La Especial advierte que otras Fallas sin público las llevará a la ruina

El concejal de Cultura Festiva dio ayer el visto bueno a la celebración de la fiesta de la Federación de Fallas de Sección Especial en La Marina, dentro del particular e inestable equilibrio que provoca la crisis del Covid-19 y la necesidad de ir tratando de asumir una cierta normalidad.

La reunión sirvió también a la Federación (representada por Rafa Mengó y José Pedro Ros) para trasladarle al concejal el grave peligro económico que amenaza a las principales comisiones de la ciudad, que se basan en un diagnóstico muy claro: un segundo año lleno de restricciones y, sobre todo, sin público, supondrá la ruina de estas comisiones. O, por lo menos su descapitalización y, por consiguiente, su incapacidad para volver a plantar con unos presupuestos como los actuales.

«Le hemos expresado al concejal que las comisiones de Especial no pueden permitirse otras fallas como las de 2020 porque sería un desastre absoluto. Y, obviamente, es algo que no depende ni de nosotros ni del ayuntamiento, sino de unas circunstancias que son absolutamente inevitables. Pero nuestro verdadero problema empieza ahora» reconocía Rafa Mengó».

Lógicamente, el edil no puede garantizar ningún tipo de rescate estando en agosto de 2020 «pero no podemos negar que nos sentimos respaldados. Nos vamos tranquilos de la reunión sabiendo que no estamos solos» aseguró el presidente Rafa Mengó. La ayuda lineal suplementaria del 37,5 por ciento adicional a todas las fallas, obtenida en pleno mes de marzo, fue un balón de oxígeno extraordinario para gran parte de las comisiones, que han podido terminar el ejercicio en una situación económica saludable. Pero, «siendo una cantidad muy importante, para nosotros no es suficiente porque dependemos mucho de unos patrocinios que están condicionados a que haya público en la calle». Y en esa tesitura, «nuestra situación es dramática, con contratos rescindidos o compromisos condicionados. Y sin ese dinero, no hay fallas de Especial. Más en unas comisiones como las nuestras que hemos demostrado claramente que la apuesta es por la falla». Es probable que la mejor solución en su momento hubiese sido una subvención gradual en función al desembolso en monumento «pero la decisión se tomó en ese momento y no podemos quejarnos porque la ayuda municipal que ha recibido la fiesta ha sido extraordinaria. Nuestra esperanza es que nos vamos de la reunión con la sensación de que no estamos sólos en el peor escenario posible, que no es impensable».