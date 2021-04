"Intentamos no perder la ilusión por nuestro oficio, pero al entrar en los talleres y ver los trabajos tapados desde 2019, las ilusiones no hacen más que caérsenos a los pies. Intentemos no caer, pero cada vez cuesta más. Esto se está haciendo muy duro".

Este mensaje lanzado por el artista Vicent Gomar es reflejo de la situación de los artistas falleros tras acabar la semana en la que se celebrarían las Fallas, y que no han cambiado nada las cosas para los profesionales encargados de realizar los monumentos.

Con un combo de imágenes, Gomar muestra lo que habría sido una reanudación de ejercicio laboral en un año normal y la realidad de su taller. Si se siguieran las pautas habituales, el taller estaría vacío de grandes elementos y sólo quedarían el habitual amasijo de listones de madera, botes de pintura tras las últimas "pasadas" y la maquinaria extendida por la nave. Con labores de orden y limpieza pendientes, antes de ponerse, inmediatamente, con los siguientes trabajos.

La imagen dada a conocer por el artista es muy diferente: llena de grandes piezas de fallas empaquetadas y pendientes de salir y otras en proceso. Una imagen que sería mucho más propia de primeros del mes de marzo.

Y es que, de momento, los artistas siguen acumulando piezas. Por lo menos, los que no las tienen guardadas en Feria València o en dependencias de otros municipios, mientras se siguen construyendo más remates y escenas, pensando en Hogueras (con fecha aún por determinar) y en las Fallas 2022.

"Estamos donde estamos porque cada herida no ha sido más que una razón para hacernos más fuertes" dice Gomar. Lo cierto es que el sector inicia su segundo año de parón. Y, en estos momentos, se puede decir que cerca una parte importante de los ingresos están en el aire: los correspondientes a los pueblos que, a día de hoy, siguen sin contratar para 2022, albergando el convencimiento de que las fallas que debieron plantarse y quemarse en 2020 siguen sirviendo para ello -es decir, aquellas que no cuentan con plantar en todo 2021-. Esta realidad no ocurre en el "cap i casal" (donde hay dos fallas por demarcación hechas o haciéndose) y en algunas juntas locales, pero no en todas.

Gomar tiene pendiente por plantar en València los proyectos infantiles de Alemania-El Bachiller y el que es su particular feudo: Archiduque Carlos-Músico Gomis.