Reyes Martí gana la batalla al coronavirus

"Aun lo tengo, pero estoy muchísimo mejor". Así aseguraba la pirotécnica Reyes Martí que se encuentra en la última fase de recuperación, después de dar positivo por coronavirus hace varios días.

Reyes Martí, con coronavirus

La pirotécnica sufrió el contagio después de haber disparado la mascletà de València del 8 de marzo la que fue antepenúltima "mascletà" del ciclo fallero, en el ejercicio en el que cumplía 20 años disparando en la plaza, En concreto, "el día 13 empecé a sentir los primeros síntomas del coronavirus, pero la fiebre se me declaró el 15".

No se sometió a pruebas del Covid-19 "porque me preguntaron en el Centro de Salud y tenía absolutamente todos los síntomas. Desde entonces me han estado haciendo seguimiento y también tengo un amigo médico que se ha preocupado por mí". Y aunque no ha necesitado hospitalización, "he pasado unos días que no se los deseo a nadie. Unos saltos de fiebre increíbles, de mucha a poca, agotamiento, todo el día en la cama, tenía un hilo de voz, una tos que no se la doy a pasar a nadie". Desde entonces, su vida ha sido "descanso, paracetamol y agua. Toda la del mundo, casi hasta tener náuseas. Pero era necesario. Era preciso".

El contagio del coronavirus no sólo le llegó a Reyes Martí, sino que alcanzó también a su marido y, de manera mucho más leve, a su hijo y a su nuera, quien la va a hacer abuela pronto "y quiero que esté bien recuperada". La pirotécnica de Burriana está abrumada "por la cantidad de gente que me ha llamado dándome ánimos". Por ejemplo, con la publicación que ha hecho el concejal Pere Fuset en sus redes sociales. Ahora, de momento, permanece confinada en casa a la espera de recuperarse lo más rápidamente posible y empezar a pensar en cómo salvar una temporada que, para el sector pirotécnico, se ha complicado.

La pirotécnica Reyes Martí se contagió de coronavirus y se está recuperando en casa. Foto: Germán Caballero

