Galiana asume Fiestas con la idea de estar un año y esperar al futuro de Fuset

No cabía esperar, incluso por decoro, que Carlos Galiana fuera a anunciar la revolución total en la gestión de Cultura Festiva en su primera comparecencia. Sobre todo teniendo en cuenta que acaba de aterrizar en el cargo. Y aunque es de todo menos novato en lo tocante a fiestas, especialmente en Fallas, prefirió ser prudente. Quizá lo más llamativo fue la afirmación de que contemplaba su gestión, ahora mismo, de «un año de momento. Todo dependerá de los tiempos judiciales». Y es que el cargo, con lo que conlleva, pasa a ocuparlo, llámese interinamente o con pleno poder ejecutivo, por la renuncia de Pere Fuset a causa de la acumulación de procesos legales. Es cierto que, si el viento le soplara bien a su antecesor, la lógica dice que habría una vuelta a la teórica normalidad. Pero eso dependerá no ya sólo del juicio por la muerte de un trabajador, sino por los tiempos del segundo proceso en el que se encuentra sumido, el de prevaricación, que acaba de empezar. «Dependerá mucho de él, de lo personal».

El caso es que Galiana aseguró que llega con ganas de diálogo y que éste puede ser factible. «En esta legislatura ya Pere estaba teniendo buena relación con el presidente de la Interagrupación y estoy convencido de que a mi me va a pasar igual. Los tres somos de Russafa. Y me quedo con lo que dijo Guillermo en su valoración (en relación a sus declaraciones en Levante-EMV): lo que sea bueno par ami lo será para las Fallas». Fallas y más fallas. «Tengo que pedir disculpas al resto de entidades de fiestas de la ciudad, pero es que estamos a punto de empezar, llevo apenas unas horas y no me ha dado tiempo de ponerme en contacto con ellos».

Reconoció que «ahora mismo, ni se me pasaba por la cabeza que pasaría esto» y fue especialmente sensible con su antecesor. «Ha dejado prácticamente todo preparado. Estuvimos en la sectorial de fiestas, en el mismo partido, en el mismo Bloc. Sé que tengo con él un aliado total». Ahora, al edil se le acumula el trabajo, porque no pierde ninguna de sus competencias (Mercados, Innovación...) y también añade la portavocía. «Vamos a hacer un gran esfuerzo, pero tengo un buen equipo y muy implicado». Se estrenó ayer en la Gala Fallera y se zambulle en un mundo que «obviamente, no me es desconocido». Recordó incluso que «puedo estar en la despertà porque tengo el CRE».

Es de perogrullo que la directiva continúa. Porque lo realmente importante será a partir de primavera. Los cambios que haga seguramente marcarán una cierta pauta «pero también falta saber si los que hay ahora quieren continuar o no. De momento, sólo puedo transmitir un mensaje de calma».