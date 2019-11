Las carpas que no se pidan antes del 1 de enero no serán autorizadas

La introducción del sistema informático para cualquier tipo de gestión municipal ha acabado con las cartas y carpetas de papel. Pero también trae consigo la necesidad de profesionalizar, en la medida de lo posible, lo que no es profesional por definición: la comisión de falla. Esto, unido al cambio, bastante habitual, de presidentes, dificulta más de la cuenta el cambio tecnológico. Por eso, el ayuntamiento convoca todos los años, desde hace cinco, una reunión con presidentes y secretarios para impartirles premisas y resolver dudas ante el servicio de Cultura Festiva, Bomberos y Policía Local.

Sin duda, la que más debería preocupar es la de autorización de zona de actividades y fuegos y carpa. Porque ahí el concejal Pere Fuset incidió especialmente: «que no se nos pase. El último día es el 31 de diciembre. Pero hay mucho tiempo por delante. Y las peticiones que lleguen el 2 de enero, no se autorizarán. Es que no puede ser de otra manera». Los sistemas informáticos han acabado con los «plazos de gracia» porque el ordenador no entiende de esas cosas.

A pesar de ello, desde el ayuntamiento se recordó que se está trabajando para simplificar los trámites, especialmente si las comisiones no tocan nada de lo que tienen de años anteriores. «En ese caso, los trámites son muy sencillos. No hay que aportar nada y se resuelven en seguida, como ya se hizo el pasado ejercicio, que buena parte de los permisos estaba enviados a mediados de febrero».

Una de las novedades de este año es que es a través de la sede electrónica donde se pedirán las autorizaciones para «desperta» y «correfoc»; es decir, aquellos en los que participen expertos CRE, y que ahora seguirán esta vía.

Otra novedad en el Bando de Fallas es la obligación de que las verbenas tengan un limitador de decibelios (80 para interior y 85 para exterior). A las comisiones se les indicó que lo normal es que las orquestas y discomóviles dispongan de ellos. El problema será con los equipos caseros de cada casal.

A falta del visto bueno final, las comisiones que celebren verbena el fin de semana del 7 podrán disponer de acera para poder guardar, desmontado, el escenario.