MARQUINA 00:30:49

1352 PATRICIA MARTI GALINDO 00:30:50

1353 PABLO PEREIRA GONZALEZ 00:29:07

1354 SUSANA ABARCA PIQUER 00:30:57

1355 JOSE FRANCISCO TARAZONA VALERO 00:30:24

1356 MARTA NAVARRO GASTALDO 00:30:51

1357 MARCOS CIDADE DOMINGUEZ 00:30:09

1358 LUIS CAMACHO GENOVES 00:30:40

1359 RAMON SENDRA PEREZ 00:29:59

1360 ANTONIO AGUILAR MARTI 00:30:10

1361 ENCARNA GASTALDO ALAPONT 00:30:56

1362 VIRGILIO GONZALEZ BIBIANO 00:30:08

1363 ABELARDO GUTIERREZ SUANZES 00:30:57

1364 MARIBEL ZARCO VELERT 00:31:00

1365 JOSEP RIERA MARI 00:29:45

1366 JOSE LUIS HUERTAS MADRIGAL 00:30:58

1367 PEDRO GERMAN ASTILLERO MARTOS 00:28:36

1368 HIPOLITO LILLO MASSO 00:30:11

1369 CAROLINA ACIEN PONS 00:29:38

1370 FRANCISCO NAVARRO PALOMO 00:30:05

1371 JESUS SEVILLA SOLER 00:28:59

1372 ANABEL PRADAS VEGA 00:30:12

1373 TOÑI RICO MERCHAN 00:29:14

1374 ROBERTO CASTIBLANQUES VALVERDE 00:30:03

1375 FERNANDO LORENTE PANADERO 00:30:58

1376 ENRIQUE MARIN FAUS 00:29:15

1377 AGUSTIN SANCHIS DIAZ 00:30:25

1378 MARIAN MORA GALBIS 00:30:10

1379 JOSE MIGUEL CARRASCO HERRERAS 00:30:09

1380 JORGE DE LA CRUZ 00:30:13

1381 JUANJO SOLERA VALLE 00:30:32

1382 BEGONYA GOMEZ MONFORT 00:30:13

1383 MARTIN DONATO MARTINEZ 00:30:28

1384 DAVID CRESPO YERVES 00:30:20

1385 MARIO BRANCAL BOLDORI 00:30:14

1386 JAVIER DOMINGO FERRANDO 00:30:13

1387 CHIS CONTRERAS RUIZ 00:30:05

1388 ENRIQUE CUÑAT FORTE 00:30:06

1389 ALICIA FERRER FOLGADO 00:30:27

1390 MANUEL ALFONSO LOPEZ 00:30:29

1391 JOSE MANUEL ESCRIVA BARBERA 00:30:06

1392 ISRAEL GABARDA POLO 00:30:12

1393 SALVADOR MARTINEZ 00:30:06

1394 LIDIA MIGUEL VARELA 00:30:25

1395 EDUARDO SOLAZ BENAVENT 00:30:06

1396 FERNANDO SERRANO FLORENTIN 00:30:30

1397 JUAN CARLOS TARREGA GIMENEZ 00:30:06

1398 JOSE CABANILLAS MADRID 00:31:01

1399 EDUARDO MORENO ORIENT 00:31:01

1400 PAQUI BARQUERO SAZ 00:30:25

1401 SERGIO VIVO BELMONTE 00:30:58

1402 AMPARO GARCIA SANCHEZ 00:30:21

1403 MARGARITA FERRER TERUEL 00:30:40

1404 JAVIER RIBES VALERA 00:30:39

1405 EDUARDO MARCO SILVESTRE 00:30:24

1406 SERGIO RUIZ MURILLO 00:30:59

1407 JESUS GARCIA FRAJERO 00:30:26

1408 CRISTINA PIÑAGA SOLE 00:30:21

1409 CARMEN CASAS GARCIA 00:30:25

1410 ANA GRANEL RODRIGUEZ 00:30:30

1411 LAURA BESSIA PUIGMARTI 00:29:52

1412 CARLOS CALLEJA BELINCHON 00:30:29

1413 JUAN JURADO ACHA 00:30:46

1414 JUAN JOSE LUIS MARTINEZ 00:30:40

1415 ALEJANDRO GARCIA GARCIA 00:31:09

1416 MARIA AMPARO MALLOLS TORRADO 00:30:28

1417 JOSEP VICENT BALAGUER VIDAL 00:30:24

1418 PEDRO JOSE MORALES LORITE 00:30:40

1419 SANTIAGO CEJALVO ALGARRA 00:30:44

1420 CARLOS PRIMO GIMENEZ 00:30:06

1421 RAUL FAYOS MARTI 00:27:44

1422 MIGUEL ANGEL SERRALLET JIMENEZ 00:30:25

1423 MARIO NAVALON BALLESTER 00:29:47

1424 JULIA DELTIEMPO MARTINEZ 00:30:04

1425 JOAN CORBERA VIDAL 00:29:02

1426 ELISEO GARCIA SAN CIRILO 00:28:34

1427 JOSE SANTIAGO FERRERAS FELIZ 00:29:24

1428 ANTONIO POZO NIETO 00:31:13

1429 RAQUEL VALENCIA FUENTES 00:28:34

1430 JESUS RUIZ RIUS 00:30:30

1431 JOSE JUAN MORENO MEMBRILLA 00:30:23

1432 GABRIEL AGUDO COZAS 00:30:24

1433 DANIEL RAMIREZ QUEROL 00:30:06

1434 CARMEN BORRAS MORELL 00:29:35

1435 SALVADOR GARCIA MONSERRAT 00:30:45

1436 JULIAN SOMOVILLA VICENTE 00:28:26

1437 YUREMA AYALA GARCIA 00:30:51

1438 JULIO PALLAS BORT 00:30:25

1439 RAUL SORIANO GIRON 00:30:44

1440 JOSE ANTONIO SORIANO GIRON 00:30:44

1441 JOSE FERRER RAMON 00:30:30

1442 FCO ALONSO MARTINEZ MUÑOZ 00:29:16

1443 RAMON ALEJANDRO ARCE LOPEZ 00:30:29

1444 JOSE CARLOS CASTILLO MELERO 00:31:09

1445 OSCAR SANCHIS 00:30:25

1446 MARI CARMEN BENLLOCH AGUILAR 00:31:10

1447 HORACIO REGNER 00:30:26

1448 JUAN ALFONSO TORRES AREVALO 00:30:32

1449 JUAN CARLOS TORRES BELCHI 00:31:00

1450 JUAN CARLOS LOPEZ JIMENEZ 00:30:19

1451 JORGE ARNAIZ RICONDO 00:30:25

1452 JOSE FRANCISCO PRIMO ALBA 00:31:04

1453 ENRIQUE MIRAVALLS MORTE 00:30:33

1454 PABLO RETORTILLO SORLI 00:30:12

1455 ALBERTO CASTRO TEN 00:29:18

1456 JUAN PEDRO CONEJOS MARTINEZ 00:30:23

1457 JORGE CEBRIAN CALVO 00:30:36

1458 ASCENSION JIMENEZ FERNANDEZ 00:30:53

1459 ISABEL RUIZ ORTIZ 00:31:07

1460 JOSEP DE MARTIN ANASTASIO 00:29:14

1461 SUSA MESEGUER DONATE 00:30:40

1462 VANESSA RUEDA RIOS 00:30:40

1463 TONI SANCHEZ PERALES 00:30:32

1464 ALICIA SANCARLOS VILLAESCUSA 00:29:35

1465 ANTONIO AROCAS PEREZ 00:30:31

1466 JUAN MANUEL FERNANDEZ LECHUGA 00:30:33

1467 ANGEL ZAERA CASADO 00:30:40

1468 JOSE AVIÑO LLUCH 00:31:06

1469 ENCARNA VALERA FERNNADEZ 00:30:34

1470 VICENTE COLL MARCO 00:31:22

1471 NATHALIE BUSIERE CLIMENT 00:31:07

1472 JAVIER PARRA DE HARO 00:30:22

1473 PACO BRONCHAL SAEZ 00:30:53

1474 LIDIA TENES RODRIGO 00:30:37

1475 ERNESTO LOPEZ DE VICUÑA ZAFRA 00:29:36

1476 JORGE CARABAÑO GUILLOT 00:31:23

1477 EVA MARIA ALVAREZ BLAS 00:31:04

1478 MIREYA SAEZ VILLAR 00:30:56

1479 JOSE LUIS ZAPATA MARTINEZ 00:30:32

1480 FCO JAVIER PART DORIA 00:29:10

1481 AITOR ALVAREZ BALLESTEROS 00:30:45

1482 GAËL BRAVO MIGUEL 00:30:44

1483 JOSE VTE RODRIGUEZ GARCIA 00:31:00

1484 SAMUEL MANJON ANTON 00:30:42

1485 PABLO FERRER TARAZONA 00:30:46

1486 JAVIER ALMELA BARBARROJA 00:29:44

1487 ANA NAVARRO TARONCHER 00:30:40

1488 SERGIO ALCALA NAVARRO 00:31:26

1489 CARMELA MARTINEZ 00:30:00

1490 EMILI AMOROS GALLART 00:30:48

1491 PALOMA SANCHEZ 00:31:33

1492 RAFAEL PRATS LUJAN 00:30:46

1493 MANUEL PEREZ NAVARRO 00:31:09

1494 ADRIAN ENGUIDANOS NAVARRO 00:30:39

1495 FRANCISCO JAVIER OLMOS PIÑAR 00:31:11

1496 SERGIO SUAREZ GARCIA 00:31:10

1497 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ YUSTE 00:30:55

1498 JOSE BEDMAR DEL PERAL 00:30:46

1499 TOMAS RICO 00:31:21

1500 SALVA MONTORO VAZQUEZ 00:31:03

1501 ISABEL SOLER SANCHIS 00:31:30

1502 NEREA LLORENS ESTARLICH 00:30:44

1503 OSCAR MARTINEZ MORENO 00:30:57

1504 LUIS ANGUIS MONTES 00:31:17

1505 JUANJO SANCHEZ SAURI 00:29:02

1506 ROBERTO SELLES MACHIRAN 00:30:41

1507 LOREN MEDINA CUENCA 00:30:48

1508 BELEN CUERVO SERRATO 00:29:49

1509 GUILLERMO ADRIAN SANCHEZ TABOADA 00:30:16

1510 ANA NAVARRO MILIAN 00:29:38

1511 CARLOS ALIAGA PORCELLAR 00:30:44

1512 VICENTE LORENTE BLAY 00:30:39

1513 JOAQUIN VERDEJO ESPAÑA 00:31:38

1514 SATUR ROSES NAVARRO 00:30:44

1515 ALEJANDRO PEIRO ALEIXANDRE 00:30:40

1516 ELENA TEJEDOR NEIRA 00:30:41

1517 ENRIQUE HERNANDEZ PONCE 00:30:25

1518 JOSE GISBERT 00:30:34

1519 JOSE MANUEL RAMIRO CLAVERO 00:30:44

1520 MAURO BAREA FELIU 00:30:35

1521 ANA RUIZ ZAMORA 00:30:39

1522 NEREA PEREZ RIAL 00:29:45

1523 LLUIS RUIZ MARTINEZ 00:30:22

1524 RAMON FERNANDEZ LOPEZ 00:30:59

1525 JUAN PEREZ LUCENA 00:30:50

1526 PEDRO RAIMUNDO MURAT CASTELLANOS 00:30:52

1527 VANESA MORENO MUSTIELES 00:31:11

1528 MIGUEL ANGEL BARONA MAESTRO 00:31:11

1529 JOSE RAMON JIMENEZ FELGUERA 00:30:52

1530 SERENA PISONI 00:31:15

1531 JUDIT GARCIA DE MATEOS MOYANO 00:29:44

1532 RAFAEL RODRIGUEZ UBEDA 00:31:21

1533 JOSE RAMON SORIANO ROSALEN 00:30:54

1534 BEATRIZ ORTEGA SAEZ 00:29:45

1535 SULMA MORON RICHARDS 00:31:28

1536 MCARMEN RODRIGUEZ CANO 00:31:08

1537 ALFREDO SANTACATALINA MOLINS 00:30:57

1538 CARLOS SAEZ CELEMIN 00:31:16

1539 JULIAN GASTON COCERA GONZALEZ 00:30:50

1540 JUAN PEDRO LAYRON MUÑOZ 00:30:50

1541 PAUL IZA CAIZA 00:29:41

1542 VICTOR TATAY SANTOS 00:30:52

1543 PORFIRIO MONTOYA BERNABE 00:31:19

1544 JOSE MANUEL GARCIA MAS 00:31:46

1545 JAVIER GRANELL GARCIA 00:31:09

1546 ROBERTO MORENO HERNANDEZ 00:30:48

1547 JUAN DOMINGO GARCIA 00:31:35

1548 MARIOLI MORON RICHARDS 00:31:32

1549 CARLOS NAVARRO CABO 00:29:05

1550 DANIEL CALVO BOSQUE 00:30:50

1551 MARIA DE GEA CARAVACA 00:31:45

1552 ANA PAOLA ZEBALLOS PERDRIEL 00:31:33

1553 SONIA MARTI AYUSTE 00:31:40

1554 IVAN CRUZ BERNAL 00:31:39

1555 RAFAEL SIMARRO LUCAS 00:31:11

1556 JULIO CAMPOS CUESTA 00:31:25

1557 JOAN CORDON LLACER 00:31:07

1558 JOSE BERMUDEZ RUIZ 00:31:11

1559 JUAN PANCORBO RAMIREZ 00:30:32

1560 JOSE MANUEL GARCIA CAMPOS 00:31:38

1561 ANTONIO ALVAREZ RIZO 00:31:04

1562 PABLO SORIA FORNIES 00:29:49

1563 PAZ SANCHIS MIRALLES 00:31:32

1564 JOSE LUIS COLLADO SORIANO 00:30:50

1565 INMACULADA BAYO HERRERO 00:31:28

1566 ALBERTO JOSE PONTE ARIAS 00:31:27

1567 MARCO ANTONIO GARCIA VERGARA 00:30:50

1568 NURIA DOMINGUEZ PARDO 00:30:49

1569 INMA BEATO TORTAJADA 00:31:09

1570 JOSE ANGEL RAMON CARRETERO 00:31:25

1571 DAVID CUEVAS MISLATA 00:31:50

1572 ANGEL RODRIGUEZ MARTIN 00:30:52

1573 ESTHER NAVARRO NAVARRO 00:31:50

1574 PERE IVARS CHACON 00:31:33

1575 ANTONIO JOSE RICHART MARTINEZ 00:30:52

1576 ALEJANDRO FCO FORTEA AGUIRRE 00:29:59

1577 JOSE BOSQUE TEJEDOR 00:31:08

1578 ROSA ANA MORENO CHINCHILLA 00:31:07

1579 CRISTINA GARCES BEJERANO 00:30:55

1580 DIEGO MEDINA PEREZ 00:30:59

1581 ANDRES FERRER ARNANDIS 00:30:56

1582 JUAN JOSE RIBERA SANCHEZ 00:30:15

1583 MIGUEL NAVARRO QUEVEDO 00:31:54

1584 ANA MARIA MARTINEZ MONTIJANO 00:31:44

1585 MIGUEL ANGEL GARCIA GALIANO 00:30:56

1586 JESUS MANUEL FUSTER ROMERO 00:31:06

1587 INMA MAÑEZ SOLSONA 00:31:07

1588 LAURA CARRATALA MARIN 00:30:03

1589 JOSE ANTONIO GAS CANTIN 00:30:56

1590 RAUL MARTINEZ GALAN 00:30:05

1591 ALMUDENA LUIS MARTINEZ 00:31:28

1592 ALBERTO YAGO MARTIN 00:30:04

1593 MARIA CABALLERO PEREZ 00:31:37

1594 VICENTE FCO SANTOS BENACHES 00:31:58

1595 ALVARO DEL HIERRO 00:30:02

1596 FRANCISCO SANCHEZ GOMEZ 00:31:08

1597 JAVIER BASOCO GIL 00:31:52

1598 YOLANDA VILLAESCUSA SAIZ 00:31:08

1599 RAFAEL GARCIA FERRERO 00:31:54

1600 SALVA MARTI GALLARDO 00:31:08

1601 VICENTE JAVIER REAL MANRIQUE 00:31:08

1602 EVA DIEZ GÜIZA 00:31:54

1603 ALFONSI RANSANZ UBEDA 00:31:17

1604 XAVIER SERRAT I MOSCARDO 00:31:26

1605 VALENTIN PALACIOS MIÑAMBRES 00:31:53

1606 PATRIK STENBACK 00:31:39

1607 JAIME ANCHEL CATALUÑA 00:31:20

1608 ANDRES MACIA BALLESTER 00:32:00

1609 DAVID GARNERIA ROCHA 00:28:52

1610 PACO MONERA GONZALEZ 00:31:58

1611 MANUEL SORIA SANCHEZ 00:31:06

1612 GUILLERMO CABRERO REYES 00:31:57

1613 JAVIER CAMPOS PORTET 00:31:10

1614 MARTIN ELVIRA SANMARTIN 00:31:11

1615 LAZARO MORILLAS GARCIA 00:31:11

1616 JORGE PEREZ PANIAGUA 00:31:14

1617 MARCOS MORCILLO PASTOR 00:31:58

1618 LORENA SANCHEZ CASTELLON 00:30:22

1619 ERNESTO MANZANEDO LLORENTE 00:30:22

1620 MANUEL SALIDO GUTIERREZ 00:31:20

1621 DAVID GOMEZ SORIA 00:32:06

1622 DIEGO MARTINEZ PALACIOS 00:31:51

1623 MARIA UTRILLA 00:31:45

1624 LETICIA RIBELLES LLOBREGAT 00:31:17

1625 JANUZSY HERNANDEZ NOWAKOWSKY 00:30:43

1626 MARIO SANCHEZ CEA 00:31:56

1627 VICTOR ALMERO MANCHON 00:31:30

1628 MIGUEL ANGEL BLASCO MAS 00:30:31

1629 LUCIA SANCHEZ FERRANDO 00:31:11

1630 DANIEL GALINDO MOLTO 00:31:14

1631 HECTOR ESTRUCH GONZALEZ 00:30:49

1632 JOSE J CABALLER FERRER 00:32:05

1633 RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ 00:31:38

1634 JOSE FRANCISCO TUDELA HERNANDEZ 00:30:01

1635 MARIA LEON SOLER 00:31:54

1636 JUAN JOSE BOU MORRIO 00:31:14

1637 ANGELA MARTIN POZUELO 00:32:08

1638 FEDERICO TORRENTI MASCARELL 00:31:24

1639 JOSE RAMON JARQUE BOTELLA 00:31:59

1640 MARIA A FAUSTINO PEREZ 00:32:09

1641 JOSE RAMON LOPEZ MARCO 00:32:11

1642 MAITE RUIZ PICAZO 00:31:26

1643 VICENTE MANUEL LOPEZ FONES 00:31:22

1644 JOAQUIN CASTAÑO RAMIREZ 00:31:20

1645 JUAN GIL ORERO 00:31:23

1646 BLANCA ROMANI PATIÑO 00:31:17

1647 RAFAEL GRAU ROIG 00:31:27

1648 SERGIO VICENTE CARBONELL 00:31:33

1649 ANTONIO CAMARA DE LA BARRERA 00:32:00

1650 VICENTE BURGUET 00:31:34

1651 PABLO RUIZ MORA 00:29:40

1652 VICENT GARCIA SAN RAFAEL 00:31:34

1653 LUIS EMILIO PARRA SAIZ 00:31:29

1654 DAVID MARTIN GARCIA 00:31:54

1655 RUTH OVEJERO MARTINEZ 00:31:55

1656 MARINA NOHALEZ CABALLERO 00:31:22

1657 LUCIA SANCHIS FRANCES 00:31:45

1658 RAQUEL NARANJO BLANCO 00:31:22

1659 JOSE VICENTE LAVARA CABANES 00:30:01

1660 FRANCISCO JOSE TARREGA GIL 00:30:01

1661 MANUEL LOZANO BAHILO 00:31:43

1662 RAMON GOMEZ TORAN 00:31:45

1663 PABLO CORDOBA PORTER 00:32:03

1664 VICENT ORTIZ ALIAGA 00:31:40

1665 JORGE PASTOR BESALDUCH 00:32:01

1666 RICARDO LAMAZA SAPIÑA 00:32:00

1667 JOSE MANUEL URDIALES URDIALES 00:31:43

1668 PEDRO JOSE CARRION MARTINEZ 00:32:13

1669 JORDI MORANT 00:30:24

1670 JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ 00:31:23

1671 CRISTIAN QUILES ARIAS 00:30:45

1672 CARLOS APARICIO HINAREJOS 00:30:43

1673 MARISUN HERNANDEZ TALON 00:30:41

1674 JOAN NOVERQUES GARCIA 00:32:13

1675 ANTONIO BENEITO P 00:32:16

1676 FERNANDO TEBAR GARCIA 00:31:50

1677 AINA NOVERQUES 00:32:14

1678 ROBERTO GOMEZ BALDAQUINO 00:31:49

1679 ALBERT VICENT MORENO 00:31:54

1680 RAFAEL GARCIA ALVAREZ 00:31:31

1681 RICARDO ALVARO BLANCO 00:30:53

1682 SUSANA ALBEROLA 00:31:54

1683 MARIE- CLARE WALTON 00:32:20

1684 JUAN PABLO PEREZ GARCIA 00:32:04

1685 MARCOS GARCIA CANOSA 00:32:04

1686 VICTOR MANUEL GARCIA SANCHEZ 00:32:04

1687 ALBERTO ALONSO RODRIGUEZ 00:32:01

1688 PEDRO TOMAS RUBIO VILLALON 00:31:27

1689 SALVADOR SENTAMANS SEGARRA 00:31:37

1690 FERNANDO DAVIA DELICADO 00:31:34

1691 SERGIO HUERTAS BASTIDAS 00:31:36

1692 JESUS GONZALEZ MORENO 00:32:09

1693 ALBA BATALLER BAREA 00:32:24

1694 JOSE LUIS FENOLL SAEZ 00:32:29

1695 ALVARO SEVILLA GOMEZ 00:31:36

1696 JUAN CARLOS CASTELLLAR LOPEZ 00:31:34

1697 FRANCISCO JOSE MUÑOZ ALCAÑIZ 00:32:18

1698 AMPARO MARQUES PARRA 00:31:41

1699 JOSE NOVA ALVAREZ 00:31:41

1700 MARCOS HIDALGO FERNANDEZ 00:32:32

1701 RAMON BALLESTER MATEO 00:32:32

1702 MOISES DOMINGUEZ FELIU 00:31:36

1703 JUAN MANUEL CANDEL GOMEZ 00:31:42

1704 NOEMIE EYMARD 00:31:34

1705 NURIA LAZCANO MORENO 00:32:02

1706 NURIA IBORRA 00:32:17

1707 RAUL MARTINEZ LACUEVA 00:29:46

1708 GABRIELA ILIE NOATA 00:32:02

1709 NOEMI SANCHEZ NAVARRO 00:32:02

1710 FRANCISCO JOSE MORAL PURAS 00:32:11

1711 JAVIER PORRAS MOYA 00:31:39

1712 DIEGO SANAHUJA MUÑOZ 00:31:34

1713 EMI HORTELANO GARCIA 00:31:34

1714 JUAN CARLOS GUEVARA VALIENTE 00:32:11

1715 JORGE SANZ ARMERO 00:32:00

1716 JUAN CARLOS NEBOT FANDOS 00:30:30

1717 PABLO PAGE GONZALEZ 00:31:39

1718 ANGEL TOLEDO ALGARRA 00:31:59

1719 ANTONIO RAMIREZ CAMACHO 00:31:35

1720 PEDRO BIOSCA CRUAÑES 00:32:15

1721 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ PLA 00:32:38

1722 ANTONIO CARLES MARIN 00:31:35

1723 MARIO ROIG MARIN 00:31:35

1724 JOSE MORUNO ARGUIJO 00:31:51

1725 JAVIER SORIA PAYA 00:30:34

1726 JUANFRAN MEDINA NAVARRETE 00:32:01

1727 QUIQUE PERIS LOPEZ 00:29:51

1728 ANA ESTHER CARRION PIQUERAS 00:32:20

1729 ANTONI PERERA I VERNETTA 00:32:20

1730 CARLOS RODRIGUEZ JARILLO 00:31:48

1731 RAMON BALLESTER RIDAURA 00:32:07

1732 VICENTE BOSCH GIL 00:31:47

1733 JUAN ANTONIO ALAPONT CASES 00:31:50

1734 ENRIQUE ORTS ORTS 00:32:21

1735 SALVADOR LAHIGUERA MUÑOZ 00:31:06

1736 PACO PALOP LEGUA 00:32:12

1737 EDUARDO POVEDA OCHANDO 00:31:08

1738 SERGIO LOPEZ BARRIOS 00:31:43

1739 CAROLINA GARCIA CUCARELLA 00:31:07

1740 BORJA SERRA BRIZ 00:30:33

1741 LUKE KOSCHALKA 00:30:37

1742 LAURA PINO ALMERO 00:31:55

1743 JAVIER DELGADO PATIÑO 00:30:40

1744 ERIC ROMEO MERINO 00:31:45

1745 ALEJANDRO LOZANO DELGADO 00:30:41

1746 FRANCISCO SANTOS RUBIO 00:32:18

1747 OSCAR RODRIGO SIMO 00:31:42

1748 VICENTE LOPEZ SANMARTIN 00:32:08

1749 JOSEP VICENT LLACER ROMAGUERA 00:31:58

1750 DANIEL PEREZ PARREÑO 00:30:14

1751 FERMIN CARCEL CORTELL 00:31:52

1752 MARCO NAYA 00:32:08

1753 MARTIN LECHUGA SANCHO 00:31:53

1754 ALIX LIDEC 00:31:45

1755 FRANCISCO GINER SOLER 00:30:51

1756 JOSE VTE BELDA MARTINEZ 00:31:52

1757 JUSTO JOSE GONZALEZ HERVAS 00:32:46

1758 ALBERTO PUCHADES MARI 00:30:54

1759 FRANCISCO DIOS CALAFAT 00:32:41

1760 ALBERTO HERVAS LLINARES 00:32:47

1761 CRISTINA IZQUIERDO ESCRIBA 00:32:17

1762 JAVIER MUÑOZ SANFELIU 00:30:59

1763 MIGUEL TAMARIT MISUT 00:32:10

1764 GERARDO TAMARIT FABRA 00:32:33

1765 FERNANDO VARA ARMENTEROS 00:32:36

1766 RAQUEL MERCADER DELGADO 00:32:23

1767 GUILLEM GOMEZ MORA 00:32:07

1768 FEDERICO TERRES AGUADO 00:31:47

1769 ASUNCION BENLLOCH ROMEU 00:31:47

1770 JOSE FRANCISCO FERNANDEZ CLIMENT 00:31:50

1771 JORGE HERNANDEZ RUIZ 00:32:15

1772 JOSE SECO 00:31:21

1773 MIGUEL ORTIZ CANO 00:32:47

1774 CRISTINA NAVARRO SANTAMARIA 00:31:52

1775 JAVIER FELTRER PALMERO 00:32:22

1776 JUAN CARLOS LERMA ESPINO 00:31:49

1777 JAVIER MARTINEZ MARTINEZ 00:31:22

1778 ROBERTO VAZQUEZ GOMEZ 00:31:56

1779 MIGUEL BAÑON MEDINA 00:32:11

1780 RAFAEL GIMENEZ GOMAR 00:32:47

1781 CARLOS GARCIA NUÑEZ 00:32:44

1782 JACOBO GUTIERREZ GARCIA 00:30:31

1783 ATILEO LEOPOLDO MINGA OCHOA 00:32:28

1784 PEDRO GUTIERREZ ESCALADA 00:31:51

1785 JOSE MANUEL OCHANDO NAVALON 00:31:58

1786 JAIME SARRION LABRADOR 00:32:11

1787 JOSE RAMON GARCIA DE LA OSA 00:32:13

1788 MAYTE MOCHOLI 00:31:20

1789 EMILIO PONCE GARCIA 00:32:12

1790 SUSANA MARTINEZ ESTRELA 00:31:00

1791 DAVID BUESO MERINO 00:31:58

1792 JUAN REQUENA GARCIA 00:32:12

1793 AURORA SOBRINO CUEVAS 00:32:32

1794 CONCEPCION RUT CASABELLA GONZALEZ 00:31:20

1795 TONI RUIZ MUÑOZ 00:31:59

1796 MIGUEL ANGEL JAIME GIMENEZ 00:32:04

1797 VICENTE NICOLAS GOMEZ 00:31:21

1798 JUAN JOSE QUIÑONES BUSTOS 00:31:59

1799 ERNESTO CORREA APARISI 00:32:16

1800 SERGIO VIVES 00:31:19

1801 ISABEL GUERRA NOHALEZ 00:32:05

1802 EMILIO ROIG MORENO 00:32:04

1803 MANOLO QUEREDA 00:32:23

1804 MIGUEL PUERTOLAS CLIMENT 00:32:05

1805 CLAUDIA CASTAÑO PUERTOLAS 00:32:10

1806 NICOLAS ESPINOZA CARRION 00:31:52

1807 RAFAEL CALANDIN I CARDO 00:32:21

1808 LUIS SEGURA LLORET 00:32:40

1809 JOSE RAMON COTO FERREIRA 00:31:51

1810 JUAN JESUS PEREZ DE LA FUENTE 00:32:44

1811 FRANCISCO BALLESTER MASIA 00:32:48

1812 MIGUEL DOMENECH IZQUIERDO 00:32:15

1813 ANTONIO DELGADO COMECHE 00:31:51

1814 FERNANDO MARTINEZ ALBEROLA 00:32:03

1815 MARTIN RODRIGUEZ 00:31:13

1816 JONATHAN MUÑOZ GOZALVEZ 00:32:37

1817 JOSE ZAPATA MONRABAL 00:32:27

1818 JUAN CORDON BELENGUER 00:32:24

1819 MANUEL MUÑOZ SIRVENT 00:32:38

1820 JUAN OVIEDO MOMPO 00:32:05

1821 BLAS CANO CAMPOS 00:31:23

1822 RAUL GULLON MARTINEZ 00:32:14

1823 OTO SABATER SANCHIS 00:32:34

1824 MARTI SANCHIS ROMAN 00:32:35

1825 JAVIER ESCAMILLA ORTUZ 00:32:23

1826 JAVIER DELTIEMPO ALEGRE 00:32:00

1827 JORGE RUBIO ALABAJOS 00:32:41

1828 IVAN PALMA SERRANO 00:31:19

1829 JAVIER VERDEJO LLOPIS 00:32:46

1830 XIMO ALABAU SORIA 00:32:22

1831 JOSE VIDAL PEÑA 00:31:32

1832 PATRICIA ALEXANDRA GARDON FERRONHA 00:30:36

1833 ANA BARBETA FORCEN 00:32:28

1834 CRISTO CARDONA CASTELLO 00:32:25

1835 ADRIAN BOSCA MONTESINOS 00:32:30

1836 ADRIAN TATAY TORMO 00:32:18

1837 ESTHER LANDETE MARTINEZ 00:32:18

1838 RAFA LIDO MATEO 00:32:18

1839 MIGUEL CAPILLA ROS 00:32:19

1840 JOSE VICENTE PASTOR MARTINEZ 00:31:43

1841 JOSE LUIS VAELLO MIRA 00:33:02

1842 MANUEL FRAILE MARTIN 00:33:09

1843 JAIME HERRANDO POZO 00:32:40

1844 FCO JAVIER ALCAZAR RODRIGUEZ 00:31:25

1845 JUAN ANTONIO ALCOBER AUBAN 00:32:44

1846 JOSE MIGUEL ALCAIDE CABANES 00:32:41

1847 SERGIO AMAR MEDINA 00:31:56

1848 JUAN CARLOS FERREIRA SANCHIS 00:32:25

1849 DIEGO SARMIENTO GAVIRA 00:32:16

1850 ANA VIDAL JORDAN 00:31:11

1851 JORGE DIEZ SAN MIGUEL 00:31:57

1852 MIGUEL ANGEL MATEU ESTEBAN 00:31:29

1853 JUAN ANTONIO RODADO TORTOLA 00:32:26

1854 ARTURO NOE DIAZ 00:31:59

1855 JOSE RUBEN CASTIBLANQUES VALVERDE 00:32:20

1856 ISABEL PRIMO APARICI 00:33:17

1857 ALEJANDRO IGUAL RICO 00:30:55

1858 RAUL IRANZO ESTRELA 00:31:33

1859 J A 00:31:27

1860 MARIA JOSE HERVAS HERNANDEZ 00:33:14

1861 MARIA DEL CARMEN SAIZ EGEA 00:32:55

1862 NICOLAS AUBRY 00:33:04

1863 LIDON BURGES GUILLEN 00:32:38

1864 FRANCISCO VILLALON ROMAGOSA 00:30:44

1865 ENRIQUE NICOLAU VAZQUEZ 00:32:36

1866 LUISA LAHOZ BOSCH 00:32:39

1867 JESUS SAHUQUILLO SALVADOR 00:32:37

1868 ELVIRA SANCHIS ARANDA 00:33:17

1869 MANUEL GARCIA MARTINEZ 00:32:59

1870 ENRIQUE OLIVER BOTELLA 00:31:28

1871 OSCAR ROVIRA CASANOVA 00:32:28

1872 SERGIO SANCHEZ GUIJARRO 00:32:47

1873 RAUL YUSTE AZAGRA 00:32:47

1874 MIGUEL NAVALON BAÑO 00:31:58

1875 JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ 00:33:03

1876 PEDRO BOLUDA GARCIA 00:31:58

1877 ARMANDO NIETO RANERO 00:31:47

1878 JOAN ALEIXANDRE AGULLO 00:31:57

1879 MIQUEL MARI ZARAGOZA 00:33:01

1880 ERIC BONETE PAVIA 00:31:19

1881 JUAN BAUTISTA VILAR BOU 00:32:27

1882 JOSE MANUEL SAEZ MESEGUER 00:32:27

1883 VICENTE MATEU MURO 00:32:26

1884 ELSA DEL RIO VELLOSILLO 00:33:00

1885 ESTHER FORCANO ALONSO 00:33:11

1886 ELENA ZARZO VINAIXA 00:33:06

1887 OLGA BADIA PALACIN 00:32:32

1888 CRISTINA CASCO SANCHEZ MOLINA 00:31:15

1889 ALBERTO DOMINGUEZ MORENO 00:31:06

1890 SONIA GARCIA MORALES 00:33:20

1891 NEIDA QUISPE PARDO 00:33:13

1892 RAMON PEREZ JIMENEZ 00:31:53

1893 JUANJO ASPA PERUCHO 00:31:25

1894 TOMAS VICTORIA MARTINEZ 00:32:41

1895 ALFREDO ANTON CONESA 00:32:54

1896 ISMET TRALJIC 00:32:31

1897 HUGO EZQUERRA GARCIA 00:33:00

1898 ENRIC POCH JIMENEZ 00:32:32

1899 IVAN NAVARRO CRESPO 00:32:12

1900 BELEN ZAMBRANO 00:33:14

1901 SERGIO IBAN DE SAA NAJERA 00:32:08

1902 JOSE OLMOS SABATER 00:31:28

1903 JULIA PERETE FERNANDEZ 00:33:13

1904 LUCIA HIPOLITO CUBEDO 00:33:13

1905 ADRIAN MONTESINOS CARIÑENA 00:33:13

1906 TONI MAIZONADA VIDAL 00:31:44

1907 PACO MALDONADO 00:33:01

1908 JESUS CASTELLAR ALCAINA 00:33:06

1909 JORGE MORENO RODRIGUEZ 00:31:44

1910 MARIA LLOBELL 00:33:09

1911 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA 00:31:27

1912 JOSE MAYORDOMO PIÑON 00:33:10

1913 MARISA GARCIA DOMINGUEZ 00:32:46

1914 ANA KARINA CAYALO ALVIS 00:31:25

1915 JAVIER SANCHIS BORDERA 00:31:23

1916 LUIS ALEIXANDRE SANCHEZ 00:33:13

1917 LALITA PIGNA 00:31:47

1918 JOSE COMINO CEBRIAN 00:33:20

1919 VICTOR PALACIN DOMINGUEZ 00:33:20

1920 LAURA ANTON ALMERO 00:33:32

1921 LORENA MATEO RUIZ 00:33:05

1922 RAMON OLIVARES GARCIA 00:32:48

1923 LUIS VAZQUEZ PERUCHO 00:31:32

1924 NOELIA VAZQUEZ MULLOR 00:31:50

1925 EMILIO GONZALEZ LORENTE 00:32:58

1926 JOSE ANGEL NAVARRO SARRIAS 00:31:57

1927 PILAR ZAMORA ESTEBAN 00:32:58

1928 DAVID RIAL ESTEVEZ 00:32:45

1929 JOSE MIGUEL COT TOLEDO 00:32:59

1930 LUIS HERRERO APARICIO 00:32:46

1931 CHANTAL MIQUEL CHITINE 00:33:38

1932 FERNANDO RUBIO MUÑOZ 00:32:57

1933 FRANCISCO VICENTE DOLZ VALERO 00:33:14

1934 LUIS TORRES MAÑEZ 00:33:38

1935 JOSE VIÑAS CASTILLO 00:33:06

1936 JOSE BALLESTER VILLANUEVA 00:32:27

1937 ANTONIO VENTURA BLANES 00:32:43

1938 VICTOR NOGUERA SORIANO 00:33:06

1939 ANDREA FUSTER RAMOS 00:32:27

1940 VICENTE GIMENEZ BASTIDAS 00:32:54

1941 JOSE MIGUEL HERNANDEZ SANCHEZ 00:32:48

1942 NOELIA DEL RIO VELLOSILLO 00:33:18

1943 RUBEN BARRIOS 00:32:52

1944 ALEJANDRO ESCRIBANO CEREZO 00:33:39

1945 WILLIAM ALFREDO LEON RAMIREZ 00:33:39

1946 ROBERTO PRADAS 00:32:46

1947 LORENA MARTINEZ 00:33:33

1948 NELIDA DELGADO VALERO 00:33:32

1949 CARLOS JAVIER GARCIA GARCIA 00:32:54

1950 MARTA ORTEGA ORTEGA 00:32:45

1951 VICENTE MINGUEZ ROS 00:32:55

1952 MANUEL RAMON MARTINEZ CALVO 00:33:16

1953 LUIS TOMAS TABERNER PUIG 00:31:16

1954 MANUEL HURTADO GODOY 00:33:19

1955 MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ 00:33:40

1956 BERNARDINO CORBATON LA CUEVA 00:33:42

1957 ALBERTO GOMEZ CHOVARES 00:33:28

1958 VALERIA MORA MARTI 00:33:06

1959 FRANCISCO MUÑOZ MUÑOZ 00:33:02

1960 INES BLANES MENA 00:32:58

1961 JULIAN ALARCON JIMENEZ 00:32:46

1962 ROCIO SOLEDAD GONZALEZ GONZALEZ 00:32:29

1963 ANTONIO CANOVAS LLACER 00:31:39

1964 ENRIQUE ALCOVER MOYA 00:33:01

1965 NURIA AGUERA MIRALLES 00:33:30

1966 HUMBERTO MUNAYCO SANCHEZ 00:32:27

1967 TERESA GARCIA BAÑON 00:32:56

1968 MARTA AGUERA MIRALLES 00:33:31

1969 FERNANDO MAESTRO CANO 00:32:56

1970 ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 00:33:35

1971 RAQUEL LOPEZ REYES 00:32:51

1972 CLARA SEGURA HERNANDEZ 00:33:35

1973 DANIEL HERNANDEZ LAPIEDRA 00:33:16

1974 LAURA DE JUAN AMOROS 00:33:16

1975 CRISTINA MORENO PATON 00:32:14

1976 MANUEL MONLEON MONLEON 00:31:55

1977 JUAN BAUTISTA ROMERO ROMERO 00:33:27

1978 EMILIO MATIAS MORTE MONTOLIO 00:32:29

1979 RAFAEL MARTINEZ MONTON 00:32:28

1980 MARTA LOPEZ DOPICO 00:33:32

1981 JAVIER LAHIGUERA MUÑOZ 00:33:10

1982 IGNACIO JOSE LOPEZ CORTES 00:33:47

1983 GABRIEL LUNA CALERO 00:32:03

1984 M ANGELES PINILLA PATIÑO 00:32:03

1985 ILIRIA CARRION OROZCO 00:33:11

1986 AURORA MARIN PARDO 00:33:47

1987 FINA TORTOLA GRAU 00:33:44

1988 VICENTE MOLLA SANCHIS 00:31:59

1989 SERGIO ROMERO 00:32:56

1990 FRANCISCO BELLVER RODRIGUEZ 00:33:04

1991 BEATRIZ CABANES HERREZUELO 00:32:15

1992 JOSE VICENTE AGUADO MEZQUITA 00:32:08

1993 JUAN CARLOS PACHECO LAVADO 00:33:51

1994 JUAN JOSE SEGUI ROSALEN 00:32:57

1995 JOSE VICENTE VERA HERRERAS 00:33:17

1996 PABLO GONZALEZ FUNGUEIRIÑO 00:31:49

1997 JUAN FRANCISCO DEL CAMPO BIOSCA 00:33:43

1998 JOSE MANUEL ALONSO ZARZO 00:33:46

1999 ANA MARTINEZ DIONISIO 00:32:44

2000 JUAN DIEGO RODRIGUEZ ALVAREZ 00:32:36

2001 DAVID IZQUIERDO MONZO 00:33:04

2002 JAVIER MORALEJO BEJARANO 00:32:36

2003 ELENA MARTINEZ ALACREU 00:33:04

2004 PASCUAL PASTOR CODOÑER 00:33:05

2005 BERNABE SALIDO NAVARRO 00:32:36

2006 JOSE VICENTE PASTOR BOU 00:33:05

2007 SUSANA ORENGA RODRIGUEZ 00:33:28

2008 JOSE JAVIER RIBELLES SANTAMARIA 00:33:28

2009 IVAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:33:27

2010 JUAN JOSE JORDA GAVDIDA 00:32:29

2011 NAOMI SEGUI SORIA 00:33:14

2012 TERESA MAIQUES ASPAS 00:33:00

2013 HELENA CABALLER ALARCON 00:32:23

2014 TONI RODRIGUEZ PARRILLA 00:33:51

2015 ALFONSO HERNANDEZ ROMEU 00:34:05

2016 RAUL RAGA GUIJARRO 00:31:50

2017 ANA CARRIO GIMENEZ 00:33:56

2018 GEMA PILAR ROIG BOILS 00:33:54

2019 AMPARO OLTRA MARTINEZ 00:33:23

2020 LUCA PALMIERI 00:33:07

2021 PURA LLUCH OLIVER 00:33:55

2022 FRANCISCO JESUS SEGARRA 00:33:10

2023 LAURA GALAN MUÑOZ 00:33:06

2024 VICTORIA CEBRIAN MINGUET 00:33:09

2025 JOSE JULIAN MATA CASTILLO 00:33:10

2026 JOSE PEREZ SALINAS 00:33:10

2027 VICENTE MANUEL ENGASA PALOS 00:33:10

2028 MANUELA GONZALEZ BERLANGA 00:33:52

2029 FERNANDO UGARTE GONDRA 00:33:55

2030 JOSE ANTONIO PELAEZ OROZ 00:33:07

2031 LUIS VILLANUEVA 00:33:06

2032 CRISTINA GARCIA SERENA 00:33:20

2033 GERMAN MUÑOZ ALBA 00:33:28

2034 JESUS ALVARO ANDRES 00:33:54

2035 JORGE REIG MARTINEZ 00:34:07

2036 FRANCISCO GARCIA ALCOLEA 00:33:20

2037 MARIA LEDO LUCAS 00:34:07

2038 JUAN FERNANDEZ MARTINEZ 00:33:21

2039 SALVADOR BALLESTER CLIMENT 00:33:36

2040 ELENA MARTINEZ FUENTES 00:33:53

2041 VICENTE MIQUEL CARRATALA 00:33:16

2042 RAUL CABAÑES SALVADOR 00:33:38

2043 ALBERTO PEREZ NUEVO 00:33:28

2044 FRANCISCO JOSE FERRANDIS SANCHEZ 00:32:54

2045 LUIS ANGEL SAEZ MESEGUER 00:33:17

2046 CRIS MARTINEZ SANCHEZ 00:33:41

2047 JOAQUIN REIG CAPILLA 00:33:42

2048 ALBERTO CERVERO MAS 00:33:17

2049 JUAN DIEGO LOZANO ORDIÑANA 00:32:11

2050 TAMARA SOLVES BARRACHINA 00:33:34

2051 FRANCISCO LORENTE MARCH 00:32:07

2052 ELENA JIMENEZ SORIANO 00:34:00

2053 MªLUISA JIMENEZ SORIANO 00:34:00

2054 JOSE MARIA VALERO SUAY 00:32:59

2055 CARLOS AUNION LAVARIAS 00:33:08

2056 JAVIER ZAPATA ESPADA 00:33:19

2057 ALEJANDRO CUENCA ROMERO 00:33:08

2058 VERONICA GUAITA GOMEZ 00:32:48

2059 ALFONSO LLORENS MATIAS 00:33:16

2060 CARMEN MARTI FERRIOL 00:34:06

2061 ANDRES MARCO CARRASCO 00:31:25

2062 YOSUNE RIO ANTON 00:33:17

2063 DAVID ALONSO FELDHAUS 00:33:09

2064 JOSE PASTOR ARNAU 00:33:08

2065 JOSE MANUEL SANZ SANZ 00:33:06

2066 DOMINGO VALLEJO SANZ 00:33:27

2067 MAURO MANCO 00:33:14

2068 ROBERTO NAVARRO PALOMO 00:34:17

2069 VICENTE GUANTER MORELLO 00:33:48

2070 MARTA JORDAN LOPEZ 00:33:49

2071 JUAN DIEGO CUADROS CALAFORRA 00:33:39

2072 MIGUEL MARCO NAVARRO 00:33:40

2073 YOLIDIA OLIVA ALVARADO 00:34:05

2074 FRANCISCO JAVIER BRAU RAMIREZ 00:32:20

2075 SILVIA MARTINEZ SOLAZ 00:33:21

2076 REMEDIOS RANCHAL SORIANO 00:33:21

2077 MARIA GRAU SANCHEZ 00:34:02

2078 MARIO MARTINEZ SAEZ 00:34:17

2079 NICOLAS PEREZ HABA 00:34:17

2080 EDGAR BLANCO ABRAILA 00:34:16

2081 PABLO GARCIA TORRES 00:32:58

2082 YOLANDA CAMPOS 00:33:58

2083 RAMON SANCHIS GIMENO 00:34:03

2084 JAVIER ELENA CASTILLA 00:31:51

2085 CARLOS MONTESINOS RODRIGO 00:31:51

2086 AMPARO RUIZ AZNAR 00:33:58

2087 MIGUEL CAÑIZARES LOPEZ 00:32:38

2088 ALEJANDRO VILLALBA DAVID 00:33:53

2089 JAVIER BAIXAULI MARTINEZ 00:33:50

2090 BEATRIZ RESCALVO PEREZ 00:33:54

2091 PEDRO LOPEZ BAEZA 00:33:46

2092 ANA IBORRA GIL 00:32:31

2093 JESUS MARI LLINARES 00:31:18

2094 JOSE EMILIO MARTIN MARTIN 00:33:54

2095 AMADO RAMON GIMENEZ 00:34:02

2096 CLAUDIA NAVARRO COMPANY 00:34:26

2097 PABLO RODRIGUEZ DE LLAMAS 00:33:49

2098 VANESA FERRERAS FELIZ 00:32:39

2099 PASCUAL DE LOS REYES GAITAN MOYA 00:33:51

2100 DARIO RAPPO 00:31:43

2101 JOSE SEGURA SOLIS 00:33:46

2102 GENY VANESSA FERNANDES JARDIM 00:31:51

2103 JOSE ANTONI BENEDICTO 00:33:03

2104 DANIEL TRUCCOLO 00:32:48

2105 JUAN RAMON MARTINEZ EL VALLE 00:34:27

2106 VANESA PARRA NAVARRO 00:33:17

2107 JOAQUIN MENGUAL SENDRA 00:33:44

2108 DOLORES MARTINEZ ALCALA 00:34:11

2109 REMEDIOS MATAMOROS DUATO 00:34:11

2110 ANTONIO SOLAZ RODRIGO 00:33:51

2111 DANIEL MAÑERO DAMBOLENEA 00:34:02

2112 ANDREA BERNABEU GORREA 00:34:17

2113 JOSE FORNER PALAU 00:34:07

2114 RAQUEL VIVES IGUALADA 00:32:35

2115 SANDRA NAVARRO SALVADOR 00:34:04

2116 VEGA IRANZO GONZALEZ CRUZ 00:32:06

2117 MARIA JOSE ESPI LOPEZ 00:32:33

2118 LETICIA RIOS PERIS 00:34:24

2119 PEDRO GARCIA GRAMAJE 00:32:50

2120 GORETTI VILAR PASCUAL 00:32:08

2121 DOLORES BENLLOCH MONLEON 00:34:17

2122 CARLOS PORCAR FERNANDEZ 00:33:58

2123 VICENT LLORIS ROCA 00:34:18

2124 RAQUEL MORENO VAZQUEZ 00:33:23

2125 INMACULADA ROMERO GUILLEN 00:33:46

2126 MARIA ANGELES COLLADO DE LA CRUZ 00:33:47

2127 SILVANA BATALLER MARTINEZ 00:34:35

2128 ESTHER BATALLER MARTINEZ 00:34:35

2129 JOSE LUIS ROMEU MADRID 00:33:15

2130 TERESA ESPINOS ANDRES 00:34:06

2131 ALEJANDRA GARCIA DEL POZO 00:34:48

2132 CARLOS RAMON BERTRAN 00:32:04

2133 ALEJANDRO DIMAS PAGES 00:32:00

2134 SIGFRIDO ALBERTO VALVERDE IZQUIERDO 00:33:20

2135 JOSE LUIS TAMARIT TOMAS 00:34:15

2136 DIEGO CAMACHO BADULES 00:34:15

2137 FRANCISCO MERCADO MONGUIA 00:33:31

2138 MARCO ANTONIO SAEZ FERRANDO 00:34:02

2139 NEREA SILVA MARTINEZ 00:32:59

2140 VANESA NADAL TARRAZONA 00:32:58

2141 ALBERTO LOPEZ CLEMENTE 00:33:04

2142 BELEN PLA VALERA 00:32:59

2143 LUIS CARRERAS 00:33:13

2144 VERONICA BARBERA DOMIMGUEZ 00:34:33

2145 MIGUEL ZAMORA MARTINEZ 00:34:33

2146 ANNA SANCHEZ PIRIS 00:34:51

2147 JULIA GADEA VILLAR 00:34:37

2148 JUAN CARLOS CORTES CORDOBA 00:34:07

2149 FERRAN GRAU CODINA 00:34:40

2150 ADRIAN PAMBLANCO OLIVAS 00:34:39

2151 CARLOS SOSPEDRA CASES 00:33:54

2152 MARIA GARCIA LOPEZ 00:33:33

2153 RUTH ARRIBAS BLANCO 00:33:32

2154 ANDRES PALLAS ORTAS 00:33:48

2155 ASUNCION REAL MARTINEZ 00:33:47

2156 FELIX GENTO MOYA 00:32:42

2157 DAVID GIMENEZ GARCIA 00:33:49

2158 LUIS DIEZ CALATRAVA 00:34:21

2159 FRANCISCO RUIZ JUAREZ 00:34:13

2160 ANTONIO PEREZ ALBIR 00:33:52

2161 ALBA CATAÑO CHAVERRA 00:34:47

2162 ROBERTO ORTEGA CARBALLO 00:34:07

2163 JESUS SALVADOR ROCA GIRALDA 00:34:59

2164 NURIA MARTINEZ BERENGUER 00:33:52

2165 RAFAEL PICO GARCIA 00:33:52

2166 ANA OLIVER NAVARRO 00:32:03

2167 MIGUEL ALCAYDE MASFARNER 00:33:52

2168 JULIAN GREGORIO FERRANDO 00:34:27

2169 RAMON REGIDOR MARTA 00:33:40

2170 ALBA ASENSI FERNANDEZ 00:34:36

2171 JOSE MORELLO CHULIA 00:32:55

2172 CARLOS MARTI BRAVO 00:32:03

2173 JUAN BELDA BAÑO 00:33:41

2174 DAVID GARCIA MONDEJAR 00:33:58

2175 JORGE MANUEL MARTINEZ SERRANO 00:33:24

2176 ARNALDO CONTRERAS MOLINA 00:33:58

2177 REINA JACKELIN VARGAS MARISCAL 00:32:44

2178 JOSE MARIA VELASCO ALEIXANDRE 00:34:46

2179 ANTONIO TORRES QUINTANILLA 00:34:43

2180 PATRICIA RIAZA FEIJOO 00:34:28

2181 RAMIRO TOMAS GARCIA 00:34:58

2182 MANUEL SOLDEVILA ORTIZ 00:33:21

2183 MARIO CARRION PEINADO 00:33:59

2184 AMPARO ALAPONT CHILET 00:34:26

2185 FRANCISCO RODRIGUEZ EXPOSITO 00:32:36

2186 JOSE LUIS MORENO MAICAS 00:34:29

2187 FELIX HEREDIA HEREDERO 00:34:00

2188 JOSE MANUEL HEREDIA HEREDERO 00:34:00

2189 JOSE JOAQUIN GIMENO BELLVER 00:34:29

2190 LUCIA FRANCES BLAYA 00:34:34

2191 ANA GARCIA AGRAMUNT 00:34:38

2192 JOSE GARCERAN RODRIGUEZ 00:34:44

2193 RAQUEL SANCHIS 00:34:08

2194 RAFAEL ALCOVER ORTEGA 00:34:23

2195 OSCAR COPADO MARTINEZ 00:33:24

2196 SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO 00:33:36

2197 JUAN FRANCISCO LASO ORON 00:34:53

2198 TEODORO TORRIJOS RUBIO 00:33:19

2199 PABLO HERRERA VIZCAINO 00:33:18

2200 AMPARO VALIENTE TARTAJ 00:34:12

2201 INES FERRER CONTRERAS 00:35:10

2202 BORJA VILAPLANA BERTOMEU 00:34:06

2203 MARIA CRIADO 00:33:53

2204 PEDRO JOSE GARCIA SEGUI 00:34:15

2205 JUAN ANTONIO TROYA NAVARRO 00:33:06

2206 VICENTE RAMON LLOP VILANOVA 00:34:57

2207 IGNACIO MUÑOZ MOCHOLI 00:33:05

2208 JAVIER JOAQUIN DOMEZAIN TALES 00:33:05

2209 MARIANGELES HUESO 00:34:57

2210 ANTONIO IBARRA RUIZ 00:34:54

2211 ALBERTO COZAR RUIZ 00:33:55

2212 FRANCISCO RIOS MUÑOZ 00:34:56

2213 JOSE JAVIER MUÑOZ EGEA 00:33:13

2214 FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ 00:33:05

2215 ANGEL IBAÑEZ GIL 00:33:05

2216 CARLES CASA PEREZ 00:33:11

2217 OLIVIA OSSIO OROSCO 00:32:51

2218 ENRIQUE LOPEZ GARCIA 00:33:39

2219 SALVADOR ANDREU CANO 00:33:39

2220 JOSE GARCIA CANTOS 00:34:51

2221 SONIA SORIANO PATIÑO 00:33:27

2222 JOSE SORIANO MORALES 00:33:27

2223 JOSE VICENTE LLINARES CARBONELL 00:34:48

2224 ESTHER GIMENENZ SANCHIS 00:33:35

2225 JUAN ANTONIO HERNANDEZ SERRA 00:33:36

2226 LIDIA CASANOVA DE PABLO 00:33:56

2227 YOLANDA MASSO PORCAR 00:34:55

2228 NATHALIE MIGUEL MIQUEL 00:34:34

2229 DAVID CALVO ALONSO 00:34:33

2230 EVA MARIA LOZANO MARTINEZ 00:33:16

2231 ROBERTO ROSALEN CAPARROS 00:34:34

2232 AUSIAS VIDAL GARCIA 00:33:08

2233 MANUEL FERNANDEZ JUAREZ 00:33:56

2234 OSCAR VIDAL BELDA 00:33:07

2235 MONCHITA ARENAS MAAS 00:34:35

2236 SUSANA PARDO PAJARON 00:32:57

2237 JOSE MARIA REDONDO CARSI 00:33:27

2238 SERGIO OLIVER LILLO 00:33:53

2239 RAQUEL MARTI GALINDO 00:35:20

2240 JESSICA ALARCON NUÑEZ 00:34:42

2241 EDUARDO FERRI CABALLERO 00:34:30

2242 GUILLERMO MARQUEZ CAZALLAS 00:34:55

2243 CRISTINA PEREZ ENGUIX 00:33:20

2244 JUAN CARLOS SALAVERT FABIANI 00:34:32

2245 SUSANA CARABAÑO GUILLOT 00:34:25

2246 MANUEL COMESAÑA FOLGAR 00:32:23

2247 BERNARDO JOSE FERRER MASIA 00:32:57

2248 JAVIER POLIT SANZ 00:32:21

2249 MARINA MALLOL BALLESTER 00:33:45

2250 MATIAS LAFUENTE MANSILLA 00:34:07

2251 RAFA ARROYO SENDRA 00:34:24

2252 IGNASI GAY QUINZA 00:34:15

2253 FANNY CELI LUZON 00:35:32

2254 JAIME CUEVAS VERDEJO 00:34:30

2255 FRANCISCO ORTIZ TERCERO 00:33:33

2256 LOLA MONCHO GARRIDO 00:35:33

2257 FERNANDO OSUNA MOLEON 00:33:26

2258 VICENTE SALES BALLESTER 00:33:03

2259 MARIA JESUS GARCIA MURRIA 00:33:44

2260 MAYKA SOLORZANO MORENO 00:35:16

2261 FRANCISCO CONESA PALOMARES 00:34:11

2262 JESUS TOMAS GARCIA ALMONACIL 00:34:40

2263 JOSE LUIS VELA 00:34:12

2264 MONICA ITUARTE CLIMENT 00:34:23

2265 CARLOS SORIA PEREZ 00:34:19

2266 JONATAN HEREDIA REDONDO 00:34:20

2267 ELENA JEREZ MOLINER 00:34:33

2268 SILVIA CASANOVA VILLAPLANA 00:34:58

2269 GABRIEL SANCHO LOPEZ 00:35:06

2270 DIONISIO RAFAEL CUESTA AGUSTIN 00:35:01

2271 SILVIA LOPEZ RUZ 00:35:13

2272 MERCHE CORTINA CASTELLO 00:35:13

2273 JOSE ISMAEL BERNET SAN FRANCISCO 00:35:13

2274 JUAN ANTONIO TORRES SANCHEZ 00:34:27

2275 KATIE BEARDSELL 00:33:42

2276 DAVID SANCHEZ GARCIA CASARRUBIOS 00:34:54

2277 JUAN BAUTISTA PONS SALVADOR 00:33:18

2278 SOFIA GARCIA RUIZ 00:34:19

2279 CONCHI LOZANO DELGADO 00:33:53

2280 VICTOR ESCRICHE PALANCA 00:35:07

2281 IRENE GUEDES FERNANDEZ 00:34:20

2282 ISABEL SAN LEANDRO QUIÑONERO 00:35:22

2283 CATHERINE RAMIREZ 00:34:57

2284 JUANJO INFANTES ALBIÑANA 00:35:19

2285 JAVIER MARTINEZ MUÑOZ 00:33:49

2286 VICTOR GARCIA GIMENEZ 00:35:03

2287 CRISTINA MORA MARTI 00:35:00

2288 JOSE MANUEL GARCIA ESPLUGUES 00:35:00

2289 AGUSTIN MORENO CANALES 00:33:55

2290 FRANCISCO VALLE HERNANDEZ 00:34:28

2291 ANA GIMENEZ TAMARIT 00:34:39

2292 CELIA PATRICIA GIL ANDREU 00:35:14

2293 SERGIO PEREZ HERNANDEZ 00:35:27

2294 ROBERTO OLMEDILLA GALAN 00:34:59

2295 IRENE GONZALEZ GARCIA 00:34:29

2296 IÑIGO GOMEZ ALVAREZ 00:33:33

2297 M ISABEL MENDEZ TORVISCO 00:34:56

2298 JUAN CARLOS CALONGE RODRIGUEZ 00:35:46

2299 JOSE LUIS MARCONELL ENCINAS 00:34:31

2300 DOMINGO VILLALON TORRES 00:34:31

2301 AMADEO ANGLA ANDRES 00:35:30

2302 ANA QUILES MARTINEZ 00:35:03

2303 FRANCISCO MARTINEZ HERRAEZ 00:33:13

2304 ANGEL ANGEL IBAÑEZ 00:34:41

2305 MIGUEL ANGEL ALIJA CRESPO 00:34:37

2306 JAVI COLLADO MAÑEZ 00:34:19

2307 JOSE IGNACIO GARCIA FERNANDEZ 00:33:37

2308 JOAN FRANCESC BAEZA SORIA 00:34:04

2309 EMILIO LUIS ARAUJO CARCELLER 00:35:41

2310 JAVIER PASTOR AYUSO 00:35:23

2311 JAVIER MAÑES CERVERA 00:35:04

2312 JUAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ 00:35:05

2313 FRANCISCO BALLESTER MAZCUÑAN 00:35:53

2314 VICENTE RAMBLA 00:34:09

2315 ZOILA MERCEDES NARVAEZ SILVERIO 00:33:55

2316 ENNIO IZQUIERDO HERMOSILLA 00:35:10

2317 JOSE SAHUQUILLO GARCIA 00:35:44

2318 VICENTE ESCORIHUELA GIMENEZ 00:34:07

2319 NURIA LOPEZ DEL OLMO 00:35:10

2320 JOAN GALBIS MARTI 00:34:43

2321 VERONICA TINOCO ALFONSO 00:35:20

2322 NACHO FERNANDEZ MARTIN 00:35:14

2323 ANDRES FOS BERNABEU 00:33:51

2324 JORGE ESTRUCH ARLANDIS 00:35:10

2325 NOE PUERTES CARPIO 00:34:50

2326 AMPARO MOLINS PALANCA 00:35:49

2327 JAIME LLINARES CARRASCO 00:34:51

2328 ELENA RODRIGUEZ LOPEZ 00:35:41

2329 ANA RUIZ MARTINEZ 00:35:41

2330 MAR MENGOT MANZANARES 00:35:20

2331 LINA FOMBUENA ALONSO 00:35:14

2332 JUAN MARTINEZ GARCIA 00:34:43

2333 ROBERTO SANTAMARIA CHILLARON 00:35:15

2334 SANTIAGO QUEROL CARCELLER 00:34:02

2335 JAVIER CARRASCO VILLENA 00:33:27

2336 PATRICIA TERUEL CASTAÑO 00:33:28

2337 BERNARDO BONET SILVESTRE 00:34:37

2338 FRANCISCO BLAY LOPEZ 00:34:38

2339 BELEN VALERO PARRILLA 00:34:45

2340 MARIANO FOS CAUSERA 00:35:47

2341 RAMON MARQUES PEREZ 00:35:56

2342 JUAN CARLOS JIMENEZ LUCAS 00:35:58

2343 MIGUEL MORENO 00:35:19

2344 OSCAR CASAS 00:34:22

2345 AGUSTIN MARTIN DE LA SIERRA RODRIGUEZ 00:35:33

2346 TAMARA GIL GALLARDO FERNANDEZ 00:34:33

2347 CRISTINA GUTIERREZ VALIENTE 00:34:42

2348 LAURA BRIZ SIMON 00:34:31

2349 LORENZO MAÑEZ RUBIO 00:34:42

2350 JOSE MARTINEZ NAVARRO 00:35:30

2351 HORACIO SAMA 00:35:56

2352 JAVIER REVERT 00:34:02

2353 JORGE PEREZ 00:33:43

2354 BEGOÑA ARGILES MARTINEZ 00:34:17

2355 EMILIO RAMON MUÑOZ 00:34:22

2356 ALVARO HERRAEZ 00:34:49

2357 JUSTO TORRES GONZALEZ 00:34:46

2358 YASMINA AHMAD APARICIO 00:35:25

2359 MAR MURILLO PEREIRA 00:35:17

2360 CARLOS VAÑO PERELLO 00:34:22

2361 JOAQUINA CONTRERAS RUIZ 00:34:07

2362 JAVIER BERMUDEZ 00:34:59

2363 MARILO ALCAIDE ALCAYDE 00:35:17

2364 VICTOR BALLESTA MARTINEZ 00:34:18

2365 MARIANA PANUNTO 00:35:28

2366 ANICETO GONZALEZ LIETOR 00:34:25

2367 JOSE LUIS CAÑAMARES RAMIREZ 00:34:25

2368 ALICIA DE LA TORRE LOPEZ 00:36:06

2369 ALEJANDRO PERIS GOMEZ 00:34:27

2370 CATERINA CABALLERO ROS 00:36:08

2371 LEONIE WAGNER 00:34:00

2372 FERNANDO CHARQUERO GARCIA 00:34:56

2373 CESAR SIMARRO CERVERO 00:35:53

2374 JAVIER EXPOSITO 00:34:41

2375 CARMEN YUSTE GIMENEZ 00:35:52

2376 DENISA BAYARRI OLTRA 00:36:15

2377 PILAR PAREJO LOZANO 00:35:27

2378 LIDIA LOPEZ DE LOS MOZOS ATOCHERO 00:35:51

2379 MARIA DOLORES GACIA FORT 00:35:01

2380 EVA SANCHIS GOMEZ 00:35:27

2381 JOSE MANUEL MARTIN HERRERO 00:35:36

2382 MARIA SERRANO ROMERO 00:35:05

2383 JOSE FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ 00:35:40

2384 JOSE TOMAS TARREGA MORAGUES 00:35:12

2385 JOSE VICENTE SEVILLA NAVARRO 00:35:44

2386 AMPARO ANDREU CHINER 00:35:55

2387 PEDRO ANTONIO LOPEZ LLAVES 00:34:49

2388 ANTONIA MURIEL BAZAN 00:34:48

2389 NILSA ORREGO 00:35:26

2390 MARIA JOSE MORAN 00:34:55

2391 JUANJO VERGAZ GALLEGO 00:35:55

2392 ANGEL VICENTE HERGUEDAS 00:35:33

2393 ANTONIO GIMENEZ FERRER 00:34:08

2394 JUAN JOSE VERGAZ GARCIA 00:35:56

2395 ROMEO TINEO 00:35:27

2396 JUAN JOSE MARTINEZ GASCO 00:35:44

2397 ADRIAN CANA BARCHIN 00:36:29

2398 MARIBEL VINUESA BIXQUERT 00:35:49

2399 MANUEL GALDON SANZ 00:35:46

2400 VICENTE CARRILERO LOPEZ 00:35:20

2401 JESSICA FRANCES VICO 00:35:06

2402 JESUS ROMERO ROMERO 00:36:02

2403 ALEXANDRE HUERTA PINEDA 00:35:21

2404 CRISTINA LUZZY ESCRIBA 00:35:55

2405 SORINA CHACON 00:35:22

2406 INMACULADA PASCUAL PERALTA 00:36:08

2407 JOSE LUIS SIMARRO GIMENEZ 00:36:08

2408 IGNACIO LLOBET AZPITARTE 00:36:03

2409 OSCAR RUIZ HUERTAS 00:33:50

2410 MARIA JOSE GUTIERREZ SANCHEZ 00:35:24

2411 GEMMA CATALAN GARCIA 00:34:43

2412 JAVIER MARTIN SEVILLA 00:34:27

2413 NOE NORI 00:35:55

2414 FRANCISCO GARCIA GRACIA 00:35:07

2415 MARTA GARCIA FRANCH 00:36:35

2416 JOSE BALLESTER ORTS 00:33:51

2417 JAVIER RODRIGUEZ CABRERO 00:34:37

2418 VANESA QUEROL RAMOS 00:35:50

2419 JORGE LLAVATA 00:34:19

2420 CARLOS ORTEGA BELANDO 00:36:12

2421 ESTHER BELANDO LAPEÑA 00:36:12

2422 PAZ JORDA VICENT 00:35:21

2423 LAURA PIÑEIRO MARCHANTE 00:36:17

2424 IGNACIO LUJAN MUÑOZ 00:36:14

2425 TELMO RAMON 00:33:56

2426 LUIS ENRIQUE CORTON TARAZONA 00:35:28

2427 ISRAEL GRIOL BARRES 00:34:19

2428 LORENA PEDROS CAYO 00:34:20

2429 ANA MARIA ESTEBAN CREMADES 00:34:33

2430 VERONICA BAYO ROMERO 00:35:41

2431 JUAN BAUTISTA JAVALOYES IBAÑEZ 00:35:38

2432 LOURDES GUERRA SOLIS 00:35:13

2433 RAFAEL LLAMAS GARCIA 00:34:27

2434 JOSE LUIS RAMIREZ SANCHEZ 00:33:58

2435 ADRIAN REQUENA MARI 00:36:35

2436 BEATRIZ ALVAREZ NAVAL 00:35:36

2437 JOSE JAVIER SANCHEZ GOMEZ 00:33:58

2438 LUCIA GORBALAN 00:35:36

2439 ALEXANDRA GARCIA GARCIA 00:35:38

2440 VICENTE LILLO NADAL 00:34:59

2441 ANTONI BENLLOCH I BESER 00:36:40

2442 JORGE MARIO IGLESIAS CACERES 00:36:26

2443 CARMEN BALLESTER BELTRAN 00:36:00

2444 MERCHE LILLO SANCHEZ 00:35:20

2445 YOLANDA ROMERO MARTINEZ 00:36:27

2446 CHARO PRADO GIMENEZ 00:34:54

2447 FINA GASCON VALVERDE 00:35:31

2448 TERESA GIL BELENGUER 00:35:31

2449 ANGELES MEDINA MARTINEZ 00:35:36

2450 MAMEN LILLO SANCHEZ 00:35:21

2451 ELIZABETH CAMILO VELASCO 00:34:35

2452 MIGUEL ANGEL ROIG MOLINER 00:36:03

2453 GUILLAUME JEAN BERNARDO 00:35:55

2454 ALICIA SORNOSA MARTINEZ 00:36:13

2455 MARIA JOSE GILABERT SANCHEZ 00:35:31

2456 MONTSERRAT ALFARO ZAMORA 00:36:05

2457 MARTA SANCHEZ CABALLERO 00:35:31

2458 GEMMA MARTI ESPI 00:36:06

2459 SILVIA CUEVAS 00:35:00

2460 PEDRO LEAL FUENTES 00:36:35

2461 ESTEFANIA CONTELLES BENLLOCH 00:34:50

2462 SILVIA NEBOT BONILLA 00:35:08

2463 BEATRIZ BATALLER ENGUIX 00:36:19

2464 IVAN FERRANDO SOLER 00:36:19

2465 ALVARO MARTINEZ PEREZ 00:35:03

2466 PALOMA MARTI GARRIDO 00:35:08

2467 OSCAR FERRANDO BADENES 00:35:08

2468 INMACULADA CELDA LARA 00:36:34

2469 ANGELS ESCRIG ANTONI 00:35:55

2470 LOURDES REDON CIURANA 00:34:49

2471 SALVADOR BELTRAN CABO 00:35:10

2472 MARIA DEL MAR NOVILLO HUETE 00:36:02

2473 MARIA ESPERANZA GONZALEZ GOMEZ 00:36:01

2474 MARLENY MENDOZA GOMEZ 00:34:32

2475 FRANCISCO CEREZO CUESTA 00:34:58

2476 JAVIER ALMENAR MARTINEZ 00:34:58

2477 ANDREA LASIERRA BANDRES 00:35:32

2478 ESTHER LACRUZ REYES 00:36:21

2479 TERE MARTINEZ MONDEJAR 00:36:22

2480 JULIAN COLLADO RAMON 00:36:53

2481 MIGUEL ANGEL HUESCA ARGENTE 00:35:35

2482 SERGIO BERMEJO ALBERO 00:35:33

2483 DOMINGO VAZQUEZ ORON 00:34:48

2484 JUAN CARLOS NUÑEZ LOPEZ 00:35:55

2485 MATILDE ORTEGA CHECA 00:36:10

2486 MARTA NEBOT SANTOS 00:34:34

2487 JOANA GARCIA CALZADA 00:34:34

2488 MARIAM GUANTER MONTAÑANA 00:36:14

2489 PILAR NAVARRO SORIANO 00:35:00

2490 RICARDO MIÑANA SORIANO 00:35:00

2491 ALBA PUIG IGUAL 00:36:05

2492 SERGIO CHOZAS GAYTAN 00:36:41

2493 CLAUDIA QUINTERO 00:36:50

2494 ESPERANZA RUBIO NAVARRO 00:35:19

2495 TERESA DE JESUS GIL MAS 00:35:19

2496 JOSE LUIS RAMIREZ PAULO 00:36:07

2497 FRANCISCO SOLER CHAQUES 00:34:40

2498 AURELIA CALABUIG JORGE 00:36:13

2499 NATALIA CHAPARRO AGUILERA 00:34:42

2500 JOSE CLAVER JIMENEZ 00:34:41

2501 JOAQUIM MOMPO CARRO 00:35:48

2502 BEATRIZ LLOPIS GILABERT 00:36:09

2503 ALEXANDRE RODRIGUEZ TORMO 00:35:11

2504 JOSE MARIA MORELL ROMERO 00:35:10

2505 ISABEL HUERTOS ESQUERDO 00:36:40

2506 ALVARO LOPEZ LOPEZ 00:36:08

2507 MARIA PINAZO SANZ 00:36:23

2508 JUAN ANTONIO CHIRIVELLA RUIZ 00:35:12

2509 SOFIA MARTINEZ SANCHEZ 00:35:13

2510 GERMAN VALLES PEREZ 00:36:13

2511 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ BELLVER 00:36:13

2512 ENRIQUE CASTELLO MARIN 00:36:24

2513 MIGUEL ANGEL OCETE DOMINGO 00:35:09

2514 JOSE JIMENEZ 00:34:50

2515 OLGA GODINEZ ORTIZ 00:36:02

2516 MARI CRUZ ESLAVA BLASCO 00:35:04

2517 ROQUE ORTEGA GONZALEZ 00:36:40

2518 JUAN SANCHEZ CHOYA 00:34:22

2519 NURIA GRANEL RODRIGUEZ 00:36:47

2520 PEDRO BOTELLA HERRAN 00:36:12

2521 JAIME RAMIRO BARRILERO 00:35:27

2522 SERGIO BURGOS FERNANDEZ 00:34:53

2523 JOAQUIN RAMIRO BARRILERO 00:35:28

2524 ANTONIA FORTUNATO DE CASTRO 00:35:37

2525 ROSI JURADO LOPEZ 00:35:54

2526 JOSE GIMENEZ TERRADO 00:34:50

2527 ABI ABDON ZAZU GIJON 00:34:51

2528 SERGIO CAPARROS FERRISE 00:36:20

2529 RICARDO TERUEL SOTOS 00:34:21

2530 MIGUEL ANGEL CASAS NAVARRO 00:36:08

2531 LUCIA VERDEGUER BROSETA 00:36:52

2532 CLARA GRANELL DIE 00:35:46

2533 CAROLINA AGUADO CARSI 00:36:32

2534 SERGIO ALABAU CLIMENT 00:35:47

2535 CARLOS NAVARRO CASTELLO 00:36:32

2536 CARMEN SAEZ YAÑEZ 00:34:57

2537 MARIVI FERRER AQUILES 00:35:14

2538 GORGONIO GONZALEZ AVILES 00:35:19

2539 ELENA SANCHIS PASCUAL 00:35:14

2540 OLGA BAHAMONDE PONCE 00:36:56

2541 MARIO ANTOLIN APOLINAR 00:36:32

2542 SILVIA RODRIGO ROCHE 00:36:57

2543 ARTURO TORRES CANDEL 00:35:15

2544 ESTHER APOLINAR VALIENTE 00:36:33

2545 JADI ALEM 00:36:00

2546 SUSANA TABERNER BROSEL 00:36:36

2547 JOSE ANTONIO CAPARROS FENOLLAR 00:36:26

2548 TONI VILLALBA MARIN 00:35:31

2549 FRANCISCO MOLINA RUIZ 00:35:35

2550 JOSE NAVARRO BIOT 00:37:08

2551 SALVADOR BONONAD 00:35:59

2552 LUZ CARVAJAL COLIMBA 00:35:13

2553 INMA INFANTES PENA 00:35:59

2554 RAMON CEBRIA PASCUAL 00:35:39

2555 ISABEL SOLER DOMINGO 00:36:51

2556 MANOLO SANTACRUZ ALBALAT 00:36:22

2557 CARLOS MELERO DUS 00:33:41

2558 TEREZA REQUELME GONZAGA 00:34:55

2559 ROBERTO FENANDEZ VALLE 00:34:41

2560 JOSE RAMON LAZARO CUTANDA 00:34:29

2561 ELENA LONJEDO VICENT 00:37:01

2562 PEDRO PABLO MAESTRO FAYOS 00:35:58

2563 PEDRO CASADO SORIANO 00:36:25

2564 PEDRO MISLATA MARTINEZ 00:37:02

2565 ENRIQUE PERTUSA SEIZ 00:34:23

2566 ESTHER COSTA LOZANO 00:35:55

2567 MAR CEREZO LOPEZ 00:34:08

2568 MARI CARMEN GREGORI GIMENO 00:36:09

2569 SHEILA PONS VAZQUEZ 00:35:55

2570 NIEVES ANDRES BAIXAULI 00:35:56

2571 MARIA APARISI CASTELLO 00:36:01

2572 CARMINA MAYORGA GARCIA 00:36:49

2573 JOSE AUGUSTO MERCADILLO SANCHEZ 00:36:25

2574 PEDRO FERNANDEZ PRIETO 00:35:00

2575 EDUARDO RODRIGUEZ RUBIO 00:34:41

2576 OSCAR SAIZ CARRETERO 00:36:49

2577 CARMINA BORRAS VAZQUEZ 00:35:13

2578 MONICA PEREZ SORIANO 00:36:50

2579 MIGUEL ANGEL ALFEREZ MORENO 00:34:40

2580 MAITE MARTINEZ DEL ALAMO 00:35:12

2581 SANDRA BLASCO GARCIA 00:36:25

2582 DOLORES CABRERA SANCHEZ 00:37:07

2583 ALEJANDRO ANDREU MARTINEZ 00:36:25

2584 DANIEL POVEDA 00:35:28

2585 JUAN PICAZO PRIETO 00:34:41

2586 JAIME GARCIA SILVESTRE 00:33:49

2587 PEDRO SANTARRUFINA ROMERO 00:36:24

2588 ADRIANA ALBERT CALPE 00:36:24

2589 JOSE GIMENO MARI 00:36:44

2590 PEDRO VERDU BELDA 00:36:50

2591 VICENTE PRIETO MONTORO 00:35:06

2592 PEDRO SANTARRUFINA HURTADO 00:36:25

2593 TOIA PÏNTER PLA 00:35:04

2594 IMMA CASADELLA ALMAR 00:35:35

2595 RAFAEL RUIZ NAVARRO 00:37:11

2596 AITOR ARENAS MORALES 00:35:35

2597 FRANCIS JOSE SOLER LLOP 00:36:31

2598 ANTONIO ROIG ALEMANY 00:35:39

2599 MARIA MUÑOZ GARCIA 00:36:33

2600 ANTONIO MARTINEZ BAUTISTA 00:36:04

2601 CARLA LOPEZ 00:35:36

2602 FRANCISCO JOSE SANFELIX ROIG 00:35:41

2603 BERNABE MARI SOUCASE 00:35:07

2604 JUANI LAHIGUERA CISCAR 00:35:25

2605 GABRIELA SOLANO MALDONADO 00:34:07

2606 PAULA MORAÑO ATAZ 00:35:06

2607 MIGUEL ANGEL ORTIZ CABEZAS 00:34:09

2608 MARTA MORAÑO ATAZ 00:35:07

2609 JOSE ANTONIO MORAÑO FERNANDEZ 00:35:07

2610 EDUARDO SOLIVARES LLUCH 00:35:25

2611 RAQUEL FERNANDEZ SEGURA 00:37:20

2612 LAURA OBARTI CERVERO 00:35:33

2613 RICARDO ATENCIA HENAREJOS 00:34:51

2614 JUAN ANDRES PONS CLIMENT 00:36:00

2615 JUAN MANUEL SORIA MARTINEZ 00:36:00

2616 PEDRO ANDUJAR PIQUERAS 00:35:59

2617 JORGE BETES HERRERO 00:36:00

2618 VICENTE BENEDITO MONTERO 00:37:19

2619 LOURDES SIMARRO CERVERO 00:35:32

2620 MONICA GONZALEZ LLAGO 00:36:50

2621 JOSE CARLOS NIETO MERCADO 00:36:34

2622 VANESSA BAÑON RAMIREZ 00:36:34

2623 ELOY FERRER MURCIANO 00:35:16

2624 MARIA ELVIRA BIOQUE PEREZ 00:35:55

2625 JESUS TOLEDO MARTINEZ 00:36:36

2626 JOSE IGNACIO LOPEZ ALIQUE 00:36:35

2627 GIOCONDA GAVILANES FREILE 00:35:58

2628 EFREN MUNDINA RUIZ 00:36:00

2629 NATALIA ROYO ALFONSO 00:35:54

2630 JOSE MANUEL SENENT ORTI 00:36:15

2631 SANTIAGO GARCIA RUIZ 00:35:49

2632 CRISTINA MOYA ALACREU 00:36:58

2633 JUAN RUIZ RECIO 00:36:19

2634 HENAR CHOVER OTERO 00:36:17

2635 ANGEL GRILLET GIRON 00:36:07

2636 MANUEL FELIX VICENTE 00:36:17

2637 FRANCISCO HERRERO VALIENTE 00:36:36

2638 RAMON CABEL MERENCIANO 00:36:36

2639 MONTSE MARTINEZ GARCIA 00:34:58

2640 FRANCISCO BUENDIA ROMERO 00:36:41

2641 MONICA SALIDO MARTORELL 00:35:18

2642 BALBINA LAHUERTA PEREZ 00:36:46

2643 JULIA GARCIA BORRAS 00:35:31

2644 MARIA JOSE MADERA SEMPERE 00:35:46

2645 MARISA MARQUES MARTINEZ 00:36:46

2646 LORENA DIAZ ARBOLEDA 00:36:47

2647 MARIA RIPOLL VIVES 00:35:30

2648 SERGIO PEREZ GARCIA 00:34:42

2649 MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ 00:34:58

2650 CLARA ABIACH DOLZ 00:35:47

2651 CONCHA NAVARRO BLANCO 00:34:59

2652 MIGUEL FERRIS SANCHO 00:35:44

2653 XANDRA BILBAO BASALO 00:36:56

2654 ANTONIO CASAMAYOR VILLAR 00:37:38

2655 ANABEL GIMENEZ RIVAS 00:36:54

2656 MARTA ORON BELTRAN 00:35:38

2657 AMPARO FERRIOL SAFONT 00:36:12

2658 ROSANIL OPORTO ANTEZANA 00:34:19

2659 JUAN BAUTISTA ASENSI BAIXAULI 00:37:11

2660 MARIA RUIZ PERIS 00:35:39

2661 VICENTE SOLER DAVID 00:36:51

2662 GEORGINA SANCHEZ CUNCHILLOS 00:35:02

2663 JOSE SERRA SANCHIS 00:36:49

2664 PILAR PUCHADES LOZANO 00:36:39

2665 SANDRA VIDRIER LLOPIS 00:36:40

2666 ANA GONZALEZ MELLADO 00:35:03

2667 LUCIA SABATER ANDRES 00:37:12

2668 MIGUEL ANGEL PEREZ MARTIN 00:36:10

2669 MIGUEL ANGEL SABATER TARIN 00:37:12

2670 SERGIO HERNANDEZ LLORCA 00:36:18

2671 NURIA PERDICES HOYO 00:36:32

2672 MARIA ALCAIDE GINES 00:36:49

2673 JORGE ARRIBAS RASILLA 00:35:13

2674 ROBERTO MORENO SILLA 00:35:32

2675 ANTONIO MARTINEZ DURAN 00:35:13

2676 MANUEL CARRASCOSA MOLINA 00:37:08

2677 ESTER MAYORAL ROVIRA 00:37:14

2678 JESUS FERNANDEZ FERRIZ 00:37:15

2679 VICENTE LLORENS CHISVERT 00:36:49

2680 ANASTASIYA FEDORUK 00:37:19

2681 SARA MATAIX HERRANZ 00:37:12

2682 TOMAS APARICIO BELENGUER 00:35:50

2683 PILAR IVARS SOLAZ 00:35:41

2684 FERNANDO ORTUÑO LAMICH 00:36:52

2685 JOSE VICENTE GOMIS LOPEZ 00:37:29

2686 ALBERTO SAIZ EGEA 00:37:18

2687 JUAN CARLOS LOPEZ HERNANDEZ 00:35:42

2688 BEATRIZ GUILLEM PONS 00:37:35

2689 SANTIAGO GARCIA IBAÑEZ 00:33:37

2690 ALEJANDRO MARZAL NOGUEROLES 00:37:07

2691 RAQUEL SAIZ PALACIOS 00:36:34

2692 JOAQUIN FELIPE VICTORES 00:36:35

2693 MARIA SAEZ GASCON 00:36:32

2694 MARIOLA MARCOS SERRA 00:36:27

2695 NURIA SOLER MARTINEZ 00:36:52

2696 LUCIA FERNANDEZ ECHEVARRIA 00:36:28

2697 JUAN SANTAMARIA BIOT 00:34:52

2698 ENRIQUE BELANDO GOMEZ 00:37:26

2699 JOSE ANTONIO MORENO RODRIGUEZ 00:35:11

2700 LUNA GEBHARDT 00:35:18

2701 NAT GUILLEM BARON 00:36:50

2702 EVA MARIA AYLLON BERLANGA 00:36:49

2703 JOAN PERIS CASTELLO 00:36:13

2704 JUAN ANTONIO MERINO RAMOS 00:36:52

2705 MARIA JOSE GIMENO MORENO 00:37:26

2706 AURORA BERENGUER ALBERO 00:35:59

2707 VICENTE BONORA SANFELIX 00:36:02

2708 LUMINITA PATRAS 00:35:40

2709 VICENTE ANDRES SUAY CANO 00:35:19

2710 MARTA GARCIA GARCIA 00:36:03

2711 ALFONSO ESTEVAN ESTEVAN 00:37:23

2712 JOSE BARBA ARTES 00:35:19

2713 LUIS ENRIQUE GOMEZ HERNANDEZ 00:36:08

2714 CARLOS ROMEO MATEO 00:36:09

2715 JOSE SERRANO PANTOJA 00:37:36

2716 VICENTE ANTONIO SALES MUÑOZ 00:36:53

2717 RICARDO MARTIN GALLEGO 00:37:24

2718 ELEAZAR LOPEZ CALZADO 00:36:38

2719 ADA MARIA SALAZAR ROMAN 00:37:24

2720 JESUS CASTILLO VILANOVA 00:36:26

2721 NAIARA HERREROS DOMINGUEZ 00:36:27

2722 LORENA GUIJARRO DELAS 00:34:59

2723 ENRIQUE JIMENEZ ARENAS 00:37:30

2724 MARISKA LEMMER 00:37:05

2725 NOELIA PLA 00:36:20

2726 CRISTINA FERNANDEZ LAGUIA 00:37:31

2727 SALVA ALEMANY PUCHOL 00:34:06

2728 JESUS GASCO 00:35:35

2729 QUIRINO SANCHEZ ASENSIO 00:36:51

2730 JORGE MAYOR 00:35:38

2731 ALVARO CLIMENT ESPINOSA 00:35:50

2732 DAVID FUSTER 00:36:34

2733 Mª JOSE BARTUAL SANFELIU 00:37:28

2734 SUSANA CAÑETE REBENAQUE 00:35:49

2735 MARIA PILAR TORRIJOS PIQUERAS 00:37:50

2736 REME RODRIGUEZ GIL 00:36:29

2737 ALVARO DE MOUTAS CASANOVA 00:35:55

2738 ANGEL NAVARRO GOMEZ 00:37:16

2739 CECILIA MARTIN AGUIRRE 00:35:50

2740 JOSE MANUEL PASTOR MONSALVEZ 00:37:48

2741 MARISA TRAMOYERES CHINCHILLA 00:36:37

2742 DAVID CASTRO TRAMOYERES 00:36:37

2743 RAUL PEREZ VILLAGRASA 00:37:54

2744 JUAN MANUEL CASTRO CALVO 00:36:37

2745 ROCIO ILLESCAS DEL RIO 00:37:55

2746 SUYAPA NINOSKA BUENDIA AMADOR 00:37:35

2747 NURIA DIAZ PARDO 00:36:01

2748 MARA GASCO JIMENEZ 00:35:44

2749 YLENIA ROMERO JUAN 00:36:46

2750 ROCIO SANCHEZ GALAN 00:37:08

2751 LEONARDO ROMERO MOYA 00:36:31

2752 MARIA ZAERA CASADO 00:37:18

2753 RAMON RABADAN PALACIOS 00:37:08

2754 ANSELMO RUIZ MARTINEZ 00:35:42

2755 JAVIER MOCHOLI ALBORS 00:35:12

2756 ALBERTO ROSER ALEIXANDRE 00:35:42

2757 MAMEN ASENSIO VAÑO 00:37:19

2758 PEDRO SIERRA CARPINTERO 00:37:45

2759 ANTONIO BELLOCH FERRER 00:37:24

2760 IVAN GARCIA FERRER 00:34:22

2761 YOLANDA BOLTAINA ROCAFULL 00:37:26

2762 PAULA BORREGO GOMEZ 00:35:57

2763 JORGE SORIANO MURGUI 00:36:14

2764 ROSA FOLGADO DELAS 00:35:12

2765 ELIAS DURAN SOLER 00:37:09

2766 SAVADOR NIÑEROLA GOMEZ 00:36:13

2767 AMPARO RODRIGUEZ MARTIN 00:37:27

2768 ESPERANZA LOPEZ GARCIA 00:37:26

2769 FRANCISCO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ 00:36:14

2770 JESUS LOPEZ TERCERO - GARCIA MUÑOZ 00:36:15

2771 ALVARO GARCIA SILVESTRE 00:34:36

2772 PATRICIA SANCHEZ FERNANDEZ 00:36:53

2773 JAVIER LOPEZ PIÑERO 00:36:11

2774 MARIA EUGENIA ESCOBAR COLLADO 00:36:54

2775 ANA BUENO GIMENO 00:35:59

2776 CAROLINA GARCIA TAMARIT 00:37:28

2777 LAURA MARTINEZ SARTI 00:37:21

2778 LORENA GONZALEZ 00:36:59

2779 NICOLA CAVALIERE 00:37:15

2780 RAQUEL GASCON MIRALLES 00:35:47

2781 NATHALIE ROZE 00:36:39

2782 ABRAHAM RODRIGUEZ SERRANO 00:36:12

2783 RAFAEL ROMERO NOTARIO 00:37:40

2784 SANDRA MACHUCA BRAZALES 00:36:12

2785 EDUARDO GARCIA HERNANDEZ 00:36:12

2786 ANGEL MARQUES MATEU 00:36:14

2787 ANGEL ALFARO GALLEGO 00:35:57

2788 DRAGOS ROUA 00:36:13

2789 FRANCESC VILLAESCUSA TRONCH 00:37:09

2790 ANGELES TAMARIT BAU 00:38:10

2791 TAMARA BARCOS RODRIGUEZ 00:37:12

2792 LUIS M TORRES GIL 00:37:53

2793 ADRIAN PLANELLS BLANES 00:37:20

2794 NATALIA GUEDES FERNANDEZ 00:36:57

2795 FRANCISCO JOSE ARRANZ FERNANDEZ 00:37:11

2796 JOSE BARCOS SILVA 00:37:12

2797 MIGUEL LLOPIS GASULLA 00:37:26

2798 PILAR MONTON CAMPS 00:36:50

2799 ANTONIO CASAS SILVESTRE 00:36:35

2800 NIEVES NOVELLA TORNERO 00:35:51

2801 SANDRA ATENCIA RABADAN 00:35:43

2802 GINA FORERO 00:36:00

2803 SILVIO EDMUNDO MINCHALA MALDONADO 00:35:59

2804 AMPARO PEREZ GINER 00:37:04

2805 JONATHAN LIZAMA TAMBURRINI 00:37:55

2806 NICOLAS SANCHO 00:35:58

2807 ANTONIO JOSE GARCIA RECHI 00:36:06

2808 AMPARO HUERTA SORIANO 00:38:19

2809 CARMEN MARIA ALHAMBRA BORRAS 00:37:06

2810 RAFAEL FELIPE VILLAFRANCA 00:36:06

2811 LAURA NAVARRO GUEROLA 00:37:22

2812 JOSEFINA BURAGLIA MARTINEZ 00:38:19

2813 ANA LOPEZ CAMPOY 00:37:35

2814 INGRID BEYZAGA MORATAYA 00:37:25

2815 ROSER CLARI 00:37:24

2816 FRANCISCO JAVIER BLANES ESPI 00:37:32

2817 MARIA AMPARO ARJONA DASI 00:35:45

2818 AMPARO NAVARRO EDUARDO 00:37:08

2819 JOSE JUAN RODRIGUEZ LOZANO 00:35:45

2820 RAQUEL ORTS ALARCON 00:37:57

2821 CRISTINA MOLINA 00:37:14

2822 SARA VILLAGRASA BALLESTER 00:35:46

2823 CONSTANCIO CASAS SEVILLA 00:37:50

2824 JULIAN DEL VALLE PORTILLO 00:36:20

2825 LAURA LOPEZ BORNAY 00:37:50

2826 MIRIAM JEREZ CABALLERO 00:36:33

2827 PEDRO LOPEZ PEREZ 00:37:49

2828 DIANA DAROCA NAVARRO 00:37:14

2829 GABRIEL DAROCA NAVARRO 00:38:28

2830 GEMA GAVELA RODRIGUEZ 00:37:15

2831 ALEJANDRO GAVELA RODRIGUEZ 00:37:15

2832 JOSE VICENTE GUANOLUISA VASQUEZ 00:36:28

2833 MANUEL WALIÑO BASCONES 00:37:55

2834 JOSE SEMPERE PARODI 00:37:24

2835 JOSE IGNACIO ESQUIU GONZALEZ 00:36:32

2836 JULIA AVILA GINER 00:36:32

2837 JAIME AVILA NAVARRO 00:36:33

2838 ESTHER BORRUEY RAMOS 00:36:44

2839 ALEJANDRA OCHOA HIDROBO 00:37:34

2840 SERGIO NAVARRO NAVARRO 00:36:12

2841 JORDI MALDONADO GIMENEZ 00:37:22

2842 EVA PLAZA UBEDA 00:37:22

2843 ESTEFANIA PARREÑO 00:36:29

2844 AURELIO SEVILLA HARO 00:36:09

2845 MARIBEL PEDREGOSA MORENO 00:36:31

2846 VERONICA CASTELLO CORRALIZA 00:34:40

2847 ANA ISABEL GONZALEZ VELASCO 00:38:22

2848 ENCARNA CAMPOS MARTINEZ 00:34:40

2849 JUANFE SANAHUJA MUÑOZ 00:36:18

2850 MARIO VILA FERNANDEZ 00:37:37

2851 MARIA JOSE PAU CASADO 00:36:33

2852 ANDREA CASTELLO CALATAYUD 00:38:33

2853 CARLES PEREZ SANSENON 00:36:43

2854 ANTONIO PITARCH MARTI 00:35:37

2855 JUAN MANUEL GARCIA CRUZ 00:36:27

2856 XAVIER LLUCH BALAGUER 00:37:26

2857 ALICIA MAS ADRIA 00:35:37

2858 SANDRA MARI PEREZ 00:38:04

2859 VICENTE JAVIER QUILES QUIRALTE 00:37:22

2860 SANDRA MUÑOZ LOPEZ 00:37:27

2861 JOSE MARIA RUIZ HEREDIA 00:37:33

2862 GISELA GARCIA FULLANA 00:35:51

2863 ROSA ESQUERDO 00:38:32

2864 FERNANDO MOYA MOTILLA 00:38:32

2865 RAFAEL ESPINOSA PROSPER 00:36:52

2866 MARIA CONCEPCION FRAILE MARTIN 00:38:31

2867 MARINA BLANCO FERRE 00:37:36

2868 MARTA MATAMOROS FRIAS 00:36:24

2869 CAROLINA MONTEJANO SALAS 00:37:22

2870 SILVIA DEL MORAL AZNAR 00:38:36

2871 BEATRIZ OLIVA RUIZ 00:37:04

2872 PILAR ESTELLES TORRES 00:37:22

2873 INMACULADA SILLA LLACER 00:36:36

2874 AMELIA LOPEZ MARTINEZ 00:37:04

2875 MARIA HERMIDA PINTADO 00:38:35

2876 ANA FOLGADO ROCHE 00:37:29

2877 SONIA VILLANUEVA TOLEDO 00:37:55

2878 VICENTE PENELLA GARCIA 00:37:07

2879 RAMON VILA ALABAU 00:37:20

2880 INMA BLANCH 00:34:55

2881 MARTA SEMPER CORTELL 00:36:39

2882 IRENE FOLGADO ROCHE 00:38:40

2883 CARLOS MONZO MILLAN 00:38:27

2884 ALBA CEBALLOS HERNANDEZ 00:38:16

2885 MARIA JOSE CASTERA BRUGADA 00:37:37

2886 GIOVANNA FERNANDEZ PINTO 00:38:14

2887 MONICA LUISA ALCAÑIZ JIMENEZ 00:37:21

2888 LUCIANO FCO ROMERO CALERO 00:37:17

2889 SANTI BOSCH 00:37:20

2890 REME GUAITA MONTEAGUDO 00:36:49

2891 JUAN SORIA SANCHIS 00:38:37

2892 SERGIO CALATRAVA CUEVAS 00:37:33

2893 VICTORIA RIZO MONZO 00:37:08

2894 MARTIN SANZ SABATER 00:36:15

2895 MIGUEL PEÑA ALCANTUD 00:38:01

2896 WEI WEI HU HU 00:36:52

2897 BEATRIZ CHICO PALAZON 00:36:36

2898 JOSE ANGEL PICAZO BUENO 00:36:18

2899 ENRIQUE SANCHEZ MUÑOZ 00:36:29

2900 JOSE ABAD BERNAT 00:38:08

2901 MARILUZ GARCIA PEREZ 00:38:06

2902 YOLANDA CASTAÑER CRESPO 00:36:49

2903 CARMEN GUTIERREZ CASTILLO 00:37:04

2904 NAILY HERNANDEZ NOWAKOWSKY 00:37:27

2905 FERNANDO RAMIREZ SAIZ 00:36:10

2906 VICENTE PERIS ROSSI 00:36:10

2907 SILVIA VELERT SERRANO 00:37:20

2908 ZULEMA TROYANO PEREZ 00:38:00

2909 MARIA ANGELES PEREZ MARTI 00:37:20

2910 SERGIO DOMINGUEZ GARCIA 00:37:00

2911 DAVID TORRES JIMENEZ 00:38:04

2912 CAROLINA RAMON TORAN 00:38:03

2913 ARTURO RAMON SANCHIS 00:38:04

2914 ENRIQUE LOPEZ HURTADO 00:36:15

2915 ANTONIO DOALLO GARRIDO 00:37:45

2916 DORI PEREZ GARCIA DEL POZO 00:37:45

2917 OLGA TARANCON BLASCO 00:38:17

2918 JAVIER GUAITA SALES 00:37:25

2919 CARLOS NAVARRO CALOMARDE 00:38:15

2920 YOLANDA BENITEZ LOPEZ 00:38:21

2921 ADRIAN DIAZ SOLER 00:38:07

2922 ANGEL AÑON TOMAS 00:36:24

2923 CECILIA SEGRA 00:37:16

2924 SALVADOR E GIMENO SANCHIS 00:37:24

2925 JORGE MARTINEZ ALCON 00:36:54

2926 MIGUEL REDONDO MOLTO 00:36:52

2927 JORGE SILLA LLOPES 00:36:53

2928 JOSE MARTINEZ DIAZ 00:36:59

2929 BENEDICTO TOMAS MARTINEZ PEÑA 00:34:59

2930 JOSE ANDRES CASTELLANO SORIANO 00:38:10

2931 CARMINA DOMINGUEZ DONAT 00:37:49

2932 ROSA ISABEL ALABAU LUCIA 00:36:49

2933 JOSE ANTONIO POZUELO MARTINEZ 00:36:48

2934 LUISA LAMADRID 00:38:43

2935 MARIA JOSE PIQUERAS PEÑA 00:37:22

2936 REBECA DE LA CAL PEREZ 00:38:42

2937 LUCIA FERREIRA NAVARRO 00:37:49

2938 LORENZO ZACARIAS GARCIA 00:37:35

2939 OLGA RUBIO RIUS 00:37:23

2940 SARAY TEMPRADO OROZ 00:36:42

2941 ALVARO GONZALEZ MELLADO MARQUEZ 00:36:22

2942 JOAQUIN ASPAS CASTELLO 00:36:29

2943 MAGDALENA CAGUAS 00:38:49

2944 JOSE LUIS AVILA PUERTO 00:35:59

2945 MARIA DEL MAR FERRANDIS RODA 00:36:22

2946 NOEMI ALONSO MARTINEZ 00:37:11

2947 JULIO RODRIGUEZ RUEDAS 00:38:05

2948 ELENA MAIQUES FLORES 00:37:59

2949 PACO SANMIGUEL HUESO 00:37:30

2950 MONTSERRAT PEIRO BLANCO 00:38:10

2951 IGNACIO BALLESTER SEBASTIA 00:36:31

2952 JOSE ANTONIO PRIETO ZAMORA 00:34:50

2953 SILVIA PALOP SALINAS 00:36:57

2954 JUAN ALBERTO TALAVERA CALLEJAS 00:37:17

2955 JOSE MANUEL PERIS RIERA 00:38:24

2956 MERCEDES VENANCIO ROMERO 00:38:25

2957 NEREA ALONSO MANDINGORRA 00:38:46

2958 MARIA CRISTINA ASENSI ALFONSO 00:38:00

2959 ZAIRA ZAMORA BARBERA 00:38:47

2960 ADELA JIMENEZ DE TORO 00:38:33

2961 AMPARO PALOP GOMEZ 00:37:59

2962 CATI ALEGRE CATALAN 00:38:34

2963 PAZ BAIXAULI BERTOMEU 00:37:59

2964 JOSE ANGEL RODRIGUEZ ALVARO 00:36:26

2965 ANA MARTINEZ MORALES 00:37:11

2966 NICCA SAZ JARAMILLO 00:37:11

2967 AMPARO GALAN BALAGUER 00:38:53

2968 MATEO ESCOLANO BERTOMEU 00:38:26

2969 MARIA IVORRA GORDEJUELA 00:37:05

2970 CRISTINA PAMBLANCO BERNAT 00:36:22

2971 EVA MARIA HIDALGO RUEDAS 00:36:18

2972 ELIZABETH TARRAGA TORRES 00:36:20

2973 GUADALUPE MEDINA LINARES 00:37:06

2974 DANIEL CAÑAS PLANCHAS 00:35:49

2975 IRENE HUERTA GABARDA 00:37:07

2976 FRANCISCO RAMON ROJAS GONZALEZ 00:35:52

2977 LORENZO CAÑAMARES VERDEJO 00:37:16

2978 TERESA PEREZ 00:37:52

2979 MARIA ELISABETH MORENO BERMUDEZ 00:36:15

2980 MARIA JOSE PORCAR 00:37:26

2981 VICENTE OCTAVIO MIRALLES 00:36:41

2982 ENRIQUE MERCADER SILVESTRE 00:37:15

2983 VICENTE OCTAVIO VINAGRE 00:36:42

2984 JESUS BLASCO SANCHEZ 00:37:09

2985 VICTOR MERCADER SILVESTRE 00:37:15

2986 OLIVER NAVARRO OROVAY 00:36:35

2987 MARTA MOYA AYZA 00:37:30

2988 VERONICA MUÑOZ BADIA 00:37:48

2989 MIREIA BUENO YERBES 00:37:48

2990 MARIA LUZ DIAZ SANCHO 00:38:37

2991 ANGEL ANDRES BALLESTEROS 00:37:08

2992 JORGE PEREZ VALLE 00:38:25

2993 MIREIA LABRADOR ISERN 00:38:25

2994 CRISTINA FERNANDEZ SOLER 00:38:34

2995 JORDI CISCAR ESTEVE 00:37:08

2996 JULIAN CANO GIL 00:36:51

2997 LAURA JEHN 00:36:40

2998 MERCHE RODRIGUEZ QUILIS 00:36:51

2999 ALEXANDRE CASTELLO MUÑOZ 00:38:26

3000 SONIA PEREZ VALLE 00:38:26

3001 VICENT CISCAR SALELLES 00:37:09

3002 LOLI ARQUEZ RODRIGUEZ 00:37:06

3003 RAUL CARRILLO GOMEZ 00:37:04

3004 SERGIO QUEVEDO MURCIA 00:37:01

3005 JUAN MANUEL MARTINEZ VALIENTE 00:38:19

3006 ROSA SANCHEZ GARRIGOS 00:38:26

3007 VILMA GARCIA PEÑA 00:36:04

3008 JUAN JOSE ALICARTE RUIZ 00:38:47

3009 JUANCARLOS PELEJERO 00:36:03

3010 JOSE DIEGO PEREZ GONZALEZ 00:38:15

3011 LOURDES MONTERO BONET 00:38:16

3012 GREGORIO CRUZ GALAN MANZANEQUE 00:36:45

3013 PAQUI ESTARLICH PEREZ 00:37:52

3014 AROA CALABUIG CUENCA 00:37:44

3015 PABLO GARCIA MONERA 00:37:11

3016 MIGUEL QUILES 00:37:47

3017 FRANCISCO DIAZ FETER 00:37:41

3018 ALVARO IBAÑEZ RUIZ 00:38:01

3019 RUTH RUIZ ARIAS 00:37:37

3020 FRANCISCO DELGADO NAVARRETE 00:36:59

3021 LEJANA ZEBALLOS PERDRIEL 00:39:11

3022 JOSE RUIZ GOMEZ 00:37:26

3023 MARIAM MARCO 00:37:04

3024 MARIA AMPARO CORTES VELASCO 00:36:59

3025 MIGUEL TELLO ESPEJO 00:37:31

3026 PATRICIA MUÑOZ PALOMINO 00:37:04

3027 PACO MOMPO GARCIA 00:37:21

3028 PEDRO MIGUEL BENITEZ MADUEÑO 00:38:14

3029 RODRIGO TAMARIT MARTINEZ 00:38:26

3030 IVANA DURA GIRONA 00:37:22

3031 ANGELA GARCIA CHECA 00:38:51

3032 INMACULADA CHECA DOMINGUEZ 00:37:11

3033 VICTOR DE NALDA MARTINEZ 00:37:32

3034 ANA ASUNCION GUISAN PIÑERO 00:35:17

3035 ISABEL BELTRAN ENGUIDANOS 00:36:11

3036 ANDRES MONTERO GISBERT 00:35:17

3037 ANA BELEN ARTERO CHULIA 00:38:04

3038 MARIA GARCIA GARCIA 00:37:26

3039 PACO CASTELLANO SORIANO 00:38:10

3040 CRIS ARRIBAS LACRUZ 00:38:05

3041 JUAN ANDRES ORTEGA 00:39:17

3042 DANIEL BERLANGA FERRANDIS 00:37:06

3043 JOAQUIN MOMPO ARIÑO 00:38:59

3044 JOSE ANTONIO PASTOR BARTA 00:39:15

3045 MARIA CARMEN SINISTERRA SERRANO 00:39:15

3046 ELENA ALCAIDE GONZALEZ 00:37:07

3047 BEATRIZ BAS LIÑANA 00:37:18

3048 JOSE CARLOS DURO AGUILAR 00:35:49

3049 RAFAEL LIS CHULVI 00:37:03

3050 VICTOR ROSALEÑ ARNAL 00:35:50

3051 VANESSA CLAVIJO PEREZ 00:39:09

3052 SERGIO JIMENEZ RUIZ 00:35:53

3053 GABRIEL IZQUIERDO MARTINEZ 00:37:03

3054 JOAQUIN ANTONIO REAL TERUEL 00:35:55

3055 BRENDA GASCON SANCHEZ 00:37:46

3056 PAULA MUEDRA BORT 00:37:36

3057 JOSEP FERRANDIZ SANFELIX 00:37:24

3058 VICTORIA GARCIA GUEVARA 00:38:18

3059 MIREIA SAEZ CELEMIN 00:39:10

3060 LOURDES GARCIA FARIA GASPAR 00:37:17

3061 ARANXA GARRIGUES MARCH 00:39:11

3062 MERCHE GARRIGUES MARCH 00:39:11

3063 PEPI CARMONA SIMARRO 00:37:34

3064 ZANETA MACIEJEWSKA 00:37:19

3065 RAFAEL RUIZ MARTINEZ 00:38:39

3066 SERGIO SEGURA PATIÑO 00:37:19

3067 ESTHER SALINAS MIRANDA 00:37:27

3068 SALVADOR JOSE ESTEVE VISIEDO 00:36:14

3069 ARATXU LLANA MANTECA 00:37:35

3070 MANUEL BUENDIA ROMERO 00:38:46

3071 JUAN MARANTE YAGO 00:38:04

3072 CRISTINA ORRICO SANZ 00:37:36

3073 JUAN RAMON ORTI TARAZONA 00:38:45

3074 PEDRO SANCHEZ DUCHEL 00:38:46

3075 TANIA LOPEZ GONZALEZ 00:37:11

3076 JOSEP MANEL VERT PRIETO 00:36:24

3077 GREGORIO ELENA ESCALERA 00:37:08

3078 ALICIA SANCHIS PEREZ DE LEON 00:39:06

3079 CARMELO SENA GARCIA 00:38:31

3080 FEDERICO ARTURO MAHIQUES PASCUAL 00:38:32

3081 SALVADOR JOSE PEREZ GIL 00:39:00

3082 CARLOS SANCHIS ALDAS 00:39:07

3083 JUAN CUENCA 00:38:03

3084 MARIA SABATE GUERRERO 00:38:31

3085 ROSA ANA MARTINEZ GARCIA 00:37:25

3086 JORGE JUAN RUBIO NAVALON 00:37:24

3087 JUAN RAMON SABATE ARAGONES 00:38:32

3088 LUISA LOPEZ CRUZ 00:37:38

3089 VICENTE MIGUEL QUILIS PERIS 00:39:05

3090 MANUEL RABADAN ZAFRA 00:39:34

3091 EVA CID CALERO 00:38:35

3092 CONSUELO LECHUGA FRAILE 00:39:22

3093 VERONICA APARICI MAGRANER 00:37:58

3094 PEPI CEBRIAN LASERNA 00:39:19

3095 MANUEL IGNACIO NOHALES SANCHEZ 00:37:42

3096 LOLA BARDISA RODRIGUEZ 00:36:15

3097 ANA BARJAU ESCRIBANO 00:37:42

3098 PASCALE SAVAJOLS 00:37:42

3099 MAIKA SANCHEZ DEL REAL 00:36:53

3100 AGUSTIN LOPEZ CLAVEL 00:36:52

3101 MIGUEL GUILLEM PONS 00:39:39

3102 ISMAEL SIERRA SALVACHUA 00:37:50

3103 MIGUEL MAÑEZ NAVARRO 00:37:07

3104 NOELIA PINILLA GARCIA 00:37:07

3105 JUAN CARLOS SANCHIS HERNANDEZ 00:37:29

3106 RAUL MARTIN TORRES 00:37:06

3107 MARIA BLASCO TORTOLA 00:39:40

3108 KRYSTA KARAMAZANA HERNANDO 00:39:40

3109 EVA GASCO 00:38:47

3110 JAVIER TAMARIT VERDEGUER 00:38:24

3111 LUIS LAFUENTE BARCHINO 00:39:29

3112 PEDRO VAZQUEZ TERUEL 00:39:01

3113 VICENTE VIÑALS HERNANDEZ 00:39:35

3114 MARINA ZARAGOZA ALVAREZ 00:38:47

3115 BENJAMIN GRAU SERRA 00:38:50

3116 PATRICIA MARQUEZ ALEDO 00:38:47

3117 NOELIA SELLES CARPENA 00:39:35

3118 REINALDO BUSTAMANTE ARANGO 00:38:50

3119 RAFAEL MARTINEZ SIMO 00:37:39

3120 BEATRIZ LOPEZ RIDAURA 00:39:14

3121 MARIFE CARRASCO MERCHAN 00:39:09

3122 PATRICIA SANCHEZ SEVILLANO 00:37:35

3123 INMACULADA LAPEÑA BLASCO 00:37:55

3124 ESTELA CIFRE RIBERA 00:38:08

3125 JOSE MARIA SANCHIS MATEU 00:37:32

3126 IRIA VEIGA NORIEGA 00:38:51

3127 CARLOS INAT HUELAMO 00:37:12

3128 ANTONIO GOMEZ AVILES 00:37:45

3129 OLGA FERNANDEZ GARCIA 00:37:12

3130 JOSE PEREZ ESQUIVA 00:39:06

3131 ANGEL BLANCO SALVADOR 00:39:06

3132 SONIA MUÑOZ CAPILLA 00:37:46

3133 OSCAR GOMEZ AVILES 00:37:47

3134 MERCEDES. DEL ROCIO SOTO QUILACHAMIN 00:39:54

3135 JEREMIAS BAIXAULI GUILLEM 00:35:46

3136 ARACELI CAMUÑAS LOPEZ 00:35:47

3137 MARIAM GARCIA MAS 00:38:22

3138 LUIS MIGUEL BELTRAN LLODRA 00:38:10

3139 SUSANA ALBERT 00:38:17

3140 CARMEN MARTINEZ EDO 00:38:08

3141 CARLOS ALAMO PASTOR 00:38:31

3142 MAJO CLIMENT PARADA 00:39:52

3143 ARANTXA ESTEVE ROSA 00:39:51

3144 BERNARDO PEREZ TOMAS 00:38:02

3145 M JOSE PASTOR BISBAL 00:39:52

3146 EVELYN CAMARENA SANZ 00:39:53

3147 ENRIQUE CANELLES GAMIR 00:39:51

3148 ROSA IBOR MARTINEZ 00:39:52

3149 VALLE PUERTA RUIZ 00:37:44

3150 JOSE VICENTE FERRER VALDEOLIVAS 00:37:54

3151 JAVIER NAVARRO MOTA 00:38:48

3152 PATRI PAZOS SANCHEZ 00:38:22

3153 FRANCISCO ENRIQUE SORIANO MARCO 00:39:04

3154 FRANCISCO PLASENCIA HEREDIA 00:37:26

3155 FERNANDO SEVILLA MARTINEZ 00:40:06

3156 SERGIO SG BRAU 00:39:04

3157 MATILDE ALCARAZ SANTONJA 00:39:15

3158 SERGIO DIAZ DE GREÑU CHICO 00:37:56

3159 PAULA SELLES RIBERA 00:39:19

3160 MANUEL RODRIGUEZ VIDAL 00:39:29

3161 CARLOS MONZO ARAMBUL 00:39:55

3162 FERNANDO GOMEZ EXPOSITO 00:38:05

3163 MONICA GAS MARCO 00:38:08

3164 CRISTINA MONTOYA FERRER 00:38:50

3165 RAQUEL DOMENECH GARCIA 00:38:50

3166 EDUARDO PALENCIA 00:37:35

3167 PATRICIA CHIRIVELLA 00:37:58

3168 JOSE VICENTE ORERO CAVERO 00:39:57

3169 MARIA JOSE RIBAS BENITEZ 00:39:57

3170 DIEGO ORTOLA 00:37:51

3171 DESAMPARADOS VIDAL 00:37:42

3172 ISMAEL RODRIGO PUERTO 00:37:00

3173 ANDREA VERONICA PETRILLO 00:39:17

3174 EDUARDO ABARCA 00:37:36

3175 LORENA LOPEZ PUCHADES 00:39:19

3176 JOSE LUIS GARCIA RUIZ 00:39:19

3177 ALICIA BLANCO PARDO 00:38:53

3178 LUIS CEJALBO FORNELLS 00:38:54

3179 CONCHA LEAL 00:37:21

3180 RAQUEL CHULIA FERRIZ 00:37:18

3181 WILLIAM VARELA TELLEZ 00:36:41

3182 TONY MARTINEZ EVANGELIO 00:37:17

3183 PILAR CASTILLA CRESPI 00:39:49

3184 BEGOÑA IGLESIAS BENITO 00:37:30

3185 IVAN CRISTIA FEMENIA 00:37:30

3186 CARMINA REDONDO GUILLEM 00:38:34

3187 AMPARO VALLS SERRAL 00:39:07

3188 LOLA ROMEU ROMEU 00:38:35

3189 ANA BAENA MARTINEZ 00:38:05

3190 ESMERALDA OLMOS MUÑOZ 00:38:34

3191 GENIZE BUTLER 00:37:58

3192 VICENTE CERVERON LLEO 00:37:05

3193 FRANCISCO JAVIER RICHARTE MARTINEZ 00:39:19

3194 FRANCISCO JAVIER RICHARTE MARTINEZ 00:39:20

3195 MIGUEL LLEDO GONZALEZ 00:39:23

3196 MIRIAM ESTORS GUERRERO 00:38:10

3197 CARMEN CAPDEVILA RUBIO 00:39:31

3198 MIGUEL BONONAD ROCA 00:39:08

3199 MARGARITA GUDIN URIEL 00:38:12

3200 ANA VIDAL MENGUAL 00:38:13

3201 FRANCISCO GARCIA GALIANO 00:39:24

3202 PEPE ALANDES HERRERO 00:37:44

3203 TINO DIAZ 00:37:44

3204 VICTOR CORRECHER ALVAREZ 00:39:13

3205 AMPARO MARTINEZ ALLADO 00:39:53

3206 JAVIER DIAZ 00:38:43

3207 JUAN CARLOS GAIL BERLANAS 00:38:08

3208 NURIA ALGABA SANTOS 00:39:15

3209 ANA GARCIA TARONCHER 00:39:08

3210 FERNANDO FRANCO GOMAR 00:39:09

3211 MIGUEL VILLAGRAN SOLER 00:40:24

3212 ANTXON GARROTE 00:37:43

3213 PATRICIA VILLACAMPA FERNANDEZ 00:39:55

3214 AMPARO FERNANDEZ LOPEZ 00:37:52

3215 QUIQUE MARTI GOMIS 00:36:32

3216 ALVARO GIMENEZ MARGALEJO 00:39:48

3217 LUIS PEREZ MENCIO 00:36:34

3218 MARIA CORRAL MORALES 00:37:48

3219 MARCIA SILVA ANDRAGO 00:40:18

3220 CESAR NEGUERUELA 00:39:01

3221 ANA MORA MIÑARRO 00:38:41

3222 PAOLA MICOTTI 00:39:24

3223 RAFAEL ARTAL MEDINA 00:39:16

3224 MARIA VICTORIA JIMENEZ CASTELL 00:38:53

3225 VANESA GIMENO HERVAS 00:38:11

3226 RAQUEL RABADAN HORCAJADA 00:39:42

3227 SILVIA TORRECILLAS PEREZ 00:39:42

3228 ARTURO SAIZ MARTINEZ 00:39:05

3229 INMA VIDAL MONTOLIO 00:39:03

3230 FRANCISCO JOSE PEREZ CARDOS 00:39:54

3231 ANDRES HERNANDEZ MUÑOZ 00:38:04

3232 ROSA SANCHEZ MUÑOZ 00:38:49

3233 JESUS REVERT GARCIA 00:36:40

3234 PEDRO VICENTE MUÑOZ PASTOR 00:39:54

3235 MARIA TORRALBA MACHANCOSES 00:39:50

3236 JOANA DEL ROJ 00:38:05

3237 INMA DE JUAN HERRERO 00:39:28

3238 CARMEN CARRASQUER SIGNES 00:38:05

3239 ANA SOLER MIRA 00:38:05

3240 VERONICA ESCUDERO QUESADA 00:39:52

3241 JUANA MARIA MOLINA MUÑOZ 00:38:05

3242 MARIA VICTORIA PIQUER PARDO 00:39:27

3243 SANTIAGO VALERO ALONSO 00:38:26

3244 JORGE JUAN OROZCO SERRA 00:38:05

3245 JORGE GIL VERDU 00:39:41

3246 ENRIQUE AMAT CASARES 00:39:46

3247 ASUN SORIANO GRACIA 00:38:52

3248 JUAN VIEDMA CASTILLO 00:37:54

3249 M JOSE VILCHES MARTI 00:39:22

3250 ANGELES LLUCH BLASCO 00:37:54

3251 FIDEL CLIMENT BOLINCHES 00:39:16

3252 BRUNA DEL CASTILLO ESTELLES 00:39:22

3253 ROCIO GIL FERNANDEZ 00:38:13

3254 JAVIER ROJAS DEL CASTILLO 00:39:23

3255 RAFA GALINDO 00:38:12

3256 VICENTA FABADO TORTAJADA 00:38:13

3257 Mª AMPARO LIDON MEDINA 00:38:52

3258 M ANGELES CHICANO GIMENO 00:39:22

3259 AURORA CEBRIAN RUBIO 00:38:26

3260 VICENTE ALVAREZ BALLESTEROS 00:38:50

3261 CAROLINA ENGUIDANOS MARTINEZ 00:38:28

3262 RAQUEL DOBON LOPEZ 00:38:51

3263 CLARA ISABEL GOMEZ MARTINEZ 00:39:38

3264 MAMEN JIMENEZ 00:37:42

3265 CHIMO JUAN 00:40:22

3266 JOSUE MENDEZ PEREZ 00:37:46

3267 EVA GOMEZ ZURDO MORENO 00:39:23

3268 BELEN TRILLO FIGUEROA MUÑOZ 00:40:23

3269 SONIA FERRIOLS TEBAR 00:37:15

3270 JAVIER JUAREZ BARBA 00:38:42

3271 JOSE FRANCISCO NIETO MONAGO 00:40:47

3272 JOAQUIN SOLER PORTILLA 00:40:01

3273 MARIAPAZ GALDUF ALBUSAC 00:38:45

3274 LUCIA GINER CRESPO 00:39:59

3275 JUAN MEDINA ROBLES 00:39:22

3276 JOSE MANUEL OLIVARES PALOMARES 00:38:01

3277 MANUEL TORRES GILABERT 00:40:30

3278 MARIA ELENA MANDINGORRA PUCHALT 00:40:33

3279 FERRAN CERVERA GASCO 00:40:23

3280 SILVIA RUA CHULIA 00:39:07

3281 ESTER PARDO HAYA 00:39:08

3282 IRAIDA TORTOSA 00:40:51

3283 PAULA ALBAMONTE COLLADOS 00:40:53

3284 LOURDES REL BRUIXOLA 00:39:08

3285 CLAUDIA GONÇALVES MIRANDA 00:40:02

3286 ANGEL AMADO ARTEAGA BRAVO 00:39:59

3287 ASUNCION QUINZA ALEGRE 00:40:54

3288 RICARDO CALVO CLARAMUNT 00:40:22

3289 ALEJANDRO GOMEZ LOBO MARTINEZ 00:38:41

3290 RAUL MILLAN SANCHO 00:38:47

3291 JUAN MARTINEZ MUÑOZ 00:36:32

3292 RUBEN PILES NAVARRO 00:38:39

3293 INMA MOLINA GRANERO 00:38:40

3294 OSCAR MIRANDA GARCIA 00:38:40

3295 JOSE MARIA MONTESINOS LLOVET 00:38:32

3296 VICTORIA SANCHEZ FERRANDO 00:39:35

3297 JOSE CARLOS ABELLAN PINAR 00:38:48

3298 ANGEL MARHUENDA FLUIXA 00:39:36

3299 MONSERRAT ESTEVEZ CLEMENTE 00:39:45

3300 RAUL CISCAR ESTEVE 00:38:52

3301 CARMEN ESTEVE PONS 00:38:52

3302 MURIEL MIRAVET BERGON 00:40:18

3303 CARMEN MOSTAZO RODRIGUEZ 00:39:45

3304 ROCIO PACHECO OSTOS 00:39:45

3305 PAKY CASTELLANO GUILLEN 00:39:06

3306 MARY ORTI RALLO 00:40:47

3307 Mª ANGELES ANTON SANTOS 00:38:32

3308 PAULA TORRES BATALLER 00:38:32

3309 RAUL RUIZ SEBASTIAN 00:39:40

3310 VICENTE GARCIA SIURANA 00:39:41

3311 MIGUEL FERRER GRANELL 00:39:37

3312 RAUL GRANEL BLASCO 00:39:57

3313 CLARA ESTRELA SEGRELLES 00:40:44

3314 MARISOL FURNIELES SAN EPIFANIO 00:40:26

3315 PAULA IZQUIERDO ALTAREJOS 00:38:38

3316 CARMEN MARIA LOPEZ HORTELANO 00:41:09

3317 ANDREA COTTER GARCIA 00:39:02

3318 ALBA TORREJON IZQUIERDO 00:40:54

3319 MARIA MAS FERRANDO 00:39:03

3320 SARA NOGUES BLASCO 00:40:54

3321 JOSE RAMON GARCIA PARRAS 00:40:55

3322 MIGUEL CAÑAVERAS RUBIO 00:39:40

3323 JAVIER BUENO GIMENO 00:39:10

3324 MARIA JOSE CONTRERAS BLASCO 00:39:40

3325 ANA ALISEDA ALVAREZ 00:40:35

3326 CARLOS PICCHIONI 00:40:58

3327 NACHO PARDO SOLBES 00:38:49

3328 DAVID CALPE ROMERO 00:38:49

3329 PRUDENCIO SANZ JAVALOYAS 00:38:49

3330 JUSTO J PONCE MOCHOLI 00:40:21

3331 JORGE SOLER GARCIA-CHICO 00:40:19

3332 FRANCISCO GARCIA VALERA 00:39:47

3333 EVA SANCHEZ HERRERO 00:40:05

3334 LIDIA OCHOA COTINO 00:40:54

3335 ALEJANDRO MURCIANO 00:39:51

3336 MIGUEL GAGO QUESADA 00:39:18

3337 FRANCISCO FERNANDEZ MENESES 00:40:14

3338 VIRGINIA LOPEZ BORNAY 00:40:56

3339 NURIA MARTIN CUEVAS 00:40:55

3340 JUAN VICENTE MUÑOZ GARCIA 00:39:21

3341 JUAN VICENTE RUMIN BALDO 00:39:53

3342 VITALIA MAMANI 00:40:42

3343 ENRIQUE ORTIZ ALABAU 00:38:38

3344 DOLORES LOPEZ PAVIA 00:38:26

3345 MILA MARTINEZ MORALES 00:39:27

3346 LOLA GARCIA VALLVERDU 00:38:26

3347 ELISA MARCO ROIG 00:39:29

3348 LUISA BORLET 00:40:02

3349 PAULA ORTIZ RUBIO 00:40:48

3350 LEANDRA FERNANDEZ MERINO 00:39:36

3351 MANOLO ORTIZ GARCIA 00:40:49

3352 JORGE GOMEZ MARTI 00:39:32

3353 GEMA CATALA VILANOVA 00:38:50

3354 PATRICIA DE JUAN TORTOSA 00:38:41

3355 RAFAEL MONTESINOS GONZALEZ 00:39:46

3356 ANTONIO UBEDA AMAT 00:38:50

3357 JORGE GRESES TORMO 00:41:01

3358 KANDY MARGARITA VASQUEZ KAMA 00:39:11

3359 NORA PERTEGAS FULLANA 00:38:43

3360 CARMEN ROMO LUQUE 00:39:47

3361 MARA FULLANA MONTORO 00:38:42

3362 MARI CARMEN MONTOLIO 00:41:13

3363 ALEJANDRO RUIZ ALEGRE 00:40:42

3364 JOSE FORNES GIMENO 00:39:50

3365 ANGELA IBORRA GARCIA 00:39:45

3366 GEMA PIÑERO 00:39:48

3367 AMPARO ALBERT 00:40:24

3368 LILYANNA FERRANDEZ 00:39:47

3369 FERNANDO DE LA RUBIA CALATAYUD 00:39:47

3370 JAVIER GONZALVEZ AVELLANA 00:41:20

3371 VICENTE BELENGUER TARIN 00:40:28

3372 MANUEL AMADO LISART VALLE 00:40:29

3373 VICENTE LLORENS COGOLLOS 00:37:47

3374 PAULA KEMKES PEREZ 00:38:49

3375 SARA APARICIO FERRANDIS 00:39:41

3376 VICTOR BELLVER FORNET 00:41:04

3377 ANGELA RIBES CAMPS 00:40:00

3378 MARTA ARCE ALACREU 00:39:27

3379 GABRIEL GOMEZ LOPEZ 00:41:01

3380 LYDIA NAVARRO FERNANDEZ 00:40:22

3381 MARIA LAURA GUIOT FONT 00:39:26

3382 TELMA LLACER DASI 00:40:43

3383 MANOLO BELENGUER NAVARRO 00:40:22

3384 ANSELMO BORNAY GARCIA 00:40:53

3385 TRINI FUSTER GARCIA 00:39:28

3386 LAURA CASTRO CORONADO 00:40:45

3387 ALBERTO CABEL LOPEZ 00:41:41

3388 JUAN JOSE GARCIA NAVARRO 00:39:29

3389 AMPARO SANCHEZ LLORIS 00:39:47

3390 MARIA ISABEL COPERIAS AGUILAR 00:39:48

3391 STEPHANIE SELLA 00:40:44

3392 IGNACIO TUÑON GARCIA DE VICUÑA 00:39:38

3393 NIEVES DE CELIS SEVILLANO 00:39:38

3394 M CARMEN LLOP DOMINGO 00:39:56

3395 AMPARO CASTILLEJO GABALDON 00:41:10

3396 MAXIMO DELGADO CORDON 00:39:56

3397 BEGOÑA RICOS GARCIA 00:41:30

3398 MANUELA LLOP DOMINGO 00:39:56

3399 ANTONIO RAFAEL HERNANDEZ OLIVENCIA 00:39:58

3400 DANI IBAÑEZ DOMENECH 00:39:21

3401 SARA ALAPONT SANZ 00:40:01

3402 CONSUELO DOLZ DOLZ 00:38:41

3403 JULIO GARCIA MARTI 00:41:45

3404 MERCEDES SANCHEZ RAMOS 00:38:42

3405 TONI COMES MILLA 00:40:38

3406 RAQUEL PARRA PIQUERAS 00:40:15

3407 JOSE LUIS VERA GIL 00:40:17

3408 ROSA CUADRADO MORENO 00:41:00

3409 BEGOÑA FERRER 00:40:16

3410 JUAN CARLOS ROYAL JORDAN 00:37:42

3411 PAQUITO CASTELLO LOPEZ 00:40:16

3412 MIREIA ALVARO PORTA 00:39:15

3413 ANTONIO NAVARRO SELLES 00:40:32

3414 BIBIANA HERNANDEZ CANTOS 00:40:34

3415 RAQUEL SORIANO MARTINEZ 00:38:26

3416 ALAIN MENDOZA MORALES 00:40:48

3417 MARC BAILACH SORIANO 00:38:25

3418 SUSANA BARRES 00:39:48

3419 MARIO LOPEZ CALVO 00:39:20

3420 SALOME GIL MORA 00:39:44

3421 JOSE LLOR GONZALEZ 00:39:19

3422 JOSE MIGUEL GARCIA SAEZ 00:39:19

3423 CARMINA VIZCAINO VICTORIA 00:39:20

3424 SABRINA SERDEÑA 00:40:40

3425 ELENA CARREÑO NOGUERA 00:39:56

3426 LUIS FERNANDO LILLO CAMINERO 00:39:20

3427 JOSE VICENTE LAVARA MENA 00:39:56

3428 BEATRIZ PERIS ROCA 00:41:48

3429 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALVAREZ 00:39:55

3430 Mª EUGENIA ORTIZ GARCIA VILLANOVA 00:40:46

3431 GODOFREDO ALVAREZ PARDO 00:39:20

3432 PACO HERRERA JURADO 00:41:37

3433 JOSE MIGUEL MARQUEZ PEREZ 00:41:38

3434 DIEGO AMORAGA CARBONELL 00:39:20

3435 ANA MARIA GONZALEZ DONADIO 00:40:55

3436 JESUS COBANO NARANJO 00:41:38

3437 FRANCISCO JOSE PRIETO CORTIJO 00:39:30

3438 RAFEL LOPEZ FRANCES 00:42:00

3439 EDUARDO GARCIA DE LEONARDO TOBARRA 00:40:20

3440 BARBARA ARANDA CARLES 00:40:23

3441 AITANA CASANOVA MAS 00:40:16

3442 ALEJANDRO CALDERON BENITO 00:41:37

3443 BONAVENTURA CASANOVA 00:40:16

3444 DOLORES DIAZ PEIRO 00:41:41

3445 PILAR ZARCO VIANA 00:41:47

3446 PAU GARCES SUAY 00:39:43

3447 ANDRES VILLALBA 00:40:17

3448 MARILUZ IBAÑEZ GARRIDO 00:39:44

3449 ROCIO MEDINA MARTINEZ 00:39:45

3450 Mª ANGELES MARTI MOCHOLI 00:40:34

3451 INES PASTOR GARCIA 00:40:42

3452 LYDIA GUILLEM RAMIREZ 00:39:16

3453 JORGE SANCLEMENTE ELVIRA 00:39:16

3454 IRENE LIZONDO 00:40:29

3455 AMPARO VICENTE SANCHEZ 00:40:02

3456 LUIS ARIEL FUENTES HERNANDEZ 00:38:53

3457 ANTONIO BASTIDA BUENDIA 00:39:56

3458 ANNA CARDO MARQUES 00:41:09

3459 REYES VILLALON TORRES 00:40:34

3460 AMPARO YUFERA 00:41:29

3461 PATRICIA VILLALON GOMEZ 00:40:35

3462 GRACIA LUIS LAFUENTE 00:40:14

3463 VICENTE ROMERO AHICART 00:40:14

3464 VICENTE ROMERO 00:40:14

3465 CHRISTIAN LOPEZ 00:40:53

3466 ALBERTO MUÑOZ CUBEL 00:41:20

3467 ELVIRA LOZANO 00:40:54

3468 RAQUEL SAEZ MUÑOZ 00:39:31

3469 EVA GONZALEZ ANGULO 00:40:08

3470 SANTIAGO RIAZA GRAU 00:40:08

3471 NIEVES SANZ LLOPIS 00:40:14

3472 SILVIA ARRAZOLA TERUEL 00:39:31

3473 LORENA CAMPILLO 00:40:55

3474 SANDRA SANCHIS PEYRO 00:39:36

3475 FRANCISCO LATORRE JAREÑO 00:42:21

3476 PILAR CABALLERO CUENCA 00:40:56

3477 AMOR PRIOL 00:40:58

3478 MARCELA MILLAHUAL MORALES 00:38:55

3479 SILVIA TABERNER CAMACHO 00:38:59

3480 ALBA PRIMO APARICI 00:42:22

3481 MARIA ANGELES BADIA FERNANDEZ 00:40:54

3482 MANUEL NAVARRO LOPEZ 00:38:59

3483 MIREYA ANASTASIO GINER 00:40:09

3484 XUSO MARTINEZ VICENT 00:40:10

3485 ROSA EMERITA VIANA ERAZO 00:40:22

3486 ROBERTO GAWEDA GARRIDO 00:40:01

3487 LAURA JIMENEZ CASTELL 00:40:46

3488 JOSE ANTONIO MARTINEZ MORENO 00:40:57

3489 AGATHA GAWEDA BOURRON 00:40:01

3490 INMACULADA CERCOS CUBILLOS 00:40:43

3491 RAQUEL MOCHOLI ROMERO 00:40:16

3492 ANABEL CABANES LAX 00:40:19

3493 LUCIA SANCHIS 00:40:31

3494 JOSE SANCHIS 00:40:32

3495 ENRIQUE AMARGOS BIXQUERT 00:41:39

3496 GERMA SANCHEZ ESLAVA 00:40:04

3497 CRISTINA CHICANO MUÑOZ 00:40:36

3498 BELEN SAN ESTEBAN ALBARRACIN 00:41:20

3499 MARIA JOSE VAZQUEZ NAVARRO 00:40:54

3500 ALEJANDRO ROMERA 00:41:36

3501 JORGE FERNANDEZ JULIA 00:41:22

3502 MARIA AMPARO VENTURA BONELL-TEROL 00:39:28

3503 SARA LABRADOR 00:41:45

3504 ELISA GAMBIN AGILAR 00:41:22

3505 PATRICIA VALERA HERREROS 00:40:49

3506 JAVIER JIMENEZ PEÑAS 00:42:29

3507 JAVIER ARECHAGA 00:41:09

3508 MARTA RUANO FALOMIR 00:41:29

3509 MIREIA DUATO MONTOLIO 00:41:31

3510 SANDRA PEREZ PEREZ 00:40:12

3511 JOSE VICENTE COLL BALBASTRE 00:42:34

3512 CRISTINA GONZALEZ BUCH 00:40:01

3513 NESTOR LUJAN 00:41:04

3514 FERNANDO QUILES ROS 00:42:11

3515 PALOMA SERRANO RODRIGUEZ 00:40:43

3516 CHELO DOBON MARZAL 00:40:33

3517 SALVADOR LOZANO ESPERT 00:42:09

3518 OLGA COLL MARTIN 00:42:48

3519 NICOLAS MUÑOZ MARIN 00:40:33

3520 MIGUEL ANGEL VILA ALIAGA 00:41:05

3521 CARLOS PLA MAÑEZ 00:40:42

3522 RAQUEL MONTEAGUDO POVEDA 00:39:30

3523 NACHO FONFRIA DE LA TORRE 00:41:36

3524 MARIA TERESA IRANZO ESTRELA 00:41:36

3525 ANGEL ROLDAN MARTINEZ 00:40:19

3526 FRANCISCO ALGABA VENTOSO 00:41:41

3527 TONI RODRIGUEZ 00:39:30

3528 BEATRIZ LLAMAS FERNANDEZ 00:40:52

3529 RAMSES CASINO DIAZ 00:39:30

3530 ANA RODRIGO SABATER 00:41:02

3531 RAQUEL TABERNER CAMACHO 00:39:59

3532 JOSE MANUEL SOLERA PLAZA 00:39:59

3533 JUAN JOSE VISQUERT FAS 00:41:03

3534 VICENTE MARCHANTE VILLANUEVA 00:41:53

3535 CARMEN BERNACER SALES 00:40:33

3536 ALMUDENA MOYA MARTINEZ 00:41:37

3537 ADOLFO FACUNDO CUBES 00:41:37

3538 FRANCISCA NAVARRO MAZCUÑAN 00:39:52

3539 ARTURO ALCOBER ARRANZ 00:39:54

3540 JAVIER LACAL RODENAS 00:42:56

3541 ROSA SANCHEZ GARCIA 00:39:52

3542 JOSE LUIS CLIMENT MONT 00:40:58

3543 MARIA ESPINOSA UREÑA 00:41:00

3544 KRIS SUNKARA 00:41:45

3545 LAUREANO GOMEZ MARTINEZ 00:40:48

3546 LOURDES BARCELO 00:42:01

3547 MARIA MARTINEZ GARCIA 00:41:09

3548 VERONICA PEREZ RODRIGUEZ 00:42:03

3549 HERIBERTO PEREZ MARTINEZ 00:42:03

3550 JOSEFA CARMEN NIETO GOMEZ 00:40:03

3551 EMILIO PASTOR JUAN 00:39:20

3552 VERONIQUE CALERO 00:41:16

3553 MARI CRUZ ARGENTE SANCHIS 00:40:58

3554 JOSE TOMAS IBANEZ PICAZO 00:39:19

3555 MERCEDES TRIBALDOS HERVAS 00:41:16

3556 JOSE MORENO PEREZ 00:39:14

3557 FRANCISCO MORENO PEREZ 00:39:15

3558 MIGUEL ANGEL VILA TARIN 00:41:35

3559 MARIANGELES MOYANO NORTE 00:41:34

3560 CRISTINA VENTURA BALLESTER 00:40:53

3561 VANESSA MORA 00:40:57

3562 SONIA CEA GARCIA 00:40:57

3563 PATRICIA TRAVE FERNANDEZ 00:40:35

3564 NACHO CERRATO 00:40:38

3565 ALICIA POLO CORDOBA 00:40:37

3566 ELISA BRULL BONDIA 00:42:01

3567 ERLINDA SALAZAR FLORES 00:39:13

3568 MARIA ALCOVER AGUILAR 00:40:39

3569 PABLO BAÑOS GONZALEZ 00:40:36

3570 EMILIO GARCIA VELA 00:42:01

3571 MARIA LUISA APARICIO ORTEGA 00:41:14

3572 CARINA BARRIOS 00:41:39

3573 ALEXANDRA RODRIGUEZ RIPOLL 00:41:17

3574 ANGELA MELENDEZ MARTIN 00:41:21

3575 MARIA BURGOS MORENO 00:42:08

3576 M ANGELES AROCA JIMENEZ 00:42:07

3577 MANUEL MARTINEZ PLUMED 00:42:07

3578 FRANCISCO OGALLAR DIAZ 00:41:01

3579 PRUDENCIO ESTEBAN PESCADOR 00:43:10

3580 FELI CABRERA SANCHEZ 00:42:24

3581 CINTA RUIZ ARIAS 00:41:37

3582 GABRIEL MORENO LOPEZ 00:40:22

3583 THAIS RODRIGUEZ MONTESANO 00:41:34

3584 FELIX VICENTE RECUERO 00:40:25

3585 TOMAS ALONSO AGUIRRE 00:40:26

3586 JUSTO SANCHEZ GARCIA 00:41:36

3587 CARMEN ROSER ALEIXANDRE 00:41:39

3588 MARIBEL ROMERO CHAFER 00:40:25

3589 SERGIO SALVADOR JIMENEZ 00:40:27

3590 MIGUEL DE LA FUENTE GOLDERO 00:40:25

3591 JULIO GUIJARRO 00:40:23

3592 ANTONIO MARTI CAMPOY 00:42:10

3593 MARISA RIUS MAS 00:41:56

3594 MARIA PILAR BENLLOCH OCAÑA 00:41:14

3595 LAURA MARTINEZ OCAÑA 00:41:10

3596 ROBERTO ORTEGA 00:43:39

3597 MARC SANCHEZ PALACIN 00:41:48

3598 PILAR OLTRA SEIZ 00:41:58

3599 MAGDALENA BELLVER GUTIERREZ 00:42:51

3600 PEDRO DANIEL GIMENO ORTEGA 00:42:47

3601 ADRIAN BRESO 00:42:17

3602 ANGELES DEBON LA CRUZ 00:43:04

3603 LUIS GASCO ORTOLA 00:41:28

3604 M.ANGELES LIERN GARCIA 00:42:49

3605 FRANCISCO JAVIER PARRA HERNANDEZ 00:42:49

3606 IMMA VALLS ANDRES 00:42:44

3607 VANESSA ROMERO CAMPS 00:42:44

3608 MARIA LLORENTE PEDRON 00:42:21

3609 LOLI GARCIA HERNANDEZ 00:41:50

3610 JENNY GUISADO SANCHEZ 00:42:12

3611 RITA HERNANDEZ HEREDIA 00:43:16

3612 TERESA CORCOLES ROLDAN 00:41:08

3613 VICENTE MOLERO BERMEJO 00:42:14

3614 RAQUEL NAHARRO ROMERO 00:43:16

3615 IRENE MERINO TRIGOS 00:41:31

3616 MARIA JESUS MORALES LORITE 00:41:31

3617 JESUS MERINO PEREZ 00:41:31

3618 NURIA COLLADO PARREÑO 00:41:36

3619 LORENA ESTEVE CHORNET 00:42:43

3620 MARIA JOSE ROSA BAIXAUILI 00:43:54

3621 PABLO MELLADO CUBELLS 00:43:53

3622 MIREIA AZNAR PICO 00:42:19

3623 ANNA DURA MUÑOZ 00:41:36

3624 ENRIQUE FRECHINA MONTAÑANA 00:42:31

3625 MARTA OLCINA 00:41:35

3626 RAFAEL MONZO SAURA 00:41:36

3627 AURORA CONESA FLORES 00:42:48

3628 ALBERTO ESTRELA 00:41:36

3629 JORGE JUAN FERNANDEZ BELENGUER 00:43:31

3630 MATIAS GARCIA LLANES 00:41:36

3631 JOSE LOPEZ COMPANY 00:42:49

3632 JAVIER ARMENGOT FIGUERES 00:41:38

3633 JOSE BERNARDO GARCIA PEIRO 00:42:19

3634 SUSANA ATIENZA ROYO 00:42:20

3635 CARLOS CARBONELL CORTES 00:41:57

3636 DAYANA TRUJILLO IBARRA 00:42:06

3637 SARA FERNANDO GANDU 00:42:07

3638 VICENTE VISIEDO MARTINEZ 00:42:18

3639 SILVIA ESTEVE TORRENT 00:41:47

3640 LAURA ECED MARTINEZ 00:40:56

3641 PAULA GONZALEZ NAVARRO 00:43:23

3642 JOSE MIGUEL RODRIGO MARTINEZ 00:41:04

3643 MATIAS LAFUENTE BARCHINO 00:42:53

3644 MARIA ISABEL GENIS CARDONA 00:42:01

3645 QUIQUE SORIA MASCAROS 00:43:11

3646 SARA WAHIBA ACHOUR 00:43:31

3647 JOSE ALEJANDRO VERDU VEGA 00:43:30

3648 LIDIA BOLUDA TORTAJADA 00:43:41

3649 LAURA GONZALEZ ESCRIBANO 00:43:48

3650 VANESSA NAVARRO QUILIS 00:41:57

3651 TONI BATISTA GALVEZ 00:41:57

3652 MARINELA GAMEZ 00:42:52

3653 MENCHU BATISTA GALVEZ 00:41:57

3654 ROSARIO MUÑOZ MUÑOZ 00:43:12

3655 EVA ESTELA 00:42:52

3656 SONIA MUÑOZ DONAT 00:41:12

3657 ROBERTO MOLLA BADIA 00:42:50

3658 ANA ADAN BORRAS 00:42:02

3659 LOLES CEBRIAN 00:42:54

3660 LIBIA DEL CARMEN QUIÑONES ARIZA 00:43:29

3661 MONICA MERCEDES FORMAL A MOTOS 00:41:16

3662 RAFAEL SAMPONS SUCH 00:42:33

3663 PALOMA PRIETO FERNANDEZ 00:43:29

3664 GEMA IÑIGUEZ MARTINEZ 00:42:27

3665 JOSE MANUEL GARCIA GENIS 00:42:27

3666 CAMILO GISBERT GARCIA 00:42:31

3667 AMPARO VALENZUELA JUAN 00:42:31

3668 VANESA SANCHEZ CASTELLON 00:42:54

3669 MARCOS RODRIGUEZ AYUSO 00:40:48

3670 BLAS OLMO GALLARDO 00:42:01

3671 ENRIQUE MARTI ZURILLA 00:42:12

3672 Mª JESUS LOZANO LACALLE 00:42:57

3673 SERGIO SANCHEZ ORTIZ 00:43:09

3674 SANDRA MILENA MIRANDA BARRETO 00:43:50

3675 CORAL CARMEN LAZARO MARTIN 00:43:14

3676 REYES LORAS LOVACO 00:42:22

3677 MARI CARMEN GIMENO GILABERT 00:43:08

3678 ELVIRA LARA 00:43:08

3679 MARLENE SOLER MINGUET 00:42:31

3680 EVA MARIA LAZARO LIZANDRA 00:44:02

3681 SALVADOR NICOLAU TORREGROSA ALCAYDE 00:41:57

3682 JOSE JULIAN GARCIA MARTINEZ 00:41:56

3683 LUISA RODRIGUEZ PEREZ 00:41:57

3684 ENRIQUE PITARCH GUILLOT 00:41:53

3685 EVA KUKWA 00:43:15

3686 PAULA SANZ ALBUIXECH 00:43:42

3687 MIGUEL GIMENO SAEZ 00:42:44

3688 MARIA ISABEL LEAL PEREZ 00:42:41

3689 PEDRO JAVIER DEL VAL ARIAS 00:42:33

3690 BELEN LOPEZ PEREZ GARZON 00:42:36

3691 INMA POZUELO MORCILLO 00:43:28

3692 LAURA BRISA ALFONSO 00:43:25

3693 MARIA CASTELLO LOPEZ 00:43:26

3694 PACO CASTELLO CORTINA 00:43:26

3695 JOSE MIGUEL FABRA 00:42:08

3696 REBECA FAS 00:42:08

3697 VICENTE SAEZ BELDA 00:42:31

3698 MARIA JULIA PICAZO 00:42:31

3699 CLARA SERER MARTINEZ 00:44:14

3700 SERGIO DELTORO PEREZ 00:42:34

3701 GERMAN OLIVARES MONZO 00:42:45

3702 MONICA OLIVARES ALFONSO 00:42:47

3703 EVA GUERRERO CEREZO 00:42:54

3704 PEPI PLAZA CAMPOS 00:45:04

3705 DAVID TORRES CASAS 00:43:29

3706 MARI CARMEN LUCHA RODRIGUEZ 00:43:29

3707 MARIA FRANCISCA NATA MORALES 00:44:13

3708 ESTHER ALCAYNA LORENZ 00:42:56

3709 GUILLERMO LOSA RIAL 00:44:03

3710 VICTOR RAMON MONLEON GARCIA 00:42:56

3711 GEMMA TRIVIÑO RODRIGUEZ 00:42:57

3712 JUAN MANUEL NAVARRO ARGUIX 00:43:52

3713 MARTA LOZANO GIMENEZ 00:42:55

3714 MARI CARMEN CARRETERO LACARCEL 00:45:25

3715 ANA GARCIA CUARTERO 00:42:55

3716 RAMON GIMENO CERVERA 00:42:55

3717 MONICA PICAZO FERRER 00:42:47

3718 JOANA CALDUCH 00:45:19

3719 FRANCISCO GOMEZ ORTEGA 00:42:34

3720 CRISTINA BARCELO VENTURA 00:44:27

3721 NURIA TORREGROSA ZANON 00:44:19

3722 INMACULADA CONCEPCION MARTINEZ CARRASCO 00:43:45

3723 PAULA CABALLERO CLAVIJO 00:44:15

3724 LAURA FERRANDO SEMPERE 00:43:49

3725 MARIBEL FORNER RAMON 00:45:13

3726 JESUS SANTOS RUBIO 00:42:46

3727 RAFAEL SANCHEZ SERRANO 00:42:59

3728 JUAN JOSE RAMIREZ NAVARRO 00:42:48

3729 RICARDO JAVIER BARRES PAULS 00:43:44

3730 DANI CRESPO GODINO 00:42:17

3731 VICTORIA ENERO REILLO 00:41:59

3732 ANITA BEARDSELL 00:43:53

3733 ALEJANDRO MARTINEZ BISBAL 00:43:44

3734 RUT LOPEZ SANCHEZ 00:43:33

3735 FLAVIA MAYORAL 00:43:57

3736 CARLOS MARTINEZ COMPANY 00:44:57

3737 CRISTINA GINER CASINO 00:43:29

3738 PAZ FERRERES NOS 00:44:55

3739 ANTONIO ANDRADA BASTIT 00:43:51

3740 EVA NAVARRO CARRERO 00:43:40

3741 JOAQUIN TAMARIT ALEIXANDRE 00:44:15

3742 EDU NAVARRO 00:43:41

3743 CELIA GOMEZ MARTIN 00:44:59

3744 LUIS CHORNET BELTRAN 00:45:22

3745 SERGIO FUSTER MARTI 00:43:59

3746 JUAN LUIS GONZALEZ SANTANA 00:44:55

3747 BEATRIZ MARTI PRADO 00:45:20

3748 MARIA LUCIA PEREZ PARRA 00:43:34

3749 ONOFRE GIMENO 00:43:36

3750 PELAYO HOLGADO BONET 00:43:41

3751 MARILO PALAU ROMA 00:44:17

3752 FERNANDO MARZO MONTEAGUDO 00:44:25

3753 MARILAR PEREZ ALEIXANDRE 00:43:42

3754 NEREA BELTRAN 00:44:48

3755 MARIA DOLORES DE LAMO SILVESTRE 00:44:47

3756 ISABEL SERRANO GARCES 00:43:56

3757 PAU PEIRO GALVEZ 00:44:14

3758 EUGENIA ALTADILL MARTINEZ 00:44:28

3759 RAQUEL AGUASCA OLIVERAS 00:44:56

3760 MARIA ANGELICA HERNANDEZ 00:45:51

3761 GUILLERMO MANCEBO RUBIO 00:44:15

3762 TATIANA MARTINEZ 00:45:54

3763 REGINA CAMPS ALEMANY 00:43:44

3764 JOSE LUIS JIMENEZ HEREDIA 00:44:33

3765 RAUL ANTONIO ALIAGA RAMIREZ 00:45:16

3766 NELLY VERONICA VILLAGRA AQUINO 00:46:40

3767 MARIA ANGELES ANTICH CASTELLANO 00:44:13

3768 CRISTINA GIL 00:45:18

3769 SARA POZO BOUZAS 00:45:19

3770 MARIA JOSEP CARRION CARRION 00:46:00

3771 INMA MARTINEZ SOLAZ 00:43:49

3772 TERESA PERDOMO CEREZO 00:43:26

3773 RAQUEL GAVIDIA CAMARA 00:43:27

3774 MIREIA NAVARRO MEDINA 00:44:04

3775 YOLANDA NAVARRO CUENCA 00:44:04

3776 CRISTOBAL BARQUERO SALGUERO 00:44:28

3777 VICENÇ RAMIREZ TORNES 00:44:54

3778 JAVIER NAVARRETE FRAILE 00:44:54

3779 BEATRIZ ADRIAN PALOMAR 00:46:10

3780 ALBA ESPINOSA 00:44:49

3781 LORENZO LOPEZ SANZ 00:45:05

3782 INMACULADA SANCHEZ TEJERO 00:44:27

3783 FELIPE PARDO OTERO 00:46:43

3784 JUAN CARLOS RAMIREZ LEBRON 00:45:51

3785 JULIA SANCHEZ-MOLINA GARCIA-CARPINTERO 00:45:37

3786 JUAN CARLOS COQUILLAT ANDREU 00:45:08

3787 ANA SANCHEZ COLOMINA 00:45:09

3788 GEMMA GAZQUEZ GAZQUEZ 00:44:08

3789 BALBINA TRIGUERO LOPEZ 00:45:02

3790 DAVID OLMEDA RINCON 00:45:02

3791 BLANCA GOMEZ GIL 00:43:44

3792 ESTER RUBIO TRAVES 00:43:45

3793 ISABEL MASET RAMAL 00:45:43

3794 DIEGO MUÑOZ ARRIBAS 00:47:07

3795 CONCHA MARTINEZ DEL VALLE 00:45:44

3796 VICTOR GIMENO ABDESLAM 00:45:26

3797 CARMEN LOPEZ VALIENTE 00:44:27

3798 VICENT ALOY MARTINEZ 00:47:25

3799 MARIA AZUCENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 00:47:24

3800 PABLO ROIG FERRANDO 00:45:10

3801 EVA MARIA MONZO SAURA 00:45:10

3802 ERNESTO VILLALON ALBALAT 00:46:02

3803 RALUCA DIANA DAN 00:45:57

3804 BEATRIZ BEATRIZ BUENO CODONER 00:47:38

3805 VICTOR MARTINEZ 00:43:52

3806 JULIA FABADO ALOS 00:45:47

3807 ALFREDO GASPAR GARCIA 00:43:53

3808 VICENTE MARCO HERNANDEZ 00:43:53

3809 LUCAS SANJUAN VIÑAS 00:43:55

3810 MARIA JOSE GONZALEZ CARDENAS 00:46:48

3811 RAUL MARTIN CIFRE 00:46:48

3812 JULIA PARDO PAJARON 00:45:32

3813 DAVID ALEGRE BARRIOS 00:45:35

3814 LUIS ORTIZ MIGUEL 00:46:16

3815 ISABEL BODI MOLINA 00:47:21

3816 SANTIAGO HERNANDEZ SANSALONI 00:46:50

3817 MARTA CONDE 00:45:55

3818 MARGARITA MARTI HURTADO 00:45:57

3819 SANDRA ARTURO PABON 00:45:55

3820 LAURA SEBASTIA ESTRELA 00:46:17

3821 M ADELA CAÑETE NIETO 00:46:30

3822 NOELIA SORIANO 00:46:17

3823 AURORA PARRAS RUIZ 00:46:11

3824 INMACULADA RUIZ PUERTA 00:46:36

3825 GERMAN JURADO ALONSO 00:44:32

3826 MARIA FERNANDA SAWIUK ECHAVE 00:44:33

3827 ELVIRA MATEO LOPEZ 00:45:36

3828 M. PILAR NAVARRO PANADERO 00:48:09

3829 JORGE LOPEZ PALACIOS 00:47:46

3830 MAMEN DOBON ROVIRA 00:45:06

3831 ALFONSO YUBERO CARRETERO 00:45:05

3832 CARMEN NAVAS PAJARO 00:47:21

3833 MIREIA SUAY LIS 00:48:37

3834 ADELA ALBORCH MIÑANA 00:47:10

3835 JOSE GARRIGOS BAÑO 00:48:06

3836 EVA BELDA APARICIO 00:48:05

3837 LIDIA BELDA APARICIO 00:48:06

3838 ALBERTO PRIETO PASTOR 00:47:18

3839 VANESSA RUIZ MARTINEZ 00:47:18

3840 JOSE ANTONIO PARRA SAN JUAN 00:47:35

3841 JUAN CARLOS PINILLA MORENO 00:47:13

3842 NURIA MOLINO CASTELLO 00:47:14

3843 AMPARO CANO SAEZ 00:48:56

3844 MARIA ISABEL APARICI VERGARA 00:48:58

3845 MARIA DE LOS ANGELES MARQUES MARTINEZ 00:48:11

3846 GEMA PALACIOS GALVEZ 00:48:12

3847 PAULA MARTIN MIJAN 00:48:36

3848 EUGENIA TRIGOSO ARJONA 00:47:28

3849 MANUEL DOCE MACIA 00:47:26

3850 ANA MARIA TEJERO PEDRO 00:45:46

3851 CLAUDIA SANCHEZ JURADO 00:48:41

3852 MARIO ENRIQUE CLEMENTE MEORO 00:47:23

3853 VICTOR JOVER LOMBILLO 00:47:38

3854 NURIA FORNES GIMENO 00:47:38

3855 ELI LOPEZ 00:47:44

3856 PILAR FURIO RUBIO 00:48:55

3857 SERGIO SUAREZ MORENO 00:46:06

3858 CARLA MORENO OVEJERO 00:47:01

3859 LAURA GONZALEZ BUCH 00:46:46

3860 MARIA LILIA ARAMAYO TAPIA 00:47:00

3861 CARMEN CASILLAS GALINDO 00:48:11

3862 BEATRIZ OLMEDILLA GALAN 00:49:02

3863 MARIA MERCEDES AÑO CERVERA 00:47:25

3864 CARMEN LORENA ORTEGA BARTUAL 00:47:25

3865 ROMINA AMPARO CERVERO BARBERA 00:47:25

3866 CAROLINA RIVERA CAYERNO 00:47:52

3867 ALMUDENA MARTINEZ 00:47:28

3868 BELEN MATEU GANS 00:47:22

3869 SERGIO SOLAZ SOLAZ 00:47:22

3870 PEPE MATEU GANS 00:47:22

3871 MARIA BURGAL 00:48:34

3872 JOSE VICENTE MARTI MARTINEZ 00:47:35

3873 VICENTE CHUST RODRIGUEZ FLORES 00:46:49

3874 ALICIA MARTINEZ BOLUDA 00:47:35

3875 JESUS RICARDO CASTILLO GONZALEZ 00:49:30

3876 VICENTE HERNANDEZ DE ALBA MIR 00:49:15

3877 CARLES GARCIA MOCHOLI 00:49:06

3878 EVA SANCHIS GUILLEN 00:49:06

3879 MARIA CARRASQUER 00:49:40

3880 CARMEN LOPEZ PARRA 00:48:29

3881 ANTONIO REIG GONZALEZ 00:48:30

3882 MARIA JOSEFA LIS CHULVI 00:48:17

3883 MARIA ANGELES YUNTA GARCIA 00:48:16

3884 NOELIA HERRERO 00:49:12

3885 ANA ANGLA SANFELIU 00:50:43

3886 SALVADOR MONEDERO GIL 00:48:16

3887 GEMMA GARCIA GARIJO 00:48:16

3888 OSCAR MORALES GIL 00:49:29

3889 RUTH PASTOR CORTS 00:49:30

3890 PATRICK KIRBY 00:47:24

3891 SONIA MARTINEZ RUIZ 00:47:25

3892 BELEN PRUÑONOSA VICENT 00:47:24

3893 CARMEN LUJAN LUJAN 00:47:25

3894 KARINA MARTORELLI 00:47:26

3895 CARLA VILLALONGA IBAÑEZ 00:47:23

3896 ESPERANZA ROMERO SEVILLA 00:47:24

3897 ELEANOR JANE KIRBY 00:47:23

3898 MANUELA ABEL SAEZ 00:47:26

3899 PILAR ADAN LOPEZ 00:47:28

3900 LUKE EDWARD O´BRIEN 00:47:25

3901 CATALINA SOGO JORA 00:47:25

3902 CAROLINA VALERO GARCIA 00:47:24

3903 PAZ MOLL CERVERA 00:47:25

3904 ISABEL RAMIREZ SERRANO 00:47:26

3905 CARMEN PERPIÑA CUÑAT 00:47:27

3906 RAUL TUDELA CALANDIN 00:47:25

3907 MARIA DEL CARMEN NOGUES MARTINEZ 00:49:13

3908 EDUARDO RAMOS MORELL 00:49:29

3909 ANGELA GIMENO BARBERAN 00:50:25

3910 MONICA SANCHEZ MOLANO 00:51:20

3911 RAFAEL LATORRE SANCHEZ 00:49:36

3912 JAVIER BAUSET GIRONES 00:49:02

3913 MARIA LUISA MARTINEZ CAÑAS 00:49:02

3914 FREDERIC NAL 00:48:50

3915 MAITE VALERO 00:49:44

3916 JOSE FERNANDO PITARCH GUILLOT 00:48:42

3917 BLASA SANCHEZ VARGAS 00:52:01

3918 MIGUEL LOPEZ SABATER 00:50:37

3919 KAREN OJEDA 00:50:09

3920 JUAN NAVARRO MENGUAL 00:49:08

3921 ALICIA PALANCA TERRADEZ 00:49:24

3922 RAUL SANCHEZ PEÑA 00:49:23

3923 MARIA SELMA 00:50:41

3924 FELIX LLAMAS ALCAIDE 00:52:22

3925 DESAMPARADOS SANTACLARA FOS 00:49:40

3926 DANIEL MAÑERO MONSERRAT 00:51:06

3927 FRANCISCO LEON LOPEZ 00:51:07

3928 ENCARNACION CALATAYUD VERCHER 00:49:55

3929 VICENTE PEREZ GARCIA 00:49:08

3930 EVA MARIA MURCIANO VICENTE 00:51:20

3931 ANA MARIA GOMEZ RIVODIGO 00:51:46

3932 SERGIO JAVIER GUAITA GOMEZ 00:51:46

3933 MARIA MARTINEZ 00:51:26

3934 GONZALO JOSE SANZ CAMP 00:53:00

3935 ANGELA SABATER LOZANO 00:53:00

3936 MARCIA CAIZA ZABALA 00:51:39

3937 ROSA VIDAL 00:51:23

3938 LOURDES VIDAL ALAMAR 00:51:22

3939 MARIA DOLORES SANCHIS GUILLEN 00:52:28

3940 DESEMPARATS SANTACATALINA MOLINS 00:53:45

3941 CARMEN PAULS SOLER 00:52:00

3942 YANIBEL CACERES FELIZ 00:52:48

3943 AMELIA DE LA TORRE REYES 00:52:01

3944 MARIA JOSE CELEMIN SOLANO 00:53:44

3945 MARTA COMOS BALLESTER 00:51:47

3946 MAIKA DE LA FUENTE 00:51:56

3947 ELIA MARIN GOMEZ 00:51:39

3948 SANTIAGO FERRANDIS CABEZUELO 00:53:46

3949 VANESA ESCOBAR GRACIA 00:52:35

3950 INMACULADA QUIROS BLANCO 00:55:54

3951 LAURA ASENSI MORENO 00:53:03

3952 CLARA ISABEL ASENSI MORENO 00:53:03

3953 ANA IBAÑEZ ALCAÑIZ 00:55:30

3954 ISABEL GAY BUENO 00:54:43

3955 MARIA DEL MAR GALCERAN GADEA 00:57:24

3956 RAFFAELE ESPOSITO 00:55:47

3957 MARIA LEDRAN 00:54:08

3958 MARGARET BRIENZA 00:54:07

3959 ANTONIO PALOMARES PEREZ 00:55:22

3960 SERGIO PALOMARES NAVARRO 00:55:24

3961 AMPARO SOLER NAVARRO 00:57:15

3962 DIANA COLLADO RAMOS 00:56:57

3963 ANGELES ARBONA ROVIRA 00:57:11

3964 JOSEFINA SOLER NAVARRO 00:57:36

3965 CARMEN PEREZ MARTI 00:57:36

3966 JORGE CAMPOS MAÑEZ 00:56:58

3967 SONIA PORRAS BELDA 00:57:56

3968 BLANCA VIDAL SIMEON 00:56:09

3969 DOLORES DEL RAMO ROMERO 00:56:10

3970 SUSANA REIG MARCO 00:57:07

3971 JULIA CASTERA BRUGADA 00:59:06

3972 VICENTE VIDAL ALAMAR 00:59:35

3973 ALICIA GOMEZ GARCIA 00:57:29

3974 EVA MARIA FILGUEIRAS HERRERA 00:57:30

3975 ISABEL ALBELDA GARCIA 00:58:28

3976 JOSE TERCERO ALBELDA 00:58:29

3977 JUAN RIPOLL VIDAL 00:59:15

3978 MIRANDA PELEGUER DAS 01:00:49

3979 CONCEPCION DAS PASCUAL 01:00:50

3980 CARMEN OLMOS ALCALA 00:58:57

3981 SILVIA ALCALA SORIANO 00:58:59

3982 YOLANDA PARETS DIAZ 00:58:47

3983 LOURDES SEGOVIA 00:58:38

3984 CRISTINA SANCHEZ PIZARRO 00:58:48

3985 MARTA REAL DASI 01:00:27

3986 JUAN MANUEL TOMAS ASPAS 01:00:09

3987 BEGOÑA COLOMER FERRERO 01:00:48

3988 RAQUEL SIMARRO LOPEZ 00:59:05

3989 MARIA DOLORES LOPEZ GARCIA 00:59:07

3990 JUAN CARLOS MONTEZUMA TAATANTA 00:58:59

3991 SARAH ARGUEDAS PEREZ 00:59:08

3992 CONSUELO RUIZ LOPEZ 00:59:07

3993 TONI VIGUER RODRIGUEZ 00:59:09

3994 ANGEL MARCO CAMPS 00:59:01

3995 SANTI VILLANUEVA ROS 00:59:09

3996 ALICIA VERDU ALVARO 00:59:11

3997 MONICA REAL DASI 00:59:11

3998 MÑ ANGELES DASI GIL 00:59:12

3999 JOSE ANGEL JARA LIZCANO 00:59:11

4000 CARLOS JARA PEREZ 00:59:11

4001 RAUL RUBIO TRAVER 01:02:57

4002 ALFONSO JOSE ROYAL JORDAN 01:01:18

4003 GLORIA CUENCA LATORRE 01:01:24

4004 MANUEL ROCA FERRER 01:00:00

4005 ALEJANDRO MORATO BENET 01:00:31

4006 JAVIER RUIZ CAÑIZARES 01:00:44

4007 PATRICIA RESCALVO GARCIA 01:00:33

4008 FRANCISCA FERRER SAEZ 01:01:38

4009 SUSANA MARCHUET DIAZ 01:01:21

4010 MARIA DOLORES PICAZO FERRER 01:01:23

4011 DOLORES FERRER SAEZ 01:02:03

4012 ALFREDO MARTINEZ INFANTE 01:01:53

4013 MARIA VILA VILLAPLANA 01:01:57

4014 LORENA MARTINEZ MORENO 01:02:02

4015 DALMA REYES ESCRIBANO 01:02:38

4016 ROBERTO SOLER DONATE 01:02:38

4017 PILAR FAYOS GARCIA 01:01:52

4018 MARIA DOLORES GARCIA MESEGUER 01:02:50

4019 SARA SALA FERNANDEZ 01:01:46

4020 AMPARO CHORNET MORATO 01:01:59

4021 MARCELINO VIDAL 01:03:15

4022 PILUCA LORAS LOVACO 01:03:16

4023 AMPARO CORTINA GUILLEM 01:04:10

4024 JOSE ENRIQUE CEZON MARTINEZ 01:03:36

4025 MARIA BEGOÑA URQUIJO ESTEBANEZ 01:03:37

4026 PABLO CAMPILLO URQUIJO 01:03:37

4027 TERESA SORIANO JOVER 01:06:32

4028 MARIA LUISA CRESPO GILABERT 01:06:33

4029 CAROLINA MARTINEZ CAMPO 01:03:51

4030 CAROLINA BERNARDO 01:07:03

4031 SUAD CELJO 01:04:25

4032 LEJLA SALIHAGIC-CELJO 01:04:25

4033 ROSA MARIA MERINO MUÑOZ 01:07:10

4034 MARIA PILAR FRESNEDA GARCIA 01:07:11

4035 CARMEN LUQUE FORTES 01:06:14

4036 CARMEN CHORNET MORATO 01:06:11

4037 MONICA MEDINA CHORNET 01:07:49