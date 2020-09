Relación de premios de Fallas 2020 que entregará la JCF

Cinco concursos escaparon a la suspensión de la fiesta en 2020. Son aquellos que estaban previstos durante la secuencia ritual, incluyendo los de Cabalgata e Iluminación, que se celebraron apenas un par de días antes del carpetazo forzoso de la fiesta.

Estas son, pues, las comisiones que pasarán este sábado por el Palacio de la Exposición para recibir los estandartes:



CABALGATA DEL NINOT



Mejor comparsa

1. Doctor Gil i Morte - Dr. Vila Barberà

2. Albacete - Marvà

3. Quart - Palomar

4. Garcia Lorca - Oltà

5. Arxiduc Carles - Xiva

6. Ramiro de Maeztu - Leones

7. Periodista Gil Sumbiela - Azucena

8. Alcàcer - Yàtova

Mejor colofón

1. Albacete - Marvà

2. Quart - Palomar

3. Doctor Gil i Morte - Dr. Vila Barberà

4. Periodista Gil Sumbiela - Assutzena

5. Ramiro de Maeztu - Els Lleons

6. Av. Garcia Lorca - Oltà

7. Arxiduc Carles - Xiva

8. Falla Alcàcer - Yàtova

Mejor Figura

1. Albacete - Marvà "El apretó"

2. Els Doctors "Tsunami de... fem"

3. Els Doctors "En Fuset, o a la tom

ba, o tornem al tombe".

4. Albacete - Marvà "L'angoixa del contable".

5. Av. Garcia Lorca - Oltà "El joc del penjat".

Mejor vestuario

1. Els Doctors

2. Albacete - Marvà

3. Quart - Palomar

4. Garcia Lorca - Oltà

5. Arxiduc Carles - Xiva

Mejor crítica

1. Albacete - Marvà

2. Els Doctors

3. Garcia Lorca - Oltà

4. Quart - Palomar

5. Arxiduc Carles - Xiva

CALLES ILUMINADAS



CATEGORÍA A

1. Cuba - Puerto Rico

2. Sueca - Literato Azorín

3. Malvarrosa Avda. - A. Ponz Cavite

4. Cádiz - Los Centelles

5. Carretera Malilla - Ing. J. Benlloch

6. Cuba - Literato Azorín

CATEGORÍA B

1. Duque de Gaeta - Puebla de Farnals

2. Císcar - Burriana

3. Pío XI - Fontanares

4. Hierros - Juan Bautista Perales

5. Maestro Gozalbo - Conde de Altea

6. Lo Rat Penat

7. Doctor Serrano - Carlos Cervera

8. Gayano Lluch

9. Jerónima Galés - Litogr. Pascual y Abad

10. Isabel La Católica - Cirilo Amorós

11. Mercado de Ruzafa

12. Luis Lamarca - Velázquez

MEJORES NINOTS DE SECCIÓN

INFANTIL

Especial. Conde Salvatierra-Cirilo Amorós

Primera. Almirante Cadarso-Conde Altea

Segunda. Andrés Piles Ivars-Salvador Tuset

Tercera. Jerónima Gales-Litógrafo Pascual Abad

Cuarta. Albacete-Marvà

Quinta. Doctor Marañón-Mestre Palau

Sexta. Pintor Salvador Abril-Peris y Valero

Séptima. Marqués de Montortal-Berní Català

Octava. Poeta Llorente

Novena. Barón de San Petrillo-Leonor Jovaní

Décima. Av. Valladolid-Ingeniero Vicente Pichó

Undécima. Pouet (Pl.)

Duodécima. Pelayo-Matemático Marzal

Décimotercera. Negrito Pl.)

Décimocuarta. Blanqueries

Décimoquinta. Doctor Sanchis Bergón-Túria

Décimosexta. San Joan Bosco-Duque de Mandas

Décimoséptima. Pedro Cabanes-Conde Lumiares

Décimoctava. Séneca-Poeta Mas i Ros

Décimonovena. Corretgeria-Bany dels Pavesos

Vigésima. Daroca-Pare Viñas

Vigésimo primera. Doctor Berenguer Ferrer (Pl.)

Vigésimo segunda. Juan Bautista Vives



MAYOR

Especial. Cuba-Literat Azorín

Primera A. Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsá

Primera B. Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals

Segunda A. Joaquín Costa-Conte Altea

Segunda B 32 Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero

Tercera A. Juan de Aguiló-Gaspar Aguilar

Tercera B. Reino de València-Ciscar

Tercera C. Luís Lamarca-Velàzquez

Cuarta A. Plaza Virgen de Lepanto

Cuarta B. Cádiz-Literat Azorín

Cuarta C. Cuba-Dènia

Quinta A. Pérez Galdós-Calixto III

Quinta B. San Vicent-Marvà

Quinta C. San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor

Sexta A. Patraix (Pl.)

Sexta B. Maestro Bellver-Mariano Ribera

Sexta C. Vall de Laguar-Pare Ferris

Séptima A. Sant Antoni

Séptima B. Daroca-Pare Viñas

Séptima C. Manuel Arnau-Creu Coberta

Octava A. Doctor Gómez Ferrer

Octava B. L'Horta Sud-La Costera

Octava C. Padre Luis Navarro-Remonta

CONCURSO DE PRESENTACIONES



MAYORES

Mejor Actor

1. Javier Loras (Regne de València-Duc de Calàbria)

2. Julián Belenguer (Cra. Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch)

3. Jaume Bronchud (Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico)

Mejor Actriz

1. Eva Atienza (Na Jordana)

2. Mª Carmen Real (Plaza del Pilar)

3. Clara Pardo Rozalén (San Marcelino)

Mejor Dirección

Col·lectiu Nou Regomitat d'Idees (Reino de València-Duque de Calabria)

PREMIOS

1. Reino de València-Duque de Calabria

2. Cádiz-Cura Femenía-Puerto Rico

3. Na Jordana

4. Cra. Malilla-Ingeniero Joaquím Benlloch

5.San Marcelino



INFANTILES

Mejor Actor

1. Luís García Vaquero (Duque de Gaeta-Puebla de Farnals)

2. Jorge Antonio (Norte-Dr. Zamenhoff)

3. Guille Villena (Na Jordana)

Mejor Actriz

1. Aitana Miralles (Na Jordana)

2. María Benito (Ripalda-Sogueros)

3. Victoria Moreno (Ripalda-Sogueros)



Premi a la Mejor Dirección

Vicent Borrego (Na Jordana)



PREMIOS

1. Na Jordana

2. Duque de Gaeta-Puebla de Farnals

3. San Marcelino

4. Ripalda-Sogueros

5. Cra. Malilla-Ingeniero Joaquím Benlloch