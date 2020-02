Llega la familia al completo a la mesa de computar votos. Un acento alemán que te mueres. Empiezan a rebuscar en su teléfono la galería de fotos que han hecho y empiezan a cantar los números de sus ninots favoritos. ¿Almirante, Exposición, Beteró y esos que van a votarse masivamente? Pues no: Poeta Llorente-Barón de Cárcer, Palleter-Erudito Orellana, Isla Cabrera... si, un Almirante. Pero de los ocho votos, todos son diferentes y todos están sumamente dispersos. Pero observado desde fuera, la forma que han tenido de manejarse en la Exposición del Ninot es impecable. Votan sin pasión ni banderías lo que más les ha llamado la atención.

Si todos los hicieran así... pero la muestra de figuras que buscan el indulto sigue su propio cauce sin salirse de madre. Muchos votarán a las figuras más mediáticas; otros, a sus fallas y finalmente todo quedará en un juego para unos y en una batalla en la que se les va la vida para otros. ¿Las comisiones y los artistas? A la espera de los elogios en foros especializados y los premios de mejor ninot de sección, antaño una pedrea poco valorada y ahora más perseguida. ¿Los ninots? Esperando el indulto. Porque lo que no consiga con el voto se logrará de otra forma. Vamos, que muchas de las figuras que han empezado a cautivar también se salvarán del fuego. Unas, por el Gremio para su museo; otros, por las falleras mayores; otros irán a un museo (el Nino Bravo infantil)...

Ayer quedó muy claro que el indulto va a ser cosa de dos: Almirante y Exposición. 14 y 22. Las dos familias de falleros y falleras acicalándose. Y que en poco tiempo empezará a apreciarse si uno de ellos se destaca claramente o si la pugna se mantiene. Esto no ha hecho más que empezar y siempre está el viejo recurso de acudir en bloque una y otra vez a votar previo pago.

Así amaneció ayer la Exposición del Ninot en un estreno muy tranquilo. A la espera de que empiecen los días de grandes aglomeraciones, se desaprovechó una jornada perfecta para verlo sin apreturas en fin de semana. Los más incondicionales aprovecharon para hacerse con un libro o revista antigua en la Feria del Coleccionismo, celebrada durante la mañana.



Falta reclamo en la entrada

La muestra está muy bien y a lo largo de un mes y medio recibirá muchas visitas. No se le puede poner ningún pero. Quizá al envoltorio. No puede puede estar más prestigiada en el Museu de les Ciències. Pero de cara al público foráneo, el que no se lo espera, no hay prácticamente ningún reclamo atractivo en el exterior. Y lo que no se visualiza, no existe. Cuando, luego, es el turista foráneo quien más lo puede apreciar y extender. Este año no tienen tanto ninot de personajes internacionales con los que hacerse una foto. Como aquel Freddie Mercury que causó furor, pero no deja de sorprenderles. El visitante nacional se queda con la copla de los políticos nacionales. A ese nivel no saben que ese barbudo con pendiente que sale varias veces es el concejal de fiestas.

El visitante de casa también es diferente al visitante fallero. Y el visitante fallero también es diferente del fallero «selecto». Éste es el único verdaderamente que puede discernir que el que barbudo que hay en el suelo de una escena no es Oriol Junqueras, sino Miguel Prim, el muchas veces laureado presidente de la falla Maestro Gozalbo.