Cuba-Literato retira el cargo a su fallera mayor

La junta general de la comisión de Cuba-Literato Azorín ha tomado la decisión de retirar el cargo de fallera mayor a quien lo había ostentado durante los últimos meses. Es una decisión adoptada por una amplia mayoría de los falleros asistentes y el final de una relación que había pasado a ser inexistente en los últimos tiempo.

Como se recordará, ya el pasado mes de enero se produjo un hecho insólito, como era que la exaltación tenía que celebrarse en ausencia de la fallera mayor. En aquel momento adujo una enfermedad para no asistir, cosa que se adoptó como explicación «oficial» a falta de cualquier constatación fehaciente.

Aun así, ya en ese momento se produjo un episodio que demostraba que «pasaba algo», puesto que la fallera mayor anunció a las falleras mayores del sector y de la Federación de Especial que el acto se celebraría días más adelante, cosa que, evidentemente, no iba a suceder.

Desde entonces, Carmen Benlliure ya no ha acudido a ningún acto. Y, finalmente, la comisión ha decidido dejar vacante el puesto, con lo que ha tenido un acto de nombramiento, pero no le ha llegado a ser impuesta la banda acreditativa.

Y es que el último acto reflejado en las redes sociales de la comisión es el 10 de diciembre, en la presentación de los proyectos de las comisiones de la Agrupación. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada. A pesar de que, de cara a esa exaltación, sí que estaban expuestas las bandas tanto de una como de otra. La que sí que ha asistido a todos los actos previstos es la fallera mayor infantil, María Cervera, quien, desde entonces y hasta el final del ejercicio, es quien llevará la representación de la comisión. Ella fue, por ejemplo, quien presidió la entrega del ninot grande en la Exposición.

La comisión no va a dar ninguna versión al respecto. Prefiere no ahondar sobre el tema ni entrar en debates sobre causas o culpabilidades, pero este final era algo que se veía venir en las últimas semanas. Tanto es así, que esa propia ausencia de la exaltación se vio ya como un síntoma de que la relación se iba a extinguir. Pero ayer, su presidente, José Giménez, no estuvo localizable.

Lo cierto es que la historia se repite 21 años después, puesto que Carmen Benlliure, entonces como Carmen Galvañ (antes de permutar los apellidos) protagonizó un episodio similar en Jacinto Benavente-Reina Doña Germana, pero en esta ocasión dimitiendo del cargo el 17 de marzo, con un cruce de reproches. Al año siguiente también fue fallera mayor de Doctor Serrano-Carlos Cervera, también con algunas fricciones.

Curiosamente, para la posteridad sí que aparecerá como fallera mayor de Cuba, puesto que la comisión sí que envió las fotos para el Libro Fallero, que se desvelará el próximo sábado y, en principio, sí que consta su foto. Falta por determinar si la cuestión pasa a incidencias, cosa que podría ocurrir, pero que está condicionado al carácter soberano de las decisiones de la asamblea.