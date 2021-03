Si la moción del PP para reclamar más ayudas a los sectores falleros tuvo un debate caliente, éste subió de tono y volumen en la interpelación presentada por la concejala de Ciudadanos Amparo Picó sobre la no celebración de un castillo múltiple en Fallas. Una interpelación no es más que un turno de palabra, réplica y contrarréplica, sin votaciones. Pero dio mucho juego por cómo fue subiendo la temperatura.

Reprochó la concejala a Carlos Galiana que no se celebrara el disparo, en contraposición con lo sucedido en otras poblaciones cercanas a València, con el añadido de que éstos pudieron verse en diferentes barrios del "cap i casal".

Carlos Galiana se enfadó y enumeró el calendario de los hechos señalando como clave que, "tras haberse asegurado que sí que se podía celebrar" (en alusión a unas declaraciones oficiales de agencia) el día 6 "recibimos un informe mucho más duro porque incluye la existencia de un riesgo de difusión de la pandemia. Después, tanto Policía Local como Protección Civil nos reconoce la dificultad de controlarlo. Y después me llega el señor Giner pidiendo un Bando de Fallas para que se celebre el castillo. Un comodíl para saltarse a la Consellería de Sanitat". En definitiva, "los mismos que, en Reyes, con 30 policías y cumpliendo la normativa, pidieron mi cabeza y me arrastraron por el fango, ahora querían que pasara por alto los informes de Sanitat. Me incitaban a la prevaricación. Y no: no voy a poner en riesgo a la ciudadanía saltándome las normas de seguridad. De "salvem el Nadal" a "Salvar la pirotecnia" hay un juzgado de diferencia".

Reprochó además a Piroval tanto que dieran a conocer los datos de los disparos como su enfado en la manifestación del día 1 de marzo: "les dije que estaban siendo injustos con este ayuntamiento, que ha comprometido sus 300.000 euros de disparos de Fallas para gastarlos en cuanto se pueda.

El debate se calentó. Amparo Picó le espetó que "déjese ya de excusas. Querer era poder y no querían". Puso como ejemplo las conversaciones del Arzobispado y Sanitat para sacar a la calle el Maremóvil, para acabar con la artillería pesada: "¡Que mal lo está haciendo ustedes para el sector pirotécnico no quiera disparar ya en València y que se sume la asociación nacional de pirotécnicos!". Y el remate, aún más: "el problema es que ustedes no quieren a las Fallas. Sólo transformarlas a su ideología".

La réplica de Galiana fue igual de áspera: "Si usted no cobrara un sueldo público sería de risa, pero no lo es. ¿No entiende usted que lo fácil para este concejal habría sido disparar el día 19? Le he explicado el proceso "fil per randa" y me habla usted del Maremovil, que no sé qué tendrá que ver una cosa con la otra" para aún aumentar el tono: "¿De verdad me usted a dar lecciones de ser fallero?" para acabar lanzando un mensaje sobre lo hecho en otras poblaciones: "No me compare usted, con todos los respetos, un disparo en Mislata o en València. Y en todo caso, en esas poblaciones, ya responderán sus responsables en los plenos".