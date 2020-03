Pistoletazo de salida al montaje de 247 carpas falleras y al corte de cientos de calles

El montaje de las 247 carpas falleras autorizadas este año (cifra prácticamente similar a la de 2019) da hoy el pistoletazo de salida. En aras de mejorar la convivencia y como se ha publicado, el ayuntamiento ha retrasado este año hasta el 12 de marzo el montaje de las carpas, y con ello el cierre al tráfico de cientos de calles en toda la ciudad. Sin embargo, las primeras instalaciones eventuales que no alteren en exceso la movilidad, esto es, las ubicadas en grandes descampados y en zonas alejadas del centro podrán adelantar a hoy la instalación.



El objetivo del ayuntamiento con el retraso de la colocación de las carpas, que el año pasado arrancó cinco días antes (el 7 de marzo de 2019 ya había carpas montadas) coincidiendo con el fin de semana anterior a la semana fallera, es evitar molestias innecesarias y que los montajes ocupen espacio en la vía pública cuando prácticamente no van a usarse hasta el próximo viernes 13 de marzo, cuando arrancarán la semana fallera y las vacaciones escolares. Será ese día cuando del centro de la ciudad y barrios como Russafa, con el ratio de monumentos por metro cuadrado más alto de la ciudad y con más de 25 calles cortadas, se conviertan en zona vetada al tráfico.



A partir del miércoles (11 de marzo) se podrán montar las carpas de comisiones falleras que tenga un censo total igual o superior a 400 personas que no interfieran en el funcionamiento de las líneas de la EMT. El censo de la comisión será comprobado de oficio mediante consulta a Junta Central. También se podrán instalar el miércoles las carpas que, independientemente del censo total de la comisión, se instalen en zonas ajardinadas, zonas para peatones, zonas de aparcamiento y aquellas que se sitúen en zonas de tráfico pero que no afecten a las líneas de EMT ni corten por completo la circulación viaria.



En el bando fallero, el ayuntamiento se reserva la potestad de aplazar la colocación de aquellas carpas que puedan presentar una importante afección al servicio de transporte público y suponer un notable perjuicio para el conjunto de la ciudadanía con el objetivo de minimizar su impacto sobre la red. Es el caso de las fallas Linterna-Na Rovella, en la avenida del Oeste, o la falla Telefónica, en la calle Xàtiva.



Mientras la colocación de carpas se ha retrasado en València, en los municipios vecinos asociados a Junta Central Fallera, como es el caso de Mislata, Xirivella, Quart y Burjassot, las carpas se han adelantado y muchas ya están en las calle.



No se descarta que el número de carpas autorizadas en la capital aumente con autorizaciones de última hora como la que ayer se conocí de la comisión L'Alger-Ingeniero Rafael Janini, que este año no tenía claro que pudiera montar carpa.



Las carpas en todo caso no podrán ubicarse en emplazamientos que impidan el acceso a vados, a salidas de emergencia, accesos al metro, a viviendas, a locales comerciales o a edificios públicos.



El cierre de calles será por tanto progresivo a lo largo de este semana hasta llegar al viernes 13 cuando ya estarán cortadas todas las calles donde está previsto colocar cara y los desvíos de la EMT activados por Fallas. A partir de esa noche se permiten la celebración de verbenas (que ya han tenido el preludio este pasado fin de semana) cuyo nivel de ruido no podrá exceder de 90 decibelios si se hacen al aire libre y 85 si en recintos cerrados y deberán contar con limitadores de sonido.





En el interior del casal

Toda la información de las Fallas 2020

Este pasado fin de semana ha habido de hecho un sinfín de actividades del programa fallero , como « mascletades » y verbenas, aunque muchos de los actos se han tenido que realizar en el interior de casales porque las carpas no estaban instaladas en las calles. Aunque el montaje de las carpas se ha aplazado este año, las restricciones al tráfico ya eran evidentes este fin de semana con los vallados y cierres de calle para habilitar las zonas de actividades y los espacios acotados para cocinar las tradicionales paellas.

Levante-EMV pone a tu alcance la información más completa de las Fallas de Valencia gracias a su edición diaria y al Extra de Fallas 2020, el más codiciado y esperado de la fiesta.

Con un simple click tendrás un acceso rápido y cómodo a todos los actos del programa de Fallas 2020, entre los que destacan los eventos más esperados y tradicionales como la Ofrenda (consulta el horario de paso de todas las fallas), el calendario pirotécnico (todos los castillos y mascletades de las Fallas de València) o la Crida 2020, que tendrá lugar por vez primera el 1 de marzo, igual que la primera mascletà.

También te acercamos los horarios y precios de la Exposición del Ninot, la mejor información sobre todas las fallas de Sección Especial y el cartel de toros de la Feria de Fallas de Valencia 2020. Sin olvidarnos, por supuesto, de los aspectos más populares de una fiesta conocida en todo el mundo y convertida ya en Patrimonio de la Humanidad.