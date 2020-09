La Generalitat avala que las fallas se reúnan en grupos de 50 en el casal

Un balón de oxígeno para las Fallas. Por lo menos, para ir salvando el año. La secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro ha confirmado que el concepto que están llevando a cabo algunas comisiones, reuniones, con o sin gastronomía incluida, para un máximo de 50 personas, es factible. Siempre y cuando se cumplan todos los protocolos. Esta es una de las ideas básicas que, si no cambian las cosas de aquí al 23 de febrero, encontrarán los representantes falleros en la reunión que tendrá lugar con la representante del gobierno autonómico. Así lo confirmó ayer la propia Isaura Navarro a Levante-EMV, que avalaba el concepto de las comidas y cenas restringidas «pero cumpliendo todo el resto de normas». Recordó, en ese sentido, que «los protocolos son estándar y se aplican a cada grupo que nos lo solicita. Por ejemplo, así lo hicimos con el ramo de las bodas». ¿Cual es la clave en tal caso? «La distancia social. Eso es lo que nos lleva a que la reunión deba ser sentados. De pie, manipulando una botella, te quitas la mascarilla». El corro es, en ese sentido, muy desaconsejable «cuando puedes hacerlo sentado y alrededor de las mesas».

Las comisiones están mostrando dentro de sus protocolos precisamente eso: la clausura de las barras. El concepto de «cincuenta personas en mesas separadas» es uno de los elementos clave, puesto que se duda si la única actividad que podían permitirse era la de reuniones de diez personas. Eso es lo que ha llevado a la incertidumbre y así, mientras algunas comisiones sí que han empezado a programar «cenas de viernes», otras aún no se atreven. Una cuestión de equilibrio. Es lo que dejaba entrever el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, respecto a qué actividades se pueden llevar a cabo. Ayer por la mañana apelaba a que haya prudencia y que los casales no se conviertan en un «bar alternativo», pero a la vez defiende que «se permitan las reuniones internas guardando todas las medidas sanitarias». Isaura Navarro destacaba en ese sentido que «hay cosas que son tradicionales que, de momento, no se puede hacer». Por ejemplo, «el concepto del "plato al centro. El plato de "tramussos", en el que todos meten la mano, ahora mismo ni se puede ni se debe hacer. Pero el plato individual y cubierto sí». Hidrogeles y señalizaciones la margen, el otro elemento clave es «la sensatez. Que es la misma que debes tener en casa. Todas las normas forman parte de una lógica». En cualquiera de los casos, será el día 23 cuando «responderemos a todas las dudas». Y siempre y cuando, claro, las circunstancias no jueguen en contra y haya que dar algún paso atrás. De momento, los casales están albergando ensayos y es ahora cuando empiezan también las reuniones con un bocadillo incluido. Galiana reiteró lo dicho en el pleno del miércoles por la noche: la ejemplaridad del mundo fallero. «Están dando un ejemplo de responsabilidad».