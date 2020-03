La Semana Santa celebra el viernes, vía telemática, el pregón de unas fiestas que no se celebrarán

La Semana Santa Marinera celebrará el viernes el pregón de una fiesta que no va a celebrarse. Con todo preparado para salir a la calle, las calles del Marítimo volverán a permanecer vacías en sus días grandes. El pasado año, por el temporal; en 2020, por la alerta sanitaria.

Será la Junta Mayor quien lo decida, pero todo parece indicar que la suspensión será absoluta y que la idea lanzada desde el Vaticano de trasladar los actos a septiembre se agradece como idea, pero no será aceptada. En los Poblats, la fiesta supone un entramado de diez días, imposible de articular y, sobre todo, en palabras del presidente de la junta, Pep Martorell, "porque no ha lugar. La Semana Santa es cuando toca. Es mi opinión personal, porque las decisiones las tiene que tomar la asamblea, además del consenso con el arzobispado en lo que son actos religiosos. Pero creo que una Semana Santa en septiembre pierde su esencia. Los misterios, la liturgia... tienen un calendario concreto". Y recuerda lo expuesta que está la festividad: "Si hubiese sido por culpa nuevamente de la lluvia, ¿verdad que no se habría aplazado?".

Recordó, en ese sentido, que en Sevilla hay un movimiento claramente en contra de ese traslado, empezando por el arzobispo Juan José Asenjo. "Otra cosa es que se organice algo, puntual. Un acto de acción de gracias, una procesión para celebrar el final de la epidemia... pero, personalmente, no veo una celebración acto por acto. No veo las procesiones ni veo las imágenes expuestas, ni el Santo Entierro en el mes de septiembre". El arzobispado de València aún no se ha pronunciado al respecto. Tan sólo ha dado instrucciones para el cumplimiento de preceptos adaptados a la nueva situación.

Pep Martorell considera que el gran reto de la Semana Santa Marinera es "recuperar la visibilidad y mantener su base social. Dos años sin aparecer en las calles es un quebranto muy grande". La pérdida de componentes es uno de los grandes retos de futuro. Algunas asociaciones ya han dado pasos en ese sentido. Por ejemplo, la Hermandad del Cristo de la Palma ha anunciado la exención temporal de cuotas.

Precisamente para ahondar en esa cohesión social, la Junta Mayor celebra hoy jueves, la presentación de las publicaciones. Es decir, la puesta de largo del programa de festejos y el libro oficial. Se hace de forma virtual, obviamente y desde las ocho de la tarde se puede acceder a las lecturas y al programa de esa fiesta que no va a tener lugar. De la misma manera que hoy, fecha en que estaba previsto el pregón, a cargo del director del Muvim, Rafael Company, éste se "colgará" en todos los canales y redes sociales.