Se suspende uno de los actos falleros más conocidos

La Cena Anual de las Cortes de Honor se aplazará por primera vez a causa de las restricciones que provoca la pandemia de Coronavirus.

Las falleras de 2010, que eran las encargadas de la organización del evento, han anunciado que la reunión se aplaza a noviembre de 2021.

Será la primera vez que este evento tiene que suspenderse desde que se celebró la primera edición a finales de 1993.

La organización ha asegurado que "es una decisión basada en el sentido común y la responsabilidad, y a que existe una gran incertidumbre sobre en qué condiciones se podría celebrar el evento".

Se trata de uno de esos casos que la legislación actual tiene cercenadas sus posibilidades. Desde su, habitualmente, elevadísima asistencia (con el problema que supone por las mesas y la distancia de seguridad) o la celebración de una subasta y, sobre todo, el baile posterior.

La cena de cortes es un evento de carácter benéfico que reúne a todas aquellas que han sido corte de honor o fallera mayor de València de cualquier época, y a personas vinculadas a ellas. Cada edición es organizada por una de las "quintas". El pasado año fueron las de 2009 y en esta ocasión son las de 2010.

Es un acto al que, por tradición, no las falleras vigentes -que apenas llevan unas semanas estrenando el cargo- no asisten como participantes, aúnque sí que se les invita a asistir al mismo. Y, por contra, sí que supone una especie de bienvenida al particular Salón de la Fama a las que acaban de dejarlo. Hace diez meses, por ejemplo, se estrenaron en la Cena tanto Marina Civera como su corte y asistieron a posteriori Consuelo Llobell y la corte vigente.

