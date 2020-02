Fuset compara el 'himno de las Fallas' de Alfred con la "mermelada" de Ricky Martin

"Podían haber dicho que la canción oficial de las Fallas iba a ser una de Ricky Martin, de nombre "Mermelada i bunyols. Perreo per a tots". Sería igual de falso y casi tan surrealista como generar bulla de política rancia a costa del eslogan comercial de un cantante y sin ningún contraste oficial". Así ha reaccionado el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, al debate suscitado alrededor del hecho de que el cantante Alfred autoproclamara su canción "Crema la nit" como "banda sonora para las Fallas 2020" y que se escucharía antes de las "mascletaes".

Esta información, recogida de esta manera por agencias, generó rápidamente la conclusión de que se iba a convertir en la canción oficial de la fiesta y que desplazaría a las que, en los últimos cuatro años, se ponen en la megafonía antes del disparo. A partir de ese momento se hicieron llamamientos a la sociedad fallera, incluyendo destacados personajes de la misma, para llevar silbatos a la "mascletà", lanzar huevos, pedir explicaciones en la asamblea de presidentes o, directamente, pedir la dimisión del edil. Todo ello, sin pronunciarse ninguna fuente municipal al respecto hasta la jornada de ayer.

La concejala de Ciudadanos Amparo Picó se sumó a este coro enlazando para ello una noticia de un digital en el que escribe el cabeza de lista del partido Avant Valencians.

El concejal aseguró a través de redes sociales que "a estas alturas no sé si cabe recordar que "Sóc Mediterràni" de Seguridad Social y Miquel Gil, "València en Falles" de Bajoqueta Rock, o los "sediciosos" pasodobles "El Fallero" i "València" han sido durante cuatro años y serán de nuevo la banda sonora fija de cada "mascletà".

La presencia de Alfred en Fallas de 2019 le inspiró para escribir la canción.

La lista de canciones las prepara À Punt y durante estos años se ha caracterizado por su heterogeneidad, que el propio edil destacaba: "desde Al Tall a Nino Bravo, El Titi, Camilo Sesto... una playlist plural con dos elementos en común: música de fiesta y hecha en València". Hasta ahora, el único grupo no valenciano, pero con componentes valencianos, ha sido Presuntos Implicados. Cabría en todo caso la posibilidad de que la canción formara parte del repertorio (no está decidido todavía y depende del canal autonómico por convenio), pero se antoja que, su así fuera, nunca en una posición preeminente, puesto que no es una canción que se preste precisamente ni al baile. Es más bien una canción de amor con versiones incluso cerca de la balada. Alferd siempre ha recordado que se inspiró para la misma en su presencia en València durante los últimos días de Fallas de 2019.

Fuset calificó los comentarios como "Fake News xenófobos" y no por ello menospreció la pieza: "bienvenidos sean todas las creaciones de quien se sienta inspirado en esta tierra. Incluso si son en euskera, esperanto o élfico".

Lo curioso del caso es que la canción es un éxito personal del cantante y que gusta a sus seguidores de toda España. Pero cuando, meses atrás, se dio a conocer, ya hubo una corriente en contra de la misma por el hecho de haberla compuesto un artista catalán.