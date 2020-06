Una Crida anunciará las Fallas 2021

El concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, solicitó a las fallas que «lleguen acuerdos con los artistas por una cuestión de corresponsabilidad» a la hora de solucionar el acuciante problema que tienen los artesanos a la hora de retirar temporalmente de las que serán Fallas de 2021 y que debían haber sido de 2020. «Las fallas no dejan de ser un producto de las comisiones» y les anunció que los gastos serán justificables dentro del 75 por ciento que deberán comprometer las comisiones. No queda claro (tampoco lo preguntó nadie en ruegos y preguntas) exactamente qué será «desgravable». Es decir, si por ejemplo se incluye que las comisiones le paguen a los artistas el alquiler de las naves alquiladas a tal efecto, ese gasto fijo que les tiene mortificados. Sí que le añadió posteriormente la conveniencia de «ir pagando a los artistas el contrato del próximo año para que dispongan de liquidez».

Y es que la retirada y custodia de las fallas sigue siendo un problema inconcluso. «No sabemos cuando va la Generalitat a reanudar. Sé que están buscando espacios alternativos». Cuantificó el parón en 83 fallas de 47 artistas.

También falta por retirar de la Ciudad de las Artes y las Ciencias los ninots que las comisiones no podían hacerse cargo. Y el edil avanzó que «cuando Tragsa diga que pueda, se llevarán. Y si no, nos haremos cargo el ayuntamiento para llevarlo a la Fira o donde la Generalitat nos diga».

También se desveló cómo se articulará ese compromiso de las comisiones para invertir en falla, necesario para recibir subvenciones. Las comisiones deben invertir un mínimo del 75 por ciento de lo declarado el pasado ejercicio. Eso ya se sabía. Pero de ese montante se podrá invertir un máximo de un 10 por ciento «para reparaciones». Con un ejemplo: «si la falla ha costado 5.000 euros, habría un máximo de 500 para reparaciones y 3250 para la falla del año siguiente».

Ayudas para las tres de Especial

También avanzó que las tres fallas afectadas por la quema de sus cuerpos centrales (Duque de Calabria, Cuba-Literato Azorín y Na Jordana) van a recibir una ayuda suplementaria porque lo suyo no es una «reparación», sino una reconstrucción en toda regla.

El presidente de Na Jordana, Pere Borrego, le preguntó si estaba más o menos clara la cuantía. Aún no, pero «va a ser rápido. No sabemos aun el presupuesto total. Tenemos la cuantía que nos dijisteis que necesitaríais. Está claro que no podemos llegar al cieno por cien, pero estiraremos todo lo que podamos. Si todo va bien, será rápido porque la documentación la tenemos y estáis al corriente de todos los pagos. será algo extraordinario».

Y a pregunta de una comisión angustiada, advirtió que si una falla tira por lo bajo y no llega a esos 75 por ciento, no cobrará las subvenciones, cierto, pero no por ello se le exigirá devolver la de 2020, ya cobrada por otra parte.

La preocupación por el casal

Los presidentes fueron reincidentes con una preocupación: el aforo de los casales. La ley dice que son 20 personas o 75 por ciento del aforo. El problema está en que los casales (los de catalogación B, la gran mayoría) no tienen especificado ese aforo. «He pedido al concejal de policía, Aarón Cano, que traslade la pregunta a la Delegación de Gobierno para tener claro cuántas personas pueden entrar en un casal».

Habrá programa de festejos

Galiana también avanzó que en el próximo pleno habrá un borrador de programa de festejos. Es decir, la primera tormenta de ideas para festejos que sustituyan a los que no ha lugar, como la elección de la corte, la proclamación, la exaltación... que deberán versionearse.

Ya avanzó que, si la situación sanitaria lo permite, habrá Crida. «Porque las fallas han de empezar». Se mostró partidario de que la Ofrenda mantenga los horarios de las Fallas 2020 y que haya Exposición del Ninot, aunque aún sin explicitar si habría nuevamente premios de ninots de sección e indultados (que ya se concedieron el pasado mes de marzo).