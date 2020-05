Galiana no "ve sentido" a reconstruir la falla municipal

"No le veo sentido a presentar dos veces el mismo proyecto. Tendrían que presentarse con otro proyecto. Pero si el jurado lo decide€ Yo tengo voz, pero no voto". El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha expresado su opinión contraria a repetir la falla municipal de 2020 en 2021, tal como quieren sus autores, José Ramón Espuig y Manolo Martín. El debate está en la calle y ahora dependerá de la ascendencia del edil sobre el jurado que debe designar autores y proyecto de la falla de la plaza.

La idea de Espuig y Martín es, al igual que está sucediendo con otras facetas de la fiesta (elecciones de presidentes y falleras mayores), retomar su obra donde se dejó y darle el simbolismo propio del momento. Es decir, acabar la, ahora, obra inacabada, volver a construir el cuerpo central (destruido por el fuego el 17 de marzo) y, en todo caso, mejorar el proyecto con nuevos elementos.

El edil de Cultura Festiva ya expresó a Espuig en la reunión en la que se decidió cancelar las fiestas no ya que no "veía" una reedición de la falla, sino ni siquiera una dedicada al Coronavirus. Y, de hecho, ha reiterado que, antes que ese simbolismo, prefiere deshacerse del busto de la meditadora "en una fecha especial, que pactaremos entre todos. En una fecha cuando haya vacuna o cualquier otra que pactemos, pero hemos decidido convocar el concurso 2021 para dinamizar el sector. La meditadora es un gran símbolo y hay que quemarla. Pero no le veo sentido a presentar dos veces el mismo proyecto".