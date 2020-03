El fuego despide las Fallas hasta julio

Las Fallas 2020 desaparecieron definitivamente de las calles la noche en la que, en condiciones normales, en determinadas demarcaciones debían estar celebrándose la consecución de los primeros premios. Habría sido un día poco brillante, con lluvia intermitente. Que quizá habría provocado la suspensión de la «mascletà». Un mal día de fallas, pero con su torrentera de emociones.

Pues en nada se pareció a la realidad. La de ayer fue la noche de la «cremà». Así quedará para la historia. Eso sí, de las 382 fallas, tan sólo ardieron tres. Y de ellas, tan sólo una parte. Esto costará de explicarlo dentro de unas décadas, pero es la realidad.

Finalmente fue la de ayer l anoche elegida por los servicios municipales para prender fuego, con todas las medidas de seguridad imaginables, a los trozos de falla del Ayuntamiento, Na Jordana y Cuba-Literato Azorín que no pudieron ser desmontados. De forma casi simultánea y tras varios días de incertidumbre.



«Cremà» con lanzallamas

Una «cremà» atípica también en la forma, puesto que al cuerpo central se le aplicaron diferentes orificios por los que se fue aplicando el fuego mediante una especie de lanzallamas. Nada de fuegos artificiales. Una «cremà» técnica, profesional, no festiva. Que cuando prendió pasó a convertirse en una fogata impresionante. Desapareció el poco corcho blanco que tenía y las toneladas y toneladas de madera dieron paso a una fogata enorme que los chorros de agua fueron atemperando. Sin himno, sin falleras mayores. Simbólicamente, una de las manos se desprendió y aguantó hasta el tramo final de la «cremà», que se iba finiquitando cuando el reloj se acercaba a las doce y media de la madrugada.



El busto de la chica, salvado

La falla municipal, definitivamente, ardió. Pero no toda. Finalmente, y cumpliendo seguramente el sentir general, ayuntamiento y artistas han acordado salvar la parte principal del monumento. Las Fallas de Julio tendrán un símbolo de primera magnitud, y seguramente de calado mundial, para representar el final de la pandemia: el momento en el que a la chica de la falla municipal se le retire la mascarilla que, actualmente, cubre su boca y que contempló, impasible, cómo se destruía la otra parte de su cuerpo. Ayer, el concejal de Cultura Festiva Carlos Galiana y los artistas Manolo Martín y José Ramón Espuig pactaron la preservación del busto de «Açó també passarà», una figura que, meses atrás, cuando fue desvelada, no contó con la simpatía general. Pero que, seguramente con la perspectiva histórica, pasará a convertirse en una de las fallas que más se recuerden. «Se ha convertido en todo un símbolo y en julio desaparecerá entre las llamas como manda la tradición. Para simbolizar que desaparecen aquellas cosas que no nos gustan. Es la esencia de las Fallas, su idiosincrasia».

Eran muchas las voces que pedían el indulto no ya para el busto, sino para toda la falla, pero también en ese caso se producía un agravio comparativo con las fallas de Especial que no han podido salvarse en su integridad. Así, «Açó també passarà» siguió un destino parecido a Na Jordana, Cuba-Literato Azorín y Reino de València (ésta, prendida la madrugada anterior por manos anónimas en un salvaje atentado no ya contra la falla, que también, sino contra la integridad de los inmuebles cercanos): salvar una parte de sus elementos y quemar los irrecuperables.