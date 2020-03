Las comisiones se esfuerzan para mantener limpias las calles tras las verbenas

Llenazo en las verbenas que abrieron ayer por la noche el segundo gran fin de semana de las Fallas 2020. Las fiestas de la plaza Doctor Collado, la Santa Verbena -organizada por las comisiones de Cura Femenía, Clero y San Valero- y la de Pío XI-Fontanares reunieron a miles de personas hasta altas horas de la madrugada sin incidentes de relevancia y, en general, con un cerco intenso y constante al incivismo por parte de las comisiones falleras para evitar la proliferación de suciedad y los orines en las vías públicas.



La Montecarlo cosechó un tremendo éxito en Pío XI y Alemania-El Bachiller con su fiesta de los años 80, Vuelve El Ladrillo. Por su parte, como informa Arturo Iranzo, en Ingeniero José Sirera-Pío IX, la Orquesta No Comment protagonizó una gran velada

.

El presidente de la plaza de Doctor Collado David González relataba a Levante-EMV que esta falla monta su propio dispositivo especial de limpieza cuando termina la verbena y durante el espectáculo. «Hacemos rondas y si vemos a gente que quiere orinar en la calle, les acompañamos a nuestros urinarios; además tenemos nuestro propio sistema de limpieza desde hace 20 años», subrayaba. Tanto que cuando a las 4 de la madrugada pasó el servicio municipal de limpieza, «prácticamente ya está todo limpio». Además, con vistas a la proxima verbena del día 16 de marzo, la falla ha adquirido vasos reutilizables que distribuirá a los asistentes a la fiesta. Servirán para complementar los que ha repartido el Ayuntamiento entre todas las comisiones.



La Lonja, vallada

Al mismo tiempo, para proteger La Lonja, la propia falla colocó unas vallas para proteger la puerta posterior del monumento Patrimonio de la Humanidad, la más cercana al acto fallero. Sin embargo, en la puerta principal no se instaló ningún elemento protector porque no había en la plaça del Mercat nada programado.

Sin embargo, los esfuerzos de los falleros y falleras no siempre son suficientes. Ayer la falla de la Plaza del Negrito subía a las redes sociales imágenes de la Calle Valencianos y la plaza Gobernador Viejo llenas de orines y con malos olores. Los componentes de la comisión informaban que al final de la calle instalan sus váteres portátiles pero los incívicos prefieren orinar en la vía pública. También ha habido en redes sociales quejas por el mal olor en algunas zonas de Russafa.





