Con aforos limitados y la ayuda de las redes sociales, la Semana Santa Marinera inicia el Viernes de Dolor los actos de su versión 2021, la segunda que se hace por completo sin procesiones en la calle y la tercera sin los principales tras las lluvias de 2019. Todo aquello que pueda celebrarse es en el interior de las cinco parroquias que froman parte del entramado social de la fiesta marinera.

MARZO 26. VIERNES DE DOLOR.

A las 20 horas, se inicia la retransmisión de los documentales sobre las procesiones de la Semana Santa Marinera, que se prolongará hasta el Domingo de Resurrección.

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

Los estandartes de todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la Junta Parroquial quedarán expuestos en el altar de la iglesia hasta el Domingo de Resurrección.

19.00 horas. La Corporació de Granaders de la Verge ofrece una Eucaristía en honor de su imagen titular, la Virgen de los Dolores.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

Los estandartes de todas las hermandades y corporaciones de la Junta Parroquial quedarán expuestos en el altar de la iglesia hasta el Domingo de Resurrección.

19.30 horas. La Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad ofrece una Eucaristía en honor de su imagen titular, la Virgen de la Soledad.

Santa María del Mar (Grao)

19.00 horas. La Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores Coronada ofrece una Eucaristía en honor de su imagen titular.

MARZO 27. SÁBADO DE PASIÓN

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

19.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón en honor a su imagen titular.

20.00 horas. La Germandat de la Coronació d’Espines de Nostre Senyor Jesucrist, llevará a cabo una Ofrenda de Rosas a la Virgen y una representación del tercer misterio doloroso.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

19.00 horas. Eucaristía en Acción de Gracias ofrecida por la Hermandad de la Crucifixión del Señor.

Santa María del Mar (Grao)

19.00 horas. Eucaristía de Presentación conjunta ofrecida por la Real Hermandad de la Flagelación del Señor y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma.

MARZO 28. DOMINGO DE RAMOS.

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

12.00 horas. En el interior del templo, lectura del Evangelio y bendición de ramos.

19.00 horas- Eucaristía ofrecida por las Hermandades del Santo Cáliz y del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

11.00 horas. Eucaristía ofrecida por todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la Junta Parroquial, siendo la Vera Cruz la imagen que presidirá el acto, y bendición de palmas y ramos.

13.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Corporación de Longinos, y bendición de palmas y ramos.

19.00 horas. La Cofradía de la Oración en el Huerto, uniéndose a la celebración del año jubilar del Santo Cáliz de la Pasión, tendrá una celebración de la Palabra y Oración de San Francisco en la Parroquia

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

10.00 horas. En la iglesia del Rosario bendición de las palmas.

13.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto y posterior imposición de medallas a los nuevos cofrades.

19.00 horas. Hermandad del Santo Encuentro ofrece una Eucaristía en honor de Jesús Nazareno y posterior imposición de medallas a los nuevos cofrades.

San Mauro (Creu del Grao)

12.00 horas. Eucaristía y bendición de palmas y ramos.

Santa María del Mar (Grao)

12.00 horas. Eucaristía del Domingo de Ramos.

19.00 horas. Eucaristía de Presentación de la Cofradía de Jesús de Medinaceli

MARZO 29. LUNES SANTO.

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

20.00 horas. Eucaristía de la Solidaridad ofrecida por la Hermandad de María Santísima de las Angustias.

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

18.30 horas Via Crucis en el interior del templo.

19.00 horas. La Real Hermandad de Jesús en la Cruz y Cristo Resucitado ofrecerá una Eucaristía en honor de sus imágenes titulares y en sufragio de los cofrades y familiares difuntos de la Hermandad.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

19.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos con imposición de crucifijos a los nuevos cofrades.

MARZO 30. MARTES SANTO

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

19,30 horas. Via Crucis en el interior del templo

20.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor

Ntra. Sra, de los Ángeles (Cabanyal)

18.30 horas Via Crucis en el interior del templo.

19.00 horas. La Hermandad del Santísimo Ecce Homo y la Real Cofradía de Jesús en la Columna ofrecerán conjuntamente una Eucaristía en Acción de Gracias y en memoria de los difuntos de ambas Hermandades. Se bendecirá el nuevo manto del Santísimo Ecce Homo.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

19.30 horas. Eucaristía ofrecida por la Corporación de Pretorianos y Penitentes

Santa María del Mar (Grao)

19.00 horas. Eucaristía ofrecida por la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

MARZO 31. MIÉRCOLES SANTO

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

18.30 horas Via Crucis en el interior del templo

19.00 horas. Misa conjunta ofrecida por la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador en memoria de sus hermanos difuntos.

20.00 horas. Acto del Prendimiento y de la Lanzada en el interior de la parroquia, realizado por la Corporación de Longinos. Traslado del Cristo de la Piedad a su lugar de culto en la Semana Santa.

21.00 horas. La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado ofrecerá una Oración por la Paz.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

19.30 horas. Eucaristía ofrecida por las Hermandades de la Santa Faz, del Descendimiento del Señor, del Santo Sepulcro y Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad, con posterior imposición de medallas a los nuevos cofrades.

San Mauro (Creu del Grao)

19,30 horas. Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Concordia e imposición de crucifijos.

Santa María del Mar (Grao)

20,00 horas. Vigilia ante Jesús de Medinaceli

ABRIL 1. JUEVES SANTO

18 horas. En todas las parroquias Misa In Coena Domini, Lavatorio de pies y Traslado del Santísimo al Monumento.

20 horas. Acto de la Profecía en Santa María del Mar. Asisten Consejo de Gobierno, Hermanos Mayores y Presidentes. Este acto será difundido vía streaming.

Ntra.Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

11.00 horas La Corporació de Granaders de la Verge realizará una ofrenda floral en el Cementerio del Cabanyal por los difuntos de la Corporación y, especialmente por todas las víctimas del Covid 19

20.30 horas. Vigilia Extraordinaria de Jueves Santo ante el Monumento.

ABRIL 2. VIERNES SANTO.

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

10.00 horas. Via Crucis Parroquial

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

08.00 horas: Apertura del templo para orar ante el Monumento.

10.00 horas: Via Crucis en el interior del templo, en el transcurso del cual la Hermandad del Santísimo Ecce Homo representará el acto del Juicio de Jesús y la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, el acto del Descendimiento del Señor.

13.00 horas: La Hermandad del Smo Cristo del Salvador llevará a cabo una lectura de poesías dedicadas a su imagen titular.

17.00 horas. Celebración de la Pasión del Señor. Adoración de la Santa Vera Cruz de la Hermandad del Silencio.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

09:30 horas. Lectura de las estaciones del Vía Crucis por cofrades.

Durante el Via Crucis, tras la realización de la IV Estación, la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad realizará una ofrenda litúrgica a la imagen del Nazareno. Tras el Via Crucis, la Cofradía realizará su tradicional acto de In Memoriam.

San Mauro (Creu del Grao)

11.00 horas. Via Crucis en el interior de la parroquia, con representación del descendimiento y sepulcro de la imagen del Santísimo Cristo de la Concordia.

17.00 horas. Oficios propios del día y adoración de la Cruz.

20.00 horas. En la iglesia de Ntra. Sra. Del Rosario, celebración del Santo Entierro con asistencia de los Hermanos Mayores y presidentes de todas las hermandades. Este acto será difundido vía streaming.

ABRIL 3. SÁBADO DE GLORIA

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

20.00 horas. Celebración de la Vigilia Pascual serán difundidos vía streaming.

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

20.00 horas. Celebración de la Vigilia Pascual

Nuestra Señora del Rosario (Canyamelar)

20.00 horas. Celebración de la Vigilia Pascual

ABRIL 4.- DOMINGO DE RESURRECIÓN

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

12.00 horas. Eucaristía dedicada a los enfermos e impedidos, especialmente a las víctimas de la pandemia.

Ntra. Sra. de los Ángeles (Cabanyal)

09.00 horas. La Hdad. Del Smo Cristo del Salvador realizará a primera hora de la mañana la Diana al Smo Cristo del Salvador y a las demás imágenes de la Parroquia como anuncio de la Resurrección del Señor, en el interior del templo.

10.00 horas: Encuentro Glorioso del Señor Resucitado y la Santísima Virgen María, a cargo de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado y la Corporació de Granaders de la Verge, en el interior del templo.

11.00 horas: Eucaristía Solemne de Pascua de Resurrección.

12.00 horas: Eucaristía de Pascua de Resurrección. Al finalizar: Ofrenda floral a la Imagen del Resucitado. Este acto será difundido vía streaming.

Ntra. Sra. del Rosario (Canyamelar)

12:00. Eucaristía, presidida por el Cristo Resucitado y la Virgen de la Soledad. Tras la misa, se celebrará dentro del templo una ofrenda floral a las imágenes.

San Mauro (Creu del Grao)

12.00 horas. Misa de Resurrección

ABRIL 5. LUNES DE PASCUA.

Cristo Redentor-San Rafael (Cabanyal)

12.00 horas. Eucaristía de Acción de Gracias.