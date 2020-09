Así será la entrega de premios de las Fallas 2020

Tal día como ahora hace medio año, la fiesta acababa de paralizarse. Tal día como el 11 de marzo, en una decisión sin precedentes, tras una reunión sin precedentes, ayuntamiento y agentes de la fiesta pactaban retrasar las Fallas al mes de julio, respetando las mismas fechas (del 15 al 19). Daba la sensación de que, en cuatro meses, la pandemia quedaría controlada y estaríamos ya no en una nueva normalidad, sino incluso en una recuperación total de la sociedad.

Lo que pasó después ya se sabe: las cosas no fueron como se esperaba y la recuperación de la sociedad no ha ido a la velocidad prevista. Las Fallas de Julio se cancelaron y, por consiguiente, todo el ejercicio fallero quedó ya finiqiutado.

Ahora, seis meses después de aquello, la fiesta intenta recuperar una parte de su pulso. La Junta Central Fallera afronta este sábado un ritual que trata de reparar la calamidad pretérita.

El Palacio de la Exposición acoge este sábado un acto que, con ojos de febrero de 2020, sería inexplicable, por no decir inaceptable. Pero que, tal como están las cosas, puede considerarse como un guiño a la esperanza. Las actividades que ya fueron premiadas antes de la cancelación están pendientes de entregar los estandartes: Cabalgata del Ninot, Calles Iluminadas, Mejor Ninot de Sección, Ninot Indultado y Concurso de Presentaciones. Esos galardones se entregan tradicionalmente los días 16 y 17 de marzo, junto con los del concurso de fallas. Ahora, esas comisiones los recibirán de manos de las falleras mayores de València y sus cortes de honor.





No se incluyen los premios de Lo Rat Penat



No se incluye en este reparto el concurso de "llibrets" al tratarse de una cantidad enorme de galardones, que habría obligado a repartir más de doscientos galardones suplementarios, que habría hecho inviable esta edición exprés. Esos galardones podrían entregarse en un acto aparte, por la propia entidad o guardarlos para 2021, puesto que son premios que, en principio, no caducan porque no habrá concurso propiamente dicho este ejercicio, al ser las fallas las mismas.

El acto, sin embargo, tendrá que adaptarse a las exigencias de la situación sanitaria. El palacio, habitualmente abarrotado en otros eventos falleros (brindis de Navidad, intercambio de fotos...) tendrá un aforo limitadísimo. Las comisiones entrarán por un lado y saldrán por otro. Las comisiones sólo podrán estar representadas por la candidatas indispensable para el protocolo: falleras mayores y presidentes (algunas optan por el artista en el caso de ninots de sección) o alguna persona más en caso de tener que llevarse muchos estandartes, aparte de artistas o actores, según el premio.

El acto empezará a las nueve y media de la mañana, pero la convocatoria es antes para poder tomar la temperatura. Empezarán las comisiones mayores con reparto hasta las once y media. Tras una desinfección general de la sala, los infantiles, que tienen menos premios a repartir, harán su ritual de 12.15 a 13.45 horas, aproximadamente. Con mascarilla de uso obligatorio.

La actividad fallera oficial continuará al día siguiente en el frontón de Massamagrell, con la disputa de los campeonatos de pilota en las modalidades de frontón a mano y one wall.