La comisión de seguimiento de las Fallas ha obtenido de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, la promesa de que, si se dan las condiciones sanitarias necesarias, no habrá ningún impedimento para la celebración de una versión reducida de la fiesta. Para ello será necesaria la ecuación adecuada consistente en el volumen de vacunación, incidencia acumulada y presión hospitalaria. Pero, fundamentalmente, que las reticencias a celebrar nada y centrarse en 2022 no entra en la hoja de ruta actual. La fecha, si no definitiva, sí determinante, será a primeros de mayo.

Así mismo, han obtenido la promesa de que, en los próximos días se rectificará el decreto para poder abrir los casales para funciones administrativas, para una cantidad entre cuatro y seis personas. Se ha establecido el lunes como margen máximo para la publicación de este cambio, necesario para que las comisiones puedan liquidar el ejercicio 2021 e iniciar el nuevo.