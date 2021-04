Las comisiones de falla van a empezar a recibir la primera tanda de ayudas para sostener el ejercicio 2022: las correspondientes a la subvención por los monumentos contratados. Se trata de la subvención que forma parte del Plan Especial Fallas 21-22 y que asciende al 30 por ciento del presupuesto declarado. Una junta de gobierno monográfica y extraordinaria ha aprobado la concesión. De acuero con las dinámicas municipales, el dinero debería empezar a ingresarse en cuenta esta misma semana.

Estas ayudas, ya habituales en las cuentas de las comisiones, tenían como condición para su pago que hubiese un compromiso con los artistas falleros de pagarles, tanto en 2021 como en 2022, por lo menos un 75 por ciento de los abonado en 2020. Era una forma de garantizar la continuidad económica y laboral a los artistas.

Estas ayudas son habitualmente del 25 por ciento del contrato, pero la concejalía de Cultura Festiva anunció meses atrás que el porcentaje se subía a un 30 por ciento.

Este ingreso permitirá a las comisiones afrontar los primeros pagos del nuevo ejercicio con los artistas y cualquier otro gasto. Sin embargo, a las comisiones todavía les falta su particular "Plan Resistir": la ayuda municipal suplementaria, necesaria para que las comisiones puedan afrontar sus gastos fijos sin tener que exprimir a sus falleros y, por consiguiente, corriendo el riesgo de deserciones en el censo. Sería la versión 2021 del 37,5 por ciento aprobado, en apenas unas horas, cuando se suspendieron las Fallas hace ahora un año.

Esa nueva ayuda se aprobó hace ya más de dos meses en el pleno municipal, tras una propuesta alternativa a la presentada por el PP. El edil Carlos Galiana ha asegurado en ese sentido que "ya estamos trabajando en ella".

Galiana ha asegurado, sobre el 30 por ciento aprobado ahora, que "es importantísimo ayudar a las comisiones para no perder el tejido asociativo del que dependen muchos sectores económicos de la ciudad, como la indumentaria, los artistas falleros o la pirotecnia. Sin falleras y falleros, no seríamos Patrimonio de la Humanidad".

En un primer momento, a un total de 34 comisiones se les obligó a subsanar documentación defectuosa o no estar al corriente con la Agencia Tributaria. Y son once las que han quedado excluidas de la subvención. En tres casos por no estar aún en el Registro de Entidades Municipales y ocho por no acogerse a este plan de compromiso de contratar dos años.