El ayuntanmiento impuso 416 sanciones por uso de pirotecnia durante la semana de Fallas. O de "no Fallas". Del periodo entre el 13 y el 20 de marzo. Unas sanciones, como es habitual, no necesariamente atribuible a miembros de comisiones de falla y menos de forma sistemática, que son el epígrafe inusual dentro de la lista de propuestas de multa de la pasada semana, en la que el concejal Aarón Cano ha destacado "el ejemplar comportamiento de las comisiones de falla y eso hay que ponerlo claramente encima de la mesa", hasta el punto de que ningún casal ha sido sancionado por levantar la persiana de forma indebida, y a pesar del reconocimiento visual en fomra de patrullaje discrecional que se hizo durante esos días.

Estos elogios suponen, de alguna forma, un refuerzo del estamento fallero de cara a la reunión de esta tarde, en el que solicitarán a Sanidad que se puedan abrir ya las sedes festivas para hacer trabajos administrativos.

En general, la valoración del edil de Policía Local es positivo, si el resto de datos se comparan con los de otras semanas, aunque no dudó en mostrar su perplejidad por el hecho de que hubo que presentar 506 sanciones por no llevar mascarilla. "Algo que, a estas alturas, me sigue sorprendiendo". También hubo 499 sanciones por saltarse el toque de queda, 279 por detectarse reuniones de más de seis personas, 60 por botellón, 14 por fumar y cuatro a locales por excederse de horarios.

Cano ha destacado, de todos modos, que "es un balance que hay que considerar satisfactorio" e incidió en la actitud de las comisiones de falla "que no sólo no han sido un problema, sino un aliado". También ha valorado positivamente los recorridos de la Virgen de los Desamparados con el "Maremovil" que, al no detenerse en ningún momento (semáforos aparte), no generaron concentraciones de personas.

El edil ha pedido un último esfuerzo "porque estamos mucho más cerca de acabar. No queda nada".