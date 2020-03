Casi todas las luces encendidas

No pudo ser. La comisión de Cuba-Literato Azorín se topó con la mala fortuna y tuvo que suspender el encendido de sus luces y el espectáculo musical y lumínico que cientos de personas esperaban para ver en esta céntrica calle valenciana. Después de varios intentos sin éxito, y tras un retraso de unos 50 minutos sobre el horario previsto, las 21 horas, se anunció por megafonía que se anulaba el acto y se posponía a la tarde-noche de hoy, en principio las 20,30 horas. Un fallo técnico, probablemente de origen informático, obligó a la empresa encargada del montaje eléctrico, Iluminación Ornamental Plaza y Elecfés, a suspender el acto y a postergarlo.

El presidente de la comisión José Jiménez, en declaraciones a Levante-EMV, lamentó lo ocurrido y señaló: «Esta mañana -por ayer- ha funcionado, por la tarde lo hemos visto hasta tres veces y ayer -por el jueves- también». En definitiva, una gran decepción que no impidió que el numeroso público que se había congregado en la zona pudiera ver parte de las arcadas de la estructura luminosa en blanco y azul, y el inicio del espectáculo que imita un castillo de fuegos muy intenso.

Antes Russafa había pasado de la noche al día, en plena tarde-noche con el encendido de la comisión de Sueca-Literato Azorín y el de Cuba-Puerto Rico, que se inauguraron a las 20 horas y a las 20,30, respectivamente, sin ningún problema y en medio de gran expectación. En Sueca-Literato Azorín, tal como explicaba su delegado de relaciones con los medios Abel Navarro, Iluminaciones Ximénez ha apostado por «una iluminación sostenible pero del siglo XXI que recuerda a aquellas primeras arcadas del barrio de Russafa con colores muy vivos y con un diseño novedoso con círculos hechos a a propósito para nosotros». El montaje se llama «Colorines» y consta de «una portada de 25 metros de ancho y 12 de alto, con un total de más de un cuarto de millón de bombillas LED'S de última generación, y 35 arcos a lo largo de toda la calle». El coste total es de 40.000 euros y el objetivo es aspirar a ganar el primer premio en la Categoría A. Sería el 25 que lograría esta falla, que acumula un total de 24. En cuanto a Cuba-Puerto Rico, el presidente Moncho Cebriá subrayó que este encendido, también obra de Iluminaciones Ximénez, es «un mapa conceptual entre los tres elementos fundamentales de la falla: el monumento, la iluminación y el llibret». A fil descosit es el lema de la falla y las luces representan «los hilos, los carretes, los ovillos y las agujas». Por tanto, se trata de «un proyecto integral y muy vanguardista» que es el fruto de muchos meses de trabajo con la referida empresa.

Sin dejar Russafa, Cádiz-Los Centelles inauguró hacia las 20,45 horas su montaje con gran éxito.

Es obra de Iluminaciones Granja y el día 12 formará parte de un pasacalle en el que otras comisiones inauguran sus luces.



Malvarrosa, en su mundo

La Categoría A está marcada por ese cuadrado mágico de Russafa. A su bola, Malvarrosa aguanta el tirón y sigue ofreciendo una iluminación de gran tamaño. Hay que tener mucha iniciativa para acercarse al Marítimo en Fallas, porque la fiesta parece invitar siempre, sí o sí, al centro o al primer ensanche. Pero la comisión persevera. Lo hizo durante muchos años plantando en Sección Especial y ahora lo sigue haciendo con la iluminación. Callejear por allí no le hace daño a nadie. De hecho, la apuesta de este año es más ambiciosa que el año pasado. Son los únicos que van a hacer espectáculos de continuo. Son breves, pero interesantes. Además, se los pueden permitir porque tienen vías laterales para evacuar sin problema. Ayer, en el primer pase, la ave1

nida se llenó generosamente. De madrugada debían conocerse los premios. La experiencia de los últimos años recuerdan que el concurso ha cambiado sustancialmente. Ya no se trata de ver quien pone más. De entrada, los espectáculos no cuentan. Y se valoran, en todo caso, conceptos como que la iluminación se haya estrenado o no en València, la limpieza del entorno, que no haya fallos durante la visita del jurado, que no se utilicen excedentes de material para «llenar por llenar» y, sobre todo, que tenga una cierta coherencia.

La categoría A la completaba Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch. Son pocas las comisiones, seis (una más que el año pasado) las que deciden apostar a lo grande. Otras 23 están apuntadas a la Categoría B.