La comisión de seguimiento de las Fallas tiene hoy la anunciada reunión con la consellera de Sanitat, Ana Barceló. La cita, pensada para ir trazando las posibilidades de celebrar «algo» de fiestas en el segundo semestre del año, en función a los baremos de incidencia acumulada, llega, sin embargo, tocada de antemano por el hecho de que ha llegado el día 22 de marzo y los casales continúan cerrados.

Hay que recordar la lectura del manifiesto en el que los colectivos falleros mostraban su malestar por no ser considerados elementos culturales y, por consiguiente, tener todavía los casales cerrados, ni siquiera para lo que se está reclamando: llevar a cabo labores administrativas.

En ese momento, el presidente de la Interagrupación, Guillermo Serrano, aseguró, tras leer el comunicado, que «acaban de decirnos, antes de empezar la reunión, que se abrirán a partir del día 22, pero eso es llegar 22 días tarde». Esa promesa les había llegado de las filas socialistas del ayuntamiento. Sin embargo, esta promesa no fue secundada por la consellera, quien no se dio por aludida y prueba de ello es que se ha llegado a esa fecha y las sedes continúan cerradas. Algo que ha colmado la paciencia de la entidad fallera, que considera que la negativa empieza a rayar en la persecución.

Hay que recordar que de la apertura de los casales ya se hablaba a finales de febrero. Incluso que se abrirían, pero que en la semana de las teóricas Fallas, del 15 al 21, volverían a cerrarse para evitar que alguna comisión cayera en la tentación de celebrar alguna fiesta clandestina. A día de hoy no consta, desde el inicio de la pandemia, la intervención de la Policía Local en ningún casal fallero. Una vez que no han tenido lugar fiestas, lo que sí que ha finalizado es el ejercicio fallero, con lo que las comisiones están obligadas a cerrar las cuentas y convocar elecciones a la presidencia, así como cualquier otro de los trámites propios de la época, preparar pagos a los artistas falleros, etcétera.

El presidente de la Inter, Guillermo Serrano, considera que al colectivo fallero se le acaba la paciencia. «Hemos aceptado todos los aplazamientos. Pero creo que esto empieza a hacernos pensar en otras cosas. Seguimos pidiendo que no queremos abrir los casales para celebrar ninguna fiesta, sino para trabajar. Vemos bares, gimnasios abiertos, que nos parece muy bien, pero permanecer cerrados es injusto. Sinceramente no salir con la apertura puede ser lo peor que puede pasar». Pero del talante de la reunión puede depender también qué talante hay después para autorizar o no algo de fiestas en el segundo semestre.