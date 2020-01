Fallas 2020 al Minuto. Enero. Marina se apunta al virreinato

Marina Civera se apunta al virreinato

Marina Civera ha tenido, en líneas generales, mucha suerte con la meteorología durante su reinado. El día de San Vicente Mártir, sin embargo, no pudo disfrutar en plenitud su papel de Germana de Foix en la procesión del bautizo de San Vicente Ferrer. Los organizadores optaron por la prudencia y candelaron el paso por la calle de la Paz y Avellanas hasta San Esteban, que es donde se incorporó la comitiva de personajes históricos. Finalmente ejerció como tal, acompañada, como viene siendo habitual, por el virrey Fernando (verbigracia, Oscar Rueda). Marina sigue así una costumbre que lleva institucionalizada desde hace décadas y que es uno de los provilegios de la fallera mayor de València del año anterior.



CONTEMPLA AQUÍ LA RETROSPECTIVA DE FALLERAS MAYORES DE VALENCIA CARACTERIZADAS DE VIRREINA (2012-2019)



Fallas de la Roqueta... en la Roqueta

No fue la única protagonista de la fiesta que participó en la fiesta del 22 de enero. Las comisiones de Roqueta-Arrancapins juegan "en casa" y acudieron a la misa y al reparto de panes benditos de la parroquia de Cristo Rey. Lo que pasa es que, en esta ocasión, lo hicieron de paisano. El temporal frustró días atrás otro de los actos que tienen como protagonistas a estas comisiones: la "dansà" a San Vicente Mártir que organiza la comisión de la Plaza de España.





La representación de Roqueta-Arrancapins, en la fiesta de San Vicente Mártir de la Roqueta (Fotos FB Fallas Giorgeta y Pintor Segrelles)

"Roures" muy especiales en el Botànic

Es tiempo de premios, eso que gusta tanto en el mundo de las Fallas. El último que se ha desvela es el "Roure", que concede la Agrupación del Botànic. A titulo colectivo, al programa de radio e internet "Hablemos de Fallas", que coordina Roberto Gómez Baldaquino. A título individual, a Juanjo García, un artista tan estrechamente vinculado al barrio, especialmente a la comisión de Dr. Sanchis Bergón. Y de esta misma comisión llegará también otro muy especial, de carácter honorífico, para el que fuera presidente de la comisión y directivo de la agrupación, Vicente Asensio, quien nos dejó este verano por un desgraciadísimo accidente en un festejo taurino.



Luto en la falla "La Font", de Quart de Poblet

La comisión de Pío XII-Jaume Roig se ha ensombrecido con el fallecimiento de uno de sus fundadores: Pepe, José Ramón, Requena. Fue uno de los que puso en marcha, hace ya casi 40 años, el proyecto de crear una comisión en "La Font". La presidió tres años, de 1994 a 1996.



La convicción de Barón de San Petrillo

De todas las firmas de contrato que se organizan con ceremonia, nos quedamos con las fotos que ha "colgado" la comisión de Barón de San Petrillo-Leonor Jovani. Porque, por definición, la de esta comisión es una particular lucha entre davides y goliats. Una comisión de barrio que lleva años moviéndose en las secciones altas y ahora lleva nueve seguidos en Segunda A, donde ha ganado en dos ocasiones. Y lo ha conseguido peleando con grandes rivales (Bolsería, Quarantahuit, Beteró, Zenete, Pie de la Cruz...). La de este año será la décimo tercera falla que les plante Arturo Vallés, el verdadero "rey de las renovaciones" en el elenco actual.







"Tercer tiempo" entre pelotaris

¿Saben lo que es el "tercer tiempo"? Es la convivencia que hacen los jugadores de rugby cuando, tras el partido en el que el que más, el que menos, acaba magullado, se reúnen para tomar algo y departir, una vez acabada la tensión del partido. Es cuando los "rufianes" se convierten en "caballeros". Pues sin tanto contacto, pero con el mismo espíritu, la comisión de Séneca-Yecla mostraba esta semana la particular convivencia tras el partido de pelota valenciana contra el equipo de Cuba-Denia, dentro del trofeo Fallera Mayor. Ganaron los "moratos" a los ruzafeños pero, tal como escribían, "magnífica partida y mejor ambiente".

Las tres niñas de la corte "de Vicente Fuster"

A lo largo de su trayectoria profesional, el ginecólogo y presidente de Almirante Cadarso-Conde Altea, Vicente Fuster, habrá visto nacer a una gran cantidad de valencianos y valencianas. Por extensión, de falleros y falleras. Este fin de semana se hizo una foto con su particular "hat-trick" de este año: tres de las niñas de la corte infantil: Carla García, Gabriela García y Claudia Guillén. Con las tres fue profesional testigo de su crecimiento mes a mes y fue quien las ayudó a nacer. La foto era más que obligada y motivo de orgullo.







Músico Espí renueva a dos meses de Fallas

Como para no renovar. La historia de Músico Espí-Grabador Fabregat ha dado un giro en materia de falla en los últimos años casi único en la fiesta. A saber: se estrenaron en 1975 bien, con un noveno premio. En 1977 lograron un primero de ingenio y gracia, que está muy bien (de la mano de Ramón Espinosa). Y a partir de ahí, una sequía galopante: en 34 años tan sólo un tercero y un quinto de ingneio y gracia. Unas pedreas menores. En 2013, con Desireé Triviño volvieron a saber qué es levantar un estandarte con un décimo. Pero fue a partir de 2014, con la llegada de Manuel Martínez Reig, cuando la historia ha cambiado. Desde entonces, dos primeros premios (consecutivos los dos últimos años, 2018 y 2019), otros dos de ingenio y gracia y algún podio más. Ahora son de las fallas más galardonadas de la década. Y en infantiles, con el mismo artista, prácticamente una historia similar.

No es de extrañar, por ello, que en la visita al taller de este fin de semana se rubricara la continuidad. Volverá a estar presente en el barrio en 2021.

La Federación de Primera A remata el ejercicio con su "Una de Primera"

Hay que reconocerle a la Federación de Primera A que tiene un calendario de actividad más que vertebrado. No sólo presentar los proyectos de forma conjunta. Tienen la entrega del premio "Borumballa" al ganador de la categoría, el concurso cultural, la primera Ofrenda del año... y el domingo finalizaron la secuencia con la entrega del premio "Una de Primera", que reconoce la trayectoria profesional de una mujer de la sociedad valenciana. La diseñadora Dolores Cortés fue la que recibió de manos del presidente Paco Romero y la fallera mayor Consuelo Llobell, el galardón.

Ahora ya, la atención del colectivo se centra en la organización del jurado que entregará los premios en la sección, para lo que buscarán, como siempre, el consenso entre ellos y con las tres fallas no federadas.





Dolores Cortés recibe el premio "Una de Primera" (Foto Miguel Santamaría - Fotógrafo de Fallas)



Clasificación de la "Liga del Teatro"

Una vez acabadas las Galas de la Cultura, con los premios, llegan también los "anti premios". Y es que el concurso de teatro en adultos está estructurado como una liga de fútbol: los últimos cinco clasificados en categoría Principal descienden a Promoción y viceversa.

Con las nominaciones ya se supo que los cinco mejores en Promoción y, por consiguiente, los que suben de categoría, eran Doctor Collado, Cádiz-Cura Femenía, Borrull-Turia, Giorgeta-Roig de Corella y Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad.

Entre los que bajan peldaño ha llamado la atención que hay algunas con bastante tradición en los escenarios falleros. Aparte de Tomasos-Carlos Cervera, que se retiró del concurso, tendrán que buscar el regreso las comisiones de San Marcelino, Rubén Darío-Fray Luis Colomer, Jesús-San Francisco de Borja y L'Eliana-Cid.

Esta es la clasificación general de la Categoría Principal:

1. Archiduque Carlos-Músico Gomis

2. Reino de València-Duque de Calabria

3. Sevilla-Denia

4. Cádiz-Denia

5. Fray J. Rodríguez-Pintor Coritna

6. Duque de Gaeta-Pobla de Farnals

7. Barrio de San Isidro

8. Plaza de la Merced

9. Alta-Santo Tomás

10. Santa María Micaela-Martín el Humano

11. Arzobispo Olaechea-San Marcelino

12. Rubén Darío-Fray Luis Colomer

13. Jesús-San Francisco de Borja

14. L'Eliana-Cid.

15. Tomasos-Carlos Cervera (retirada)



"Saragüell" llega a la JCF

Otro detalle de la Gala de la Cultura. Al inicio del mismo se estrenó la pieza musical "Saragüell", dedicada a este concurso y que compone la fanfarria de entrega de premios. La obra, de Rafael Vizcaíno (director, el 1 de marzo, de la interpretación de "El Fallero" en la Entrada de Bandas) ya obra en la sede de la JCF, donde fue entragada la partitura al presidente Pere Fuset para que quede custodiada en el archivo.







Las Fallas cerrarán el circuito de Carreras.

La Volta a Peu de les Falles de València será en 2020 la que cierre el calendario del Circuito de Carreras Populares de la ciudad de València. Así se ha sabido tras desvelarse el calendario. Será el 22 de noviembre, el fin de semana previo al maratón.

La prueba nació por iniciativa del entonces organizador del circuito, Vicent García San Rafael, que consideró que la marca "Fallas" debía formar parte del circuito, como lo son o eran la lucha contra la droga, la convivencia intercultural, la Universidad, el Valencia CF o el Levante UD. Y aunque la colaboración para la organización de la misma (en forma de voluntarios) nunca ha sido un dechado de interés, por lo menos sí que se ha creado una cierta filosofía de participar en ella como representante de la comisión de la que es cada uno.



Homenaje a Soler i Godes

La Associació d'Estudis Fallers realizó una visita al Cementerio General de València para rendir homenaje a Enric Soler i Godes para hacer un homenaje a Enric Soler i Godes, el maestro e investigador de la fiesta, fallecido un 7 de enero de 1993. Sus libros sobre la historia de las Fallas, incluyendo la publicación por fascículos de Levante-EMV, son referente obligado a la hora de conocer los orígenes de todo.



Entre padre e hija...

Después de toda la galería de triunfadores de la Gala de la Cultura, nos quedamos con esta imagen: el presidente de la Agrupación Seu-Xerea-Mercat, y muchas otras cosas más, Tono Fagoaga, con su "saragüell" de mejor actor de reparto en la categoría Promoción, con su hija, Marina, componente precisamente de la corte de honor este año. Dos éxitos que han ido a converger juntos en un mismo año.

Doctor Collado consiguió la victoria en la categoría de Promoción, lo que es una muy buena noticia para "refrescar" el palmarés del concurso.



Tres homenajes

Apuntamos tambien otro detalle: el recuerdo. A los falleros del mundo del teatro que nos dejaron este año, y que fueron recordados en la pantalla. Amparo Bermell, Jesús Raga y Vicente Asensio recibieron, por este motivo, un sentido aplauso de la concurrencia.





El "Cant" ya tiene cartel

Margarida Riggio Albors es la autora del cartel con el que la Plaza del Árbol anunciará su "Cant de l'Estoreta". El festejo se celebrará el 8 de marzo en la Plaza del Carmen y llega este año a su edición númeo 59.



El Casal también concedió premios

El Casal Bernat i Baldoví aprovecha el concurso de teatro para conceder premios propios. En concreto, uno de dicción en el que participan indistintamente las diferentes categorías. El premio ha ido a parar a la representación de Santiago Rusiñol-Conde Lumiares y a su grupo de diez actores y actrices de la categoría Promoción. Otras dos recibieron una mención: Regne de València-Duc de Calàbria (en su actuación de Juvenil) y Santa María Micaela (de categoría Principal), así como, por primera vez, una distinción individual, que fue para la actriz María José Vilaplana, de Santa María Micaela.

El grupo de teatro de Santiago Rusiñol (fallas.com).



Osga premiará las escenas de discapacidad

Y entre las entidades que también dan premios paralelos en el concurso de Fallas, la Fundación Osga Reintegra se estrenó el pasado año, reconociendo con premios económicos las escenas que visibilicen la discapacidad en las Fallas. La experiencia les debió gustar, porque repiten. Habrá un premio de 300 eurosy otro de 150, además de estandartes, para aquellas escenas que ayuden a concienciar.

El plazo de inscripción se cerrará el 10 de marzo (hay tiempo) aceptándose solo las primeras 20 inscripciones. El jurado recorrerá las fallas inscritas en la mañana del próximo 16 de marzo y emitirá su veredicto la misma tarde. Para participar las comisiones interesadas deberán acceder a www.fundacionreintegra.org y rellenar el formulario de inscripción.



Hernan Mir suma y sigue

Hernan Mir ha empezado 2020 desatado. Este fin de semana se llevó dos premios de dirección y literarios en la Gala de la Cultura y Cultura infantil. Pero es que, apenas unos días antes, también había ganado el Concurso de Cuentos Falleros de la revista El Turista Fallero. "Distopia" es el nombre del relato, que se podrá disfrutar en la edición 2020 de la revista.



La indumentaria, al descubierto para todos

La presentación de la indumentaria de falleras mayores de València y cortes de honor es uno de los actos, socialmente hablando, más seguidos. Pero este año se incorpora una novedad: está abierto a todo el mundo. Hasta las siete de la tarde de hoy, día 9, puede contemplarse en el Ateneo. A partir de esa horaya es el acto protocolario.







Destino París

A pocos días del primer aniversario del estreno de "Valencians vingau", la canción dedicada a la Ofrenda interpretada por Aisha Bordas hace las maletas y formará parte del repertorio de la presentación de la fallera mayor de la Casa Regional de València en París. La que fuera componente de la corte de honor de 2013 y artista profesional se va con Ángel Bellido a poner el argumento musical al acto con el espectáculo "Inoblidables", pero incluyendo en el acto protoclario la entrañable obra.

Los valencianos residentes en Francia celebran el día 19 su exaltación en la sede municipal del Distrito 19 y, desde que Levante-EMV llevó a Alicia Moreno y Sofía Soler a la capital de Francia para su Extra de Fallas, incluyendo una visita al colectivo de valencianos residentes en la capital, han adoptado la costumbre de invitar a las falleras mayores de València del año siguiente para presidir el acto.



REVIVE AQUÍ EL ESTRENO DE "VALENCIANS VINGAU" Y LA LETRA DE LA CANCIÓN



REVIVE AQUÍ EL VIAJE DE ALICIA MORENO Y SOFÍA SOLER A PARÍS EN EL EXTRA DE FALLAS DE 2016





Piezas de belén por una buena causa

Las comisiones de falla han iniciado el desmontaje de sus belenes. Y en algunos casos, las acciones solidarias que les acompañan tienen una admirable prolongación. Es el caso de Maestro Valls-Marino Albesa, que saca sus figuras a la venta desde un precio mínimo. Los beneficios obtenidos se destinarán a Aspanion. Razón más que de sobra para ir pensando en el belén del año que viene adquiriendo estas piezas.



El reencuentro con Marta Tendero

La disputa del campeonato de fútbol sala femenino de la JCF permitió el reencuentro con una de las falleras más famosas del ejercicio. Que no es Marta Tendero, la fallera de Camino de Picanya-Nicolau Primitiu que salió al escenario de la Fonteta en la elección de la corte por la no menos célebre confusión de apellido propiciada por el sonido (o el "no sonido"). Cuando era preseleccionada supimos que era, y es, una deportista nata. Tanto, que ha jugado en la selección valenciana de pelota valenciana. Pero en esta ocasión (las deportistas son buenas en todo) cambió la pelota de vaqueta por el cuero del balón. Acabó, con su comisión, en segunda posición del triangular. Marta continúa su vida en la comisión como si nada hubiese pasado. Quedó para la historia la forma elegante que tuvo de aceptar que había sido consecuencia un error en cadena (deficiente sonido, deficiente comprensión de ese sonido, reacción en cadena "eres tú, eres tú", falta de un último filtro de identificación...) y que, por la cuenta que trae, no volverá a ocurrir. La vida, fallera, sigue.

Y más cortesanas a balonazos

Por allí anduvieron Consuelo, Carla y las dos cortes. Y otras cortesanas históricas. En el equipo ganador, el de Reino de València-Císcar, jugó Amparo Gómez. Algo que no debe sorprender pues, cuando formó parte de la corte de 2014 ya supimos que jugaba como federada. Y en el equipo de la Avenida del Oeste, tercer clasificado, nos encontramos a Carmela Borrás, doble cortesana en 2001 y 2012.





Consuelo, Carla y las cortes con las participantes y la "doble cortesana" Carmela Borrás.



Mensaje ecológico de Convento

Ya trascendió a finales del pasado año que Convento Jerusalén ha adoptado una estrategia ecológica (tan "verde" como su color corporativo) para eliminar su huella de carbono. Y los mensajes van a ser constantes en lo que queda de ejercicio. A colación de la fiesta de Reyes ha lanzado un cartel sugiriendo una originalidad: envolver los regalos en papel reciclado.





El Turista Fallero ya tiene portada

La ilustradora Isa Falcó ha sido la encargada de dar imagen a la edición 2020 de la revista El Turista Fallero. La decana de las publicaciones que se venden durante la semana de fiestas recrea un elemento indispensable en la fiesta: los buñuelos y el chocolate. La portada de la revista es todo un documento histórico, pues trasciende ampliamente al paso del tiempo.







Muñecos de nieve con peineta

Que las comisiones se reúnan para participar en la San Silvestre (corriendo o andando, disfrazados o no) ya se ha convertido en una especialidad más del calendario. Y así lo hicieron numerosas comisiones en la fiesta del 30 de diciembre. Pero también otros colectivos surgidos de la fiesta. Estos muñecos de nieve humanizados son fácilmente reconocibles: Sara Larrazábal y la corte de 2019, más algunas hermanas. Se las vio por las calles de la ciudad.







Regne, Alejandro y la "pipa"

La comisión de Regne de València-Duc de Calabria acaba de publicar una imagen de la visita al taller de Sergio Musoles para contemplar los avances de "Malamente" que, como es fácil imaginar, evoluciona favorablemente. Las grandes cabezas pensantes de la comisión (Ferraro, Zarapico, Gomez, Hércules...) posaron con Sergio, Ana... y con el papa Alejandro VI. Al que han sacado todo el parecido imaginable, incluyendo el prominente apéndice nasal.



Premio para Ricardo Caballer

La comisión de la Plaza del Negrito instauró hace tres años un nuevopremio: el Ángeles Algarra, al que da nombre una de sus falleras, quien es conocida por ser la primera Regina de les Falles de la ciudad, la precursora de la fallera mayor de València. Y después del artista fallero Josep Pascual «Pepet» y del poeta Joan Antoni Alapont, el galardonado este año es el pirotécnico Ricardo Caballer, que recibirá el premio el 1 de febrero.

Leones divulga el argumento de sus fallas

¿Se acuerdan que, a finales de año, la comisión de Leones-Poeta Mas y Ros presentó su proyecto de falla, que estará dedicado, tanto el grande como el infantil, al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)? Pues, tal como prometieron, lo acompañan de actividades. El día 24 ya tienen prevista una charla divulgativa sobre la enfermedad, en el que participarán dos madres de hijos con esta enfermedad y son, a la vez, médico y orientadora: Concha Serrano y Mar Pastor.



Indumentaristas: se confirmó lo evidente

La Junta Central Fallera comunicó el pasado día 30 la resolución del nuevo concurso de adjudicación de los indumentaristas para 2020. Ni más ni menos que los previstos: Serrano y Navalón para hacer los Siglo XIX de las mayores y Marian Indumentaria los XVIII, mientras que La Joia hará todos los infantiles. Más que hacer o harán, seguirán haciendo, porque hace ya semanas que tomaron las riendas de faldas y corpiños. Estarán listas de cara a las Galas de la Cultura.

REVIVE AQUÍ EL ESTRENO DE SERRANO Y NAVALÓN CON LOS "SEGUNDOS TRAJES" DE LA CORTE DE 2017

Una fidelidad desde el primer día

Es de ser agradecidos el continuar con quien te ha dado una oportunidad. Sobre todo, si puedes hacerlo. El artista un David Sánchez Llongo se estrenó, siendo todavía menor de edad, en el año 2012. Al año siguiente firmó, entre otras, la falla Cuba-Denia, que le dio la oportunidad y le permitió seguir creciendo. Fue recíproco, porque gracias a él, en 2015, lograron el primer y único primer premio de la historia de la comisión. Desde entonces no ha dejado de plantarles (y siempre les ha dado premio). A pesar de la reestructuración del taller, conforme ha cogido proyectos más ambiciosos (Exposición, Nova d'Orriols, los trabajos en Arabia...), no deja de haber un hueco para la comisión. Y por eso ha vuelto a firmar de cada a 2020. Días atrás se celebró el acto protocolario. Militarán en Cuarta C defendiendo el segundo premio del pasado año.

Homenaje a una reina y a una "litrera"

La fallera mayor infantil de València de 2019, Sara Larrazábal, ha visto cumplir su sueño durante las fiestas al protagonizar el Concierto de Navidad del Centro Instructivo Musical La Armómica de Buñol, El Litro, una agrupación a la que está especialmente vinculada. Sara es de Buñol por familia materna y su familia tiene una especial relación con la música. No en vano, la pieza fue dirigida por su tío y padrino, Francisco Bernal, quien inició su trayectoria en la asociación de su pueblo natal (ahora dirige la orquesta sinfónica de Jaén).



"Es un honor dirigirme estar como fallera mayor infantil de València 2019, pero es un honor hacerlo como socia de nuestra sociedad, como "Litrera". Algunos fundadores de nuestra sociedad son de mi familia y también ha habido grandes músicos en ella. Yo no he tenido la suerte de serlo, pero en mi banda de fallera mayor infantil siempre ha habido un hueco para representaros con mucha estima y orgullo. Me habéis hecho sentirme en casa siempre que he venido. Toda la familia soñábamos con el día en el que El Litro tocaría el pasodoble que llevaría mi nombre" aseguró Sara dirigiéndose al auditorio antes de la interpretación.

La Ofrenda de Helena y la Ofrenda de Rocío

La Ofrenda realizada en el primer día del año por la Federación de Primera A es la antesala para un año que, en alguno de los casos, acaba a lo grande. Rebuscando en los archivos en las ediciones de 2017 y 2019 encontramos a Rocío Gil y a Helena Espert, de la Merced y el Mercado Central. A finales del año natural cobraron un protagonismo notable en la fiesta. De hecho, Helena forma en estos momentos parte de la embajada de la fiesta. Y Rocío ya es, a estas alturas, una parte de la historia de la ciudad.

Helena Espert y Rocío Gil, en las ofrendas de Primera A cuando eran falleras mayores de Mercado y Merced, respectivamente.



ASÍ HA SIDO LA OFRENDA DE LAS FALLAS DE PRIMERA A EL 1 DE ENERO DE 2020



Reflexión en el Mercat del Cabanyal

La comisión de Justo Vilar-Mercat del Cabanyal se tomará una profunda reflexión para decidir si el próximo ejercicio vuelve a participar en el concurso de belenes. El primer premio de Libre Diseño puede seguir contemplándose y admirándose en el casal de la comisión. La reproducción del Mercado Colón empezó a hacerse en fechas navideñas del pasado año, cuando la obra del ejericcio 18-19 estaba expuesta. Esto significa que el "calentón" de trabajo ha sido espectacular. Más adelante se sabrá si se vuelve a contar con ello.

Algo que, por otra parte, hace falta. Es una buena noticia que haya habido muchos participantes este año. Pero se ha echado de menos la presencia de clásicos de alta calidad como San Vicente-Marvá o Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá.

Por cierto, una vez pasen fiestas, el belén será cedido al Mercado Colón para una exposición y, al acabar, todo parece indicar que se quedarán con las dos joyas de la composición: las dos fachadas.

De momento, aún se puede visitar en el casal hasta el día 5 con horarios de 10.30 a 13 y de 18 a 21 horas en laborables y el sábado de 11 a 14 y de 18 a 21 horas.



AQUÍ PUEDES CONOCER DETALLES DEL BELÉN DEL MERCAT DEL CABANYAL



Na Jordana reciclará el belén reciclable

Y Na Jordana, segundo premio de la competición, diseñará en los próximos días la forma de deshacerse de todo el plástico con el que han realizado su nacimiento dedicado al Cambio Climático. Tienen pendiente una reunión con Ecoembes, para que todas las botellas acaben en un ecoparque.



AQUÍ PUDES CONOCER DETALLES DEL BELEN DE NA JORDANA

Las maquetas apuran sus últimas horas en Expojove

También pueden seguir contemplándose, mientras Expojove esté abierto (hasta el 4), las maquetas participantes en el concurso de la JCF, incluyendo el cuadro de honor. L'Eliana-Cid se ha llevado el primer premio este año por delante de los trabajos presentados por Exposición-Micer Mascó y Duque de Gaeta, que han sido segundos y terceros.

Maqueta de L'Eliana-Cid (Foto: Fallas.com)