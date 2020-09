La Especial celebra 4 días de "Festa per a Tots" con aforo limitado y una falla anti-covid

La Federación de Fallas de Sección Especial protagonizará el primer acto popular de las Fallas 2021 con la reedición de la «Festa per a Tots». Como si nada hubiese pasado, repetirá, en gran medida, la liturgia de los años anteriores: un espacio abierto para que la ciudadanía (el «tots») pueda contemplar un retazo de las fiestas que vienen. Pero en esta edición, con dos condicionantes. Por una parte, la epidemia, que limitará el aforo y por otra, que no hay factor sorpresa porque no hay proyectos que desvelar en esta ocasión. Las Fallas que se tienen que plantar ya se conocen en boceto. Algunas de ellas ya se intuyeron, desparramadas por las demarcaciones y de otras ya se tuvo idea bastante aproximada, antes de tener que ser o desmontadas o destruidas en parte. Las jornadas, empezarán mañana jueves con la «plantà» de una falla de Juanjo García tematizada en torno al virus y al deseo de que sea, definitivamente, desterrado. «Una victoria de tots» se llama. No se quemará de momento para evitar el efecto llamada. La asistencia, aún tratándose de un espacio amplio y ventilado, el Tinglado número 2 de La Marina), se hará por preinscripción y control de aforo. La Festa per a Tots incluirá expositores de indumentaria y tienda de artículos de ocasión sobre la fiesta y en el programa de festejos se mantiene, en la jornada de sábado, el coloquio de los artistas y el desfile de trajes, así como dos espectáculos pirotécnicos.