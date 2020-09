Los casales solo pueden reunir 50 falleros para celebrar eventos

No superar los aforos, mantener distancias y aplicar normas de higiene pueden hacer posible la celebración de eventos en los casales falleros, con la particularidad necesaria de asumir que las cosas no se parecen o parecerán en nada a lo que era habitual hasta nueva orden, que puede llegar dentro de bastante tiempo todavía. Con el final del verano no sólo llegó el momento de reabrir los casales. También una batería de nuevas medidas de restricción ante la aparición de rebrotes. Por todo ello, la Junta Central Fallera ha querido recordar a las comisiones cuáles son los límites y deshacer dudas e incertidumbres y, a la vez, estimular la celebración de eventos seguros. Si el local tiene el aforo conocido y registrado y tiene el registro sanitario se puede consumir en el interior del local con el 75 por ciento del aforo. Los casales que no tengan registrado el aforo deberían ceñirse a 50 personas por evento, puesto que una cantidad superior obliga a comunicarlo a la autoridad municipal, que puede obligar a implantar medidas de prevención. Cuanto mayor es el aforo, mayores son los permisos que se deben obtener.

Las comisiones deberán elaborar un listado y contacto de los asistentes ante cualquier posilble brote. Por lo que toca al espacio físico, ya se está viendo en las primeras imágenes que ofrecen los casales que han empezado a moverse: el local debe contar con todas las señalizaciones para mantener la distancia interpersonal, debe haber gel a mano y se debe usar la mascarilla salvo en el momento de beber o comer. El pasado fin de semana, la falla Industria mostró cómo había organizado su Quinto y Tapa, que incluía la clausura de la barra con mampara. La de Dama de Elche va a hacer lo mismo el próximo viernes. Las barras están sometidas también a una distancia de separación no siempre posible. La otra cuestión básica es la de las mesas, y esta resulta muy clara: un metro y medio entre una y otra y un máximo de diez personas por mesa. Lo que no es óbice para que, por ejemplo, Dama de Elche lo amplíe a dos metros. Los eventos tienen una tabla rasa de cierre de la una de la madrugada.