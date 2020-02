Carteles de toros de la Feria de Fallas 2020 de València

Los argumentos de la Feria de Fallas 2020 son un total de seis corridas de toros, una de rejones en horario matinal, dos novilladas con picadores y una sin picadores. Este es, a grandes rasgos, el cartel de toros de Fallas 2020. La Feria de Fallas de València, además, contará con el doblete del histórico torero valenciano, Enrique Ponce, para celebrar en su plaza el 30 aniversario de alternativa; la reaparición de Roca Rey en Europa tras cortar su temporada pasada en verano a causa de una grave lesión, o la vuelta de Morante de la Puebla.

Otros nombres como Paco Ureña, gran triunfador del año pasado en València; Castella, José María Manzanares, Cayetano, Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Pablo Aguado componen los carteles de toros de las Fallas 2020. En cuanto a la matinal de rejones, programada para el día de San José, habrá un mano a mano entre Lea Vicens, triunfadora en 2019 en esta plaza, y Guillermo Hermoso de Mendoza, que hará su debut ante la afición de Valencia.

Otra nota importante en la Feria de Fallas 2020 son las novilladas con dos citas en las que actuarán los novilleros punteros y aquellos que nutren la cantera valenciana. Tomás Rufo, líder del escalafón tras abrir la Puerta Grande de Madrid, 'El Rafi', tras triunfar en la Feria de Julio, Diego San Román, que debutó con picadores sorprendiendo de una manera positiva en la plaza de toros en Fallas en València, y tres valencianos criados en la Escuela Taurina de la capital: Miguel Senent 'Miguelito', Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' y Miguel Polope.

Aprovechando la ocasión también se ha anunciado el cartel para la novillada del 9 de mayo en honor a la Virgen de los Desamparados con Manuel Diosleguarde, José Fernando Molina y un tercer puesto que se designará para el novillero triunfador de la Feria de Fallas lidiarán novillos con el hierro de Zacarías Moreno.

Los carteles de toros de las Fallas 2020, uno a uno

Los carteles de los toros en Fallas 2020, son uno a uno los siguientes: el domingo 8 de marzo arrancará el ciclo josefino con una novillada sin picadores erales de Jandilla - Vegahermosa para Christian Parejo, de Escuela Taurina de Beziers; Emiliano Robledo, de la E.T. Aguascalientes ETMSA; Alejandro Peñaranda, de la E.T. Albacete; Nino Julián, de la E.T. Nimes; Javier Camps, de la E.T. Valencia; Germán Vidal 'El Melli', de la E.T. El Volapié.

El jueves 12 de marzo será el turno de los novillos de Fuente Ymbro para 'El Rafi', y los valenciano Miguel Senent 'Miguelito' y Jordi Pérez, 'El Niño de las Monjas', que debutará como novillero con picadores en las Fallas de València 2020. El viernes 13 de marzo será el otro festejo menor en estos carteles taurinos de Fallas con novillos de El Parralejo para Diego San Román, Tomás Rufo y el valenciano Miguel Polope.

El sábado 14 de marzo arrancarán las corridas de toros de las Fallas 2020 con uno de los carteles fuertes de la Feria de Fallas 2020. Será el turno de los toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para Sebastián Castella, Cayetano y Roca Rey.

El domingo 15 de marzo será la vuelta de Morante de la Puebla a la plaza de toros durante la feria de Fallas de València y tras cuatro años de ausencia. Lo hará junto a Antonio Ferrera y José María Manzanares frente a los ejemplares de Zalduendo.

El lunes 16 de marzo se espera una jornada especial de toros en las Fallas 2020. No en vano, el valenciano Enrique Ponce cumplirá 30 años desde que tomó la alternativa en València de manos de José Miguel Arroyo, "Joselito", y Miguel Báez, "Litri". El diestro de Chiva celebrará la mencionada efeméride durante la Feria de Fallas de València con un mano a mano junto a Pablo Aguado, torero revelación del año pasado, frente a toros de Juan Pedro Domecq.

El martes 17 de marzo será el turno de los animales de Jandilla en los carteles de toros de las Fallas 2020. Los toros serán lidiados por David Fandila 'El Fandi', Emilio de Justo y Román. El miércoles 18 de marzo Enrique Ponce cumplirá con su segundo paseíllo en las Feria de Fallas 2020 junto a Miguel Ángel Perera y Paco Ureña. Los tres se enfrentarán a los toros de Domingo Hernández-Garcigrande en estas Fallas 2020.

El jueves 19 de marzo, día del patrón, tendrá lugar la matinal de rejones de toros de las Fallas de València con un mano a mano entre Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza -hijo del consagrado jinete Pablo Hermoso de Mendoza- delante de la divisa de Fermín Bohórquez. Por la tarde, la Feria de Fallas 2020 dará paso a los toros de Fuente Ymbro para Juan Leal, el valencio Jesús Duque y David de Miranda.

El cartel elegido para anunciar la Feria de Fallas 2020 es una obra basada en el trabajo de Genaro Palau con la firma de José Ramón Lozano, en la que se ha querido tener presentes varias de las efemérides que se celebran este año. Un cartel similar a los carteles de toros de Fallas erigidos antaño con la imagen protagonista de Joselito 'El Gallo', de cuya muerte en Talavera de la Reina (16 de mayo de 1920) se cumplen cien años este 2020. La idea del cartel de toros de Fallas 2020 ha sido fusionar la imagen con la misma pose del propio Joselito El Gallo con la de Enrique Ponce, torero que este año celebra sus 30 años de alternativa.