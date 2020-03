Una mascletà de leones en un día "malo" del calendario

Un buen indicativo de que la «mascletà» es buena es cuando hace «cuscurris» en el oído. Y Pibierzo lo logró, completando un disparo muy interesante, que gustó al público. Después del susto que le provocó la Cultural Leonesa al València CF, los bercianos –más cerca geográficamente de la Ponferradina– trajeron su particular gusto por la pólvora y se ganaron la ovación. Tan aficionados a mirar con recelo lo que no es propio, lo cierto es que la llegada de empresas no valencianas para firmar «mascletades» se salda con actuaciones nada desdeñables. Desde la recordada Maria Angustias a la Zaragozana de mañana, la berciana de hoy, las italianas en su momento de Parente... y mañana llega Alpujarreña con el Martillo de Thor. Aparte de Vulcano, que sabor valenciano desde Madrid.

Le ha gustado al propietario, Pedro Alonso Fernández, el concepto «valencianoleonés». Y aunque calificó su disparo de «clásico y sin aspavientos», el público lo pasó en grande. «Se han cumplido los objetivos: mezclar un poco la cultura nuestra y la forma de disparo con la valenciana. Lo importante era que el público valenciano disfrutara del espectáculo y cree que lo hemos conseguido». Un miércoles no es «prime time» en el calendario pero, en estos cinco años, Pibierzo se ha hecho un hueco que no admite discusión. A pesar de disparar en uno de los días más fuleros del calendario. Miércoles y cinco es lo menos parecido al «prime time» del calendario de disparos.

Mucho calor pero pocas atenciones: tres lipotimias y dos contusionados. Tan sólo el viento está siendo desagradable. El pronóstico de nubes parece ser bueno hasta el final de las fiestas. Pero si Eolo se marchara a otras latitudes, aún sería mejor.

En el balcón, tranquilidad. Como curiosidad, que estuvieron presentes representantes de La Tomatina para hacer proselitismo de su fiesta. Hasta un cartelón se llevaron para que las falleras se fotografiaran. La verdad es que valdría más la pena que las Fallas se anunciaran en La Tomatina, una fiesta que, en tiempo récord, ha sido capaz de superar a las Fallas en no pocos de esos rankings de «Las fiestas más espectaculares del mundo». Este año, por cierto, celebran su 75 aniversario.

Consuelo Llobell pudo compartir balcón con su hermana, María José, que sigue las andanzas de su hermana en la distancia, pues reside y trabaja en Alemania. Ayer, el infortunio se lo llevó una de las falleras de la corte, Marina Fagoaga, que durante el paseo previo de las embajadoras pisó un hoyo del asfalto y sufrió una fea torcedura de tobillo. Las secciones del Levante UD y el Club Voleibol València pusieron la nota deportiva.