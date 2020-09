El último viaje de las Fallas confinadas

La retirada de las Fallas 2020 de los talleres ha empezado su episodio definitivo. Ayer, la empresa Tragsa volvió a movilizar sus vehículos de transporte para trasladarse, en esta ocasión, a talleres falleros ubicados en poblaciones y así, empezar a recoger las piezas completadas y embaladas y trasladarlas a Feria València. Durante las próximas semanas se procederá a completar este particular éxodo hasta completar la totalidad de transportes. De tal manera que todo el trabajo que debía haberse plantado y quemado en marzo de 2020 quedará custodiados en los particulares «Arcas de Noé»: Feria València, La Marina, la Ciudad de la Luz, naves gestionadas por las propias comisiones de falla y los propios talleres de los artistas. Porque una parte de ellos, hasta medio centenar, los tendrán los artistas en su poder. Fallas grandes e infantiles y de todo tipo de categorías. De Alameda-Avenida de Francia a Jesús-San Francisco de Borja, Santa María Micaela, Mercado Central, Castellón-Segorbe, Pintor Segrelles, Quart Extramuros, Gayano Lluch... nombres ilustres que aún estaban pendientes de resolución y que lo irán haciendo en los próximos días. Este traslado forma parte del nuevo tramo acordado entre las instituciones. El coste de este particular éxodo lo sufraga la Generalitat Valenciana, la cual, al final de todo el proceso va a desembolsar una cantidad cercana a los 400.000 euros. A partir de ahí quedan un par de flecos por atar: hay que pagar los traslados que hicieron las propias comisiones y los artistas entre marzo y mayo. Ayer, el ayuntamiento informó que «se están validando las facturas de esos traslados para que la Generalitat pueda hacer efectivos esos pagos». Y luego quedará por ver esas fallas que los artistas quieren tener cerca, sin moverlas de sus naves, propias o alquiladas, para ayudar al sostenimiento de esos alquileres. Sobre estas fallas pesará la incertidumbre de cómo se plantarán y quemarán en 2021. Ya ha quedado claro que ya no se guardarán un segundo año y que se hará con ellas lo que permita la situación sanitaria, suspirándose por, por lo menos, plantarlas aunque sea con aforos limitados. Estos monumentos pueden ahora ser mejorados de cada a 2021. De hecho, hoy se debatirá la clasificación de Fallas del próximo año para decidir los posibles cambios de categoría a aquellos que van a reforzar sus proyectos.