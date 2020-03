El viento suspende la "mascletà" de Tamarit, que podría ir al día 22

Los ciclos falleros de 2018 y 2019 fueron inusualmente bonancibles. Y eso propició que el calendario pirotécnico pudiera celebrarse sin suspender ningún disparo. Una verdadera rareza, puesto que las suspensiones son algo nada infrecuente. Con 19 días por delante, esto puede pasar. Lo que no es tan normal es que sea Eolo el encargado de abortad el deseo del pirotécnico de causar una buena impresión. Y más si se tiene en cuenta que era debutante en la plaza.

En estos momentos, el ayuntamiento está sopesando la posibilidad no de aprovechar el contrato para, por ejemplo, disparar el día de la Virgen, sino no impedir a la empresa tener su momento en la semana de Fallas. O inmediatamente después. Si hay posibilidad –que pasa por disponer de los servicios necesarios para ello–, se baraja seriamente la posibilidad de dispararla el domingo 22. El sábado 21 no seduce porque ese día las falleras mayores no están en València (se trasladan a Castelló) y la otra opción, menos seductora, es el viernes 20, por aquello de que los niños no tienen clases.

Se repetiría así la fórmula del último aplazamiento, el del 13 de marzo de 2017. En aquella ocasión pasó por València un temporal que echó a perder el día. Tanto es así, que estaba suspendida incluso el día anterior. En aquella ocasión, el disparo se trasladó, como se pretende ahora, al domingo posterior. Y en aquella ocasión fue el día 25. A pesar de haber transcurrido casi una semana desde el final de fiestas, el público acudió de forma entusiasta y llenó la plaza.

Disgusto para la pirotecnia de Alfarrasí, que esperaba dedicar su disparo a la Fundación Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana en homenaje al 25 aniversario que cumplen este año desde el primer acogimiento de niños de Ucrania, donde tuvo lugar la catástrofe nuclear de Chernobil. Daniel Tamarit reconocía encontrarse más «contrariado que decepcionado. Teníamos ilusión y ganas y ves que se suspende por algo que no puedes controlar. Decepcionados porque no puedes achacarlo a nada, solo a una inclemencia del tiempo y nadie tiene culpa de esto». Lo mismo que las comisiones invitadas, que se quedaron sin palco en esta ocasión (se entiende que, si se recupera, serán invitadas nuevamente).

Como mínimo hasta el viernes, las previsiones son mejores, con vientos aparentemente más moderados. Debería volver cierta normalidad. No es buena cosa que la primera suspensión llegue tan pronto.