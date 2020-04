Fallas 2020: El 15 de junio se decidirá cuándo se celebran

El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado, sobre la posibilidad de celebrar las Fallas del 15 al 19 de julio --fechas elegidas para trasladarlas tras el aplazamiento por la Covid-19-- que es algo "posible", aunque "no seguro" y ha emplazado a mediados de junio para conocer la resolución definitiva. "Esa posibilidad existe.¿Es segura?, no; ¿es posible?, sí; la decisión el 15 de junio".

Así lo ha manifestado el primer edil, en una rueda de prensa junto a los vicealcaldes Sandra Gómez y Sergi Campillo, al ser preguntado por si el equipo de gobierno municipal aún considera "realista" el desarrollo de las fiestas en el mes de julio.

Al respecto, Ribó ha recordado que "cuando se tomó la decisión ya se dijo siempre que sobre el 15 de junio se vería si era posible o no en función de las decisiones que se tomen desde la Conselleria de Sanidad y a nivel estatal".

"En estos momentos no tengo una bola --ha aseverado-- pero las decisiones están perfectamente delimitadas. Si es posible lo haremos y si no es posible no lo haremos".

Y ha agregado: "Espero y deseo que se puedan realizar del 15 al 19 de julio. Creo que no es imposible porque a partir de muy pronto puede haber una cierta desescalada. Esa posibilidad existe. ¿Es segura?, no; ¿es posible?, sí; la decisión el 15 de junio".