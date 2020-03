Carlos Galiana: "Pere y yo no somos tan diferentes, no vengo a hacer la revolución total"

Nuevo presidente de la Junta Central Fallera. La salida forzosa de Pere Fuset de su actividad fallera encumbra a Carlos Galiana, concejal de Comercio, Innovación y Control Administrativo, al mundo de la fiesta. Una tarea que debe compaginar con sus deberes municipales y que afronta, no exenta de alto riesgo, a pocos días de iniciarse las Fallas.

Carlos Galiana inicia una de sus, seguro, grandes ilusiones como fallero: dirigir los designios de la fiesta. De rebote si se quiere, pero las circunstancias obligan. El edil visitó Levante-EMV y LevanteTV para dejar unas primeras impresiones. Prudentes de momento. Tampoco se le puede pedir otra cosa. Da la sensación, sin embargo, que su «interinidad» puede durar más que el año previsto inicialmente y, con toda seguridad, que su mandato no va a ser una simple transitoriedad. Pero todo eso será a partir de abril.

P En las Fallas de 2016, uno de los «ninots» más comentados es uno en el que usted aparece prendido y apuñalado. Una clara alusión a sus frustradas aspiraciones a concejal de fiestas. ¿Qué sentía en aquel momento y qué opina ahora?

R Que las cosas llegan cuando llegan y tampoco se crea que estoy encantado de que haya llegado de esta forma. Como fallero lo estoy, claro, pero no se ha dado en las circunstancias que esperaba. Ni siquiera tras las últimas elecciones, cuando leí en Levante-EMV que aparecía como «tercera vía». Tenía muy claro que mucho tenían que cambiar las cosas para que eso se llegara a confirmar. Al final, el cuadro del apuñalado lo tengo colgado en casa y con mucho cariño. Salió en portada en este diario una foto de Pere y mía riéndonos, era una situación que se había producido, pero producto del pasado.

P ¿Qué sensaciones tiene actualmente?

R Sin duda, una responsabilidad enorme y un punto de vértigo. Es pasar a estar en el punto de mira. Más allá de las circunstancias en las que se ha producido, es una satisfacción y una ilusión.

P ¿Cómo se produjo?

R Ya hace un tiempo que comentábamos que era algo que podía pasar. Entiendo que Pere debe cuidarse ahora, especialmente en lo personal. El pasado domingo fue él quien me dijo que algo iba a suceder. Luego ya hablé con el alcalde y se consumó.

P ¿Habría renunciado a la Delegación de Mercados, su niña bonita?

R Yo no habría renunciado, pero también debemos tener claro que las decisiones las toma el alcalde.

P ¿Siente vértigo?

R ¡De todo! Hasta de esa sensación de pasar de la tercera a la primera fila de bancada en el hemiciclo. De hecho, ahora mismo veo más trabajo en ser portavoz que con Cultura Festiva.

P Su concejalía, dícese que es golosa y muy visible...

R No quiero crear excesivas expectativas que luego no se puedan cumplir. Tampoco quiero que se aproveche la situación para cargar tintas ni para subir a los altares. Los hay que están a favor de que Pere continuara, los que se alegran de que yo esté...

P ¿Las fechas son las oportunas?

R Puede parecer que es el peor momento para el traspaso de poderes, pero creo que es el mejor: está todo preparado. Un mes antes, por ejemplo, habría sido mucho más estresante.

P Usted aparece en una línea sucesoria del alcalde. ¿Es una jugada de riesgo?

R Cualquiera concejalía te puede posicionar o tirar hacia atrás, pero primero hay que ver lo que quiere uno. Y con toda la sinceridad del mundo, ni siquiera me lo he planteado, no es el momento. Cuando lo decida, veré si quiero irme a mi casa, aspirar a ser concejal, alcalde, presidente de la Generalitat o del Gobierno. En mi partido, afortunadamente, cualquiera de base puede presentarse a cualquier cargo. Además, acabamos de empezar la legislatura y Joan está ahí.

P Pero da la sensación de que esta será su última legislatura.

R O sí, porque en algunas de sus últimas entrevistas no descartó volver a presentarse. De verdad que hay mucha fantasía y prensa en el tema de la línea sucesoria. La situación es complicada y hay que tener mucho cuidado con los movimientos. Si yo mañana cambio toda la directiva es que «Galiana no quiere saber nada de lo de antes». Si no toco nada, «va a estar dos días». El análisis será posterior a Fallas, desde luego Pere y yo no somos tan diferentes. Ni esto es un cambio de Gobierno, ni vengo a hacer la revolución total.

P Pero seguro que va a tocar cosas...

R Me interesa el tema cultural, también la exaltación. Pero hay muchas cosas que hacer, con el presidente de la Interagrupación y con el maestro mayor del gremio, principalmente.

P Uno de los habituales puntos de fricción es la relación con los falleros, especialmente en cuestiones como el Bando.

R Es una herramienta importante que hay que negociar. Los falleros debemos entender que gracias a nosotros se hace una fiesta con la importancia y el impacto que tiene, pero que en la ciudad hay más gente. El comercio se queja con razón en algunos aspectos, pero también en otros debe ser consciente de lo que se dinamiza la ciudad con las Fallas. Es lo que digo, una necesidad de equilibrio.

P ¿Era lo lógico que las carpas no estén montadas el 7 de marzo?

R Es un tema complicado. Entiendo que el fallero quiere sacar la carpa a la calle porque le hace falta, pero no tiene sentido tener una carpa cinco días en la calle sin estar ocupada. Hay que analizar si es absolutamente necesario e imprescindible y tomar decisiones. Lo que debemos tener claro es que hay que explicar bien que todo no vale y buscar el equilibrio.

P En su época de asambleísta pedía un Congreso Fallero.

R Tengo que ser coherente con lo que decía entonces. Hay que hacerlo, pero analizando los tiempos, las circunstancias e, incluso, mi futuro. Esto es temporal, pero indefinido.