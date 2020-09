Zarzoso pide ayuda para salvar el "tro de bac"

La Pirotecnia Zarzoso ha lanzado una petición a las comisiones de falla que le contrataron los "trons de bac" paralas Fallas de 2020: una derrama para poder sufragar los gastos de almacenamiento de los cientos de cajas que se guardan sin poder darle uso todavía.

Así se hizo saber en el último pleno de la JCF, el responsable de pirotecnia del organismo fallero (cargo de nueva creación), Víctor Arroyo, informó de esta petición a la vez que apelaba a esa solidaridad compartida porque "la verdad es que la cantidad que pide no parece un destarifo".

La historia tiene su punto de complejidad: tan sólo Zarzoso, la pirotecnia de Altura, puede elaborar el petardo propio de la "despertà". Y además, se trata de un elemento pirotécnico muy especial, que no pueden guardar los particulares bajo ningún concepto y tampoco se puede elaborar si no es bajo autorización de la Delegación de Gobierno (por no hablar de que los usuarios tienen que pasar un cursillo, el célebre CRE). Pero es un elemento que sólo puede dispararse en un acto en concreto, no se puede destruir sin más y "nadie más que ellos pueden guardarlo, en un almacén que les está generando unos gastos".

Arroyo explicó que se reunión con Antonio Zarzoso "y me pidió si podía interceder ante las comisiones en el sentido de poder ayudar en esos gastos de almacenamiento. La verdad es que es un problema grande parala empresa". Y recordó, en ese sentido, que las comisiones recibieron una gran inyección económica (el célebre 37,5 por ciento suplementario) "precisamente para gastos a proveedores".

Zarzoso "se ha comprometido como no podía ser de otra manera, a guardarlo en perfecto estado pensando en el año que viene. Además es un producto con caducidad estable".

El "tró de bac" es un elemento pirotécnico que, declaración de la Unesco en la mano, gozaría de una protección especial, puesto que forma parte del acerbo cultural específico de las Fallas, al ser un artefacto exclusivo de la fiesta, cosa que no sucede con el resto de elementos pirotécnicos (carcasas, tracas, "masclets", etcétera).

La fabricación de este petardo de contacto ha ido reduciéndose con el tiempo y hubo un momento en que estuvo a punto de desaparecer, especialmente con la proliferación de truenos de mecha y con el paulatino desplazamiento de los festejos falleros hacia la madrugada, lo que propició que la "despertà" entrara en una franca decadencia que sólo ha conseguido remontar en los últimos años con la creación de la "Macrodespertà" y, a rebufo, las de comisiones y las que ahora también celebran las agrupaciones.