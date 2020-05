Las preguntas a Galiana sobre el futuro de la fiesta (y las contestaciones)

En su estreno como presidente de la Junta Central Fallera, el concejal Carlos Galiana fue sometido a un particular "tercer grado". No es de extrañar: son muchas las dudas que se mantienen por lo inusual de la situación. Y por eso, los presidentes aprovecharon el turno de "ruegos y preguntas" para asaetearle literalmente con preguntas de todo tipo. Aderezadas con felicitaciones por su estreno en el cargo y por haber adoptado medidas rápidamente, en cuanto se cancelaron las fiestas por causas de fuerza mayor.

Los presidentes acabaron por ser prácticamente unos entrevistadores, que pusieron sobre la mesa todo tipo de "supuestos", de los que salió en general dejando ideas sobre la mesa. Lo que da también una idea del mucho trabajo que queda por delante.

Esta es una selección de las preguntas que se suscitaron, o algunas que se derivaron de las mismas y las contestaciones que dio.

¿El fallero que lo era en 2020 y que se dé de baja este año tiene derecho a algo en las Fallas de 2021?

El ejercicio es nuevo. Las bajas no tienen ningún derecho a partir de ese momento. Pero si me pides un consejo personal, teniendo en cuenta que seguro que no habrá sido queriendo... yo haría lo posible por tratarle con cariño pensando en reengancharlos. Perder falleros no nos conviene. Legalmente no tiene ningún derecho, pero otra cosa es qué deberíamos hacer.

¿Qué va a pasar con el horario de la Ofrenda? ¿Será el mismo que estaba previsto en 2020 o saltará el turno rotatorio?

Ahora mismo, en mayo, lo que yo opino es que no cambiaría ningún horario. Mantengamos el que estaba previsto, pues no hemos tenido Ofrenda.

¿Cuando podremos retirar las banderas que hay en la calle y que están ya destrozadas y caídas? ¿Podrá ser ya en Fase 2?

Los plazos están suspendidos. En cuanto se pueda, mejor para todos. Si en la 2 se puede salir más tranquilamente y hacerse, pues se hace.

Si pago más al artista para que mejore la falla de 2021, ¿eso no cambiaría la clasificación de Fallas?

Yo es que no le metería más. El artista ha creado una obra de arte y ya está. Si empezamos a meter dinero en la de 2021, cambiamos la clasificación... deberíamos pensarlo. Es la asamblea la que debe decidir sobre esa clasificación. Yo propondría mantener la misma. Pero dependerá de vosotros.

¿Va a haber Exposición del Ninot?

Tendremos que planteárnoslo. Yo abogo por tener una exposición por no perderlo. Es verdad que los ninots indultados ya existen. Deberíamos aproximarnos a lo que conocemos, con premios.... tenemos que apostar por tener actos.

Este año había premios en metálico del concurso de Fallas que no se han utilizado. ¿El año que viene se incorporarán a los del concurso de 2021?

El presupuesto de la JCF acaba con el año. No sé si será posible porque lo que no se gaste en 2020 no pasa a 2021. Y dadas las circunstancias, no sé si nos lo permitirían. Tomo nota.

En las verbenas del primer fin de semana, con los 90 decibelios que se establecieron no se oía nada. ¿Qué va a pasar, porque si no, igual no contratamos?

Recogo el ruego. Lo iremos mirando. Vermeos qué problemática ha sido. Intentaremos solucionarlo.

Si en 2021 cumplimos aniversario, ¿cuenta el pasado ejercicio aunque no plantáramos falla?

A efectos de años de las comisiones se cuenta como un año más. Con las subvenciones de aniversario, lógicamente, trataremos el tema con flexibilidad.

Mi falla va a celebrar 150 aniversario, pero no lo haremos efectivo hasta que tengamos un ejercicio completo, sin problemas. ¿Podremos decidirlo así?

No hay ningún problema y no hay por qué no celebrar y nosotros asistir a un 150 aniversario, aunque sea en el año 151.

¿Qué va a pasar con los concursos de la Junta Central Fallera?

No sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Vamos pasando de fase en fase y no sabemos. Tenemos que juntarnos y reinventarnos. ¿En teatro? Pues, por ejemplo, he recibido una propuesta muy interesante de radionovela u otros formatos.

Hay comisiones que han hecho vídeos.... a lo mejor no hay que ir a la sala canal... echémosle imaginación.

También hay varias categorías en teatro.... seguramente el tiempo de ensayos va a ser más corto y que no empezaremos en septiembre. Podemos hacer obras cortas.... va a ser un año excepcional. JCF no quiere proponer, sino que seamos todos los que nos interese.

No quiero que sea un año en blanco, que nos veamos en marzo de 2021. Al fallero hay que darle alternativas para seguir.

¿Deportes? He visto a Nadal jugar en la play.

De verdad, cuando tengamos conformada la nueva JCF veremos qué se puede hacer.

¿Cómo considerar la continuidad de las falleras mayores?

Creo que, socialmente, debemos hacer actos y vernos. Posiblemente salgan cosas nuevas. No me lo tomo como una prórroga. Es un nuevo ejercicio. Y si no hay una exaltación como tal, puede haber una imposición de bandas... tenemos que pensar e imaginar.

¿Tendrán nuevos espolines las falleras mayores de València?

Sería absurdo, porque ya tienen el suyo de falleras mayores de València. Pero tenemos que intentar hacer cosas nuevas, imaginando y pensando. No vero un espolín, pero ¿por qué no una seda? Hay que ver si a las cortes se les saca otro traje...

Si todos plantamos las mismas fallas, ¿qué va a pasar con las fallas municipales?¿Por qué no se plantan las mismas?

No obligamos a nadie a plantar la falla de 2020. La falla municipal, es municipal, no de la JCF, lo hablé con los artistas falleros. Y les expliqué la situación: que la cabeza, que está guardada en la Marina, hay que pegarle fuego en una fecha significativa. No tomeis que "va a ser así" los ejemplos que he dado como posibilidades: el 9 de octubre, el día que ya podamos salir a la calle plenamente, la Nochevieja, a primeros de las Fallas de 2021... el ayuntamiento, entre reconstruir una falla y contratar una nueva, lo que hace es mover economía, que un taller tenga economía.

Si ellos (en alusión a José Ramón Espuig y Manolo Martín) creen que pueden presentar el mismo proyecto, hay un jurado y se decidirá sobre el tema. Yo lo hablé con ellos y estaban de acuerdo. Si han cambiado de opinión, a mi no me consta.

También hemos visto opciones con los de la infantil.

Las bases de las fallas municpiales de 2021 saldrán el 1 de junio.

En mi falla, la contratación del artista lo decide cada año la junta general porque así lo establece el reglamento interno. Yo no puedo contratar al artista de 2022 todavía para hacer el plan de inversión.

Estamos en una pandemia. Yo recomendaría a la comisión que flexibilizara. No podemos considerar el reglamento interno, en estos momentos, como una Biblia.

¿No puede hacer el ayuntamiento un plan de choque para pirotécnicos, indumentaristas...?

Y para comercio, y para empresas, emprendedores... estamos haciendo un esfuerzo muy grande, pero contemos con datos: en la ciudad hay 80.000 comercios y servicios. Si las ayudas de 3.000 euros llegaran a todos, serían 240 millones, algo imposible de asumir. hay que pensar y tener claro que ayuntamiento, Generalitat y Gobierno no van a poder llegar a todo ni a todos. Y aún así, estamos tratando de hacer.

En mi comisión, las convocatorias telemáticas han sido un desastre. Se atienen a que no están en el Reglamento Fallero. ¿No se puede cambiar?

Lo hemos hecho tras consultar con secretaría del ayuntamiento y apelando a normas de rango superior. Pero para cambia el reglamento ya sabéis que soy el primero que quiere un Congreso Fallero. Y lo tendremos.

¿Cuando tendremos actividad normal?

No sabemos cómo va a evolucionar todo. Con la Feria cancelada, yo no esperaría nada hasta después de julio