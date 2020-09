Fallas al minuto. Septiembre 2020. Directivas con separación

PINCHANDO ESTE ENLACE, DESCUBRE EL INSTAGRAM DE FALLAS LEVANTE, CON SUS CONTENIDOS EXCLUSIVOS



Juntas marcando distancias

Guardando las distancias y en asientos separados. No es desde luego la mejor forma de infundir ánimos, pero es la realidad tal como está montada en estos momentos. Las comisiones han empezado a mostrar cómo son sus juntas directivas. Hasta nueva orden son así. La de Lo Rat Penat, por ejemplo, que lo ha visibilizado (foto inferior), advierte que el local está dotado de todos los elementos necesarios, distancias aparte: limitación de aforo, termómetro, dispensador de gel y uso de mascarilla obligatorio.

Y más propuestas que no son fallas... pero como si lo fueran

La campaña "Regala un Ninot" sigue siendo el paraguas mediante el cual los artistas falleros están realizando figuras con otro objetivo que no es el de plantarlas y quemarlas. Decoración, recuerdo... no les saca de pobres, pero sí que ayuda a obtener algún ingreso en tiempos muy muy malos.

Esta aportación sale del taller de Víctor Navarro: desde ya está decorando la administración de loterías Los Arcángeles de las Rosas, la 519 de Madrid, en el bario de Rosas. Si da suerte... aún mejor. Aunque sea en la Lototurf.



Un "Gernika" de autor... fallero

Y siguiendo con la versatilidad de los profesionales, un particular ha publicitado el encargo materializado por el artista Vicente Francisco Lorenzo: un cuadro con una versión libre del Gernika de Picasso, con algunos guiños a la actualidad, incluyendo mascarilla y gel hidroalcohólico. Que, seguramente, quedará como recordatorio, dentro de muchos años. Para decorar un salón.



Atasco en talleres del sur...

Si en esta misma sección contamos el alivio que para los artistas falleros de la ciudad de València ha supuesto la inyección de ayudas promovida por la concejalía de emprendimiento, no todos los artistas tienen la misma suerte. Se reabren los talleres y los hay que continúan con el mismo problema.

Sirva la imagen difundida por el artista Rafa Cheli desde Denia. "Ni nos vacían ni se les espera. Ni mucho menos podemos hacer otros trabajos por falta de espacio". Sus fallas empaquetadas (sólo en València planta cuatro grandes y tres infantiles) y los troqueles abriéndose paso.



... y atasco en talleres del norte

Y por ese motivo, para seguir el hilo, Rubens Marzá ha hecho lo mismo: su abigarrado taller en la Vall d'Uixó.

Hay que recordar, eso sí, que una importante serie de artistas ha expresado que prefiere mantener las obras empaquetadas en sus propios talleres. Por aquello de tenerlas más controladas, pero que las ayudas más allá de las municipales, no estarán nada mal. El ayuntamiento del "cap i casal", por lo menos, sí que ha respondido a los suyos.



El Mortadelo de Paco Roca

Quien tuvo, retuvo. Y Paco Roca es uno de ellos. El artista de Xàtiva, que ha estado especialmente activo durante esos meses a la hora de retratar la pandemia a base de una de sus grandes especialidades, los dibujos, ha echado mano de la técnica tridimensional para modelar un Mortadelo para decorar una óptica.

Todo sea dicho, la reproducción del personaje de Ibáñez es bastante más afortunada que el que se trajo de Alemania para decorar un parque en la avenida de Hermanos Maristas.



No hay carrozas de flores holandesas

Por estas fechas siempre nos hacemos eco del Corso Zundert, una espectacular fiesta que tiene lugar en Holanda que guarda muchas simulitudes con las Fallas: una expresión artística que se premia y que organizan los vecinos. Se trata de un desfile de carrozas tematizadas, hechas a base de flores.

Sin embargo, como es fácil imaginar, este año no se celebra. La organización anunció su cancelación a finales del pasado mes de marzo, cinco meses antes de que tuviera lugar.

PINCHANDO EN ESTE ENLACE PUEDES VER ALGUNAS DE LAS ESPECTACULARES OBRAS QUE SE REALIZAN EN ESTA FESTIVIDAD