La JCF no renuncia a sus concursos emblemáticos y convoca teatro y "play back"

Con el epígrafe fina de «se tomarán todas las medidas de seguridad vigentes con respecto a la Covid-19. Estas bases estarán condicionadas a la normativa sanitaria del momento», y advirtiendo que pueden cancelarse si llegan órdenes superiores respecto a la presencia en lugares cerrados, la Junta Central Fallera ha completado la convocatoria de sus principales concursos, el cultural y el lúdico, del calendario: teatro y «play back». Salas de fiesta y teatros, que mantienen su actividad aunque con aforo limitado, serán los escenarios de estas actividades, salvo que pudieran dictarse esas restricciones desde los gobiernos autonómico o central.

Se trata, sin embargo, de dos concursos básicos en el calendario, de los que más movilizan dentro de lo que es actividad fallera y los que sus veredictos más pasión desatan. Prescindir de ellos habría sido poco menos que una sentencia de muerte al calendario antes de empezar. Y, a día de hoy hay condiciones para celebrarlos. Tanto es así, que el de «play back» (más complicado si se quiere por la elevada presencia de público, que habrá que limitar drásticamente) sigue hablando de lugar y fecha de celebración, por lo que, a día de hoy, no se cuenta con hacerlo de forma virtual, como se había especulado a primeros de ejercicio.

Teatro, en tres divisiones

En el caso del primero de ellos, el concurso de teatro ya viene atascado por las restricciones sufridas en los meses anteriores. A estas alturas ya deberían haber empezado las representaciones. Sin embargo, aún se está en periodo de inscripción. No coincidirá, sin embargo, con el concurso de presentaciones, que este año no se celebrará. La previsión es empezar en noviembre y acabar en febrero y hay comisiones que ya empezaron a ensayar antes incluso del parón veraniego, cuando se pudo entrar con restricciones en los casales.

Para acortar tiempos, el concurso de adultos se ha dividido en tres categorías (Primera, Segunda y Tercera), que sustituye al «Principal» y «Promoción» del pasado ejercicio –y el «obra corta A y B» y «obra larga» de antaño–, y cuyos participantes están condicionados por la clasificación obtenida el pasado año a razón de quince participantes en cada una como máximo. En la Tercera irán a parar tanto los últimos clasificados de promoción del pasado año como los nuevos inscritos de este año. La obra ganadora de la categoría Primera se llevará el premio gordo económico, con 2.200 euros.

A su vez, los jóvenes tendrán su concurso propio, así como los infantiles. Estos tendrán una edición exprés, con hasta cuatro representaciones diarias en fin de semana.

En cualquiera de los casos, la JCF contempla la celebración de una Gala de la Cultura, uno de los grandes actos del pasado ejercicio que sí que pudo celebrarse, en el que se coronaron las comisiones de Archiduque Carlos-Músico Gomis (Principal), Doctor Collado (Promoción) y Duque de Gaeta (Juvenil e Infantil).

Play-back juvenil de estreno

La principal novedad en el concurso de "play back" es que estrena una categoría juvenil, dentro de la batería de propuestas presentadas para ese grupo de edad. En este caso, los participantes deben tener entre 14 y 21 años y la participación será incompatible con participar en adultos. Ambas categorías serán entre semana, mientras que la de infantiles continuará siendo en sábado.

En el caso de los juveniles, la JCF advierte que «en caso de que no se pueda celebrar en la fecha prevista el concurso no se anulará, sino que se pospondrá, debido a la alta inversión económica que realizan en vestuario y decorado, salvo que por fuerza mayor, las autorizadas sanitarias suspendieran todos los espectáculos y no se pudiese realizar en ninguna a otra fecha».