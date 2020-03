Consuelo: "Quitaremos la mascarilla a la chica y el ser humano habrá ganado"

¿Consuelo fallera mayor, médica y persona se #quedaencasa?

Todo el día en casa. Lo más importante ahora mismo es hacer caso a los expertos. Obviamente aptecece salir. Hablo con mis amigos, me dicen que hay que hacer caso, así que la fallera y la médica hace caso. Nos turnamos para bajar lo poco que podemos bajar.

¿La van a movilizar para ayudar por su condición de médica?

Ahora mismo no estaba colegiada porque no tenía previsto ejercer. A nivel oficial no está todavía confirmado que vayan a recurrir a nosotros. Dicen que si se colapsa el sistema haría falta y si se necesita, como graduada, iría. Entiendo que igual no es para ejercer como médico, pero hay muchas cosas detrás que puedo hacer. Desde reponer a coger llamadas... las labores que hagan falta

Aunque a la fallera le hayan estropeado las fiesta, ¿a la médica le interesa lo que está pasando.?

Había estado desconectada de la medicina, pero tengo amigas enfermeras y médicas al pie del cañón e intento enterarme, pero ahora mismo no tengo muchas más fuentes de información que la que sabemos todos: los medios de comunicación, internet y lo que a mi me cuentan.

¿Qué hace más estos días: rememorar actos falleros o repasar tutoriales del MIR?

Hay tiempo para todo. He empezado a leer cosas de Medicina por si me llaman y para estar un poco al día por lo que he, commo digo, he estado desconectada. De Fallas voy mirando más conforme va acabando el día. También hay tantas cosas en las redes sociales... quisiera o no, lo estaría viendo. Me reconforta verlo. Y también lo otgro: ver cómo está actuando la gente estos días.



"No he entrado en la habitación donde guardo mis trajes"

¿Ha recogido la «casa fallera»?

Hay cosas que están a la vista, como las llaves de la ciudad, la Senyera. Pero no he entrado en la habitación en la que me vestía y donde guardaba los trajes. Sé que mis padres estuvieron una tarde recogiendo, pero yo no he querido abrir esa puerta. Sé que me va a doler. Cuando todo esto pase y el regreso sea inminente, la abriré, entraré, veré los trajes, los acariciaré...

¿Tiene algo que haya guardado de forma especial? ¿Algo a lo que se aferre?

Tengo fotos de las trece en todas partes. En la habitación, en el comedor, en la cocina... hemos pasado de estar las 24 horas juntas a no vernos en persona.

¿No han cambiado el nombre del grupo de wasap? «Trece en cuarentena», «Trece golpeadas».

No: se sigue llamando «Trece»



"Estuvimos mucho tiempo en nuestra nube de fallera y corte, pero creo que toda la ciudad vivía en una burbuja"

¿Cuando empezó a darse cuenta de que las cosas pintaban mal?

Estuvimos mucho tiempo en nuestra nube de fallera mayor y corte. Casi hasta que pasó lo que pasó. La tarde en la que se decidió todo teniamos un acto con Ximo Puig y, de repente, se cancela. No era normal: siempre llegaba a casa después de medianoche y ahora, de repente, a las cinco de la tarde, te mandaban a casa. Algo estaba fallando. No lo quieres ver, aunque se palpaba en el ambiente. Cuando te dicen que hay una reunión... no lo quieres ver. Crees que serán medidas de prevención. Pero es que mis amigas, las que estaban trabajando en ese tema, pensaban que no ocurríría. La burbuja era nuestra, pero también de toda la ciudad.

¿No echó de menos que la tuvieran prevenida?

Me hubiese encantado que me dijeran «esto puede pasar». Pero creo de verdad que la gente con la que traté ese día, que iban de acompañantes, no lo sabían. Un «espérate» me habría gustado pero, como digo, creo que no lo sabían

Ese momento debió ser...

Estábamos las trece en mi casa. Decidimos irnos juntas. Primero en casa de Andrea, pero acabamos en la mía. Había algunos novios... cuando dijeron lo de la suspensión de la Magdalena, no hacía falta que nos dijeran más: las Fallas iban detrás.

Cuando se dijo, estuvimos todas llorando con un desconsuelo como no puedes imaginarte. Mi novio me dice que, en cinco años, nunca me había visto así. Un llanto de niña pequeña, de rabia, de impotencia. Apoyándonos entre nosotras, pero muy, muy duro.

Como científica, observadora y fallera, ¿se aferra a que todo estará arreglado en julio?

A ver, esto es como todo: quiero creérmelo. Cuando dijeron la fecha me aferré a eso, que no es una suspensión total, que va a ser posible y, sobre todo, que el coronavirus será una cosa de los libros de historia, que haya afectado a la menor cantidad posible de persona. No sé si soy muy objetiva. Pienso que es posible y que se va a poder hacer.

Si nos falla la bala de julio y después la de septiembre, usted es consciente que las comisiones aún pueden darle una oportunidad a sus falleras mayores para repetir. Pero para las falleras mayores de la ciudad es mucho más difícil...

Cuando ocurrió, claro que me pregunté qué van a hacer con nosotras. Hemos renunciado a nuestra vida y se nos está quitando tanto la Semana Fallera como todo lo que nos vamos a seguir perdiendo. a partir de ahora. Con la fecha de julio señalada ya no te planteas lo de «repetir». Si no se da en julio ya no sabes lo que va a pasar.

También, si todas las falleras mayores repiten, ¿quien se va a presentar? ¿Y nosotras repetir totalmente el año? Depende de muchas cosas. Son trece vidas, trece niñas, trece parejas de padres... prefiero pensar que las Fallas sean en julio y que en 2021 haya una fallera mayor a la que deseo que no sufra ni la mitad, ni la décima parte de lo que hemos sufrido nosotras.

"Sé que la ruenda de prensa rompió barreras, pero sigo sin entender que existieran"

Su rueda de prensa fue un subidon de popularidad, pero imagino que su pensamiento habrá sido «de esta forma no lo quería».

Sé que la rueda de prensa rompió muchas barreras. Sobre todo, de gente que no quería conocerme. Había gente que, por lo que sea, había puesto una barrera conmigo, y no querían saber de mi. Creo que se rompió la barrera, pero me habría encantado que esa barrera no hubiese existido. La oportunidad de conocer a una persona se la tienen que dar a todo el mundo. Pero me quedo con que, por lo menos, me han conocido de verdad.

Y creo que hay personas que van a tener que repensar, que tragar, sus palabras. Los que me criticaron ferozmente sin saber ni querer saber.

¿No le escribieron el texto?

Para nada. Consulté, cambié, ensayé con ellos, pero el concepto, la idea es mía. Empecé el día antes y el original sale, sin duda, de mi ordenador. Como los anteriores.

¿Se ha sido injusto con usted?

La vida o el destino lo ha sido. Algunas personas del mundo fallero lo han sido porque creo que no me lo merecía. He dado mi vida por representarles y aún no entiendo algunas cosas. Son una minoría, pero eran reales.

Usted ha dicho repetidamente que si las cosas ocurren es porque el destino nos depara otras cosas. Pero a usted, a este paso, le depara el Nobel de Medicina como poco.

Lo sigo pensando. El año son muchas más cosas que todas estas desventuras, que espero queden como pequeñas historias dentro del año más importante de nuestras vidas.

¿Cree que usted debió estar en la «cremà» o en la quema?

En la quema, en la quema. Me habría gustado tener la oportunidad de estar. Pero el Estado de Alarma pasa por encima de cualquier otro sentimiento. Hay que concienciarse. Quizá habría sido un sufrimiento añadido. Esa no era mi cremà. Debió ser una decisión colectiva, sopesar el sufrimiento con la realidad de que formaba parte de mi.

"Las niñas nos han dado una lección. No es fácil explicarles que el sueño de su vida se para por un bichito que viene de China"

Hemos hablado mucho de ustedes, pero no hemos puesto el foco en las infantiles y su particular drama.

Al día siguiente hablaba con las madres preguntando cómo habían hecho para explicarle a unas niñas, que son las más felices de València, que de repente les cancelan las Fallas por un bicho que viene de China. Eso debe ser muy dificil de explicar a una niña. Nos han dado una lección. Ver llorar a Carla me partía el corazón, pero nos han dado una lección. La de esa inocencia de pensar en seguida que lo tendrán en julio. Que quizá nos hace falta a los demás.

Volviendo a lo de sus injusticias. Publicar en estas páginas la antología de sus adversidades también las ha puesto aún más en valor.

Para ponerse en nuestro lugar. Hemos vivido muchas cosas que nos iban fastidiando. Que sí, que las hemos sufrido por estar en un lugar privilegiado. Pero han sido muchas. Están ahí y son irrefutables.

El día que usted le quite la mascarilla a la chica de la falla municipal...

Las Fallas llegarán a todo el mundo. Va a ser un icono para València, para España y para todo el mundo. Pero también será símbolo de que todo ha pasado y que el ser humano ha ganado ycon todo.